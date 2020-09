Japanski proizvođač razmišlja globalno pa se prilagođava specifičnim zahtjevima pojedinih regija svijeta. U skladu s time i dalje radi i na razvoju dizelskih modela

Elektrifikacija automobila nešto je što je neizbježno, a pogotovo kada razgovaramo o tržištima Europe, ali i SAD-a, odnosno Kine. Iako ima (ili je bilo) proizvođača koji govore kako oni nikada neće proizvoditi električne automobile, uz takvo razmišljanje velike su šanse da u jednom trenutku takav proizvođač jednostavno nestane. Danas je teško opstati na globalnom tržištu ako ne ponudite ono što je trendi, odnosno ako ne pratite što publika želi i ne namećete trendove. Neki shvate prije, a neki kasnije…

No, u Mazdi, iako nije riječ o nekom iznimno velikom proizvođaču (godišnje proizvedu oko 1,5 milijuna vozila), odavno znaju kako opstanak na nekom tržištu traži i inovativnost. Europa je vrlo važna regija za Mazdu jer im čini petinu prodaje. U skladu s time razvili su i svoj prvi električni automobil, model MX-30, a koji smo imali priliku prvi puta vidjeti, i isprobati na domaćim prometnicama. U Mazdi smatraju kako budućnost imaju i benzinski i dizelski modeli, pa tako ne prestaju s daljnjim razvojem svih do sada uobičajenih vrsti pogonskih motora.

Mazda eXperimental

Na početku spomenimo malo zašto ime MX-30, jer mnogi oznaku MX odmah i isključivo povezuju s legendarnim roadsterom MX-5. Važno je znati kako u Mazdinom označavanju modela MX je oznaka za Mazda eXperimental, odnosno nešto novo, nešto revolucionarno, za uživanje u vožnji. Kroz više od trideset godina predstavljeno je više od 10 modela s oznakom MX, kako koncepata tako i natjecateljskih modela. Recimo da je koncept MX-Crossport iz 2005. godine otvorio put liniji nagrađivanih SUV-ova koji su doveli do današnjih modela CX-5 i CX-30. MX-5 je do sada proizveden u više od 450 tisuća, a što je izvrstan rezultat za jedan roadster.

Kad se govori o nekom električnom modelu glavni fokus stavlja se na njegov doseg, odnosno na veličinu baterije kojom raspolaže. S obzirom na to da je MX-30 model koji je prvenstveno namijenjen europskom tržištu, u pripremi vozila radili su istraživanje na više od 12 tisuća europskih vozača. Rezultati istraživanja pokazali su kako je prosječna dnevna kilometraža u Europi manja od 50 kilometara, točnije 48 kilometara. U skladu s time njihova je vizija bila da žele stvoriti automobil s baterijom, a ne bateriju na kotačima. Znači, svjesno su napravili rizik i nisu fokus stavljali na doseg, već na užitak vožnje. Stoga smatraju kako je korištenje baterije kapaciteta 35,5 kWh, uz koju je prema NEDC-u doseg 237 kilometara, sasvim dovoljno da se zadovolje zahtjevi velike većine europskih kupaca. Gledajući kompletan životni vijek vozila, od same pripreme materijala za njegovu proizvoljnu, kroz eksploataciju odnosno eventualno kasnije mijenjanje baterije nakon 160 tisuća prevaljenih kilometara kada padne njen kapacitet, velika je razlika u emisiji CO2 između veličine baterije. Projekcije govore kako je korištenje baterije od 35,5 kWh nešto prihvatljivije od dizelske Mazda 3, dok bi s baterijom od 95 kWh to bilo rapidnije više. To je potvrđeno u studiji Mazde i Sveučilišta Kogakuin, a koja je objavljena u časopisu Sustainable Science.

Kod priprema modela MX-30 dizajnerski tim se vodio poznatim Kodo dizajnerskim izričajem koji je upotpunio Human Modern koncept koji naglašava nove vrijednosti i stilove života. Stoga smo i dobili prepoznatljivo Mazda vozilo, s jasnim obilježjima kao i kod do sada viđenih modela. Jednostavan dizajn eksterijera nastavlja se i u putničkoj kabini, ali s naglaskom na korištenje ekološki prihvatljivih materijala kako bi se minimalizirao utjecaj na okoliš.

