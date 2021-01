Početna cijena za 1,2-litreni benzinac je 133.300 kuna, a odaberete li motor od 110 KS, dobivate još i više opreme, ali u ograničenoj seriji i uz značajnu uštedu pa će vas taj model koštati 126.900 kuna

Kad imaš model koji ti je iznimno značajan, onda mu posvećuješ i posebnu pažnju. Tako je i u Opelu kad govorimo o modelu Crossland. Koliko je to bitan automobil za ovog njemačkog proizvođača, dovoljno nam kazuje činjenica da je nakon Corse riječ o drugom najtraženijem modelu tijekom protekle godine. Time je Astra pala za jednu poziciju. Pored modela Grandland, ovo je bio drugi model nastao u suradnji Opela i PSA grupacije, a pod koju je u međuvremenu i potpao.

Važnost modela Crossland pokazuje i činjenica da je do sada, od 2017. godine, prodan u više od 300 tisuća primjeraka. Pripadnik je to B-SUV segmenta, a koji već nekoliko godina bilježi kontinuirani rast. Tako je od 2016. do 2019. gotovo udvostručen, na 2,4 milijuna primjeraka. Lani su svi pali, pa i ovaj segment na 2 milijun, no već se ove godine očekuje povratak na rezultate iz 2019. godine. Stoga i ne čudu što je upravo sada napravljeno ozbiljnije ‘pomlađivanje’ modela Crossland.

Dominantan Opel Vizir

Ono što je odmah na prvi pogled jasno, vidljiva je velika dizajnerska povezanost s potpuno novom generacijom modela Mokka, a o čemu smo već u nekoliko navrata pisali. Ta sličnost iznimno je aktivna na prednjem dijelu vozila. Tako je i Crossland sada, po uzoru na model Mokka, dobio tzv. Opel Vizir. Riječ je o sjajnoj crnoj površini koja povezuje prednja svjetla, a na čijoj se sredini smjestio Opelov logo. Vizir optički proširuje i organizira prednji dio vozila uz smanjeni broj elemenata, a postepeno će se preseliti i na ostale Opelove modele.

I dok je Mokka urbani lifestyle crossover koji nudi bogate mogućnosti personalizacije, Crossland je funkcionalni i prostrani crossover koji osigurava svestran interijer.

Straga dominiraju nova zatamnjena svjetla, a koja naglašavaju Opelov prepoznatljiv dizajn svjetala u obliku krila. Nova mogućnost je crna površina poklopca motora visokog sjaja (dostupna u kombinaciji s crnim krovom) čime Crossland izgleda šire i snažnije. Kao i Mokka, novi Crossland odbacio je dodatak X u svom nazivu. Sličnost je vidljiva i u naglašenoj liniji koja kreće pri dnu A nosača, a nastavlja se donjim rubom krova, pa sve do donje točke stakla na vratima prtljažnika.

Novost su i prednja i stražnja ploča koja štiti podvozje (kod modelske varijante Ultimate u srebrnoj boji) te prednja LED svjetla za maglu (s kromiranim ukrasnim detaljem u linijama opreme Ultimate i Elegance). Tu su i kromirani ukrasi na vratima za liniju Ultimate te moderni 16 i 17-inčni kotači od lake slitine.

Kvalitetna sjedala s AGR certifikatom

Osim dizajna, Opel je dodatno razvio Crosslandovo podvozje i upravljanje te dodao sportsku liniju opreme GS Line kao i prilagodljivu kontrolu držanja podloge IntelliGrip. Ljubitelji sportskog izgleda bit će oduševljeni varijantom GS Line+. Ova nova linija opreme obuhvaća crne 17-inčne kotače od lake slitine, crni krov, prepoznatljive crvene otvore dnevnih svjetala, ergonomsko vozačko i suvozačko sjedalo s AGR-ovim certifikatom, kao i LED stražnja svjetla te krovne nosače.

Ovaj je SUV uvjerljiv i svojom visokom razinom prilagodljivosti zahvaljujući stražnjim sjedalima koja se pojedinačno pomiču i preklapaju. Stražnja klupa djeljiva je u omjeru 60/40 i može se pomicati naprijed-natrag do 150 mm, povećavajući za nekoliko sekundi prostor u prtljažniku s 410 na 520 litara, što je zapremina vodeća u klasi. To je opcija koja je do sada bila tražena u više od trećine prodanih primjeraka. Potpunim preklapanjem sjedala volumen prtljažnika povećava se na 1255 litara.

