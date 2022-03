Birati se može između benzinskih, dizelskih i hibridnih verzija, ali i tri razine opreme. Cijene kreću od 160.975 kn

Kao što smo i najavili prije nekoliko dana, Peugeot je započeo s prodajom nove generacije modela 308. Potpuno nova generacija popularnog kompakta donosi brojne novosti. Ono što je važno ponoviti na početku, Peugeot već nekoliko godina jasno naglašava kako želi biti dio premium proizvođača, pa u skladu s time i radi na tome da ponuda bude što primjerenija tome. U skladu sa zadnjim trendovima, do sada su i elektrificirali čak 70% svoje ponude, a što je prijelazni korak do kompletno električne ponude.

Vratimo se današnjoj zvijezdi. C segment vozila i dalje je najtraženiji na europskom tlu, bez obzira na to što sve veći udio imaju SUV odnosno crossover izdanja. Kompakti su mnogim kupcima najprimjereniji izbor, dovoljan za svakodnevne potrebe, ali i dulja putovanja. Model 308 već je dulje vrijeme s nama, točnije od 2007. godine. Došao je kao nasljednik modela 307, s time da je prva generacija potrajala do 2013. godine, a kada je pozornicu preuzela druga generacija. Tako je u posljednjih osam godina postignuta prodaja veće od 1,3 milijuna primjeraka. To su vrlo dobri temelji za uvođenje nove generacije.

Napredak u mnogim smjerovima

Novi model stigao je u domaće prodajne salone, a to je bila prilika i za domaću prezentaciju u Rijeci. Imali smo priliku isprobati dizelsku inačicu uz najbogatiji GT paket opreme. Riječ je o jedinom dizelašu od 130 KS koji dolazi sparen uz 8-stupanjski automatski mjenjač. Kasnije se očekuje i inačica s ručnim mjenjačem. Voženi primjerak bio je i novoj zelenoj Olivine boji. To je ujedno boja lansiranja, ali i boja za koju neće biti potrebna nikakva nadoplata pa se vjeruje kako će se mnogi kupci odlučiti upravo za istu.

Nema sumnje kako su Peugeotovi stručnjaci ponovno uspjeli napraviti izvrstan dizajnerski posao. Automobil je magnet za poglede, i djeluje iznimno dinamično, pogotovo u GT izdanju koji sam vozio. Pored boje, prednjim dijelom dominira nova maska, a koju krasi i novi Peugeot logotip. Model 308 je prvi model koji donosi novi logotip. Dinamičnost se prenosi i na bočne linije, ali i stražnji dio. Novi 308 samo je nastavak, po meni izvrsnih linija koje smo već upoznali i na nekim dosadašnjim modelima. Ujedno su dizajneri uspjeli smanjiti emisiju ispušnih plinova za 2 g CO2.

Kvalitetnija putnička kabina donosi digitalizaciju

I ulazak u putničku kabinu otkriva potpuno osvježenje. Bitno kvalitetniji materijali, na prvu i daleko bolja završna obrada ono su što je za svaku pohvalu. Digitalizirana unutrašnjost je vrlo skladna i dobro posložena. I dalje se koristi manji obruč upravljača, a vozaču su na dohvat ruke brojne funkcije. Peugeot je za novi 308 pripremio novu generaciju i-Cockpita koja je dodatno obogaćena i modernizirana. Nadalje, novi je model prvi koji koristi potpuno novi 10-inčni multimedijski sustav i-Connect koji omogućava upravljanje nekim bitni funkcijama poput navigacije (TomTom povezan s internetom), klima-uređaja, telefona, audio-uređaja… putem malenog ekrana smješteno ispod glavnog središnjeg ekrana.

Tu su virtualni i-toogles prekidači. Svaki i-toogle predstavlja gumb osjetljiv na dodir za prečace koje smo maloprije spomenuli. Ono što je izvrsno da je reakcija iznimno brza, nema čekanja na otvaranje pojedinih funkcija. Također, izvrsna je rezolucija, pa je sada i prikaz slike sa stražnje kamere daleko kvalitetniji. Meni osobno su istovremeno nedostatak te sve veće ravne i sjajne površine koje znače i vrlo često posezanje za krpicom kako bi se uklonila prašina, odnosno otisci prstiju…

Središnji greben kod našeg modela opremljenog automatskim mjenjačem donosi jednostavan pregled bitnih funkcija i prozračnost. Na dohvat vozačeve ruke novi je selektor za odabir načina rada laganim dodirom (Reverse, Neutral, Drive) i dvije tipke (Parking i Manual). Tu je i 8-stupanjski automatski mjenjač odnosno selektor za odabir načina vožnje (Eco, Normal i Sport), a što kod plug-in verzija sadrži još Electric i Hybrid modove.

