Nacionalna prezentacija

Iako francuski Renault voli dizajnerski iznenaditi te donijeti neke nove trendove, na petoj generaciji popularnog gradskog modela odlučili su se ipak na evoluciju, dok su revoluciju ipak ostavili za tehnička poboljšanja te zadovoljstvo kupaca. Vjerujemo da su na dobrom putu da to potvrde i prodajni rezultati!

Već gotovo trideset godina traje Renaultova uspješna priča zvana Clio. Izvrsni prodajni rezultati kroz dugi niz godina doveli su do činjenice da je proizvodne trake napustilo i svoje kupce pronašlo više od 15 milijuna primjeraka (od 1995. u Hrvatskoj je prodano 63.838 Clija), a čime je Clio ponio titulu najprodavanijeg francuskog automobila. Svaka čast. Zanimljivo je da je dosadašnja, četvrta generacija koja se proizvodila do kraja lipnja, prodana globalno u 2,6 milijuna primjeraka, a da je lani, u zadnjoj punoj godini prodana u čak 451.000 jedinica. Vrlo dobri prodajni rezultati vidljivi su i na našem tržištu gdje je od 2013. prodano 11.563 vozila, od čega je 2598 svog vlasnika pronašlo lani. Vrlo dobar uvod za novu, petu generaciju koju smo imali priliku isprobati na domaćim prometnicama, ali i na putu do Novog Mesta u Sloveniji gdje se nalazi Renaultova tvornica, a koja je pored tvornice Oyak Renault, u turskoj Bursi, zadužena i za novi Clio.

Prvi dio prezentacije smo imali u prostorima mlade zagrebačke tvrtke Nanobit. Zašto? Kako nam je pojasnio njihov mlađahni financijski direktor Vladislav Peruško, zato što Nanobit i Clio veže mladenački duh i inovacije. Nanobit su prije 11 godina osnovali, tada studenti Alan Sumina i Zoran Vučinić, a bave se razvojem mobilnih aplikacija i igrica. Danas imaju preko sto zaposlenika, gotovo 140 milijuna kuna prihoda, a kojeg prvenstveno ostvaruju u inozemstvu. Najpopularnija ima je igra My Story, igra u kojoj sami birate svoj put i pišete svoj život…

‘Slušalo’ se što kupci žele

Prilikom stvaranja novog Clia, istraživanja kupaca četvrte generacije dovele su do bitnih smjernica. Tako su najviše hvalili dizajn, pa će neki reći kako peta generacija je ustvari samo veliki redizajn prethodne generacije. Na prvo pogled to i je tako, no navodno nema elementa koji nije dotjeran, a kako bi se pratile linije nekih već poznatih Renaultovih modela. Tako možemo ustvrditi i da je novi Clio ustvari baby Megane.

Evoluciju dizajna prate revolucija tehnologije. Gledajući izvana, Clio već od početnog modela dolazi uz full LED svjetla, a što uključuje LED prednja dnevna svjetla C-oblika te stražnja LED svjetla (C-oblik tek kod treće razine opreme). Mnogo je pažnje posvećeno detaljima. Tako je recimo stražnji dio vozila snižen za čak 48 milimetara, a kako bi se povećala aerodinamika. S istim ciljem promijenjeni su i prednji usisi zraka, a znamo da se bolja aerodinamika odražava i na manju emisiju CO2. Stavka kojoj se zbog sve strožih propisa svakodnevno posvećuje sve više pažnje. Na kraju su došli do koeficijenta zračnog otpora (SCx) od 0,640, a što predstavlja najbolju takvu vrijednost u klasi.

U putničkoj kabini fokus je stavljen na vozača, a kojem je osigurano stvarno obilje tehnologije, što u serijskom izdanju, a što u boljim paketima odnosno s popisa dodatne opreme. Ipak, onaj prvi, Life paket nema serijski ugrađenu klimu, već to iziskuje nadoplatu od 5400 kuna za Cool paket, a vjerujemo da će tek u promilima biti kupci koji ne žele ovaj koristan uređaj. U Cool paketu dolazi i radio s funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB i DAB.

Kad manje postane više

Dojam je da putnici na prednjim, ali i stražnjim sjedalima imaju više prostora, iako je u ovoj petoj generaciji Clio postao kraći za 12 milimetara. Većoj raspoloživosti prostora ide drukčija koncepcija armaturne ploče koja je postala kraća te je manja površina koju zauzima od vjetrobranskog stakla prema vozaču, odnosno suvozaču. Više nije niti toliko pravilnog oblika, a i nešto je niža. Dobro obavljeno.

Već smo spomenuli kako nema dijela koji je isti kao na prethodnoj generaciji, pa su tako novi prekidači, kako oni na armaturnoj ploči, tako i na vratima za podizanje odnosno spuštanje stakala, ili pak komande na upravljaču koje su daleko bogatije. Bez obzira na to što su brojnije, sada su više user friendly. Istom logikom je pripremljen i infotainment koji bi u najviše tri koraka, tri klika vozaču trebao omogućiti dolazak do funkcije koju želi.