Freestyle vrata

Specifičnost modela MX-30 je svakako i u njegovim Freestyle dvokrilnim vratima. Znači, izostao je klasičan B-nosač, pa se za pristup na stražnju klupu prvo treba otvoriti prednja vrata. Nakon toga moguće je otvoriti stražnja vrata koja se otvaraju prema straga. Prednja vrata se otvaraju prema naprijed pod kutom do 82°, a stražnja vrata prema natrag pod kutom do 80°. Koncept vrata već je viđen na nekim Mazda modelima, poput modela RX-8 ili pak BT-50. Prednja sjedala opremljena su mehanizmom koji jednim dodirom preklopi naslon sjedala prema naprijed i istodobno pomiče cijelo sjedalo prema naprijed, osiguravajući time nesmetan ulaz i izlaz sa stražnjih sjedala.

Pri bočnom pogledu na vozilo, možemo zaključiti kako od prednje maske do kraja prednjih vrata nisu velike razlike u odnosu na model CX-30. Razlike nastaju od nekorištenja B-nosača, prema stražnjem dijelu koji poprima coupeovski izgled. Trend koji viđamo i kod još nekih modela drugih proizvođača, a koji su stigli ili uskoro stižu u prodaju.

Zavirimo li u putničku kabinu, zamjećujemo ‘plutajući’ središnju konzolu koja jasno razdjeljuje vozačev i suvozačev prostor, a s obzirom na dosta otvorene površine ne djeluje nezgrapno. Dizajnerski tim posvetio je posebnu pozornost ne samo odabiru pravih materijala unutar kabine, već i tome da ih prikaže na načine koji izvlače ono najbolje iz njih. Na primjer, već tradicionalno pluto koje se koristi u izradi ladice na središnjoj konzoli dizajnirano je tako da naglašava teksturu i vizualnu toplinu materijala. Mazdina povijest započela je prije 100 godina, i to prvo kao tvornica pluta koja je nosila naziv Toyo Cork Kogyo. Oblogu vrata odlikuje vlaknasti materijal s teksturom koja izgleda kao da sadrži zrak, pojačavajući osjećaj otvorenosti u kabini na neviđeno detaljnoj razini. Oba su materijala dizajnirana tako da imaju manji utjecaj na okoliš i da su održiva. Za obloge vrata koriste se vlakna izrađena od recikliranih plastičnih boca, a pluto se sakuplja iz kore stabala bez sječe. Osim toga, Mazda zamjenjuje prave kožne presvlake veganskom alternativom.

7-inčni zaslon za kontrolu klima uređaja

I dok su sama instrumentna ploča sa središnjim 7-inčnim zaslonom ili pak 8,8-inčni TFT LCD na vrhu središnjeg grebena nešto što je identično modelima koji su već neko vrijeme u prodaji, novost je upravljanje klima uređajem. Pri dnu središnjeg grebena smještena je upravljačka ploča klima uređaja, odnosno dodirnim 7-inčni zaslonom, što je prvi put da se tako nešto pojavljuje u nekoj Mazdi. Kontrole su jednostavno prikazane i inteligentno grupirane za siguran i intuitivan rad.

Klimatizacijski sustav programiran je tako da brzo dodirivanje zaslona podešava temperaturu postupnim povećanjima od 0,5 stupnjeva, a povlačenjem prsta preko zaslona temperatura se mijenja za 3 stupnja. Područje zaslona koje reagira na dodir malo je veće od same slike, što pomaže skratiti vrijeme koje vozač treba da pogleda zaslon. Sustav također pruža zvučne povratne informacije kako bi potvrdio da je svaka radnja završena.

