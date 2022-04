Prve isporuke očekuju se početkom ljeta, a kupci mogu birati između benzinskih, dizelskih i plug-in hibridnih verzija. Na jesen stiže karavan, a iduće godine potpuno električno izdanje

Još protekle jeseni detaljno smo pisali o novoj generaciji Opel Astre. Astra je s nama od 1991. godine, a nasljednica je modela Kadett, začetnika kompaktne klase koja kod ovog njemačkog proizvođača traje već 96. godina. Poznato je kako Opel generacije pojedinih modela naziva slovom abecede, pa ova nova generacija, koja nam uskoro pristiže i u domaće prodajne salone nosi oznaku L. Astra L donosi i veliku novost. Riječ je o prvoj Astri koja dolazi i u plug-in verziji. Nastavak je to užurbane elektrifikacije kompletne ponude modela. Novu smo generaciju imali prilike isprobati na domaćim prometnicama.

Nova Astra nastala je na već poznatoj EMP2 platformi. Riječ je o sada već trećoj generaciji sve prisutnije platforme koja donosi 50% novih elemenata. Ona je i 14% kruća od dosadašnje, a omogućuje i elektrifikaciju. Prvi primjerci nove Astre pristižu nam početkom ljeta, a tu će biti i plug-in hibridno izdanje, dok se iduće godine očekuje u potpunosti električno izdanje. I dok mnogi proizvođači iz ponude isključuju dizelska izdanja, to nije situacija i kod Opela. Astra će i dalje biti dostupna s benzinskim, ali i dizelskim izdanjima. Pitanje je samo kako će ova trenutna situacija s većim cijenama dizelskih goriva utjecati na njihovu prodaju.

Slična, a opet posebna

Astra sada djeluje mnogo dojmljivije. Izgleda kako su Opelovi stručnjaci odlučili ne petljati s eksperimentima već se orijentirati na ono što priliči njihovom DNK. Znači, jasne i pravilne linije bez prevelikih iznenađenja. Iako neki govore kako je riječ o prevelikoj sličnosti s izravnim i najljućim njemačkim konkurentom (Volkswagen Golf), nova Astra prati posljednje dizajnerske smjernice kompletne Opel game. Ujedno donosi odmak, kako dizajnerski, tako i djelomično tehnički s nedavno pristiglim francuskim bratom – Peugeotom 308. O dizajnu se uvijek može raspravljati, no Astra donosi mnogo više prostora na stražnjoj klupi.

Astra se jako dobro vozi. Pored toga, za svaku pohvalu je zvučna izolacija. To je dovelo i do činjenice kako se ne osjeća brzina, pa je potrebno malo više obratiti pozornost na brzinomjer kako ne bi došlo do neželjenih problema. Brzinomjer je smješten na novoj digitalnoj instrumentnoj ploči, i to iza novog kola upravljača.

Jedan dizelaš, dva benzinca i plug-in hibrid

Pogonsku grupu čini 1,5-litreni turbodizelaš od 130 KS, a koji može biti upraren 6-stupanjskim ručnim ili 8-stupanjskim automatskim mjenjačem. Benzinsku ponudi čini 1,2-litreni motor koji dolazi u verzijama od 110 ili 130 KS. Kod snažnijeg izbor mjenjača je kao i kod dizelskog modela, dok slabiji dolazi isključivo uz ručni mjenjač.

Poznato je kako je nova Astra i prva koja je raspoloživa uz plug-in hibridno izdanje. Riječ je o sklopu 1,6-litrenog benzinca i elektromotora. Benzinski je motor od 110 kW odnosno 150 KS, dok je elektromotor snage 81,2 kW odnosno 110 KS. To nam daje snagu sustava od 133 kW odnosno 180 KS te 360 Nm najvećeg okretnog momenta.

Gradski doseg do 74 km je izazovan

Elektromor se napaja iz litij-ionske baterije od 12,4 kWh. Ona se osim rekuperacijom može puniti i s vanjskog izvora i to uz pomoć serijski ugrađenog punjača od 3,7 kW, odnosno uz nadoplatu od 7,4 kW. Tako mu za kompletno punjenje treba i manje od dva sata. Na potpuno električni pogon moguće su brzine do 135 km/h, a tu je i ubrzanje do stotke za 7,6 sekundi. Doseg na električni pogon prema WLTP-u je do 60 kilometara, a u gradskoj vožnji on može biti do 74 km. Kasnije će ponudu nadopuniti i snažnije plug-in izdanje ukupne snage 225 KS.

Kupci će na odabir imati tri klasične linije – Elegance, GS Line te Ultimate. Ipak, očekuje se kako će najtraženiji biti posebno skrojen Edition model. I to bi trebao biti u kombinaciji s početnim benzincem od 110 KS. Model je to koji će dolaziti na 16-colnim alu naplatcima s automatskim klima-uređajem, parkirnim senzorima sprijeda i straga, kao i svjetlima za maglu. U putničkoj kabini predviđen je 10-inčni ekran u boji osjetljiv na dodir, digitalna instrument ploča, radio sa Apple CarPlay/Android Auto povezivošću, adaptivnim tempomatom…

Dosta opreme u početnom modelu

LED svjetla serijski su predviđena za sve modele, a Edition će imati i kožom presvučen upravljač, senzor kiše te pokretanje vozila bez ključa. Predviđena su brojna elektronska pomagala, a spomenimo sustav sprečavanja nalijetanja, pomoć za držanje voznog traka, upozorenje na umor vozača, prepoznavanje znakova ograničenja brzine, eCall… Ovakav model trebao bi imti cijenu od 163.395 kn. Tu je i 5-godišnje jamstvo odnosno do 100 tisuća kilometara. Isto opremljeni plug-in hibrid trebao bi stajati 277.684 kn.

Ponovimo na kraju. Početkom ljeta prvi se primjerci očekuju u prodajnim salonima. Kasnije, tijekom jeseni dolazi nam i karavansko izdanje. Za iduću godinu rezerviran je dolazak potpuno električnog modela. Kompletan cjenik biti će poznat prije dolaska vozila u salone, a s obzirom na vrlo nestabilnu situacija u kompletnoj automobilskoj industriji teško je predvidjeti hoće li se i sada prikazane morat korigirat. Nadajmo se ipak da će se brojni izazovi smanjiti.