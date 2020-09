Redizajnirano izdanje dolazi s još bogatijom serijskom opremom, obnovljenim motorima, kao sedan i karavan te uz sportski GSi inačicu od 230 KS

O upoznavanju Opelovog modela Insignia nije potrebno trošiti previše riječi. Spomenimo kako je prva generacija stigla 2008. godine, a sada smo imali priliku isprobati obnovljeno izdanje druge generacije. Je li Insignia dobar ili loš automobil dovoljno govori kako je već prvu generaciju njemačka Dekra ocijenila izvrsnim ocjenama, te kao model koji se pokazao vrlo pouzdanim. Stoga i ne čudi što je do sada prodano 1,2 milijuna modela Insignia, u 12 godina postojanja na tržištu.

Ovo nam je prvo upoznavanje s dorađenim izdanjem, a s obzirom na ‘novo normalno’ taj dio nismo odradili u Njemačkoj, na nekoj lokaciji u okolici Frankfurta, kako je to inače bila praksa. Ovaj puta, a vjerujemo kako će to biti neki novi standard kad je riječ tek o redizajnima, prve vožnje imali smo na domaćem terenu, u Zagrebu. Dakako, pridržavanjem svih propisanih epidemioloških mjera, pa je prezentacija koja bi se inače za više od desetak novinara održala u nekoliko sati, podijeljena u nekoliko dana (svaki dan druge redakcije) tako da svatko može sam voziti i upoznati se dorađenim modelom. Takve se prezentacije istovremeno održavaju i nekoliko zemalja istovremeno.

Lagane dizajnerske korekcije

Nikako nemojte očekivati neke drastične dizajnerske promjene. One su vrlo male i decentne, te su vezane i uz tehnička poboljšanja. Njih ima daleko više i ona su i daleko značajnija. Najveća vidljiva promjena na redizajniranoj verziji odnosi se na prednja svijetla, gdje je LED crta dnevnih svjetala s gornjeg dijela svjetlosnog sklopa preseljena u donji dio. Pored toga, dorađena rešetka hladnjaka s kromiranim rubovima šira je te ima istaknute letvice. To je dovelo i do činjenice da kromiran logo Opela djeluje većim. Sama kromirana traka proteže se udesno i ulijevo do LED dnevnih svjetala. Insignia se čini nižom i širom, također zahvaljujući otvorima za zrak s integriranim svjetlima za maglu.

Jasne linije također definiraju stražnji dio Insignije Grand Sport (sedan) i Sports Tourer (karavan). Vrh ponudu čine GSi, sportski nastrojene verzije, kako sedana tako i karavana. Kao i već na karavanu, limuzinski Grand Sport sada dobiva lažne simulatore kromiranih završetaka ispušne cijevi sa svake strane. Tanke, vodoravne linije dizajna nastavljaju se u interijeru. Precizno postavljeni kromirani naglasci ističu stilski ambijent.

Sve manja emisija ispušnih plinova

Osim laganih dizajnerskih korekcija, obnovljena Insignia ‘ispod kože’ donosi prava i značajna poboljšanja. Tu mislimo na nove motore, nove mjenjače, dorađeni pogon na sva četiri kotača… Mnogo promjena koja zajedno doprinose još boljem vozačkom doživljaju, a istovremeno su tu i kako bi se zadovoljile sve strože ekološke norme.

Koliko Opel mnogo radi na tome, i koliko želi pratiti sve aktualne zakonske regulative kako bi propisanu penalizaciju sveo na što manju razinu dovoljno nam govori podatak da je tijekom 2019. godine u usporedbi s godinom ranije emisija ispušnih plinova smanjena za 20 grama CO2. Prema Opelovim službenim podacima riječ je o najvećem poboljšanju u industriji, a čemu su doprinijele nova generacija Corse, te obnovljena paleta pogonskih motora na Astri i Insigniji. Danas Opel ima 16 modela s emisijom CO2 manjom od 100 g/km CO2, a njih 9 je ispod 95 g/km CO2.

