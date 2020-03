Elektromotor od 100 kW napaja se iz 50 kW baterija smještenih ispod prednjih i stražnjih sjedala, a koje se mogu napuniti do 80% za tridesetak minuta. Već krajem mjeseca prvi primjerci očekuju se u domaćim salonima

Usprkos općoj pandemiji koronavirusa, uputili smo se na jednodnevni izlet do Berlina. Razlog? Sjesti za upravljač prve električne Opel Corse. Prezentacija je započela u ponedjeljak, i plan je bio da traje više od desetak dana, no upitno je kako će se ovaj event nastaviti. U našoj grupi, u srijedu, pored kolega iz Slovenije trebali su biti i oni iz Italije. S obzirom na to da je Italija, za sada, najviše zahvaćena koronavirusom, ispalo je da smo se uputili samo mi, i to tek dvoje novinara, jer ostalima su redakcije zabranile putovanja, te četvero kolega iz Slovenije. Inače je princip da se u svakom autu, na mjestu održavanje prezentacije voze po dva novinara, a sada smo imali priliku biti sami u autu, kako bi ga više isprobali. Pitanje je hoće li se prezentacija nastaviti, i ako hoće – do kada.

Elektrifikacija Berlina

No, vratimo se mi na sami automobil i ono što je bitno vezano uz isti. Podsjetimo se, prvi susret s Corsom-e imali smo početkom ljeta protekle godine, a nakon čega smo se krajem godine družili s benzinskim i dizelskim verzijama na prezentaciji u Šibeniku, da bi sada otišli do Berlina isprobati električno izdanje. Glavni grad Njemačke, i Europski energetski forum EUREF Campus, koji je inače poznat kao ‘stvarni laboratorij za prelazak na obnovljive izvore energije’, smješten u berlinskom kvartu Schöneberg nisu odabrani slučajni. Tamo međunarodne tvrtke, start-upovi i istraživački instituti iz područja energije, održivosti i e-mobilnosti rade na konceptima održivog grada i pametnim gradskim strategijama, a upravo se električna vozila uklapaju ovu priču. Pored toga, Berlin je daleko stigao po pitanju kompletne elektrifikacije, a u čemu bi mu sada dodatno trebala pomoći i Opel Corsa-e.

Vidljivih razlika u odnosu na do sada poznate varijante Corse, gotovo da i nema. Tu su tek natpis Corsa-e na stražnjem dijelu vozila, te dva ‘e’ simbola smještena na početku stražnjih vrata, pored prozora, na obje strane automobila. Ovisno o razini opreme, tu su i novi alu naplatci samo za električno izdanje. Iako inače razlike u odnosu na verzije s termičkim motorima budu značajnije, u Opelu ističu kako su se na ovaj princip odlučili na osnovi istraživanja što žele njihovi kupci. A oni ne žele vizualno drukčija vozila. I tehničke razlike isto tako su minimalne. Došlo je do laganog povećanja nekih dimenzija – 2 mm u visinu, te trag kotača za 12 mm.

Bitnijih razlika, onih vidljivih nema niti u putničkoj kabini, a koja je u identična onoj kao kod modela s termičkim motorima u kombinaciji s automatskim mjenjačem. Ručica automatskog mjenjača, odnosno u ovom slučaju za odabir vožnje naprijed, nazad, parking ili pak B (brake), s povećanim načinom rekuperacije, identična je onoj na koju smo navikli u posljednjim modelima PSA grupacije. Poznato je da Corsa i platformu na kojoj je nastala dijeli s novom generacijom Peugeota 208 koji se od kraja godine nalazi u prodaji, a nedavno je okrunjen prestižnom nagradom Car of the year 2020.

Promjene su najviše tehničke prirode. Najprije, tu je svakako pogonski sklop. Riječ je o elektromotoru snage 100 kW odnosno 136 KS i maksimalnih 260 Nm trenutnog okretnog momenta. Prema službenim podacima Corsa-e treba samo 2,8 sekundi za ubrzanje od 0 do 50 km/h i tek 8,1 za ubrzanje od 0 do 100 km/h, što je u vrlo dobar rezultat. Maksimalna brzina elektronski je ograničena na 150 km/h.

216 ćelija u 18 modula snage 50 kW

Elektromotor se napaja iz 50 kWh baterije. Riječ je o 216 ćelija posloženih u 18 modula. Ti moduli posloženi su ispod prednjih i stražnjih sjedala, a proizvod su PSA grupacije. Za njihovo hlađenje koristi se voda, a ukupno teže 345 kilograma. To je razlog i ukupne veće mase vozila koja je narasla na 1530 kilograma, što je 475 kg više od početnog benzinca. Također, to je i razlog što je ovjes, pogotovo stražnji drukčiji u odnosu na onaj koji imaju benzinske i dizelske izvedbe. Smještaj baterija vrlo nisko dovelo je i do smanjenja točke težišta vozila za 57 milimetra, a za 30% povećana je i torzijska krutost. Istovremeno takav smještaj baterija nije narušio kapacitet prtljažnika koji je iznad podnice istog obujma – 267 litara, a što se preklapanjem naslona stražnje klupe može povećati do 1042 litre.

