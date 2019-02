Nacionalna prezentacija

Pad popularnosti modela s trojim vratima nagnao je korejskog proizvođača da se više ne orijentira na tu karoserijsku izvedbu. Ipak, poznato ime ProCeed su zadržali i dodijelili ga shooting brake modelu, kojima žele preoteti dio kupaca premium segmenta

Staro ime za novu koncepciju automobila. Tako bi najlakše opisali novi model ProCeed. Naime, Kia je i u dosadašnje dvije generacije modelske linije Cee’d imala model Pro_Ceed, kada je riječ bila o trovratnoj, odnosno coupe verziji. Sada je tu potpuno nova filozofija. Novi ProCeed (pored male promjene u imenu) označava 5-vratnu shooting brake karoseriju! Iako je riječ o korejskom proizvođaču, sami ponosno ističu kako je riječ o europskom proizvodu. ProCeed je dizajniran, razvijen i kontstruiran u R&D odjelu u Europi, u Frankfurtu, te proizveden u Slovačkoj, kao i Ceed te Ceed Sportswagon, za europske kupce.

Prateći želje kupaca, istraživanja su pokazala kako je popularnost karavanskih modela vrlo visoka, dok coupe modeli padaju na vrlo niske grane. U skladu s time, odluka je pala na razvijanje shooting brake izvedbe, a kojom bi trebali privući nove kupce koji do sada nisu razmišljali o nekom od modela ovog korejskog proizvođača. Kupci koji bi kupili shooting brake veliku pažnju posvećuju dizajnu automobila, zatim novim tehnologijama kojima može biti opremljen, kao i dizajnu putničke kabine. Kupci koji pak kupuju karavana, odnosno Sportswagon model kažu da uvijek kupuju isti model, cijene opću pouzdanost, kao i udobnost odnosno prostranost.

Na tragu svih tih istraživanja udružene su prednosti dva modela, pa je od dosadašnjeg Pro_Ceed modela iskorišten sportski dizajn, a od karavana njegova funkcionalnost i svestranost. Novi je ProCeed sa 460,5 centimetara u odnosu na aktualni SW model dulji za 5 mm, i to zahvaljujući za isti iznos duljem prednjem prevjesu. Istovremeno je sa 142,2 cm čak 4,3 cm niži od karavana, a ujedno je i najniži model u C segmentu, uz jednaku širinu i međuosovinski razmak s hatchback modelom.

Promatrajući raspoloživ prostor u putničkoj kabini, vidimo da je novi ProCeed zadržao jednak prostor za noge i ramena na prednjim sjedalima u odnosu na karavana, uz nešto manje u ostalim točkama mjerenja. U Kiji suparnika novom ProCeed modelu vide u Mercedesovom modelu CLA shooting brake, a od kojeg je jedino ‘slabiji’ po pitanju prostora za glavu na prednjim sjedalima. U ostalim mjerama ProCeed osigurava više prostora.

Iako kupcima shooting brake modela prostor prtljažnika nije presudna stvar pri kupnji vozila, zanimljivo je vidjeti da ProCeed sa 594 litara obujma zadire u segment više, gdje nudi veći obujam od Renault Talismana, Opel Insignije, Volva V60, Ford Mondea… U svom je, C segmentu pak prostraniji od prtljažnih prostora Renault Meganea, Opel Astre, a i za 99 litara je veći od prtljažnika Mercedesa CLA shooting brake. Nasloni sjedala stražnje klupe podijeljeni su u omjeru 40:20:40 pa se preklopom središnjeg dijela dobivaju dva udobna sjedala sa središnjim naslonom za ruke, a istovremeno se omogućava i prijevoz duljih predmeta u prtljažniku. Uz doplatu moguće je naručiti električno otvaranje/zatvaranje prtljažnih vrata, a na raspolaganju su i sigurnosna mreža, namijenjena sigurnom prijevozu manjih stvari i sustav šina u prtljažnom prostoru, koji jednostavnim pomicanjem olakšava utovar i istovar težih stvari.

