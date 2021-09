Birati se može između istog pogonskog stroja, ali u dvije razine snage od 140 KS ili 158 KS te pet razina opreme. Nakon početnog, svaki bogatiji paket je za dvadesetak tisuća kuna skuplji

Konačno su se počele mijenjati stvari i u autoindustriji. Pod time mislimo kako je sve više domaćih zastupnika koji organiziraju predstavljanje novih modela po uzoru kako je to bilo prije koronavirusa, a ne samo online kako je to bilo zadnjih gotovo godinu i pol. Sukladno tome i Nissan nam je omogućio napraviti prve kilometre i to potpuno novom, trećom generacijom modela Qashqai. Model je to o kojem smo pisali u već nekoliko navrata, a sada smo imali priliku dobiti i prvi dojam iz vožnje, i to na putu od Zagreba do Rijeke, odnosno na istom putu nazad.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Teško da ima netko tko do sada nije čuo za Qashqai, model koji je prije 14 godina započeo svoju uspješnu priču. Spomenimo kako je tada ovaj model bio i začetnik sasvim novog segmenta vozila, kompaktnih crossovera. Nema sumnje kako je otvaranje novog segmenta donijelo i veliku popularnost. U Nissanu s ponosom ističu kako su dosadašnje dvije generacije proizvedene u više od 5 milijuna primjeraka, a njih više od 3 milijuna prodano je na području Europe.

Nastavak uspješne priče

To nam jasno pokazuje kako kod japanskog proizvođača nimalo nisu pogriješili kada su odlučili razviti model za europsko tržište, a koje se ujedno i proizvodi u Europi. Ista je situacija sada i s trećom generacijom koja je dizajnirana i konstruirana u Europi, prvenstveno za europske kupce. Prilikom stvaranja nove generacije u Nissanu su odlučili iskoristiti dosadašnje iskustvo dobiveno od vlasnika Qashqaija, te na osnovu toga pripremiti model koji će nastaviti uspješan put.

Sukladno tome, u Nissanu napominju kako su napravili najbolji Qashqai do sada. Sada je na tržištu, odnosno kupcima da to i dokažu. Primjetno je kako je Qashqai sve bogatije opremljen model, a što nije bez razloga. Strategija je proizvođača da se novom generacijom žele što više primaknuti luksuznom dijelu segmenta. Do sada je Qashqai bio vodeći po lojalnosti, ali i mišljenju kupaca o samom vozilu, iskustvu korištenja.

Dizajnerski gledano, novi Qashqai ne donosi nikakvu revoluciju, više je riječ o evoluciji dosadašnjeg izdanja. To nadopunjuje moderna tehnologija, a koja je primjetna na sve brojnijim elementima i segmentima vozila. Tako recimo već početni model dolazi uz LED svjetlosnu opremu, s time da od četvrte razine sprijeda dolaze inteligenta LED svjetla. Riječ je o Full LED Matrix svjetlima sa svjetlosnim potpisom u obliku bumeranga, a koja se sastoje od 12 LED segmenata.

Prednji dio donosi i V-Motion masku, odnosno rešetku i tanka svijetla. Bočni pogled otkriva nam ‘lebdeći krov’, a uz raspon kotača (ovisno o razini opreme) od 17 do 20 cola, Qashqai se ponovno ističe – nitko segmentu ne nudi tako velike dimenzije. Straga je prisutan prepoznatljiv svjetlosni potpis.

Više prosotra za putnike i prtljagu

Novi je Qashqai nastao na CMF-C platformi, a koja donosi manje razlike u dimenzijama vozila, sve na veselje putnika. Međuosovinski razmak automobila povećan je za 2 centimetra, a ukupna duljina veća je za 3,1 cm. Vozilo je iste visine, ali šire (+2,9 cm), zbog čega djeluje upečatljivije na cesti. Manji porast vanjskih dimenzija najbolje će osjetiti putnici, i to u prostoru ramena kad govorimo o prednjim sjedalima, odnosno više prostora za koljena putnika u drugom redu.

Ipak, budimo realni, nije Qashqai vodeći po raspoloživom prostoru, pa bi putnici u stražnjem redu mogli imati još malo više prostora za noge. Dio povećanja dimenzija pretočio se i na nešto veći prtljažni prostor koji je sada za 74 litre veći. Podsjetimo kako je prigovora na obujam prtljažnika osim kod Qashqaija bilo i kod prve generacije modela Juke, a što je ispravljeno u drugom izdanju.

Korištenjem novih tehnologija i kompozitnih materijala, u Nissanu su uspjeli smanjiti kompletnu težinu vozila za 60-ak kilograma. Tome je recimo značajno doprinio i novi poklopac motora, odnosno hauba koja je čak 6 kg lakša.

