Glavna svjetla su u LED tehnologiji, vozilo može biti online, a iduće godine stiže i GTE plug-in hibrid s dometom na struju do 55 km za karavana odnosno kilometar više za limuzinu. Cijene kreću od 217.222 kn

Ubrzo nakon ljetne premijere Volkswagen je redizajnirani Passat doveo i u domaće prodajne salone. O novostima su nas upoznali i tijekom utorka u Zaprešiću, točnije u prekrasnom prostoru obnovljene Vršilnice, starom objektu za preradu žita iz vremena bana Josipa Jelačića.

Naglasak na tehničkim poboljšanjima

Što je novo? Vrlo malo nekih dizajnerskih elemenata. Stvarno možemo ustvrditi da je potrebno vrlo iskusno oko koje će na daljinu ustvrditi je li riječ o modelu prije ili nakon redizajna. Da, promjene su zadesili prednji i stražnji dio, ali ništa velikog. Izmijenjena prednja maska i branik, uz novi svjetlosni sklop (sad su glavna svjetla u LED tehnologiji, a dodatna su opcija IQ.LED matrix svjetla) glavnih i svjetala za maglu. Lagano dotjerivanje vidljivo je i na stražnjem braniku te svjetlima, a R-Line paket je dobio i novi difuzor.

Nešto malo veće promjene vidljive su u putničkoj kabini. Značajna promjena je na središnjem dijelu gdje je nakon dugo vremena izostavljen analogni sat koji je sada zamijenio natpis Passat. Korišteni su novi materijali, a i Passat je postao model koji za konekciju s eksternim uređajima koristi USB-C priključak. Novog je izgleda kolo upravljača, instrumentna ploča može biti i u digitalnom izdanju, a korišteni su i novi dekorativni umetci.

Vodeći model u segmentu

Passat je kroz dosadašnje generacije prodan u više od 30 milijuna primjeraka, a pogledamo li domaće tržište tijekom ove i protekle godine, vidimo da smo dobili 1335 primjeraka Passata, od čega se njih 185 odnosi na karavansku inačicu. Passat je najtraženiji model u svom segmentu, dok je Opel Insignia s 1092 primjerka druga. Sve to, pogotovo na globalnom tržištu, zamah je koji daje Volkswagenu poticaja u uvođenju brojnih tehničkih poboljšanja. Obnovljeni Passat donosi treću generaciju modularnog infotainment sustava (MIB3) pa je ovaj Volkswagen po želji stalno online i tako donosi nove funkcije i usluge u vozilo. S time su povezane brojne nove funkcije: App-Connect Wireless – sučelje za integraciju aplikacija na smartphoneu – zahvaljujući sustavu MIB3, primjerice, prvi put kod Volkswagena omogućuje bežičnu integraciju aplikacija na uređaju iPhone putem sustava Apple CarPlay.

Od sada je Passat k tomu po želji stalno online jer su novi infotainment sustavi MIB3 serijski opremljeni integriranom jedinicom za online povezivost Online-Connectivity-Unit (OCU) s eSIM-om. Osim poboljšanih usluga povezanih s navigacijskim sustavom s informacijama u stvarnom vremenu, preko funkcije Volkswagen We i ovdje integriranih online usluga funkcija We Connect i We Connect Plus i We Connect Fleet dodatno se omogućuju nove tehnologije i ponude. Među njih se ubrajaju usluge za streaming glazbe kao što su Apple Music i TIDAL, funkcija integracije tehnologija web-aplikacija koje se mogu aktualizirati, prirodno rukovanje govornim naredbama obogaćeno online sadržajem te buduće mobilno rukovanje namještanjima za vozilo koje se temelji na oblaku (individualiziranje). Smartphoneovi (kompatibilni modeli marke Samsung) k tomu se prvi put mogu upotrebljavati kao mobilni ključ za otvaranje i pokretanje Passata.