Kia je za ProCeed predvidjela dvije izvedbe – GT Line i GT. I dok prva označava dinamičan izgled i osjećaj, GT donosi vozne karakteristike pokretane performansama i uzbudljivošću. GT model je propoznatljiv po crvenim detaljima, kako na prednjoj masci i detaljima branika, tako i na bočnim pragovima, crvenim čeljustima disk kočnica, većim serijskim gumama, te dinamičnijim donjim dijelom stražnjeg kraja vozila.

S 5-vratnim Ceedom dijeli identičan izgled prednjeg dijela, dok su zbog niže visine i unazad pomaknutog oblika njegov izgled i proporcije drugačiji. Sve ostalo je novo. Kao i kod Ceeda, prednji dio odlikuju precizne, linearne linije, sa serijskim LED dnevnim svjetlima u obliku kocki leda, koja su ostavština izvedbi GT i GT Line prošle generacije Ceeda.

Izdužena linija stražnjeg stakla razlikuje ga odostalih članova obitelji Ceed i konkurencije iz klase. Stražnje staklo karavanskog Ceeda Sportswagon je pod kutom 50,9° (gledajući vertikalno), dok je kod 5-vratnog hatchbacka taj kut 52,4°. Stražnje stakloProCeeda, odudarajući element kupeovskog oblika, u odnosu na to je horizontalniji i postavljen je pod kutom 64,2°.

Ime ProCeed koje je s velikim slovima postavljeno na sredini stražnjeg kraja, ispod stražnjih LED svjetala, koja naglašavaju širinu stražnjeg dijela – i tako daju vozilu jedinstven svjetlosni pečat. Novi ProCeed raspoloživ je u 10 boja karoserije. Kupci GT Line izvedbe mogu birati između 17-ili 18-inčnih aluminijskih naplataka, dok je ProCeed GT standardno opremljen 18-inčnim naplatcima.

U unutrašnjosti ProCeed nudi istu kabinu kao i ostali članovi obitelji Ceed uz neka nova dizajnerska rješenja, namijenjena sportskom ambijentu u kabini. Sive obloge stropa zamijenjene su crnim tkaninama, koje putnicima dočarava osjećaj zakukuljenosti i ugodnog utočišta, a tu su i ukrasni metalni pragovi. Upravljački obruč odrezan je u donjem dijelu (standardno), a izvedbe s mjenjačem s dvostrukom spojkom imaju aluminijske poluge za promjenu brzina.

ProCeed je, ovisno o opremi, raspoloživ s različitim prednjim sjedalima, a sva imaju ušiven logotip GT. GT ima nova sportska sjedala, s većim i tvrđim tapacirungom na bočnom i butnom dijelu. GT-ova crna kožna sjedala opšivena su crvenim šavovima. GT Line u odnosu na običnog Ceeda i Sportswagona standardno nudi širi bočni dio prednjih sjedala, s crnom tkaninom i tapacirungom od svijetlosive umjetne kože. Kupci GT Line izvedbe mogu izabrati i GT sjedala s identičnom potporom, samo uz tu razliku da su obložena crnom kožom sa sivim šavovima.

Vozna dimanamika vrlo je bitna. Stoga je Kia ProCeed, za razliku od trenda u razredu srednje velikih obiteljskih vozila, gdje se napredniji stražnji multilink ovjes nudi samo kao puno skuplja opcija, već standardno opremljen neovisnim ovjesom. U odnosu na Ceed i Ceed Sportswagon, s kojim dijeli isti hardware, ProCeed nudi jedinstvene postavke – dodatno podešavanje geometrije ovjesa. Vozačima omogućava živahan i trenutni odziv, dobru kontrolu karoserije kod podupravljanja i izuzetan komfor te odličnu stabilnost pri visokim brzinama. Ovjes je u oba slučaja – GT i GT Line – 5 milimetara niži nego kod Ceeda i Sportswagena, s oprugama i amortizerima prilagođenim dimenzijama shooting brakea.

