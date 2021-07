Pored ova dva modela, u slovenskoj Novoj Peči imali smo priliku isprobati i novi Traffic u putničkoj verziji, a koji je već u prodaji u domaćim prodajnim salonima

Pored osobnog programa, putničkih automobila, u Renaultu iznimno veliku pažnju posvećuju i dostavnom segmentu. To prepoznaju i kupci pa su njihovi modeli jedni od najtraženijih na mnogim europskim tržištima, pa i našem domaćem. To nisu modeli koji se mijenjaju svakih nekoliko godina, kao što je to u osobnom programu, ipak su to modeli čije generacije imaju nešto dulji životni vijek. Sada nam je Renault u susjednoj Sloveniji omogućio testne vožnje čak tri modela – Express Van, Kangoo Van i Traffic Passenger.

Događanje je organizirano u mjestu Mirna Peč, a gdje se nalazi novi školski centar Renault grupacije, i to za potrebe kompletne regije. Tu priliku za stjecanjem novih znanja ima kompletna Renault, Nissan i Dacia mreža servisera, ali i svi oni ostali koji žele uložiti u svoje znanje. Moderno opremljene radionice za mehaniku, elektriku te karoseriju, odnosno limariju izvrstan su alat za usavršavanje svih zainteresiranih. Svega dva kilometra dalje nedavno je u pogon pušteno i novo skladište dijelova, za sve tri marke, a gdje se na 10 tisuća kvadratnih metara nalazi roba vrjednija od pet milijuna eura. Riječ je o 96% svih traženih dijelova, dok je preostalih 4% dostupno u četiri do maksimalno 8 dana.

Vratimo se mi na nove modele. Najnoviji model je Express Van koji je upravo pristigao u prodajne salone. Riječ je o osnovnom dostavnom modelu, a za kojeg možemo slobodno ustvrditi kako je nasljednik dosta popularnog modela iz Dacijine ponude, modela Dokker. Naime, Dokker izlazi iz ponude, a Express Van nastavlja njegovo putovanje.

Veća kvaliteta, ali i više prostora

Novi je model dugačak 439,3 centimetra, širok je 207,9 cm (uključujući bočne retrovizore) te visok 185 cm. Tu je i međuosovinski razmak od 281,2 cm te prtljažni prostor obujma od 3,3 do 3,7 kubna metra. Pristup prtljažnom prostoru moguć je putem kliznih bočnih vrata od 71,6 cm, a što je najbolja vrijednost na tržištu, kao i kroz stražnji otvor.

Tu su smještena dvokrilna vrata koja se otvaraju u omjeru 2:3 – 1:3. Omjer obujma prtljažnika (uz punu pregradu) i duljine vozila najbolji je u klasi jer omogućuje 191 cm korisne duljine. Utovarna duljina može se povećati na 236 cm uklanjanjem suvozačeva sjedala i okretanjem preklopive pregrade. Novi Renault Express Van odlikuje se utovarnim kapacitetom od 3,3 do 3,7 m³. Veća brojka odnosi se na situaciju kad se koristi i prostor suvozačkog sjedala.

Važno je znati i kako je utovarni kapacitet novog modela 611 kilograma u dizelskoj inačici. Za još veći kapacitet, kupcima je uz nadoplatu dostupna standardna kuka za vuču. Tovarni se prostor može pohvaliti i mogućnošću LED osvjetljenja, a koje pruža više svjetlosti.

Kabina pak donosi sjedaća veće kvalitete, a koja su otpornija na svakodnevno korištenje. Vozač i suputnik na raspolaganju imaju zavidnu razinu prostora, a u Renaultu navode kako je riječ o ukupnom obujmu od 48 litara. Serijski dolazi klima-uređaj, kao i osnovni radio uređaj. Tu je i 12V utičnica na središnjoj konzoli te gornjoj armaturi uz 2 USB ulaza. Maloprije spomenuta mogućnost preklapanja suvozačkog sjedala, a iza kojeg je mrežasta pregrada dio je doplate, a koja stoji 4687 kn. Renault je osigurao i dosta sigurnosnih pomagala koji vožnju jednostavnijom i sigurnijom.

