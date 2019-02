NACIONALNA PREZENTACIJA

Sjetimo se samo kako je dobar potez napravio Nissan s modelom Qashqai. Začetnik kompaktnog SUV segmenta polučio je izniman prodajni rezultat, pa ne čudi što je Renault tijekom 2015. ponudio i svoj pandan – Kadjar. Model koji je u manje od četiri godine prodan u više od 450 tisuća primjeraka, privukao je novu publiku. I dok neki smatraju da je to uzimanje prodajnih rezultata Nissanu, normalno da to ipak nije tako, jer je riječ o drugim kupcima. Naravno, iskorišten je potencijal koji ima japanski partner u Alijansi, a što je dovelo do dijeljenja brojnih tehničkih elemenata, pa i pogona na sva četiri kotača.

Došlo je vrijeme za lansiranje novog, obnovljenog izdanja. Domaći zastupnik. Tvrtka Renault Nissan Hrvatska odlučila se na izlet od Zagreba do Moslavine, a kako bi cijelim putem imali priliku upoznati se sa svim promjenama na obnovljenom Kadjaru. Pa krenimo od dizajna.

S obzirom da su dosadašnja iskustva i istraživanja pokazala kako je glavni motiv za kupnju Kadjara njegov dizajn, jasno je da se po pitanju toga ne smije pogriješiti. Promjene su vidljive na prednjem dijelu vozila. Tu se ističe novi branik, ali i obnovljena maska hladnjaka. Na braniku se sada manje koristi crna boja, a prevladava boja karoserije. Novog su izgleda svjetla za maglu, sada u LED Pure Vision tehnologiji, a dizajnerski potpis vidljiv je i u glavnim svijetlima. Ona su sada po uzoru na novopridošle Renault modele, u obliku slova C. Korištenjem više kromiranih detalja napravljen je doprinos dojmu većeg luksuza. Pogledamo li stražnji dio, vidjet ćemo da je primijenjen recept kao i na prednjim dijelu vozila – nova stražnja svijetla te novi branik s manje crnih dijelova.

Renault je za obnovljeni Kadjar pripremio i 3 nove boje karoserije, a riječ je o Ural zelenoj, željezno plavoj i planinski sivoj. Pored toga, dotjerani Kadjar dostupan je s dvije nove inačice 17- i 19-inčnih aluminijskih naplataka. Najbogatije opremljeni modeli imaju i antenu u obliku peraje morskog psa.

Osvježena je i putnička kabina. Kao i na eksterijeru, i u interijeru sada susrećemo više kromiranih detalja. Nove su obloge vrata, a čijem donjem dijelu sada su i veći pretinci za odlaganje stvari. Redizajniran je središnji greben koji sadrži novi zaslon multimedijskog sustava, osjetljiv na dodir, koji se odlikuje boljom osvijetljenošću i osjetljiviji je na komande. Zaslon dijagonale 7 inča omogućuje upravljanje sustavom R-LINK 2 s pomoću komandi na obje strane zaslona. Postavljen u ravnini s armaturnom pločom i daje joj elegantniji izgled bez prekidanja nepotrebnim linijama.

Ispod obnovljenog zaslona smještene su komande automatskog klima-uređaja koje imaju moderniji, ergonomski dizajn s prikazom temperature i postavki prozračivanja u sredini okretnih gumba.

Renault je za obnovljeni Kadjar pripremio nove boje, uključujući i novu svjetlosivu boju kožnih presvlaka. Pojedine presvlake s ukrasnim šavovima imaju i teksturirani 3D efekt.

Novost je i najbogatiji paket opreme Black Edition u kojem su dostupne su i presvlake od Alcantare. Novi sportski paket opreme donosi jedinstvene značajke unutrašnjosti koji pored presvlaka od Alcantare, donosi stropne presvlake crne boje i posebne zaštitne tepihe. Izvana se Kadjar Black Edition ističe novim 19-inčnim aluminijskim naplatcima, zaštitom podvozja sprijeda i straga u kontrastirajućoj boji te crnim kućištima retrovizora.