Tijekom prezentacije imali smo priliku isprobati model opremljen top paketom opreme, Edition One koji je u putničkoj kabini bio opremljen 9,3-inčnim zaslonom, jako dobre rezolucije i modernog dizajna. Svakako veliki plus ide jednostavnom korištenju ove Easy Link multimedijske platforme, kao i brzini otvaranja pojedine funkcije. Renault već godina koristi navigaciju koju je razvio TomTom, a koja je sada dobila i funkciju Google Places, pa je pretraživanje kudikamo jednostavnije. Znači sad više nije potrebno znati adresu koju tražite, već možete utipkati i recimo ime restorana koji tražite. Naravno, bilo je i do sada opcija ‘point of interest’, no sada se pretraživanje radi već u početnom koraku. I to zavidnom brzinom. Zanimljivost 3D navigacije je njena povezivost, pa tako vozaču kod prikaza benzinske postaje može prikazivati i cijenu goriva.

Ništa bez povezivosti

Easy Link je opremljen 4G vezom za izravnu integraciju povezanih usluga, uključujući automatski poziv hitnim službama u slučaju nezgode, a kada šalje i geolokaciju, a što je oprema svih inačica novog Renaulta Clia. Omogućava automatsko ažuriranje za dio sustava te favorit dio karte. Za potpune nadogradnje potrebno je posjetiti Renault dilera ili se putem aplikacije Moj Renault dolazi do Easy Link updatera, gdje sami imate mogućnost podešavanja postavki ažuriranja. Spomenimo i da je tu kompatibilnost s Apple CarPlayom i Android Autom, iako potonji još uvijek nije službeno moguć na našim prostorima. 4G veza omogućava i prikaz vremenske prognoze na središnjem zaslonu.

Novi je Clio dobio i funkciju automatskih dugih svjetala, adaptivnog tempomata (funkcionira do brzine od 160 km/h) s funkcijom Stop&Go, a koji dolazi u kombinaciji s EDC mjenjačem. Tu je i Auto Hold koji zadržava do čak tri minute, a nakon čega zateže ručnu kočnicu.

Kakav je prvi dojam?

Nakon više od stotinjak prevezenih kilometara, moramo priznati da nam se Clio svidio. Nismo imali priliku vidjeti i probati osnovni model, koji dakako nije ovako privlačan, no znajmo da bogato opremljen Edition One odiše gomilom detalja koji su do sada bili prisutni u višoj klasi. Koristi se kudikamo više mekanih, pjenastih materijala, pa je izbjegnut dojam jeftinoće. Sve je skladno posloženo, a i u vožnji ostavlja bolji dojam. Bolje upija neravnine, te je osjećaj za upravljačem sigurniji. Tu je i 9,3-inčni središnji zaslon multimedijskog sustava. Nova sjedala su nešto dulja, osiguravanju bolju bočnu potporu te veću sigurnost za glavu.

Uz 26 litara pretinaca u putničkoj kabini novi model je za 4 litre obujma bogatiji od dosadašnjeg. Tu je i 391 litra prtljažnika (do sada 330 litara) koji je kockastiji i prag pristupnog otvora je nešto više postavljen. Dio koji će sigurno kod redizajna promijeniti je položaj tipke za otvaranje prtljažnika. Inače je ona u samim vratima prtljažnika, a sada ne nešto niže, a povrh dijela gdje je smještena registracijska pločica. Dio je to na kojem će dolaziti do većeg zaprljanja navedene tipke.

Na našim prostorima popularnost Clia bila je vrlo velika i u karavanskom izdanju. Za petu generaciju to više neće biti tako, jer je predviđena samo 5-vratna karoserijska izvedba. Uskoro nam stiže novi Captur, a koji bi trebao preuzeti i dosadašnje kupce karavanskog Clija. Racionalizacijom modela očekuje se veća efikasnost, te naravno bolji profit svih proizvođača, pa je ovakvo razmišljanje vrlo logično.

Mnogo puta na prezentacijama proizvođači naglašavaju kakve trendove očekuju, za koje modela misle da će im biti najtraženiji. To nismo imali priliku sada doznati. Više nitko ne predviđa što će biti kroz pola godine, godinu, odnosno u narednih nekoliko. Pripremljena su četiri paketa opreme (Life, Zen, Intens te Edition One), a prema dosadašnjim iskustvima, dva srednja trebala bi činiti glavninu prodaje. Do sada je to bio Limited paket, koji je negdje između novog Zen i Intens paketa.