Vozaču su na odbir pripremljena tri moda rada, odnosno vožnje – Sport, Normal i Eco – a o čemu ovisi snaga i moment koji se isporučuju, odnosno odziv na pritisak papučice gasa kao i odziv upravljača. U Sport modu tu je svih 100 kW i 260 Nm okretnog momenta te Sport postavke gasa i upravljača. Kod moda Normal papučica gasa i upravljač su u Normal postavkama, uz isporuku 220 Nm i 80 kW. U Eco modu je na raspolaganju 60 kW i 180 Nm momenta te Eco postavke gasa i Normal postavke upravljača. Naravno, u Normal i Eco modu ako se papučica gasa pritisne do kraja, odnosno uključi se ‘kick down’ isporučuje se maksimalna snaga i moment.

Kad se ručica mjenjača koristi u D modu, usporavanje se izvršava kao kod automatskog mjenjača benzinskog ili dizelskog modela uz 0,6 m/s² dok se u B modu to usporavanje odvija uz 1,3 m/s², odnosno uz bolju rekuperaciju energije, bez paljenje svjetala kočnice. Najveća rekuperacija kroz motor/generator dešava se kad se pritisne papučica kočnice, a zaustavljanje je brže jer se koriste i disk kočnice.

Na baterije električnog sklopa Opel daje 8-godišnje jamstvo (ili 160 tisuća kilometara), a ovisno o punjaču već kroz 12 minuta može se osigurati dovoljno energije za prevaliti 100 kilometara. Riječ je o slučaju kad se koristi 100 kW punjač, kakvi se (za sada) u Hrvatskoj broje u promilima. Koriste li pak 50 kW punjač za isti taj domet od 100 km potrebno je Corsu-e puniti 19 minuta, odnosno uz kućni 11 kW wallbox – 90 min. Za punjenje kompletne baterije na tom istom wallboxu potrebno je 5 sati i 15 minuta do potpune napunjenosti.

Opcija nekoliko punjača i wallboxa

Osnovni punjač, za kućnu upotrebu od 1,8 kW stiže uz vozilo, a tu je i 7,4 kW kabel za javne punionice stiže uz vozilo, dok je moguća kupnja i snažnijeg 11 kW kabela. Predviđen je i univerzalni set punjača koji čine tri nastavka, za kućnu utičnicu, industrijsku te tip 2 utičnicu. Opel je u suradnji s partnerima pripremio i wallbox kućne punionice, no o tome ćemo više kad automobil, kroz mjesec dana, stigne u Hrvatsku.

Dobra je vijest povezivost putem myOpel aplikacije, a čime uvijek imate pregled nekih bitnih funkcija automobila i na svom pametnom telefonu. Isto tako imate mogućnost podešavanja nekih radnji prije same vožnje. U slučaju da je zimsko razdoblje, možete podesiti da se grijanje u vozilu upali recimo 45 min prije nego što krećete u vožnju, pa da već prilikom dolaska do vozila, isto bude odleđeno i ugrijano. Odnosno, tijekom ljeta da klima uređaj rashladi vozilo prije vožnje. U slučaju da je vozilo priključeno na punjač, energija za grijanje/hlađenje koriste se iz izvora električnog napona, a ne iz baterije čime se ne gubi na dosegu vozila.

Opel se elektrifikacijom bavi već dulje vrijeme, a jedan od dokaza je i Opel Elektro – GT iz 1971. godine koji je uz elektromotor od 88 kW ili 120 KS pri konstantnoj brzini od 100 km/h imao doseg od 44 kilometra, a mogao je pojuriti i do 188 km/h. Doduše, osim vozača nije bilo moguće nikog prevest zbog toga što su sav raspoloživ prostor zauzimale baterije. Sad je tu daleko iskoristiviji automobil, sposoban pored vozača primiti još četiri putnika, a da na raspolaganju ima i kompletan prtljažnik.

Tijekom nekih dva sata vožnje berlinskim prometnicama napravili smo pedesetak kilometara, a gužve nam nisu omogućava više. Dojam je vrlo dobar, vjerujemo da je realan doseg u takvom režimu blizu deklariranih 337 km prema WLTP-u, a detaljnije isprobavanje imat ćemo kad nam Corsa-e stigne na test. Znamo da je početna cijena 242.358 kn za e-Edition model, a kupcima će na odabir biti i e-GS Line te e-Elegance paketi.