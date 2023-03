U MG Motoru su uvjereni u izvrsnu prihvaćenost novog modela, pa tako kažu kako će njime sahraniti konkurenciju…

Marka MG Motor već je nekoliko mjeseci i na našem tržištu. Sjedište tvrtke je u Zagrebu, a pokrivaju Adriatic tržište. Tu se misli na tržište Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. Prilikom uvođenja nove marke predstavljanje je bilo u Rovinju. Sada je na red stiglo predstavljanje novog modela u proizvodnoj paleti, a koje je organizirano u Sloveniji, na Bledu. Bili su tu novinari iz Slovenije, Hrvatske, ali i BiH. Riječ je o modelu MG4, novom modelu u ponudi električnih vozila.

Riječ je o pripadniku vrlo popularnog C segmenta vozila, a od kojeg se jako puno očekuje. Koliko su sigurni u njegov uspjeh jako puno govori izjava na njegovom predstavljanju. Naime, smatraju kako će njime sahraniti konkurenciju. Naravno, tržište će pokazati što misli o tome.

Odvažan dizajn

Ono što jest, smatram kako su napravili jako dobar automobil. Model je to koji donosi dosta neobičniji dizajn u odnosu na dosadašnje MG Motor automobile. Izgled je odvažan i u neku ruku ekstravagantan. Meni se sviđa ta posebnost. Unutrašnjost je jednostavna, solidno prostrana i dobrog dojma izgleda i kvalitete. Dvokraki upravljač dobro leži u rukama, a moguće je personalizirati funkcije kojima se upravlja putem prekidača na istome. Ispred vozača je 7-inčna digitalna instrumenta ploča dok je na središnjem dijelu i 10,25-inčni zaslon infotainment sustava.

MG4 nastao je na inovativnoj novoj modularnoj skalabilnoj platformi. Upravo bi ona trebala otvoriti put sljedećoj generaciji potpuno električnih MG modela u raznim karoserijskim izvedbama. Dizajn i smještaj baterije osigurava raspodjelu težine 50:50 i nisko težište, uz konfiguraciju pogona na stražnje kotače. Dizajnirana je za maksimalnu učinkovitost baterije i unutarnjeg prostora. Omogućuje integraciju s budućim tehnologijama, uključujući sustave zamjene baterija, a može podržavati pogonske sklopove s pogonom na sve kotače.

Pripremljene su tri razine opreme – Standard, Comfort i Luxury. Prve dvije su odmah raspoložive, a nešto kasnije stiže i Luxury. Standard donosi elektromotor od 125 kW /170 KS te bateriju od 51 kWh. Ostale dvije verzije imaju 150 kW / 203 KS i nešto veću bateriju od 62 kWh. Zajedničko je svima što razvijaju najveću brzinu od 160 km/h, trebali bi imati doseg od 350, 450, odnosno 435 km. Standard ima 7 kW AC punjač i 117 kW DC punjač, dok uz veću bateriju ide 11 kW AC punjač, odnosno 135 kW DC punjač. Tako se u najboljem slučaju 10 do 80% baterije može nadopuniti za 35 minuta. Koriste li kućnu struju potrebno je od 20 do 26 sati. Uz snažnije izvedbe dolazi toplinska pumpa.

Tri razine opreme

MG4 dolazi uz LED svjetla, a verzije Comfort i Luxury uključuju MG-ov inovativni sustav aktivnih rešetki (Active Grille Shutter System – AGS). On regulira protok zraka u skladu sa zahtjevima vozila i povećava učinkovitost električnog vozila, posebno pri većim brzinama. Nudi se izbor od 5 načina vožnje za optimizaciju u različitim uvjetima vožnje. Kupci mogu birati između 7 boja karoserije. To su Dover bijela, Brighton plava, Pebble crna (metalik), Medal srebrna (metalik), Andes siva (metalik), Diamond crvena (metalik posebna) i Fizzy narančasta (metalik posebna). Luxury verzije dolaze u kombinaciji s crnim krovom i prepoznatljivim poprečnim dizajnom svjetlosnih traka na vratima prtljažnika. Kad smo već kod prtljažnika, spomenimo kako je osnovna zapremnina 363 litre, a što se preklapanjem naslona stražnjih sjedala dolazi do 1177 litara.

MG Pilot standardno je uključen u sve MG4 modele i predstavlja sveobuhvatan paket sigurnosne opreme. Između ostalog tu su aktivno kočenje u nuždi s otkrivanjem pješaka i bicikala, adaptivni tempomat, pomoć pri vožnji u prometnim gužvama kao i inteligentna pomoć za ograničenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova. Nadalje, tu je pomoć pri zadržavanju u traci (LKA) sa sustavom upozorenja o napuštanju trake, upozorenje za pozornost/budnost vozača te inteligentna pomoć pri paljenju dugih svjetala. Pored toga, verzija Luxury donosi i upozorenje u slučaju otvaranja vrata pri nailasku vozila, upozorenje na poprečni promet straga, otkrivanje vozila u mrtvom kutu te pomoći pri promjeni vozne trake.

Sedam godina jamstva

iSMART sustav integrira komunikaciju automobila, interneta i korisnika, sada s glasovnom aktivacijom i značajkama upravljanja na daljinu. Luxury verzije imaju satelitsku navigaciju, kameru za parkiranje od 360° kao i grijana prednja sjedala i grijani upravljač. Tu je i podesiva podnica prtljažnika, bežično punjenje telefona, Bluetooth ključ putem iSMART aplikacije i unutarnje osvrtno ogledalo s automatskim zatamnjivanjem.

Presvlake od crne tkanine dolaze na verzijama Standard i Comfort odnosno eko kože s umetcima od tkanine na verziji Luxury. Audio sustav s 4 zvučnika s Apple CarPlay i Android Auto je dio standardne opreme. One je nadograđenim 3D sustavom sa 6 zvučnika na verziji Luxury. MG4 ima standardno tvorničko jamstvo od 7 godina/150.000 km koje predstavlja jedno od najdužih potpuno prenosivih jamstava u svojoj klasi.

Na kraju, vratio bi se na izjavu s početka teksta. U MG Motoru očekuju izvrsne prodajne rezultate, a u čemu bi jednu od ključnih uloga trebala odigrati cijena. MG4 kreće od iznimno konkurentnih 33.500 eura za Standard model Snažniji i bolje opremljeniji Comfort stoji 38 tisuća eura, dok okruglih 40 tisuća eura stoji Luxury model. Već se radi na proširenju ponude, a koje bi trebalo donijeti i model s pogonom na sva četiri kotača, ali i bateriju još većeg kapaciteta koji bi trebao imati domet od 650 kilometara.