Domaćim se kupcima na odabir nudi 1,5-litreni dCi motor, a koji je moguće odabrati u verziji od 75 ili 95 KS. Uz slabiji na raspolaganju je i 220 Nm maksimalnog okretnog momenta, dok je kod jačeg tu dodatnih 20 Nm. Oba motora su upregnuta 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Početna opcija je raspoloživa i s oznakom Ecoleader, a čija se maksimalna brzina može ograničiti na 100 km/h za nižu potrošnju, i to neovisno o stilu vožnje.

Prema službenim podacima riječ je o uštedi od pola litre na 100 km te 12 g CO2/km u mješovitom ciklusu vožnje prema WLTP-u. Cijena za obje verzije je identična – 125.125 kn. Za snažniju verziju potrebno je platiti 130.750 kn. Valja spomenuti kako je za ove motore propisan servisni interval svakih 30.000 kilometara ili dvije godine, što prije nastupi.

Kangoo Van u prodaji, putničke verzije neće biti

Nakon osnovne ponude iz dostavnog programa preselili smo se u Kangoo Van. O njegovoj uspješnosti dovoljno govore brojke. Proizvodi se od 1997. godine, a od kada je prodan u više od 4,2 milijuna primjeraka i to u više od 70 zemalja svijeta. Tada, kad se pojavio na tržištu postavio je neka nova mjerila u segmentu gradskih dostavnjaka, a koja mnogi pokušavaju dostići iz generacije u generaciju. Spomenimo kako je ovo model koji će se u domaćim prodajnim salonima nuditi tek od početka iduće godine, pa će biti svakako prilike još se jednom detaljnije upoznati se s njime. Već idućeg proljeća očekuje se i električna verzija, a koja bi trebala nastaviti dosadašnju uspješnost aktualnog Kangooa na struju. Riječ je o najtraženijem dostavnom modelu s električnim pogonom.

Sva tri vožena modela karakterizira jasna povezanost prednjeg dijela vozila, a sukladno posljednjim trendovima u Renaultovoj gami. Novi Kangoo Van donosi još šira stražnja vrata za lakši utovar, a posebna zanimljivost je u njegovom bočnom dijelu. Kao dio dodatne ponude je inovacija Open Sesame by Renault. Tada se uklanjanjem središnjeg (B) nosača na novoj generaciji modela Kangoo stvara najširi desni bočni otvor na tržištu od 144,6 centimetara.

Pored toga, prednja se vrata mogu otvoriti pod kutem od čak 90 stupnjeva. Tovarni je prostor obujma od 3,3 do 3,3 kubna metra u osnovnoj verziji, dok produžena L2 verzija ima na raspolaganju obujam od 4,2 do 4,9 m3. Najveća nosivost iznosi od 600 do 800 kg (uz opcijsku povećanu nosivost), dok u produljenim izvedbama doseže gotovo jednu tonu. Kapacitet vuče najveći je u klasi te iznosi 1500 kg.

L1 i L2 verzije uz 40 cm razlike

Renault će Kangoo nuditi u dvije duljine (standardna i produljena izvedba) i s dvije vrste pregrada: čvrstom pregradom (s ili bez prozora) ili mrežastom pregradom (s okretnim dijelom na suvozačevoj strani). Konfiguracija ovisi o željenom broju sjedala: 2, 3 ili 5 (u slučaju produljene kabine). Dodatna zanimljivost tovarnog prostora je i mogućnost nadoplate za Easy Inside Rack policu. Riječ je o nosačima krovu, s desne strane vozila, a koji omogućavaju jednostavan prijevoz dugih predmeta, i to do 2 metra u osnovnoj, odnosno 2,5 metra u produljenoj verziji. Tu se mogu prevoziti razni dulji predmeti, poput ljestava ili cijevi, i to tako da je na raspolaganju i dalje suvozačko sjedalo.

Pored motorizacije koju smo spomenuli za Express Van, kod dostavne verzije modela Kangoo kupcima će na raspolaganju biti i najsnažnije izdanje 1,5-litrenog dCi motora od 115 KS. Dodatna značajka je što će se dva snažnija motora moći odabrati i uz EDC7 mjenjač s dvostrukom spojkom.