MX-30 sadrži najnoviju verziju sustava Mazda Connect, koja uključuje poboljšanja poput bržeg pokretanja, bolje kvalitete slike i zvuka, ugrađeni 3D žiroskop i funkciju slobodne pretrage riječi koja omogućuje korisnicima da traže odredišta unosom kombinacija ključnih riječi. Sustav standardno podržava Apple CarPlay i Android Auto putem USB veze.

Boje unutrašnjosti usklađene su kako bi se mogao kombinirati široki raspon različitih varijacija, ostvarujući time funkcionalnu i vizualnu privlačnost. Dijelovi sjedala s kojima je putnik u izravnom dodiru presvučeni su tkaninom, dok su ‘leđa’ naslona presvučena umjetnom kožom. Neke od tkanina sjedala usklađenih u boji koriste do 20% recikliranih niti, zadržavajući taktilnu privlačnost i dojam visoke kvalitete.

Dva dodatna uređenja unutrašnjosti

Unutrašnjost je dostupna u dvije sheme boja: Modern Confidence – svijetao, moderan izgled koji spaja bijelu umjetnu kožnu s toniranom tkaninom, narančastim šavom sjedala i oblogama od prirodnog pluta; i Vintage Industrial – vintage izgled koji spaja smeđu umjetnu kožu s 20% recikliranom tkaninom u boji tamnog trapera i oblogama od tamnijeg pluta.

Mazdina nova umjetna koža Premium Vintage proturječi uobičajenom vjerovanju da je umjetna koža samo loša zamjena za pravu stvar. Razvijena za MX-30, sadrži teksturu vintage kože otisnutu na visokokvalitetnoj bazi od umjetne kože. Zatim se nanosi silikonski premaz s precizno kontroliranom debljinom površinskog sloja, čime materijal dobiva dubinu i ugodnu taktilnu kvalitetu. Ova umjetna koža proizvodi se uz korištenje vode umjesto organskih otapala, čime se smanjuje utjecaj na okoliš. Kupcima MX-30 koji se odluče za standardnu unutrašnjost ponuđena je kombinacija visokokvalitetnih crnih i svijetlosivih tkanina uparenih s plutom prirodne nijanse.

Položaj za upravljačem uređen je u vodoravno simetričnom rasporedu koji je usredotočen na vozača. Nudi ergonomski odličan položaj za upravljačem koji daje osjećaj prirodnosti i odgovarajuće potpore te omogućava vozaču da se usredotoči na cestu i promet ispred sebe. Upravljač omogućava vertikalno namještanje od 45 mm i teleskopsko namještanje u rasponu od 70 mm. Vozačko sjedalo u svim modelima ima mehanizme za podešavanje po dužini, visini, nagibu sjedeće površine i naslona kako bi se omogućio idealan položaj najširem rasponu različitih tjelesnih građa vozača. Cilj je bio stvoriti ispravan položaj sjedenja, koji drži zdjelicu uspravno i može se udobno održavati tijekom vožnje, a zatim osigurati da putnici mogu iskoristiti svoju prirodnu sposobnost održavanja ravnoteže te u potpunosti prenijeti kretanja karoserije automobila na zdjelicu što je moguće neprimjetnije i trenutnije.

Jinba Ittai filozofija

Prtljažni prostor kapaciteta 366 litara (uključujući prostor ispod podnice prtljažnika, a bez Bose ozvučenja) dizajniran je tako da pruža adekvatan prostor za sve vrste obiteljskih stilova života. Pretinac ispod podnice pruža dodatni prostor za pohranu malih predmeta. Visina donjeg ruba vrata prtljažnika dizajnirana je u skladu s ljudskim karakteristikama kako bi se olakšalo utovar i istovar predmeta u prtljažnik. Sam prostor prtljažnika je prostran i čiste završne izrade. Pažnja je posvećena svakom detalju, poput minimiziranja visinske razlike između poda prtljažnog prostora i stražnjih sjedala kada su ista preklopljena kako bi se prostor što lakše iskoristio.

