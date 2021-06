Cijene kreću od 183.900 kuna, a kupci će moći odabrati između tri razine opreme (Zen, Intens i RS Line) te benzinca od 140 KS ili hibrida od 145 KS. Kasnije se očekuje i snažniji benzinac, a novi model dolazi iz tvornici u Busanu u Južnoj Koreji

Još protekle jeseni izvijestili smo vas kako Renault priprema novi model, a kojime planira uzeti dio tržišnog kolača luksuznijim proizvođačima koji nude SUV modele u coupe izdanjima. Upravo kompaktnom segmentu pripada i Megane Conquest, koji će ovo ime imati na tržištima bivše Jugoslavije, dok će u ostatku svijeta biti poznat kao model Arkana. Već iz imena, pogotovo ovog na našim područjima, jasno se otkriva porijeklo, odnosno pripadnost kompaktnom segment. Pored kompletne Megane obitelji, zatim modela Kadjar i Scenic, zaokružuje se kompaktna ponuda.

Kompaktnu pripadnost potvrđuju i brojke. Novi je model dug 456,8 cm, širok 203,4 te visok 157,1 cm, a sve to nastalo je na modularnoj platformi CMF-B s međuosovinskim razmakom od 272 cm. Bočni pogled upotpunjuju osnovni, 17-colni kotači, odnosno oni za broj veći. Pored jasne coupeovske linije ovog SUV modela, ističe ga još jedna značajka – udaljen je od tla 20 centimetara. Povišeno izdanje te snažne linije daju modelu Mégane Conquest dominantnu notu. To naglašavaju te upotpunjuju i full LED prednja svjetla s prepoznatljivim svjetlosnim potpisom u obliku slova C. Straga pak do izražaja, pogotovo tijekom noćne vožnje, do izražaja dolazi svjetlosna traka koja se proteže cijelom širinom poklopca prtljažnika.

Sedam boja karoserije

Birati se može između sedam boja karoserije: bijeloj, bisernoj bijeloj, metalik crnoj, metalik sivoj, Zanzibar plavoj, vatreno crvenoj i Valencia narančastoj (samo uz R.S. Line). Opcijski je dostupan i crni krov koji dodatno ističe dinamičnost vozila. Upravo maloprije spomenuta R.S. Line razina opreme donosi još detalja kojima se naglašava dinamičnost kompletnog vozila. Nakon modela Clio, Capture i Mégane, ovo je treći Renault model koji je dostupan s ovom sportski nastrojenom razinom opreme.

Upravo ova linija opreme podsjeća sve manje ili pak veće znalce na poznati sportski duh Renault Sport odjela koji je prisutan u oktanskom sportu. Bez obzira govorimo li o posebnoj Valencia narančastoj boji, Silverstone aluminijskim naplatcima ili pak kontrastom crnih i tamnih metalnih dijelova te dvostrukim kromiranim završetkom ispušnih cijevi, dojam je upotpunjen. Dodatna je opcija Colour paket koji uz prednji i stražnji odbojnik te donju zaštitu vrata obojeni u boju karoserije, s crnim krovom i sjajnim crnim spojlerom ističu dinamičnost. R.S. Line detalji prisutni si i u putničkoj kabini. Spomenimo tek crvene šavove na kožom presvučenom upravljaču te presvlake sjedala u kombinaciji kože i materijala nalik brušenoj koži.

Nakon što zavirimo u putničku kabinu, odmah se osjeća pripadnost ostatku Renault obitelji. Ovisno o razini opreme, ispred vozača je analogno-digitalna instrumenta ploča s 4,2-inčnim ili 7-inčnim zaslonom odnosno potpuno digitalna ploča s 10,2-inčnim zaslonom. I na središnjem grebenu može biti 7-inčni ili pak 9,3-inčni digitalni zaslon, s time da ovaj potonji dolazi u kombinaciji s navigacijskim uređajem. Već osnovni model dolazi i uz elektroničku automatsku parkirnu kočnicu s funkcijom Auto-Hold. Putnička kabina osigurava dosta veliku prostranost, ali dosta pretinaca za odlaganje stvari koji olakšavaju putovanje. Ne zaboravimo niti na po dvije USB utičnice sprijeda i straga, koji su vrlo tražena oprema u današnje vrijeme. Uz R.S. Line opremu moguća je i nadoplata za panoramski krov.