Najveće su pak promjene na dotjeranom Kadjaru smještene ispod poklopca motora. Pripremljen je jedan benzinski motor u dvije izvedbe snage te dva dizelska motora. I dok su u ovom segmentu traženiji dizelaši, u Renaultu su uvjereni da benzinski modeli polako preuzimaju primat. Početni benzinac je 1,3-litreni motor TCe koji je premijeru imao u modelu Scenic, a zatim je ponuđen i u modelima Captur i Megane. Kao i ostali motori, nastao je u suradnji d Daimlerom, a što se ponosno ističe. U Kadjaru je ovaj četverocilindrični motor opremljen i filtrom čestica (FAP) koji uništava krute čestice u ispušnim plinovima hvatajući ih u mikroporoznu saćastu strukturu koja se automatski regenerira u redovitim intervalima. Slabije izdanje ima 140 KS i 240 Nm maksimalnog okretnog momenta, dok snažniji raspolaže sa 160 KS i 270 Nm. Oba se motora proizvode s ručnim i automatski EDC mjenjačem, dok je za naše tržište samo snažniji predviđen u ovoj kombinaciji. Dugotrajnost i manju cijenu održavanja trebao bi osigurat lanac koji se koristi za prijenos momenta, a ne zupčasti remen kao kod dizelskih modela.

Kad govorimo o dizelašima, spomenimo da je riječ o pripadnicima Blue obitelji, a početni je dCi 115. Radi se o 1,5-litrenom modelu od 115 KS i 260 Nm okretnog momenta, koji je pored osnovne opcije sa 6-stupnjskim ručnim mjenjačm raspoloživ i uz 7-stupanjski automatski EDC mjenjač s dvostrukom spojkom. Snažniji, 1,8-litreni motor razvija 149 KS i 260 Nm okretnog momenta, i dolazi isključivo s ručnim mjenjačem.

Kadjar je osim s prednjim pogonom, u kombinaciji sa snažnijim dizelskim motorom dostupan i uz pogon na sva četiri kotača. Dio je to tehnologije preuzet od Nissana, a vozaču je na odabir ostavljena mogućnost korištenja pogona samo na prednju osovinu (2WD). Način rada odabire se pomoću okretnog gumba smještenog na središnjoj konzoli iza ručice mjenjača. Elektronička raspodjela momenta između prednje i stražnje osovine moguća je u modu Auto kada se do 50 % okretnog momenta može se usmjeriti na stražnju osovinu. Treći mod je Lock koji zaključava središnji diferencijal i time omogućava stalnu raspodjelu okretnog momenta u omjeru 50:50 između prednjih i stražnjih kotača. Ovaj mod omogućava visoku razinu snalažljivosti na težim terenima, a aktivan je do brzine od 40 km/h.

U slučaju da smatrate kako vam nije potreban pogon na sva četiri kotača ili ga jednostavno ne želite dodatno platiti, tu je sustav Extended Grip. U kombinaciji s gumama za blato i snijeg taj sustav za sprečavanje proklizavanja poboljšava prianjanje u vožnji po blatu ili pjeskovitim površinama. Pripremljena su tri moda rada, koji se odabiru pomoću okretnog gumba smještenog na središnjoj konzoli iza ručice mjenjača. Za vožnju cestom uz normalnu kontrolu prianjanja tu je sustav koji koči kotač koji proklizava i prenosi okretni moment na suprotni kotač, što vozilu osigurava maksimalno prianjanje. Za vožnju neravnim terenom brine Extended grip koji kontrolira prianjanje umjesto vozača. Koči kotač s najmanje prianjanja i smanjuje silu ubrzanja. Gume za blato i snijeg učinkovito izbacuju blato, pijesak ili meki snijeg. U načinu rada Expert vozač kontrolira okretni moment koji se prenosi na kotač kontroliranim pritiskom na papučicu gasa i preciznim doziranjem ubrzanja.

Zahvaljujući izdašnom razmaku od tla od 200 mm Kadjar se lako nosi s neravnim podlogama. Prilazni kut (17°) i odlazni kut (25°) također su prilagođeni terenskoj vožnji.

Obnovljeni Kadjar starta s početnom cijenom od 168.900 kuna za početni Limited paket opreme te slabiji dizelaš u kombinaciji s ručnim mjenjačem. Druga razina opreme nosi naziv Bose, a najbogatiji je Black Edition. Za lansiranje obnovljenog Kadjara Renault je pripremio i povoljnije uvjete kupnje. Za sve kupce osiguran je popust od 4000 kuna, u slučaju da se odlučite na kupnju putem Renault Financiranja tu je dodatnih 12.000 kuna popusta. Pored toga Renault poklanja i komplet zimskih guma kao i par skija Renault by Elan.