Kad govorimo o iskustvu vožnje, u Mazdi cilj je bio postići pravila Jinba Ittai filozofije, odnosno što boljeg spajanja vozača s vozilom, jer kad su ‘jedno’ onda je omogućen i najbolji osjećaj. U tom slučaju vozač može u potpunosti uživati u vožnji, i osjetiti sve prednosti vozila kojim upravlja. Stoga je osigurana i zavidna razina krutosti karoserije, ali i korišten sustav G-Vectoring Controla (GVC) kako bi zajedno u potpunosti iskoristili jedinstvene karakteristike i kvalitete električnog vozila.

Mazdin G-Vectoring Control (GVC), koji koristi pogonski sklop za poboljšanje performansi podvozja, u novom je modelu evoluirao u e-GVC Plus. Ovime se koriste karakteristike okretnog momenta elektromotora za optimizaciju promjene opterećenja sprijeda-straga u još širem rasponu scenarija vožnje. Tako u svakom rasponu brzina sustav postiže glatke i neprimjetne prijelaze između uzdužnih i poprečnih G-sila, neovisno o tome radi li vozač korekcije upravljačem na ravnoj cesti ili u zavoju, kako bi se vozilo ponašalo na način koji je uvijek prirodan i ugodan.

Pet stupnjeva regenerativnog kočenja

e-GVC Plus pruža profinjenu kontrolu nad okretnim momentom motora kao odgovor na vozačeve radnje upravljačem. Kad vozač zakrene upravljač pri ulasku u zavoj, sustav lagano smanjuje okretni moment kako bi pokrenuo prijenos opterećenja prema naprijed, zauzeo idealan položaj pri skretanju i optimizirao prianjanje prednjih guma. Kad pak vozač počne vraćati upravljač u početni položaj, a dok automobil izlazi iz zavoja, okretni se moment malo povećava kako bi se opterećenje prebacilo na stražnji dio i stabiliziralo ponašanje vozila. Ako vozač brzo vrati upravljač u neutralni položaj, kontrola momenta kočenja djeluje zajednički kako bi stabilizirala ponašanje u zavoju. Kao rezultat, stabilnost tijekom vožnje planinskim cestama, autocestama i skliskim površinama je uvelike poboljšana.

Mazda je također razvila vlastiti koncept papučice akceleratora za MX-30. Iako električni automobili imaju snažna ubrzanja, u Mazdi su to primanje pritiska na papučicu gasa učinili nešto uglađenijim. MX-30 je opremljen i ‘polugicama mjenjača’ postavljenim na upravljaču kako bi se dodatno osnažio doživljaj vožnje električnog automobila. Pomoću njih nije moguće mijenjati stupnjeve prijenosa, već jačinu regenerativnog načina kočenja. Pored standardnog moda, moguće je odabrati još dva slabija, odnosno dva snažnija, ovisno o načinu vožnje.

Ove se tehnologije kombiniraju kako bi ponudile vozačima skladnu kvalitetu vožnje, glatko kretanje vozila u svim smjerovima i intuitivan osjećaj potpune kontrole nad svim radnjama vožnje, kao da je automobil produžetak vozačevog tijela – daljnji razvoj vozačkog iskustva Jinba Ittai.

Pogonski sklop novog modela nosi naziv e-Skyactiv, a kombinira visokonaponske komponente s elektromotorom, litij-ionski baterijski paket, inverter i DC-DC pretvarač. Inverter pretvara istosmjernu struju iz baterije u izmjeničnu struju kako bi pokretao elektromotor, dok DC-DC pretvarač smanjuje napon kako bi doveo električnu energiju do pomoćne opreme automobila napona 12V.

e-Skyactiv pogonski sklop

Elektromotor, inverter, DC-DC pretvarač i razvodna kutija integrirani su u jednu visokonaponsku jedinicu koja je montirana u prednjem dijelu automobila. Kapacitet visokonaponske baterije ugrađene ispod poda pažljivo je odabrana kako bi se smanjila emisija CO2 tijekom cijelog životnog ciklusa, od vađenja resursa do zbrinjavanja baterija. Elektromotor je izmjenični sinkroni hlađen vodom maksimalne snage 107 kW odnosno 145 KS i najvećeg okretnog momenta od 270,9 Nm. Prizmatične ćelije litij-ionskog sustava baterije napona 355 V proizvode ukupnu električnu snagu od 35,5 kW. Kombinirana potrošnja prema WLTP-u je 19 kWh/100 km, a ubrzanje s mjesta do 100 km/h u 9,7 sekundi. Ograničena maksimalna brzina je 140 km/h.