I nova Insignia se može pohvaliti novom generacijom motora čija emisija CO2 kreće od 99 g/km, a sve boljim rezultatima u prilog ide i poboljšana aerodinamika. Sitnim dizajnerskim korekcijama, letvicama ili pak potpunom zaštitom podvozja obnovljeni model može se pohvaliti aerodinamikom Cd od 0,25, a što je u samom vrhu efikasnosti.

Nova generacija motora

Sada, na početku lansiranja dorađenog izdanja Opel je pripremio dva benzinska i dva dizelska, u potpunosti aluminijska, motora. Dok su prije ponudi činili motori iz tri različite generacije, sada su tu modeli iz iste obitelji motora. Ponudu otvara trocilindrični 1,5D turbodizelski model od 122 KS pri 3250 okretaja u minuti, serijski opremljen 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, dok je kao opcija dostupan i poznati 8-stupanjski automatski mjenjač. Riječ je o motoru koji raspolaže i s 300 Nm maksimalnog okretnog momenta i to u području rada od 1750 do 2500 okretaja. Ovaj motor čak je 50 kilograma grama lakši od svog prethodnika.

Ponudu nastavlja dvolitreni motor, a kojem je u odnosu na prvo predstavljen dodan jedan cilindar. Time je povećana snaga na 174 KS ostvarivih pri 3500 okretaja u minuti te 380 Nm okretnog momenta u području od 1500 do 2750 okretaja. Kao i manja verzija, serijski dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač. Opcija je 8-stupanjski automatik, s time da je u tom slučaju moguća i nadoplata za AWD pogon na sva četiri kotača.

Millerov ciklus rada

U ovom segmentu, barem na našem tržištu, benzinski motori nisu česta pojava, no svakako valja spomenuti da je na raspolaganju dvolitreni turbom opremljena izvedba koja osigurava snagu od 200 KS i to u području od 4250 do 6000 okretaja. Tu je i 350 Nm okretnog momenta u području već od 1500 do 4000 okretaja, a što se putem novog 9-stupanjskog automatskog mjenjača prenosi na prednju osovinu. Novi mjenjač istih je dimenzija kao i 6-stupanjski koji zamjenjuje, a značajno je smanjen razmak među brzinama.

Ovo je prvi Opelov motor opremljen s tri profila bregastog vratila, a koje omogućuje rad u tri profila, ovisno o potrebi. Kad je to moguće, gase se 2 i 4 cilindar, pa se uz rad samo 1 i 4 cilindra ostvaruje najniža potrošnja goriva. Uz 4-cilindarski tzv. Millerov ciklus dobiva se poboljšana efikasnost pri prosječnim opterećenjima. Kad postoji potreba za većom snagom tu je standardni rad četiri cilindra, a koji je potreban za razvijanje većih brzina i snažnijih ubrzanja.

Millerov ciklus je kontrolirano izgaranje koje dovodi do poboljšanja učinkovitosti. Vrijeme otvaranja usisnih ventila u Millerovom ciklusu je kraće, a punjenje cilindra mora se ostvariti povećanim tlakom potiskivanja, i to uz turbopunjač s varijabilnom geometrijom turbina. Tlak ubrizgavanja goriva je 2000 bara. Tijekom normalnog turbo sustava dio ispušnih plinova prolazi kroz ‘wastegate’ ventil na turbini, dok kod VTG turbopunjača kompletni ispušni plinovi prolaze kroz turbinu. Time se gubi manje energije i potrošnja goriva pada.

Sportski duh GSi izdanja

Vrh ponude čini maloprije spomenuti turbak koji je još dodatno ‘nabrušen’. Okretni moment od 350 Nm je ostao identičan, no najveća je snaga povećana na 230 KS koji se ostvaruju pri 5000 okretaja. Ovaj motor upregnut novim 9-stupanjskim automatikom moment prenosi putem naprednog Twinster AWD pogona na sva četiri kotača. Doduše, u odnosu na dosadašnji AWD koji je bio automatski uključiv, sada sami imate mogućnost uključiti ili isključiti pogon na sva četiri kotača.

Ovaj novi pogon koristi stražnji pogonski modulom koji koristi sustav dvostruke spojke bez diferencijala. Sada je dozvoljen potpuni prijenos momenta samo na stražnju osovinu. Pored toga, ovaj 4×4 pogon ima mogućnost, po potrebi, i raspodjelu snage, odnosno momenta između dva stražnja kotača, i to do 100 posto na jedan, vanjski kotač. Ovaj najsnažniji motor dostupan je samo u sportskom GSi izdanju.

