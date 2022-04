Kupci na odabir imaju dvije veličine baterije, od 40 i 60 kWh te četiri razine opreme kao i različite opcije ugrađenih punjača o čemu ovisi i vrijeme punjenja

Renault je još protekle jeseni predstavio novu, petu generaciju modela Mégane, a sada smo je imali priliku i isprobati. Zanimljivost nove generacije, odnosno usporedba s dosadašnjim izdanjima tek je u imenu, dok je sve ostalo drukčije. Nije slučajno zadržano ime Mégane, jer dobro znamo kako je riječ o iznimno uspješnom kompaktu.

Tako u Renaultu vjeruju kako će novi Mégane, koji u imenu ima još dodatak E-Tech Electric, biti isto tako uspješan model. Pretpostavaka je nekoliko. Prvo, nema sumnje kako kupci i dalje vole kompaktna hatchback izdanja, a novi Mégane E-Tech Electric tu sada više nema previše konkurenata. Tu bi mogli spomenuti tek Volkswagenov model ID.3. Oba ova modela imaju i lagane primjese sa SUV modelima, ali i dalje su u osnovi hatchback modeli.

Kao što se iz imena novog francuskog kompakta može zaključiti, riječ je o potpuno električnom izdanju, a koje donosi brojne novosti. U Renaultu s ponosnom ističu kako su pripremili više od 300 patenata na novom modelu. Njima je zaštićen niz inovacija koje su dio motora, sustava punjenja, baterije, toplinskog upravljanja baterijom, platforme i akustike.

Zadržane kompaktne dimenzije

Da je i dalje riječ o kompaktu pokazuje ukupna dužina od 420 centimetara, a čime je kraći gotovo 16 cm u odnosu na dosadašnji model. Tu je i širina od 205,5 cm, dok je visina malo porasla na 150,5 cm – skoro 6 cm više. Nadalje, osigurana je i dalje vrlo solidna količina prostora u prtljažniku. Obujma je 440 litara, s time da ima dodatni dio od 32 litre za pohranu kablova za punjenje vozila. Prtljažnik je dosta pravilan, bez nekih smetnji. Jedino je dosta dubok, odnosno utvarni prag je nešto višji. Međuosovinski razmak od 268,5 cm tek je za 1,5 cm više u odnosu na posljednji model pogonjen motorom s unutrašnjim sagorijevanjem.

To je sve omogućeno s obzirom na to da je model nastao na novoj CMF-EV platformi, a koja bi uskoro trebala biti iskorištena i za još jedan novi model koji bi trebao imati doseg veći od 600 kilometara. Iskoristit će se nova platforma i za novi Alpine model. Mégane E-Tech Electric je ujedno i prvi model koji donosi novi, redizajnirani Renault logotip. Prednja sjedala nude dosta solidnu količinu prostora, dok ne bi bilo loše da je ukupna duljina vozila ostala na razini dosadašnjeg modela, pa da i putnici na stražnjim sjedalima imaju nešto više prostora.

Dvije opcije pogona i baterije

Ispod putničke kabine smještena je baterija, a birati se može između dvije veličine. Osnovna je kapaciteta 40 kWh, dok je snažnija opcija ona od 60 kWh. Riječ je o litij-ionskom tišu baterije, a koja je smještena u svom kućištu visoka tek 11 centimetara. U Renaultu s ponosom navode kako je baterija jako dobro izolirana, i to slojem pjene koja upija zvukove. Dok smo se vozili slovenskim prometnicama, s obzirom na to da je prezentacija održana u Renaultovom Školskom centru u Mirnoj Peči, i sami smo se uvjerili u tišinu. Na tišinu smo već navikli kod električnih automobila, no ovdje je ona na razini premium proizvođača.

Svi bitni sklopovi kod modela Mégane E-Tech Electric smješteni su u prednjim dijelu vozila. Tako je tu pogonski motor, ali i punjač. Kad smo kod punjača, važno je spomenuti kako je tu nekoliko različitih izvedbi. Osnovni model donosi tek AC punjač od 7 kW. Taj model u imenu sadrži natpis Standard. Vidite li pak natpis Boost, znajte kako je riječ o verziji koja pored 22 kW punjača AC struje ima i DC od 85 kW. Iduća je opcija Super Charge kod kojeg je AC na 7 kW, dok je DC nešto snažniji, od 130 kW. Optimum Charge ima ovu snažniju verziju DC punjenja, ali AC od 22 kW. Opcija motora je od 96 kW (130 KS) ili 160 kW (220 KS).