Konstantna povezivost

Multimedija donosi Renault Easy Link sustav. Uz Easy Connect može se pristupiti nizu povezanih usluga putem aplikacije MY Renault ili novog multimedijskog sustava Renault Easy Link. Osim povezanosti s 4G mrežom tu su i dodatne usluge koje pružaju partneri kao što su Google (pretraživanje odredišta) i TomTom (informacije o prometu u stvarnom vremenu i kritičnim točkama). Od daljinskog povezivanja s vozilom do informacija o prometu u stvarnom vremenu, uključujući slanje odredišta vozilu i pješačke upute za zadnju dionicu rute, lociranje vozila i (uskoro dostupno) daljinsko otključavanje i zaključavanje vozila, svi sustavi nude jedinstvenu povezanost u vozilu i izvan njega uz pomoć pametnog telefona. Multimedijski sustav Renault Easy Link i karte u vozilu automatski se i redovito ažuriraju preko interneta.

Mégane Conquest može se pohvaliti obujmom prtljažnika od 513 litara za inačice s termičkim motorom te 480 litara za inačicu E-Tech Hibrid. Ima i povišenu podnicu koja se može spustiti kako bi se povećao obujam prtljažnika ili podići kako bi se pohranila teža prtljaga. U toj se konfiguraciji stražnja klupa može preklopiti, a kako bi se dobila ravna podnica.

Kad govorimo o pogonskoj grupi, mislimo da je jasno kako ovdje nema dizelskih modela koji se danas mogu pronaći u rijetkim Renault modelima. Ponudu otvara poznati 1,3-litreni benzinski turbomotor TCe s izravnim ubrizgavanjem od 140 KS i 260 Nm okretnog momenta. Zanimljivost svih ponuda je i da nema ručnog mjenjača. Ovaj početni motor dolazi uparen sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem.

Ovaj motor dolazi u 12 V mikrohibrid verziji koja prikuplja energiju tijekom usporavanja. Također, termički se motor gasi prilikom usporavanja. Pokretač-alternator i baterija pomažu u intenzivnim fazama rada motora, primjerice prilikom pokretanja ili ubrzavanja. Mikrohibridizacija motora smanjuje potrošnju goriva za 8% i emisije CO2 za 8,5%, a sve zajedno još donosi uglađeno pokretanje motora za veću udobnost tijekom vožnje. Kasnije se očekuje inačica i od 160 KS.

Samo benzinska i hibridna tehnologija

Druga opcija je E-Tech Hibrid sa 145 KS koji je već dostupan u Cliju. Hibridni sklop čini 1,6-litreni četverocilindarski benzinski motor opremljen filtrom krutih čestica koji smanjuje emisije onečišćujućih tvari. Benzincu koji razvija 69 kW (94 KS) pomažu i dva elektromotora – glavni električni motor (36 kW) i visokonaponski elektropokretač-generator (15 kW). Sve to dovodi do ukupne snage od 145 KS. Za prijenos snage, odnosno momenta zadužen je mjenjač bez spojke s više načina rada. Kombinacija električnih motora i dog-clutch mjenjača optimizira promjene stupnjeva prijenosa i čini ih uglađenijima. Ova arhitektura, osmišljena kako bi se smanjila potrošnja goriva, rezultat je Renaultova iskustva u Formuli 1. E-Tech sustav opremljen je baterijom kapaciteta 1,2 kWh (230 V) koja smanjuje potrošnju goriva i emisije CO2. Službena je potrošnja ovog modela 4,8 litara na 100 kilometara.

Kupcima su na odabir tri razine opreme. Početna je Zen, srednja Intens te već nekoliko spomenuta R.S. Line kao najbogatije opremljena. 17-colni alu naplatci, obilje sigurnosnih sustava, full LED svjetla, automatski klima-uređaj, prednja sjedala podesiva po visini, tempomat, prednji i stražnji parkirni senzori, kamera za vožnju unazad, povezivost s aplikacijama Android Auto i Apple CarPlay samo su neki od detalja prve razine opreme.

Aktivni tempomat, sustav nadzora mrtvog kuta, 18-colni alu naplatci, ambijentalno osvjetljenje putničke kabine, kožom presvučeno kolo upravljača te bežično punjenje pametnog telefona, odnosno 9,3-inčni zaslon na središnjem grebenu s navigacijom uz potpuno digitalnu instrumentnu ploču obilježavaju srednju, Intens razinu opreme. Cijene kreću od 183.900 kn, a svi modeli se proizvode u tvornici u Busanu u Južnoj Koreji, gdje se proizvodi i Renault Samsung Motors XM3.

Cjenik