Kako bi se smanjila njegova visina i ne bi oduzelo previše prostora od kabine, baterijski paket sadrži modul baterije visoke gustoće, tanko ožičenje sabirnice za smanjenje veličine ožičenja između visokonaponskih dijelova te tanki sustav hlađenja. Kućište baterije čvrsto je integrirano u karoseriju modela MX-30 kako bi se poboljšala cjelokupna čvrstoća vozila. Otvori za uobičajeno punjenje, ali i oni za brzo punjenje grupirani su zajedno, na desnom stražnjem blatobranu, a uz vozilo dolazi i kabel za punjenje izmjeničnom strujom smješten u prtljažnom prostoru.

Kontrolna shema minimizira gubitak energije u cijelom sustavu, uključujući gubitke u inverteru, elektromotoru i pretvaranju energije baterije u pogonsku snagu. Navedeno se kombinira sa skladnom kontrolom između sustava i vozila kako bi se smanjila potrošnja električne energije i povećala količina energije koja ide izravno prema pogonu.

Baterijski sklop u podnici

Baterijski paket koristi sustav hlađenja rashladnim sredstvom koji hladi bateriju kada temperatura poraste. Kompaktni sustav čine tanke cijevi za hlađenje pričvršćene na donjoj ravnini modula baterije koje su u dodiru s izmjenjivačem topline. Senzor stalno nadgleda temperaturu baterije i po potrebi kontrolira protok rashladne tekućine. Održavajući najbolju moguću temperaturu baterije čak i za vrućih dana, sustav pomaže u zaštiti baterijskog paketa od degradacije zbog vrućine. Sustav je povezan s klimatizacijskim uređajem, a kako bi se postigle učinkovite performanse hlađenja za oba sustava.

Štiteći visokonaponske komponente, upravljački sustav odmah zaustavlja protok struje kada otkrije nepravilnosti, a zaštitna struktura štiti bateriju od vanjskih sila u slučaju sudara. Ovim mjerama sprečavaju se električni udari u slučaju oštećenja visokonaponskih komponenata. Sustav e-Skyactiv omogućava punjenje izmjeničnom strujom do 6,6 kW ili brzo punjenje istosmjernom strujom. Model podržava punjenje od 125 A istosmjernom strujom uz Combo standard (za neka dalekoistočna tržišta i CHAdeMO). Baterija se može napuniti od 20% do 80% za 3 sata korištenjem izmjenične struje ili za 36 minuta korištenjem istosmjerne struje.

Sustav ovjesa sprijeda koristi MacPhersonove opružne noge, a straga polukrutu osovinu. Primjenom istih mjera kao i na novoj Mazdi 3 i CX-30 – poput upotrebe optimiziranih zglobova i središnjeg nosača – postignut je gladak i trenutan prijenos sile s površine ceste na vozača.

Iako električno vozilo ne proizvodi zvuk motora, Mazdin e-Skyactiv pruža zvučnu povratnu informaciju vozaču koja mu omogućuje da podsvjesno prepozna stanje okretnog momenta i tako kontrolira brzinu vozila s većom preciznošću. Na primjer, kad ljudi čuju zvuk rijeke kako teče, mogu zamisliti količinu vode i brzinu kojom teče isključivo na temelju frekvencije i jačine zvuka. Mazda iskorištava ovu ljudsku karakteristiku aktivnim upravljanjem zvukom – koncept koji je razvijen unutar Mazde – putem audio sustava na način koji je prirodan i ugodan vozačevom uhu. Sinkronizacija ovog zvuka kako bi se savršeno uskladio s okretnim momentom motora i situacijom u vožnji – uzbrdo, nizbrdo itd. ne pomaže samo vozaču da preciznije kontrolira brzinu vozila, već i svim putnicima kako bi instinktivnije razumjeli kretanje vozila i time postigli veću udobnost u vožnji.