Benzinsku ponudi čini jednolitreni benzinac koji starta sa 75 KS, dok uz turbopunjač snaga raste na 100 KS. Oba modela dolaze uz 5-stupanjski ručni mjenjač. Veći, 1,3-litreni benzinac uz izravno ubrizgavanje i turbopunjač razvija 130 KS te dolazi isključivo uz 7-stupanjski EDC mjenjač s dvostrukom spojkom. Iako mnogi proizvođači u ovom segmentu izbacuju dizelsku opciju, Renault se nije odlučio na to. Dizelsku ponudi čini poznati 1,5-litreni dCi koji dolazi u verzijama od 85 i 115 KS, oba uz 6-stupanjski ručni mjenjač.

Koji će motor biti najtraženiji, nitko ne želi kalkulirati, a valja napomenuti kako su do sada na domaćem tržištu dosta veliki postotak, oko 35% činili dizelski modeli. Oni su sada pak 20 tisuća kuna skuplji od benzinskih. Znači, početni dizelaš od 85 KS je 20.000 kn skuplji od početnog benzinca od 75 KS, dok je snažniji dizelaš za isti iznos skuplji od snažnijeg jednolitrenog benzinca od 100 KS. Druga, Zen razina oprema je u odnosu na prvu skuplja 8400 kn, odnosno 11 tisuća kuna je jeftinija od treće, Intens razine.

Prema našim predviđanjima, vjerujemo da bi najtraženiji mogao biti TCe 100 u trećoj, Intens razini opreme koja između ostalog sadrži: automatski klima uređaj, karticu Slobodne ruke, kožom presvučen upravljač, 7-inčni ekran u boji na instrumentnoj ploči, te iste veličine zaslon multimedijalnog sustava na središnjem grebenu, 16-colni aluminijski kotači, presvlake u kombinaciji imitacije kože i crne boje…

Spomenimo kako je Renault ponovno napravio odličan posao po pitanju sigurnosti, kako pasivne tako i aktivne, pa je Clio osvojio 5 zvjezdica na Euro NCAP testiranjima, te najveći broj ukupnih bodova u svom segmentu. Clio je opremljen novim radarom koji sada prepoznaje i bicikliste, a na novi način funkcionira i pokazivač vozila u mrtvom kutu. Dok su se do sada za njegovo funkcioniranje koristili park senzori, sada je ispod svakog stražnjeg svjetla ugrađen radar koji ovisno o brzini Clija, ali i drugog vozila signalizira vozilo u mrtvom kutu.

Proizvodnja u Sloveniji i Turskoj

S obzirom na to da se novi Clio proizvodi i u susjednoj Sloveniji, početak prodaje novog modela bila je prilika za posjet tvornici u kojoj se sada pored Clia proizvodi i Twingo te Smart Forfour. Proizvodnja Clija započela je tijekom srpnja, te danas tvornicu Revoz dnevno napušta 300-injak primjerak, a što se intenzivno povećava. Danas Clio predstavlja trećinu dnevne proizvodnje Revoza, a tendencija je da to budu dvije trećine. Pored Revoza, isti se model proizvodi i u turskoj Bursi koja je i glavna tvornica za Clio. Dobar podatak za Hrvatsku je da je proizvodnja Clia povećala i angažman jedinog dobavljača iz Hrvatske, splitskog AD Plastika. Armaturna ploča, prednji i stražnji branici, rešetkasti dio maske, obloge vrata, zaštite u blatobranima, stražnji spojler… samo su neki od elemenata koji pristižu iz Hrvatske.

Proizvodnja Clia veliki je izazov za tvornicu Revoz koja je lani proslavila 4-milijunti proizvedeni automobil, a sa 3,9% sudjelovanja u slovenskom BDP-u je najveći izvoznik. Direktno zapošljavaju više od 3400 djelatnika, čak ih je 2700 u proizvodnji. U 3 smjene s proizvodnih traka dnevno siđe 955 vozila. Digitalizacija im je donijela drastično ubrzanje proizvodnih procesa, pa im za sklapanje vozila treba oko 3,5 sata, a na istoj traci se istovremeno proizvode sva tri modela.

Više od 100 samovoznih vozila dostavljaju dijelove na pojedine pozicije u točno predviđenom trenutku, za točno predviđeno vozilo. Vrijednost investicije u proizvodnju novog Clia u Revozu je 90 milijuna eura, mnogo proizvodne procese su preuzeli roboti. Oni su točniji i precizniji za mnoge operacije, a drastično su smanjene mogućnosti pogreške, kao i ‘trošenja’ i stradavanja radnika. U narednom periodu očekuju i početak proizvodnje hibridne te električne verzije Clia.

Renault je pripremio i nekoliko pogodnosti. Pored redovnog popusta od 4 tisuće kuna za Intens i Edition One pakete opreme, na početku prodaje, do kraja rujna tu je i produljeno jamstvo do pet godina ili 100.000 kilometara na poklon svim kupcima, a koje inače vrijedi 3800 kuna. Tu je i mogućnost kupnje putem leasinga na tri rate i to bez kamata. Prva rata u visini trećine ukupne cijene ide odmah na naplatu, druga za godinu dana te treća za dvije godine od dana kupnje.