Spomenuli smo dorađeno podvozje. Inženjeri iz Rüsselsheima iznova su ugodili amortizere prednjeg ovjesa s McPherson oprugama te stražnju torzijsku polukrutu osovinu. U kombinaciji s poboljšanom preciznošću upravljanja i osjećajem centriranosti, dorađeno podvozje nudi optimalnu ravnotežu između udobnosti i agilnosti kao i veću stabilnost pri brzinama prikladnim za autoceste.

Tehnički detalj koji je već niz godina prisutan u mnogim modelima PSA grupacije je IntelliGrip. Ovaj prilagodljivi sustav kontrole prianjanja uz podlogu omogućuje optimalno prianjanje i stabilnost na svim vrstama podloga. Donosi pet načina rada – Normal, Snow, Mud, Sand i ESP OFF.

Napredana multimedija

Pored tehničkih poboljšanja u putničkoj kabini osigurane su i nove mogućnosti povezivosti kao i zabave zahvaljujući ponudi informacijsko-multimedijskih sustava. To su Radio BT, Multimedia Radio te na vrhu ponude Multimedia Navi Pro s 20,3 cm dijagonale dodirnog zaslona u boji. Tu je i kompatibilnost s Apple CarPlay i Android Autom. Pametni telefoni mogu se puniti tijekom upotrebe preko bežičnog induktivnog punjenja.

Crossland uza sve to nudi i usluge ‘Opel Connect’ kao opciju. LIVE navigacija donosi informacije o stanju u prometu u stvarnom vremenu, kao i aktualne cijene goriva te izravnu vezu za pomoć u slučaju kvara i hitne pozive. Usluge LIVE navigacije dostupne su besplatno 36 mjeseci nakon aktivacije. Nakon toga se usluge navigacije LIVE plaćaju.

Kod ponude motora nema nikakvih iznenađenja – sve su to već motori koje smo imali priliku isprobati. Kupci Crosslanda mogu birati između 1,2-litrenog benzinca, koji u atmosferskom izdanju ima 83 KS, odnosno uz turbopunjač 110 ili 130 KS, te 1,5-litrenog turbodizelaša od 110 ili 120 KS. Slabiji dolazi uz 6-stupanjski ručni, a snažniji uz isti broj prijenosa kod automatskog mjenjača. Atmosferski benzinac upregnut je 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Stupanj prijenosa više jedina je opcija kod turbo motora od 110 KS, dok kod snažnijeg modela od 130 KS postoji i opcija 6-stupanjskog automatika.

Izvrsna ponuda početkom lansiranja

Iz Opela nam, za sada, nisu otkrili kompletan cjenik i pakete opreme, no doznajemo kako početni benzinski motor uz početni Edition paket opreme ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 133.300 kuna. Od bitnije opreme tu su LED glavna svjetla, klima uređaj, prednja kamera (prepoznavanje znakova, upozorenje na napuštanje vozne trake, adaptabilni tempomat), radio, 7-inčni color touchscreen, USB, Bluetooth, 6 zvučnika, komande na upravljaču, kožni upravljač, grijani retrovizori, stražnja klupa djeljiva 60:40, putno računalo, senzor kiše, unutrašnji retrovizor s automatskim zatamnjenjem, 16-inčni čelični naplatci, kao i jamstvo 2+2 godine, odnosno do 120.000 kilometara.

Želiti li dobiti još više, tu je izvrsna ponuda na početku prodaje obnovljeno Crosslanda. Pripremljena je ograničena količina vozila na kojima su moguće značajne pogodnosti. Jedan od primjera je turbom opremljeni benzinac (znači uz 27 KS više od početnog motora) gdje se dobiva i automatska dvozonska klima, metalik boja, grijana prednja sjedala te upravljač, pomoć pri parkiranju, sprijeda i straga, stražnja kamera te svjetla za maglu.

Za ovakav model potrebno je izdvojiti 126.900 kn, a čime se ostvaruje pogodnost od 28.840 kuna. Uštede su moguće i uz ostale pogonske motore i pakete opreme, a o čemu ovisi razina pogodnosti.