Mehatronički FlexRide ovjes u djeliću sekunde prilagođava amortizere i upravljanje. Uz to, FlexRide mijenja karakteristike odziva gasa, kao i točke prijenosa automatskog mjenjača s devet brzina. Vozač može birati između načina vožnje Standard, Tour, Sport i – ekskluzivno za GSi – Competition. Dvostruko pritiskanje ESP prekidača omogućuje posebno vještim vozačima da isključe uobičajenu pomoć i istraže granice dinamike vožnje Insignije GSi. Za još aktivnije iskustvo vožnje, novi automatski mjenjač s devet brzina može se upravljati pomoću lopatica na upravljaču.

eBoost sustav kočenja

GSi verzija dizajnerski je i tehnički privlačnija. Unutrašnjost krase izvrsna sportski profilirana sjedala, sportski upravljač, dok su iz vana recimo primjetne Brembo kočnice s 4-klipa, a koje su smještene iza Michelin Pilot Sport 4S guma u dimenzijama 245/35 ZR20.

Sa svojim novim elektro-hidrauličkim pojačivačem kočenja, tehnologijom koja će u budućnosti biti potrebna za automatiziranu vožnju, Insignia GSi je pokretač ritma u industriji, kao i na cesti. Integrirani sustav ‘eBoost’ komponenta je za ‘kočenje by wire’, koja se oslobađa potrebe za odvojenim ABS / ESP modulima, vakuumskim cjevovodima, vakuumskim pumpama itd. Znači, tlak kočenja se 3 puta povećava, a osjećaj papučice stalno je čvrst u svim uvjetima. Zahvaljujući automatiziranom povećanju tlaka, kočioni sustav radi gotovo nečujno, posebno dok je adaptivni tempomat aktivan i u kreni-stani prometu.

Vjerujemo da bi benzinske inačice trebale postati privlačnije tek kasnije, kad bi Opel trebao ponudu proširiti novim 1,4-litrenom verzijom. Ovaj bi model pored ručnog mjenjača kao opciju trebao imati i CVT mjenjač, no to ćemo još morati pričekati. Nove motore i postavke AWD pogona prati i modificiran ovjes koji sada pruža bolje držanje u zavojima kao i veću razinu komfora.

IntelliLux LED Pixel svjetla

Pored motora, mjenjača, pogona i ovjesa, tehnološki napredan nastavljaju i dodatna pomagala u vožnji. Pored standardnih LED svjetala novost su prilagodljiva IntelliLux LED Pixel svjetla. Dok obična LED Matrix svjetla imaju 16 elemenata u svakom faru, kod Pixel svjetala tu je čak 84 LED elemenata. Time je omogućen precizniji rad u usporedbi s LED Matrixom, kao i brža reakcija. Time je osigurana optimalna vidljivost u svim uvjetima bez zasljepljivanja drugih sudionika u prometu, a čime se povećava sigurnost vožnje.

Pripremljene su dvije upravljačke jedinice – jedna spojena na prednju kameru, a druga na prednjim farovima – čime se svjetlosni snop u milisekundi tečno prilagođava svim uvjetima. Veliki broj LED dioda koje kontinuirano reagiraju rezultiraju besprijekornom prilagodbom snopa svjetlosti, odnosno preciznije prebacivanje dugih i kratkih svjetala ovisno o dolaznom ili odlaznom prometu. Povećano je osvijetljeno područje, a pripremljeno je sedam modova rada IntelliLux LED Pixel svjetla.

Domet i smjer svjetla razlikuju se ovisno o situaciji u vozilu i okolini. Funkcije svjetla prate zavoje i loše vrijeme, kao i gradski promet, otvorene ceste i autoceste, kao i optimizirano svjetlo za parkiranje. Opel je posebice dodatno poboljšao rad najnovijeg IntelliLux LED Pixel svjetla na autocesti. U lijevim zavojima snop svjetlosti seže dalje ulijevo, tako da vozač lakše vidi putokaze. Pri skretanju udesno, tijekom vožnje autocestom, svjetlosni snop svijetli dalje udesno, kako bi se izbjegao odsjaj nadolazećeg prometa.