Važno je napomenuti kako već više od 10 godina djeluje Renault Tech koji oblikuje, proizvodi i prodaje prerađena vozila. Zahvaljujući bogatom iskustvu u tvorničkim preradama, Renault Tech prošle je godine preinačio gotovo 270.000 vozila. Ta je tvrtka prisutna u šest zemalja te broji 358 zaposlenika na 14 različitih lokacija, od kojih 12 u sastavu Renaultovih tvornica.

Zahvaljujući Renault Techu, Renault je jedini europski proizvođač automobila s više od 30 godina iskustva u preradama vozila za osobe s invaliditetom. Renault Tech francuski je predvodnik u tom području. Ima vlastitu tvornicu u Heudebouvilleu u Francuskoj za proizvodnju vozila prilagođenih svim vrstama invaliditeta.

Bez obzira o kojem od maloprije dva modela govorili, neovisno je li to bio Express Van ili Kangoo Van, teško je pronaći neke bitnije zamjerke. Spomenuli bi tek da Express Van nudi manje prostora na prednjim sjedalima, pa bi nešto korpulentnije osobe mogle imati problema. Kvaliteta izrade je na jako visokom nivou kada govorimo o dostavnim modelima. Sva su vozila bila i donekle opterećena teretom, a kako bi dojam bio kao da smo u razvozu robe. Dakako, moramo priznati kako su nam na raspolaganju bile one bolje opremljene verzije, a koje nude sve potrebno za obavljanje gradskih dostava. Poseban je ugođaj bio voziti Traffic Passenger.

Kombi po mjeri putnika

Passenger je ime za verziju namijenjenu prijevoza osoba, koja se još naziva i kombi verzija, dok se top verzija naziva Spaceclass. Upravo smo takvog i mi isprobali. Uz dvolitreni motor od 150 KS, te 6-stupanjski EDC mjenjač s dvostrukom spojkom, vjerujemo da bi se mogli voziti satima, danima… Povišeni položaj sjedenja, uz vrlo visoku razinu udobnosti i opreme, svakako doprinose tome. To su u dosadašnjim izdanjima prepoznali i brojni kupci. U dosadašnje tri generacije prodano je više od 2,2 milijuna primjeraka, a što je zavidan rezultat.

Novi model donosi brojne vizualne i tehnološke pomake na bolje. Tu je novi upravljač, kao i prekidači poput onih u osobnim vozilima. Osigurana je i gomila prostora, a što potvrđuje i podatak o 86 litara obujma za odlaganje sitnica. Ovisno i verziji, odnosno opremi, ugodnost putovanja osiguravaju brojna pomagala, kao i dostupni USB priključci za punjenje brojnih uređaja.

Kupci mogu birati između osnovne, L1 verzije s 508 cm duljine, kao i one produljene L2 od 548 cm. Razlika od tih 40 cm dolazi iz povećanog međuosovinskog razmaka – 309,8 ili 349,8 cm. Obje osiguravaju prijevoz do devet putnika, ali s razlikom u dostupnom obujmu prtljažnog prostora. Kod Spaceclass izvedbe drugi se red sjedala može u potpunosti okrenuti, pa se putnici u tom redu voze nasuprot onih u trećem redu.

Renault je za Traffic pripremio i čak 9 novih sustava potpore, pa nema sumnje u njegovu sigurnost. Ponudi čine dvije verzije dvolitrenog dCi motora – 110 i 150 KS. Snažniji može biti i uz već spomenuti EDC mjenjač. Cijene kreću od 216.900 kn za kombi verziju i Zen razinu opreme. Snažni motor s istom opremom stoji 223.900 kn. Bogatiji Intens paket opreme je skuplji 13 tisuća kuna. Spaceclass ide samo uz snažniji motor i EDC mjenjač te stoji 301.900 kn. Devet tisuća kuna je nadoplata za dulji, L2 verziju. S početkom 2022. stiže i dostavna verzije novog Traffica.