Moderne tehnologije obilježavaju unutrašnjost

Maleni krug okretanja volana daje određenu dozu dinamičnosti, a čemu u prilog ide i Multilink ovjes na stražnjem dijelu vozila. Mégane E-Tech Electric je oko 100 kg lakši od konkurencije, a što se može zahvaliti i znatnom korištenju aluminija. Pogonski sklop naslanja se na onaj iz posljednje generacije modela Zoe. Proizvode ga sami, a manji je i lakši od dosadašnjeg motora. U odnosu na onaj iz modela Zoe, umjesto četiri donosi 8 polova električnog sinkronog motora.

Nakon što smo sjeli za upravljač novog modela, odmah su do izražaja došla dva 12-inčna digitalna zaslona. Oni čine OpenR zaslon, a koriste dio tehnologije s mobilnih uređaja koje su pak dio OpenR Link multimedijskog sustav. On je temeljen na operativnom sustavu Android i proširen Googleovim uslugama (kao što su Google Assistant, Google Maps i Google Play). Nakon povezivanja s Google računom vozača, one vozačima uskaču u pomoć. One bi trebale donijeti još napredniji način korištenja u odnosu na Android Auto ili Apple CarPlay. Funkcije su prilagođene električnim vozilima, pa se nakon unosa rute putovanja nude opcije punjenja, kao i priprema baterije za iduću sesiju punjenja.

Mnogo bolji dojam kvalitete

Tako brojne funkcije omogućavaju jednostavnije korištenje vozila, ali i štede vrijeme oko planiranja putovanja. Besplatna ažuriranja osigurana su prvih pet godina korištenja. Tu je i aplikacija My Renault koja omogućava pregled nekih funkcija vozila i dok niste uz njega. Osnovni model dolazi uz vrlo dobar Arkamys Auditorium audiosustav, a koji se kasnije može nadograditi i vrhunskim Harman Kardon sustavom. Mégane E-Tech Electric donosi čak 26 ADAS sustava pomoći koji osiguravaju sigurnu vožnju, a previše bi prostora potrošili kada bi ih sve nabrajali.

Nakon prvih vožnji slobodno mogu potvrditi kako je Renaultu napravio jako dobar posao s modelom Mégane E-Tech Electric. Vozili smo one bolje opremljene modele, a dojam je kako su mnogo pažnje posvetili završnoj obradi. Automobil djeluje dosta čvrsto i skladno pripremljen. Renault već godina koristi i pametne kartice umjesto klasičnih ključeva, a iznenadio sam se kad sam vidio da su ostale identične dosadašnjima te da ih nisu promijenili. Položaj za upravljačem je vrlo dobar, korištenje brojnih funkcija multimedijskog sustava je jednostavno i vrlo brzo što je za svaku pohvalu.

Bogato iskustvo proizvodnje električnih vozila

Nema sumnje kako je Renault iskoristio svoje bogato iskustvo u pripremi ovog električnog modela. Naime, već više od deset godina proizvodi i razvija električne modele. Bez obzira pričamo li o modelu Zoe, Twingo, Fluence Z.E., Twizzy, Kangoo… Njihovim električnim vozilima prevaljeno je već više od 10 milijardi kilometara. Prodali su više od 400 tisuća električnih vozila, a vrlo je važno kako su im i svi koncesionari obučeni za prodaju, ali i održavanje EV automobila.

Renault je na hrvatskom tržištu započeo sa zaprimanjem narudžbi za novi Mégane E-Tech Electric. Vozila se već mogu naručiti, a prve isporuku kreću tijekom rujna. Za ovu je godinu osigurano nekih 150 primjeraka, tu je i zanimljiva ponuda. Naime, novi se Mégane E-Tech Electric može kupiti uz četiri rate bez kamata, a uspijete li dobiti poticaj, znači da jednu ratu pokrivate tako. Uz takvu kupnju dobiva se i produljeno jamstvo od 5 godina ili 100 tisuća kilometara, ali i Mobilize charge pass kartica koja uz potporu PlugSurfinga omogućava na punjenje na više od 400 punionica u Hrvatskoj. Na kartici se dobiva i vrijednost od nekih 360 eura, a koja uz AC punjenje osigurava do 5 tisuća besplatnih kilometara.

Uz poticaje cijena je dosta konkurentna

Pored činjenice da su domaći koncesionari osposobljeni za održavanje električnih vozila, za sada se kod njih Renaultovi električni automobili mogu i besplatno puniti, naravno ako je punionica slobodna. Također, koncesionari su podrška i ako želite ugraditi wallbox kućnu punionicu, a što se u suradnju s njihovim partnerima može jednostavnije napraviti.

Tek kratkog vremena otvorenih narudžbi, u Europi je zaprimljeno već više od 10 tisuća narudžbi što je vrlo dobar prodajni rezultat. Lani smo u Hrvatskoj dobili oko 1300 električnih vozila, uz udio od 2,6%, a što bi ove godine trebalo dodatno porast. Renault bi ponovno mogao biti predvodnik i najveći dobitnih državnih subvencija.

Izvadak iz cjenika