Napredna tehnologija

Dodatno poboljšanje primjetno je na novoj digitalnoj kameri za vožnju unatrag. Opcionalno dostupna pomoć upozorenja za bočni promet dodatno povećava sigurnost prilikom vožnje unatrag s parkirnih mjesta. Sustav koristi radarske senzore za otkrivanje predmeta i to koji su 90 stupnjeva lijevo i desno iza Insignije, na udaljenostima do 20 metara. Upozorenja na zaslonu i zvučni signali o tome upozoravaju vozača.

Dodatni sustavi pomoći uključuju: upozorenje o sudaru sprijeda s automatskim kočenjem u nuždi i otkrivanjem pješaka, pomoć pri zadržavanju traka, upozorenje na bočnu mrtvu točku, prilagodljivi tempomat s kočenjem u nuždi, prepoznavanje prometnih znakova, naprednu pomoć pri parkiranju te head-up zaslon koji zadržava vozačeve oči na cesti.

Infotainment sustavi kompatibilni s Apple CarPlay i Android Auto proširit će se od Multimedia Radio i Multimedia Navi do Multimedia Navi Pro sustava. Vrhunska jedinica sadrži brojne usluge povezane navigacije. Zahvaljujući prometnim informacijama u stvarnom vremenu, ažuriranjima mrežnih karata i predvidivoj navigaciji, putovanja su opuštajuća. Novi simboli navigacijskom zaslonu daju svježiji, moderniji izgled. Isto vrijedi i za instrumente. Uz sigurnosni e-Call, u slučaju aktiviranja zatezača sigurnosnih pojaseva ili zračnih jastuka pokreće se automatski poziv u nuždi. Alternativno, tu je i jednostavno pritiskanje crvenog gumba nakon čega se u nekoliko sekundi poziva pomoć.

Nova Insignia nudi visoku udobnosti. Ergonomski certificirana AGR sjedala opcionalno su dostupna za vozača i suvozača. Kompatibilni pametni telefoni mogu se puniti bežično. Vrata prtljažnika Sports Tourera automatski se otvaraju i zatvaraju pomicanjem noge ispod senzora u stražnjem odbojniku.

Bogata oprema od starta

Zanimljivo je da je već prva razina opreme nazvana Edition vrlo bogata sadržajima. Za 203,092 kn dobiva se Edition 1.5D sa 122 KS i ručnim mjenjačem. Ovaj model između ostalog sadrži paket pomoći vozaču, a koji čine Opel Eye prednja kamera, pokazatelj udaljenosti, sustav za izbjegavanje frontalnih sudara, senzor i pokazivač za pomoć pri držanju trake, kočenje radi izbjegavanja sudara pri malim brzinama, osnovni sustav za otkrivanje pješaka sprijeda te automatska duga svjetla. Zatim je tu aktivno zadržavanje trake vožnje, dvozonski automatski klima uređaj kao i paket vidljivosti u kojem su senzori za kišu, unutrašnji retrovizor s automatskim zatamnjenjem te automatsko upravljanje svjetlima s detekcijom tunela. Prednja i stražnja LED svjetla, Multimedia sustav sa 7 zvučnika, sport prednja sjedala, prednje maglenke te FlexCare 4 godine jamstva i FlexCare 4 godine pomoći na cesti. Sve to za 203.092 kn. Djeluje vrlo korektna cijena.

Želite li pak snažnijeg dizelaša sa 174 KS uz automatski mjenjač i bogatiji Elegance paket opreme, znajte da je za njega potrebno izdvojiti 236.648 kn. U usporedbi s dosadašnjim modelom, ovakva je opcija povoljnija, a ne tako velika razlika u odnosu na prvo spomenuti model mogla bi privući brojniju publiku. Osim snažnijeg motora i automatskog mjenjač, tu se još dobivaju 17-colni alu naplatci, unutarnje ambijentalno osvjetljenje, upravljač presvučen kožom a na kojem su kontrole radio uređaja i telefona.