Napredne i-Activsense aktivne sigurnosne tehnologije i značajke pasivne sigurnosti. Uključuju funkcionalnost detekcije vozila koje presijecaju put (TAT – Turn-Across Traffic), a koja je dodana postojećem Inteligentnom sustavu pomoći pri kočenju (SBS) kako bi se spriječilo sudare pri skretanju kroz promet na raskrižjima. Nove tehnologije uključuju sustav zadržavanja vozila u voznom traku (ELK) uz sustav pomoći zadržavanja vozila na cesti (RKA), što pomaže pri održavanju automobila u pravom traku čak i kada nema oznaka voznog traka na kolniku jer nadzire rubnike, travu i druge prirodne pragove duž rubova neoznačenih cesta, te sustav zadržavanja vozila u voznom traku (ELK) kao podršku sustavu nadzora mrtvih kutova (BSA), što pomaže spriječiti sudare pri promjeni voznog traka.

Velika čvrstoća i sigurnost

Da bi zaštitila putnike u kabini u slučaju sudara, konstrukcija bez središnjeg B-nosača MX-30 uključuje postupak pomoću kojeg vruće prešani materijal prvo pričvršćuje na višestruko armirani materijal prije nego što se oba spoje zajedno u prednje nosače i bočne dijelove krova. Posvuda se kombinira opsežna uporaba čelika čvrstoće 1310 MPa i ostalih čelika ultra-visoke čvrstoće sa strukturama koje učinkovito apsorbiraju energiju. Pored toga, s ciljem objedinjavanja visoke razine sigurnosti prilikom sudara i sustava dvokrilnih freestyle vrata, vruće prešana okomita ojačanja smještena su unutar stražnjih vrata. Rezultat je struktura koja apsorbira i učinkovito raspršuje udarnu energiju od bočnih sudara. Ojačanje šarki prednjih i stražnjih vrata, kao i bočnih pragova, rezultiralo je čvrstoćom karoserije i efikasnošću apsorbiranja energije, usporedivom s automobilima koji imaju središnje stupove.

Mazda je s modelom MX-30 uvela nove funkcije i usluge koje će učiniti život s električnim vozilom još ugodnijim. Uz aplikaciju MyMazda za pametne telefone moguće je upravljati s funkcijama na daljinu. Korisnik na svom pametnom telefonu može vidjeti je li priključio kabel za punjenje, zatim ima mogućnost kontrole punjenja pomoću timera, praćenja napretka punjenja, pregleda stanja baterije i prilagodbe postavki kontrole klime. Uključuje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla te grijanje stražnjeg stakla, daljinsko upravljanje sustavom zaključavanja vrata kao i provjeru statusa vozila – poput pritiska u gumama, zaključavanja vrata… Tu je i mogućnost pretraživanja stanica za punjenje, kao i prenošenje podataka u navigacijski sustav vozila.

MX-30 može biti opremljen izborom dvaju visokokvalitetnih sustava ozvučenja – Mazda Harmonic Acoustics sustavom ili opcijskim sustavom Bose s ukupno 12 zvučnika. Prvo spomenuti sadrži zvučnike koji su savršeno pozicionirani kako bi proizveli vrhunski zvuk i došli do ljudskog uha što je jednostavnije moguće unutar kabine. Sadrži niskotonce u 3-litrenim kućištima smještenim na prednjim oblogama bočnih strana prednjeg prostora za noge, umjesto u pločama prednjih vrata, te visokotonske zvučnike promjera 2,5 cm u lijevom i desnom kutu prednjih prozora te srednjetonske zvučnike promjera 8 cm na gornjem dijelu obloga prednjih i stražnjih vrata.

