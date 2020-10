Iz ponude je nestao dugi niz godina poznati 1,2-litreni benzinac, a umjesto kojeg je pristigao čišći i moderniji trocilindraš od 70 KS, a koji starta od 99.350 kuna

Fiat je u prvih devet mjeseci ove godine napravio rezultat od 812 registracija novih osobnih automobila na hrvatskom tržištu, a njih čak 474, odnosno više od 58% odnosi se na model 500. Da, riječ je o modelu koji je prvi puta javnosti predstavljen 4. srpnja 2007. godine, a od tada je postao najznačajniji Fiatov model u cijeloj proizvodnoj paleti. U tih trinaest godina doživio je nekoliko manjih ili malo većih obnavljanja, ali više-manje riječ je o istom modelu. Posebnost ovog modela svakako je i u njegovim brojnim specijalnim serijama, u mnogim slučajevima pripremljenim u suradnji s velikim svjetskim brendovima, a koje su imale dobar uspjeh, pogotovo na talijanskom tržištu.

Od Topolina do modela 500

Sve strože ekološke norme primorale su Fiat da pripremi novi pogonski stroj koji bi trebao nastaviti uspjeh 1,2-litrenog benzinca od 69 KS, a koji je činio čak 80% svih prodanih modela. O povijesti modela 500 mogli bi pisati mnogo, no spomenimo tek kako je kao prototip nastao tijekom 1934. godine, a već dvije godine kasnije krenuo i u serijsku proizvodnju. Dobio je tada ime Topolino, prema Disneyevom Mickey Mouseu.

Kasnije je u imenu dobio i dodatak 500, a koji se zadržao i do današnjih dana. Kroz godine se mijenjao, napredovao i modernizirao se, no cijelo vrijeme je zadržavao početnu filozofiju, automobila za široke mase, koji nije preskup. Doduše, danas je ipak namijenjen onima koji se vole pokazati. Vozačima, odnosno više vozačicama koje imaju stila.

Nastavimo li se na podatke iz prvog odlomka, spomenimo kako je Fiat 500 u aktualnoj generaciji od 2007. godine prodan u više od 2,2 milijuna primjeraka te na njega otpada 25% europske prodaje Fiata.

Belt-driven Start Generator

Novi pogonski sklop u modelu 500, a koji će uskoro biti raspoloživ i u modelu Panda, nosi naziv 1,0 BSG, a gdje je to skraćenica od Belt-driven Start Generator. To znači da je na mjestu alternatora kod 3-cilindričnog benzinskog motora iz FireFly obitelji postavljen 12-voltnim remenom integrirani generator startera. Ovako opremljen motor, a kod kojeg je izostao turbopunjač, kao i direktno ubrizgavanje goriva, vozaču isporučuje snagu od 70 KS i to pri 6000 o/min, dok je pri 3500 okretaja na raspolaganju i 92 Nm maksimalnog okretnog momenta.

Glava cilindra ima dva ventila po cilindru i jednu bregastu osovinu s kontinuiranim promjenjivim vremenom regulacije ventila (razvod je lančanim pogonom). Struktura uključuje kompaktnu komoru za izgaranje, usisne kanale s visokim prevrtanjem i vanjsku recirkulaciju ispušnih plinova (EGR), pružajući izuzetno visok omjer kompresije (12: 1), što rezultira boljom toplinskom učinkovitošću. Karter je izrađen razvijen s Teksidom, izrađen je od visokotlačne lijevane aluminijske legure s oblogama cilindra od lijevanog željeza, kako bi se smanjilo vrijeme pokretanja i ograničila težina motora na samo 77 kilograma. Uz to, trenje se smanjuje pomoću mehanizma radilice s omjerom provrta / hoda 1,24 i klipnjače / radilice s pomakom od 10 mm kako bi se povećala učinkovitost.

Samo uz 6-stupanjski ručni mjenjač

Kao što smo već spomenuli, BSG sustav je postavljen izravno na motor, a njime upravlja remen koji također pokreće pomoćne uređaje. Tako sustav obnavlja energiju tijekom kočenja i usporavanja, skladišti je u litij-ionskoj bateriji kapaciteta 11 Ah, smještenoj ispod sjedala vozača, te je koristi, pri maksimalnoj snazi od 3600 W, za ponovno pokretanje motora u načinu Stop & Start i za pomoć tijekom ubrzavanja.

Ova tehnologija omogućuje isključivanje motora s unutarnjim izgaranjem prebacivanjem u neutralni položaj, čak i pri brzinama manjim od 18 km/h. Na instrumentnoj ploči, koja prikazuje informacije o hibridnom sustavu, vozača dobiva signal kada treba prebaciti stupanj prijenosa. Za sada, ovaj pogonski sklop dolazi u kombinaciji isključivo uz 6-stupanjski ručni mjenjač, no kasnije se očekuje i neka od automatskih izvedbi. Mild hibridna pogonska jedinica poprečno smješten ručni mjenjač s pogonom na prednje koristi za smanjenje potrošnje goriva tijekom vožnje izvan grada, i to zahvaljujući novim ležajevima i brtvama s malim trenjem i upotreba specifičnog maziva visokog učinka. Novi sustav također uključuje spuštanje cijele pogonske jedinice za 45 mm, tako da se automobil ponaša bolje na cesti zahvaljujući nižem težištu.

Reciklirana plastika i iz mora

Mild hibridni sklop osigurava maksimalnu snagu od 2 kW te 23 Nm okretnog momenta na radilici. Time je dobivena do 5% niža potrošnja goriva, ali i niža emisija ispušnih plinova. Ovaj je model homologiran kao hibridno vozilo, a što mu na nekim tržištima osigurava bolji porezni tretman.

Zanimljivost ovog modela je i što u putničkoj kabini sadrži presvlake sjedala marke Seaqual, a koja su izrađena iz reciklirane plastike. Brand Seaqual okuplja inicijativu velikih tvrtki za čišćenje oceana i sprječavanja morskih onečišćenja. U tome sudjeluje i Fiat, pa nije čudno što je u modelu 500 10% korištenje reciklirane plastike upravo iz morskih dubina, dok je preostalih 90% s kopna.

Svi primjerci modela 500 Hybrid stižu nam iz poljske tvornice u mjestu Tychy, pored grada Katowice. Početni model u ponudi je uz Lounge paket opreme, a koji stoji 99.350 kuna. S obzirom na to da se u dosadašnjem razdoblju kao pravi pogodak učinio model Dolce, koji za neznatno više novaca nudi dosta više opreme, pa je za očekivati kako će to biti i sada uz novi pogonski sklop. Tu su još i paketi Star, Rock Star, Launch Edition te Sport.

Novi hibridni model Fiat 500 prvi je korak prema elektrifikaciji marke Fiat, pa se tako uskoro očekuje i u potpunosti električni izdanje ovog gradskog mališana.