Spomenuli smo na početku kako novi Qashqai koristi brojnu modernu tehnologiju. Sukladno tome on nam donosi i najnoviju generaciju sustava za pomoć u vožnji ProPilot kako bi pružio još bolju podršku vozačima u svim uvjetima. Sustav ProPilot (dostupan uz CVT mjenjač Xtronic) s navigacijom Navi-link osmišljen je da smanji umor i stres u vožnji te omogući jednostavnu uporabu. Sustav pomaže ubrzavati i kočiti tijekom vožnje jednim trakom autoceste. Također, može ubrzavati vozilo do zadane brzine i potpuno ga zaustaviti u prometnim zastojima. ProPilot automatski pokreće vozilo nakon tri sekunde kada se promet ponovno pokrene.

Kupcima se na odabir nudi tek jedan pogonski stroj, a riječ je 1.3 DiG-T benzinskom motoru s blagim hibridom koji se nudi u dvije razine snage. 12 V blagi hibrid osigurava trenutnu isporuku okretnog momenta, dulji rad s ugašenim motorom, brže pokretanje i zaustavljanje s ugašenim motorom (samo Xtronic), uz nižu potrošnju i emisije CO2 (-4 g/km). Blagi hibridni sustav povećava pak ukupnu masu vozila za 22 kg.

Jedan benzinski motor u dvije izvedbe snage

1,3-litreni benzinski motor dostupan je u dvije razine snage – 140 KS (103 kW) i 158 KS (116 kW). Oba serijski dolaze uz 6-stupanjski ručni mjenjač, dok je kod snažnijeg dostupan i Xtronic (CVT) mjenjač. Motor najveću snagu razvija pri 5500 o/min, a najveći okretni moment je od 240 do 270 Nm, ovisno o izvedbi i mjenjaču. Snažniji model opremljen CVT mjenjačem može imati i pogon na sva četiri kotača.

Kasnije, iduće godine očekuje se dolazak modela s e-Power sustavom. Riječ je o modelu opremljenom benzincem od 158 KS, ali koji služi kao generator. Znači, on ne pokreće vozilo već napaja elektromotor od 190 KS, a on služi za pokretanje vozila. Naime, benzinski motor upotrebljava se samo za proizvodnju električne energije, a kotače pokreće isključivo električni motor. To znači da motor uvijek radi u optimalnom rasponu okretaja, čime se smanjuje potrošnja i emisije CO2 u usporedbi s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem.

Na kraju, recimo da smo nakon puta do Rijeke i nazad imali priliku osjetiti vozilo tek na autocesti, i kako je riječ o automobilu koji je na početku puta imao manje od 100 kilometara. Znači, potrebno je ipak da se vozilo malo bolje razradi, ali dojam je jako dobar. Osjetna je razlika u završnoj obradi i kvaliteti izrade, iako smo vozili najopremljeniju razinu opreme. Uglađenost Xtronic, odnosno CVT mjenjača je primjetna, a što se može zahvaliti i korištenju dvije uljne pumpe. Nema sumnje kako će i ovaj najskuplji model biti tražena roba.

Kupcima se nudi pet razina opreme – Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna i Tekna+. Početni model dolazi uz adaptivni tempomat, Drive mod s tri načina rada, kao i brojnim sustavima pomoći pri vožnji. Stoji 179.900 kuna, ali mu nedostaje multimedija. Ima tek klasični radio, i ispred vozača je 7-inčni TFT ekran na instrumentnoj ploči. Druga razina opreme donosi 17-colne alu naplatke, stražnju kameru, 8-inčni multimedijski ekran na središnjem grebenu koji osigurava Apple CarPlay i Android Auto povezivost. Srednja, N-Connecta razina donosi i za broj veće alu naplatke, LED svijetla za maglu, 12,3-inčni TFT ekran umjesto instrumentne ploče, 9-inčni multimedijski ekran uz navigaciju, bežični Apple CarPlay…

Pet razina opreme, CVT mjenjač, pogon na sva četiri kotača…

Tekna donosi još za broj veće aluminijske naplatke, električno pokretana vrata prtljažnika, Full LED Matrix prednja svjetla, stakleni krov s krovnim nosačima, veliki head-up display, kao i ProPilot ako je riječ o CVT mjenjaču. Top izdanje ima i inteligentni ključ, grijače prednjih sjedala, kola upravljača te vjetrobranskog stakla, Bose audio sustav s 10 zvučnika, kožom presvučena sjedala, s time da su ona za vozača i suvozača opremljena i masažom.

Plan prodaje do kraja ove godine je 200 komada, dok je za iduću godinu osigurano 700 primjeraka. Dobra je stvar što aktualni problemi u autoindustriji, odnosno nedostatak pojedinih dijelova neće utjecati na dolazak ovih modela, jer su na vrijeme predbilježeni.

Cjenik