Opcijski vrhunski sustav Bose s 12 zvučnika nudi novu razinu akustičkih performansi i zadovoljstva pri slušanju – koristeći inovativnu konfiguraciju Bose BassMatch sustava za pružanje dublje, dojmljivije reprodukcije niskih frekvencija, zajedno s jasnijim audio performansama u kabini. On kombinira par niskofrekventnih kutija smještenih pored bočnih stranica prednjeg prostora za noge, s trećim izvorom basa smještenim u stražnjem dijelu vozila. Ovaj raspored stvara više akustične energije i smanjuje zujanje i vibracije čak i pri glasnoj reprodukciji glazbe. Tu su i srednjetonski zvučnici u svim vratima te u sredini instrumentne ploče za nesmetanu distribuciju zvuka. Visokotonci u kućištima u kutovima kod retrovizora i stražnji surround zvučnici smješteni u stražnjim nosačima krova upotpunjuju paket i pomažu u pružanju iskustva uravnoteženog zvuka svim putnicima. Napredne Bose tehnologije, uključujući obradu surround signala Centerpoint, tehnologiju kompenzacije buke AudioPilot i odabrane načine slušanja.

Dva osnovna paketa opreme

Mazda je za hrvatsko tržište pripremila dva osnovna modela, i to uz GT i GT Plus razinu opreme. Prvi starta na 248.900 kuna, a dolazi na 18-colnim alu naplatcima, s LED svjetlima sprijeda i straga, kožom presvučenim upravljačem, Auto Hold funkcijom, adaptivnim tempomatom, gomilom sigurnosnih pomagala, 8 zvučnika, emulatorom zvuka motora s unutarnjim izgaranjem…

Bogatiji GT Plus paket je skuplji 5 tisuća kuna, a između ostalog sadrži i uređajem za pranje prednjih svjetala, grijanim i električno preklopivim vanjskim retrovizorima, električnom utičnicom od 150 W, središnjim naslonom za ruke na stražnjoj klupi, grijanjem prednjih sjedala i obruča upravljača, odleđivačem brisača, pametnim ključem…

Pripremljena su i tri opcijska paketa, Luxury Modern i Luxury Vintage, koji su mogući kod GT Plus razine opreme, a stoje identično – 10 tisuća kuna. Oba donose sjajno lakirane alu naplatke, prilagodljiva prednja LED svjetla, zatamnjena stražnja stakla, električno namjestivo sjedalo vozača s memorijom, obloge na vratima od pluta, prednji središnji naslon za ruke s prošivima kao i oslonac za ruke na prednjim vratima s prošivima. Razlika je u presvlakama sjedala. I to u stilovima Luxury Modern te Luxury Vintage.

Povrh ta dva paketa, moguć je i Premium paket koji stoji dodatnih 8 tisuća kuna. Sadrži nadzor okoline vozila 360° s četiri kamere, sustav upozorenja vozača na umor s kamerom (DAA+), sustav podrške vozaču u gustom prometu ‘Cruising & Traffic’ (CTS), upozorenje na bočni promet sprijeda i straga, Bose ozvučenje sa 12 zvučnika (uključujući subwoofer), inteligentnu podršku kočenju u gradskoj vožnji – straga (SCBS-R)…

Nadoplata za metalik boju je od 3300 do 13.900 kuna, a najskuplje su verzije uz 3 ton varijante, uz različite verzije osnovne boje, odnosno boje krova i bočnih nosača.

Sada na početku prodaje pripremljene su i dvije posebne serije, Launch Edition / Luxury Modern i Launch Edition / Luxury Vintage uz cijenu od 259.900 kuna. Za ovu godinu dobili su 20 vozila, a nema sumnje da ih neće prodati.