Na malo povišenom dijelu, a ispod digitalnih zaslona je prostor namijenjen za bežično punjenje telefona. Ostatak konzole namijenjen je pretincima i praktičnim rješenjima. Tako su tu dva držača za čaše velikog promjera, zatim dvije USB-C utičnice (punjenje i punjenje / prijenos podataka) kao i brojni pretinci ukupne zapremnine do 34 litre.

Povećanje dimenzija za još više udobnosti

Novi je Peugeot 308 narastao, pa broji 5,5 centimetra više na međuosovinskom razmaku (ukupno 267,5 cm), istovremeno je i čak 11 cm duži (436 cm), ali je i za 2 cm niži. Sve to pomoglo je i dinamičnijim dojmu vozila, ali i većoj razini prostora. To bi najviše trebali osjetiti putnici na stražnjoj klupi po većem prostoru za noge. Ni mogućnosti povezivanja ne zaostaju jer od srednjeg paketa opreme postoje dvije USB C utičnice (punjenje i punjenje / prijenos podataka) na stražnjoj strani središnje konzole. U središtu klupe (2/3-1/3) nalazi se otvor za skije u kojem je naslon za ruke s dva držača za čaše i pretincem za odlaganje telefona. Već početna razina opreme donosi prednja i stražnje LED svjetla, s time da najbogatija opreme sadrži i LED Matrix prednja svjetla.

Ponudu pogonskih strojeva otvara trocilindarski 1,2-litreni benzinac koji dolazi u izdanjima od 110 i 130 KS. Serijski su opremljeni 6-stupanjskim ručnim mjenjačima, s time da je za snažnijeg osiguran i 8-stupanjski automatik. Jedina dizelska opcija je već spomenuti četverocilindrični 1,5-litreni dizelaš od 130 KS, a tu su i dvije plug-in izdanja od 180 i 225 KS. U oba slučaja riječ je o simbiozi benzinca i elektromotora od 81 kW koji se napaja iz 12,4 kW litij-ionske baterije. Kod slabijeg je tu i PureTech benzinac od 110 kW/150 KS, dok je kod jačeg taj benzinac od 132 kW/180 KS. Oni bi trebali osigurati električni doseg od 59, odnosno 60 km. Serijski imaju pretvarač od 3,7 kW, a opcijski je dostupan duplo snažniji, a o čemu ovisi vrijeme punjenja na AC punionicama odnosno wallbox uređaju.

Tri razine opreme

Spomenimo i kako je Peugeot za novi 308 osigurao i kvalitetnije staklene površine koje uz nove materijale osiguravaju manje prodiranje vanjske buke u putničku kabinu. Uz ostala tehnička poboljšanja, vožnja novim modelom je ugodnija i mirnija. Spomenuli smo već novu zelenu boju karoserije, a pored nje birati možete još između matalik verzija sive Artense i crne Perla Nera, pastelne bijele Banquise te tri perla verzije – plava Vertigo, crvena Elixir i bijela Nacré.

Početna razina opreme je Active Business koja između ostalog donosi stražnje parking senzore, Active Safety Break, aktivni sustav upozorenja o napuštanju trake, dvozonski automatski klima-uređaj, ali i 10-inčni središnji ekran osjetljiv na dodir, električnu parkirnu kočnicu te pokretanje pritiskom na gumb. Vanjski dio ukrašavaju 16-colni alu naplatci i LED prednja i stražnja svjetla. Tu je i bežični Mirror Screen, 10-inčni i-Cockpit prilagodljivi zaslon te kožom presvučeno kolo upravljača.

Druga razina opreme je Allure, a pored već nabrojenog donosi i Active Safety Break koji radi i tijekom noći, a prepoznaje i pješake. Dodani su i prednji parking senzori, a stražnji je dio obogaćen kamerom za vožnju unazad. Tu si i automatsko upravljanje dugim svjetlima, sustav kontrole zraka, 8 boja rasvjete interijera, 17-inčni alu naplatci, sjajno crni okviri oko stakla te pametna navigacija na 10-inčnom zaslonu osjetljivom na dodir opremljenim i zaslonom s virtualnim i-toogles prekidačima.

Najbogatija GT oprema donosi drukčiju prednju rešetku s kromiranim umetcima, Clean cabin air sistem, aluminijske papučice, prednji i stražnji branik u GT verziji, 18-colne alu naplatke, i-Cockpit s 3D prilagodljivim zaslonom, LED Matrix prednja svjetla, sjedala presvučena kombinacijom tkanine i Alcantare…

