Pored Corse, Mokke i Vivara, upravo pridošlom Combu i Zafiri, iduće će se godine pridružiti i veliki dostavnjak Movano pa će kompletna ponuda dostavnih modela biti i u električnoj verziji

Druženje s Opelovcima zadnje je vrijeme dosta intenzivno. Sada je povod ponovnog susreta bila nadopuna električnih modela. Opel je do sada u ponudi imao električna izdanja nekoliko modela, a što se sada rapidno povećalo. Corsa-e, Mokka-e i Vivaro-e do sada su već bili u nekim navratima predstavljeni i domaćoj publici. Putnička verzija posljednje spomenutog modela, Vivara, nosi naziv Zafira Life. Točnije Zafira-e Life ako govorimo o električnom izdanju koje je sada dostupno i domaćim kupcima.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Zafira-e Life u tri duljine

Zafira Life je, bez obzira govorimo li o dosadašnjim verzijama pokretanim motorima s unutarnjim izgaranjem ili sada s potpuno električnom opcijom, vozilo s do devet sjedala. Birati se može između tri dostupne duljine vozila koje se označavaju slovima S, M i L. Početni je S koji broji 460 centimetara duljine, srednja opcija je M, koji je dugačak 495 cm dok je najveći L, od 530 cm. Prve dvije varijante su na kraćem međuosovinskom razmaku dok je najdulja na većem međuosovinskom razmaku.

Putnička i luksuznija verzija Vivara namijenjena je poslovnim korisnicima, kada može biti opcija i VIP varijante. Isto tako namijenjena je i privatnim kupcima, jer je mnogobrojnim obiteljima bolja opcija u odnosu na neke SUV varijante. Zanimljivost Zafire Life je i njenoj visini. S obzirom na to da je u pravilu niža od 190 cm, njom nije problem pristupiti brojnim podzemnim garažama. Isto tako domaće autoceste i kategorizaciju vozila imaju prema visini, a do 190 cm ulazi u osobni segment, gdje je cijena povoljnija u odnosu na kombi vozila.

Dvije veličine baterije

Uglavnom, Opel je Zafiru-e Life pripremio uz dvije verzije baterije. Manja je od 50 kWh, i predviđena je za S, M i L verzije, te ona snažnija od 75 kWh koja je moguća uz M i L izdanja. Manja baterija sačinjena je od 18 modula u koje je posloženo 216 ćelija, dok je kod veće 27 modula te 324 ćelije. S obzirom na to da su baterije smještene u podnicu vozila, nije narušena prostranost putničke kabine. Također, dobiveno je niže težište vozila, a što ide u prilog boljim voznim karakteristikama. Prema službenim podacima doseg s manjom baterijom je 230, a s većom 330 kilometara. Spominje je i kako bi isključivom u gradskom prometu doseg mogao biti do 477 kilometara.

Pored činjenice kako je bateriju moguće puniti korištenjem punionicu električne energije, dio ‘povrata’ može se dobiti i rekuperacijom. Zafira-e Life dolazi uz tri razine rekuperacije, a što naravno osigurava povećanje dometa. Omogućeno je punjenje AC i DC strujom. DC punjač, ovisno i punionici može primiti snagu punjenja od 100 kW.

DC i AC punjenje

Uz ovakvo punjenje manje baterije, od nula do 80% njenog kapaciteta potrebno je 30 minuta, govorimo li o manjoj bateriji odnosno 15 minuta više ako je riječ o modelu sa snažnijom baterijom. AC punjenje može biti na običnu kućnu utičnicu, odnosno putem wallboxa ili na nekoj od javnih punionica. Wallbox može biti 1-fazni od 7,4 kW ili trofazni od 11 kW. Standardni on-board punjač na vozilu je 7,4 kW, dok se snažnija varijanta dobiva uz doplatu.

U odnosu na dosadašnje izvedbe Zafire Life, električno izdanje donosi izmijenjen izgled instrumentne ploče. Tu je moguće pratiti protok energije, kao i na zaslonu infotainmenta. I dalje je visok naglasak stavljen na sigurnost. Tako Zafira-e Life dolazi uz 14 sustava pomoći vozaču. Spomenimo kako je za pogon zadužen elektromotor koji je već poznat iz dosadašnjih Opelovih, ali i ostalih električnih modela Stellantis grupacije. Riječ je o sinkronom elektromotoru od 100 kW/136 KS te maksimalnim okretnim momentom od 260 Nm.

Dostava bez štetnih emisija

Nakon upoznavanja s električnim izdanjem cestovne krstarice na red su došla i električna izdanja dostavnog i putničkog Comba. Combo je na tržištu već više od tri godine, a sada je ponuda upotpunjena električnim verzijama. Tako se sada verzija pogonjena maloprije spomenutim elektromotorom od 100 kW/136 KS može odabrati u dostavnoj, ali i putničkoj Life varijanti. Kao i kod Corse-e, Mokke-e, Vivara-e, Zafire-e Life, i ovdje se elektromotor napaja iz baterije kapaciteta 50 kWh.

Bez obzira govorimo li o modelu Combo-e Life ili Combo-e, znajmo kako su raspoloživi u standardnoj duljini od 440 centimetara te XL izvedbi dugoj 475 cm. Tih dodatnih 35 cm je dobiveno uz 19,2 cm veći međuosovinski razmak te 15,8 cm produljenja stražnjeg prevjesa. Znači, međuosovinski razmak može biti 278,5 ili 297,3 cm. Govorimo li o Life verziji to su opcije s pet ili sedam sjedala, odnosno tovarni prostor do 4,4 kubna metra i 800 kg korisne nosivosti kod Cargo-e verzije. Prtljažni prostor Cargo-e verzije prima do dvije euro palete, a ima i mogućnost vuče prikolice do 750 kilograma.

Digitalna instrumentna ploča

Ovisno o izvedbi, Combo-e Life može na raspolaganju imati obujam prtljažnika do 2693 litre, kad su preklopljeni nasloni stražnjih sjedala. Iznimno su korisna tri stražnja sjedala, koja se pojedinačno mogu preklapati, a opremljena su i Isofix priključcima. Putnička kabina donosi digitalnu instrumentnu ploču, a riječ je o 10-inčnoj dijagonali. Tu je i head-up displej u boji, dok je na središnjem grebenu 8-inčni infotainment zaslon. Uz električnu verziju kao dio standardne opreme dolazi i električna parkirna kočnica.

Pripremljena su tri moda vožnje – Power, Normal i Eco. Prvi osigurava potpunu snagu uz najbrži odziv na pritisak papučice gasa. Normal pak snagu smanjuje na 80 kW te okretni moment na 210 Nm, a reduciran je i odziv na papučicu gasa. U Eco modu snaga je dodatno smanjena na 60 kW te 190 Nm, te je dodatno ublažen odziv na pritisak papučice gasa. U Eco modu je i smanjen intenzitet rada klima-uređaja za 50%.

Maksimalna brzina električnih izvedbi Comba ograničena je na 135 km/h, a ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h moguće je u 11,7 sekundi. Na sve baterije iz Opelove game električnih modela propisano je jamstvo od 8 godina ili 160 tisuća prijeđenih kilometara. To jamstvo znači da se garantira najmanje 70 % prvotnoga kapaciteta punjenja nakon tog razdoblja ili kilometraže.

Cijene Zafire-e Life kreću od 318.200 kn, Comba-e od 219 tisuća kuna, odnosno od 266.700 kn kad govorimo o Life izdanju Comba-e.