Novi pick-up model dolazi isključivo u Double cab verziji, s pogonom na sva četiri kotača te početnom cijenom od 38.999 eura

Nakon Hyundaija i Kije, treća korejska automobilska marka SsangYong ponovno želi napraviti probitak na hrvatsko tržište. Nekoliko godina izbivanja bilo je uvjetovano i nekim promjenama u vlasništvu same kompanije iza koje sada stoji dotična KG grupa. No, kako to i inače biva, nama kao krajnjim korisnicima nije toliko niti bitno tko je vlasnik kompanije. Uglavnom, sada imaju cilj ponovno veći probitak na europsko tlo, pa osim modela Musso Grand imaju spremno još nekoliko modela.

Prvi model povratka ove korejske marke u hrvatske salone pripada pick-up segmentu u kojem ne vlada neka prevelika gužva. Konkurencije nema previše. Musso Grand nastao je na osnovi modela Rexton, a modeli pripremljeni za naše tržište dolaze s N1 homologacijom. To znači da se mogu registrirati kao gospodarska vozila s mogućnošću kompletnog odbitka PDV-a za poduzetnike.

Jedan motor, ručni ili automatski mjenjač

Iako inače postoji nekoliko opcija kabine, za naše tržište predviđena je samo jedna. Ona najveća, Double Cab kabina, a kada je na raspolaganju i najviše prostora i luksuza, te nešto manje teretnog prostora. Kod pogonske grupe nama baš opcije biranja. Tu je raspoloživa jedina opcija. Riječ je o snažnom turbodizelskom motoru, koji je navodno plod SsangYongovog iskustva. 2,2-litreni motor razvija 202 KS pri 3800 okretaja u minuti te 441 Nm najvećeg okretnog momenta u području od već niskih 1400 do 2800 okretaja. Za prijenos snage do pogonskih kotača na raspolaganju su 6-stupanjski ručni mjenjač ili 6-stupanjski automatski mjenjač renomiranog japanskog proizvođača Aisin.

S djelomičnim 4WD pogonom vozač može sam izabrati kada će aktivirati sustav s obzirom na promijenjene prilike na cesti ili terenu. To omogućava viši stupanj sigurnosti i učinkovitosti djelovanja u usporedbi s tradicionalnim sustavima pogona na četiri kotača. Aisinov 6-stupanjski automatski mjenjač zadužen je za optimiziranu izmjenu stupnjeva prijenosa u različitim voznim uvjetima na cesti.

Iznimna mogućnost vuče

Stražnji ovjes s lisnatim oprugama jamči da se ovaj model vozi uglađeno i dobro se ponaša i pod velikim teretnim opterećenjem i kod vuče. Musso Grand ima mogućnost vuče 3 tone (s automatskim mjenjačem), odnosno najveća ukupna dozvoljena masa vozila i prikolice je 6450 kg (ručni mjenjač) odnosno 6750 kg (automatski mjenjač). Zaštitno područje je dio okvira koje kod čeonog sudara doživljava najveći udarac. Ova zona zaštite ili ‘kutija’ koncipirana je tako da upija tu silu udarca i štiti putnike u kabini. Na blatnih ili snijegom prekrivenim površinama može doći do proklizavanja jednog od kotača, odnosno da ostane u zraku. Tada blokada diferencijala prenosi okretni moment na kotač koji ima bolji kontakt s podlogom. Tako Musso Grand ima odgovarajući pogon i na najskliskijim podlogama.

Za razliku od tradicionalne monovolumenske konstrukcije koju koriste neki proizvođači pick-upova, kod Musso Granda su karoserija, motor i ovjes postavljeni na novom quad okviru. Struktura četverokutnog okvira, izrađenog od čelika s izuzetno visokom čvrstoćom rastezanja, iznimno je tvrda i vrlo učinkovita u izolaciji udaraca u vožnji po razgibanom terenu ili neravninama te tako jamči optimalnu čvrstoću i stabilnost.

Tri razine opreme

Sigurnost je SsangYongov prioritet. Vozilo je opremljeno sa 6 zračnih jastuka. Pored toga Musso Grand nudi i druge sigurnosne funkcije, npr. sustav za nadzor stabilnosti, sustav za prepoznavanje vozila u mrtvim kutovima, upozorenja na sudar i sustav za održavanje vozila na voznoj traci. Sve te funkcije doprinose većoj sigurnosti u vožnji.

Musso Grand na domaćem je tržištu predviđen s tri razine opreme – Active, Venture te Ultimate. Sve tri razine serijski dolaze uz 6-stupanjski ručni mjenjač, dok je uz 1900 eura nadoplate moguća opcija 6-stupanjskog automatskog mjenjača. Ovisno o opremi Musso Grand može ponuditi 9,2-inčni zaslon na dodir, digitalni radio, navigaciju TomTom te povezivost s Apple CarPlay ili Google Android Auto za emitiranje vaših najdražih sadržaja. Pored toga ozvučenje je opremljeno sa šest zvučnika od karbonskih nanocijevi, koje skrbi za vrhunski zvuk i potpun audio užitak.

Za početak, SsangYong Musso Grand moguće je kupiti tek na jednom prodajnom mjestu u Zagrebu. Užurbano se radi na razvijanju prodajno-servisne mreže, pa se uskoro očekuje mogućnost kupnje i na još nekoliko mjesta u Hrvatskoj. Određena količina vozila odmah je dostupna za isporuku, a ako se naručuje nešto čega trenutno nema, 2 do 3 mjeseca realan je rok isporuke. Spomenimo i kako SsangYong vozila dolaze uz 5 godina tvorničkog jamstva (100.000 km), te se do kraja godine očekuje isporuka 100-injak vozila. Uskoro se u prodaji očekuju i električni terenac e-Korando te potpuno novi model Torres. Tako je realan cilj tijekom iduće godine isporučiti 300 SsangYong vozila.

Izvadak iz cjenika