Online povezivanje

Volkswagen We dodatno se unaprjeđuje u novom Passatu. S funkcijom Volkswagen We razvijena je digitalna platforma za povezivanje mobilnih online usluga kako bi se one mogle vrlo jednostavno nuditi i isporučivati. Pri tome nastaju ponude iz otvorenog sustava koji se neprestano dodatno razvija. Volkswagen se u ovom pogledu neprestano otvara specijaliziranim partnerima te u suradnji s njima razvija nove usluge. Suradnja s lokalnim start-up poduzećima, tvrtkama i administracijama stvara prostor za nove koncepte kao što su We Park (bezgotovinsko parkiranje) ili We Deliver (takozvane Car-Access-Based-Services, dakle usluge koje servisnim partnerima omogućuju jednostavan i siguran pristup vozilu). Individualna funkcija Volkswagen ID svim kupcima VW vozila omogućuje centralan pristup svim Volkswagenovim uslugama, a time i potpuno novom spektru internetskih informacija i usluga.

Hardver i softver sustava MIB3 tvori digitalno umreženu jedinicu s novim Digital Cockpitom u Passatu. Za razliku od sustava prethodnika (Active Info Display) digitalni su instrumenti dosljedno unaprijeđeni. Grafike na zaslonu s izraženijim kontrastima jasne su i kvalitetne. Spektar funkcija podignut je na sasvim novu razinu. Tri različite konfiguracije zaslona sada se mogu individualizirati putem samo jedne tipke (View) na također novom višenamjenskom kolu upravljača. Detaljna namještanja k tomu se mogu komforno i individualno prilagođavati putem sustava MIB. Akcenti boja na zaslonu, primjerice, odražavaju aktualnu boju ambijentalnog osvjetljenja. Novi sustavi potpore kao što su Travel Assist istovremeno usavršavaju sigurnost i udobnost te pružaju priliku da se Passat kao prvo VW vozilo može voziti djelomično automatizirano do brzine od 210 km/h.

Manje ručnog, više DSG mjenjača

Pripremljena su tri benzinska motora, početni 1,5 TSI od 150 KS te dva dvolitrena od 190 i 272 KS te s time da je samo najslabiji moguć i uz ručni mjenjač, dok na ostalima serija označava DSG sa sedam stupnjeva prijenosa. Isti je DSG mjenjač jedina opcija na gotovo svim dizelašima, bez obzira radi li se o početnom 1,6 TDI motoru od 120 KS ili dvolitrašu koji može imati 150, 190 odnosno 240 KS. Ručni je mjenjač moguć samo kod dvolitrenog dizelaša od 150 KS. Iduće godine stiže i GTE, plug-in hibrid koji donosi bateriju s većim energetskim kapacitetom., čak 31%. Uz 13 kWh bateriju, električni se doseg u novom WLTP ciklusu povećava na do 55 km kada je riječ o Variantu te kilometar više kada je riječ o limuzini. Velika je to prednost za korištenje u gradovima gdje se samo na struju može obaviti većina dnevnih kilometara. Zahvaljujući novo konfiguriranom hibridnom modusu sada je k tomu znatno jednostavnije uštedjeti dovoljnu količinu energije i tijekom dugačke vožnje kako bi se odredište u gradu moglo doseći bez emisije ispušnih plinova. Passat GTE sa snagom od 218 KS kao jedno od prvih vozila u svojoj klasi već sada ispunjava granične vrijednosti norme za ispušne plinove Euro 6d koja će za nova vozila vrijediti od 2021. godine.

Passat, Business i Elegance imena su novih paketa opreme. Varijante Business i Elegance k tomu se mogu naručiti s individualizacijom R-Line. U Hrvatskoj su dostupne razine opreme Business i Elegance, a paralelno s ovim verzijama novi će Passat također biti dostupan i u varijanti Alltrack – povišen model s pogonom na sve kotače i offroad funkcijom. Volkswagen je pripremio i posebnu varijantu za 2000 primjeraka – model Passat R-Line Edition u posebnoj boji Mondstein siva. Navedeni model dolazi uz top dvolitrene motore, TDI od 240 ili TSI od 272 KS, pogon na sve kotače (4MOTION) i novi sustav potpore Travel Assist.