Suradnja s Hrvatskim Telekomom

Kako bi kupcima pružili sveobuhvatnu uslugu, Mazda je s ostvarila suradnju s Hrvatskim Telekomom. Kupci tako imaju mogućnost nabaviti i kućnu punionicu iz portfelja Hrvatskog Telekoma. Ovo je prva takva suradnja u Hrvatskoj između operatora mreže punionica i proizvođača vozila s ciljem osiguranja cjelovite usluge za krajnjeg korisnika. Također, svaki kupac kućne punionice na poklon dobiva RFID karticu s 200 kn na računu za korištenje javnih punionica.. HT-ova mreža sadrži više od 300 mjesta za punjenje svih vrsta električnih vozila. Razvojem mreže e-punionica Hrvatski Telekom nastoji potaknuti korištenje električnih vozila kao ekološki najprihvatljivijeg rješenja u prometu, te time pružiti dodatni poticaj stvaranju čišćeg okoliša, što je dio njihove misije kao društveno odgovorne kompanije. Nedavno su prvi na tržištu predstavili digitalnu uslugu punjenja električnih vozila putem aplikacije za mobilne uređaje pod nazivom espoTs, koja korisnicima dodatno olakšava postupak punjenja električnih vozila, omogućavajući im pronalazak, navigaciju i korištenje punionica.

Dimenzije Tip karoserije SUV Vrata 4/5 Kapacitet sjedećih mjesta 5 osoba Vanjske dimenzije Ukupna dužina (bez nosača registarske tablice) mm 4.395 Ukupna širina mm 1.795 Ukupna širina (od retrovizora do retrovizora) mm 2.035 Ukupna visina (bez antene u obliku peraje morskog psa; s vozačem 75 kg) mm 1.555 Međuosovinski razmak mm 2.655 Prednji prevjes (bez nosača registarske tablice) mm 895 Stražnji prevjes mm 840 Širina traga kotača sprijeda mm 1.565 Širina traga kotača straga mm 1.565 Udaljenost od podloge između osovina (opterećen, s vozačem 75 kg) mm 130 Unutrašnje dimenzije Prostor za glave sprijeda (sa/bez krovnog otvora) mm 977,4 / 981,5 Prostor za glave straga mm 939,2 Širina u visini ramena sprijeda mm 1.412,1 Širina u visini ramena straga mm 1.338 Širina u visini kukova sprijeda mm 1.389,9 Širina u visini kukova straga mm 1.232,9 Prostor za noge sprijeda mm 1.057,5 Prostor za noge straga mm 764,4 Prtljažnik Obujam prtljažnika prema VDA uz uspravljena stražnja sjedala (s prostorom ispod podnice) l 366 / 341 s Bose sustavom Obujam prtljažnika prema VDA uz preklopljena straž. sjedala (s prostorom ispod podnice) l 1.171 / 1.146 s Bose sustavom Visina, od poda do poklopca prtljažnika mm 500,7 Duljina prtljažnog prostora do drugog reda sjedala mm 804 Duljina prtljažnog prostora do prvog reda sjedala mm 1.517,2 Širina između kućišta kotača mm 1.004 Širina otvora vrata prtljažnika mm 995,9

Pojedinosti e-Skyactiv pogonskog sklopa Pogon Prednji pogon (FWD) Elektromotor Izmjenični sinkroni motor Sustav hlađenja elektromotora Hlađen vodom Maks. snaga kW (KS) 107 (145) Maks. okretni moment Nm 270,9 Tip baterije Litij-ionska Baterijske ćelije Prizmatične Kapacitet baterije kWh 35,5 Napon baterije V 355 Masa baterije kg 310 Punjenje istosmjernom strujom COMBO spec. Punjenje izmjeničnom strujom Maksimalna snaga punjenja 6,6 kW

Ovjes, kotači, upravljač, kočnice, masa i nosivost Ovjes Prednji ovjes MacPherson opružne noge Stražnji ovjes Polukruta osovina Kotači i gume Dimenzije naplatka 18 X 7J Dimenzije guma 215/55 R18 Upravljanje Vrsta upravljača Mehanizam sa zupčastom letvom Ojačivač EPAS Kočnice Vrsta prednjih Ventilirani diskovi Vrsta stražnjih Puni diskovi Kontrola Regenerativne kooperativne kočnice Parkirna kočnica Električna parkirna kočnica (EPB) Težina i korisni teret Min. masa neopterećenog vozila kg 1.645 Ukupna dopuštena masa kg 2.119 Maks. opterećenje prednje osovine kg 1.078 Maks. opterećenje stražnje osovine kg 1.116 Dopušteno opterećenje krova kg 75