Vozilo je opremljeno električnim servo volanom, koji s brzim omjerom 12,7:1 pruža odličan odziv na vozačeve naredbe i potrebna su mu tek 2,44 okretaja upravljačkog obruča od jedne do druge krajnje točke. Elektronski sustav stabilnosti ESC i Kijin pomoćni sustav stabilnosti VSM (Vehicle Stability Management) spadaju u standardnu opremu. To omogućava uključivanje tehnologije kočenja s vektorskim okretnim momentom, elektronske potpore vozaču, koja inteligentno koči unutarnjim kotačem i tako smanjuje podupravljivost u zavojima.

Benzinsku ponudu motora otvara popularni 1,0-litreni T-GDi motor snage 120 KS s okretnim momentom od 172 Nm. Uparen je sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Snažnija opcija je 1,4 T-GDi agregat, koji proizvodi 140 KS. Standardno dolazi sa standardnim 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, a opcija je i 7-stupanjski mjenjač s dvostrukim kvačilom – 7DCT. Ista opcija mjenjača na raspolaganju je i kod jedinog dizelaša, 1,6-litrenog CRDi modela od 136 KS. Ovi su motori pripremljeni za GT Line modele. Želite li pak pravi GT model onda je tu 1,6-litreni T-GDi benzinski motor sa 204 konjske snage i okretnim momentom od 265 Nm.

Tehnologija sa svojim širokim izborom inovacija jedna je od ključnih stvari koje čine život jednostavnijim i udobnijim, a vožnju sigurnijom. ‘Plutajući’ infotainment sustav raspoloživ je s audio sustavom sa 7-inčnim zaslonom na dodir ili navigacijskim sustavom s 8-inčnim ekranom na dodir, s navigacijom i uslugama povezivosti Kia Connected Services, koje omogućava TomTom®. Sustav omogućava integraciju pametnog telefona s platformama Apple CarPlay™ (za iPhone 5 i novije) i Android Auto™ (za Androidne telefone koje pokreće 5.0 Lollipop ili noviji).

Kupci mogu naručiti vrhunski zvučni sustav JBL Premium s Clari-Fi tehnologijom obnove glazbenih datoteka. Omogućena je potpuna integracija pametnog telefona preko Bluetootha, automatsko paljenje/gašenje svjetla i daljinsko središnje zaključavanje. Moguće je uzeti i grijanje vjetrobranskog stakla, kao i bežični punjač mobilnih uređaja, grijanje i hlađenje prednjih sjedala te grijanje stražnjih sjedala.

Standardne sigurnosne tehnologije dopunjuju i automatsko djelovanje dugih i kratkih svjetala (HBA – High Beam Assist), sustav za upozoravanje vozača u slučaju dekoncentracije (DAW – Driver Attention Warning), sustav za održavanje vozila na voznoj traci sa sustavom za sprečavanje naleta (Lane Keeping Assist, + Forward Collision-Avoidance Assist). ProCeed ima u svojoj ponudi i napredni sustav za pomoć kod održavanja vozila na voznoj traci (LFA -Lane Following Assist), koji spada u tehnologiju drugog stupnja autonomne vožnje. Ovaj sustav prati vozila ispred i prepoznaje podne oznake s ciljem održavanja vozila na svojoj voznoj traci na autocesti. Sustav koji kontrolira ubrzanje, kočenje i upravljanje upotrebom radarskih senzora održava siguran razmak do vozila ispred. Sustav LFA djeluje pri brzinama vozila od 0 do 180 km/h.

Popis raspoložive dodatne tehnologije sadrži i radarski tempomat s funkcijom Stop & Go, upozorenje na mrtve kutove (BSCW – Blind Spot Collision Warning), upozorenje na poprečni promet (RCTCW – Rear Cross-Traffic Collision Warning), pomoć kod parkiranja i prepoznavanje pješaka uz sustav za sprečavanje naleta (FCAA – Forward Collision-Avoidance Assist). ProCeed standardno je opremljen sustavom elektronske stabilnosti (ESC) i pomoćnim sustavom stabilnosti (VSM). Potonji praćenjem djelovanja sustava stabilnosti idetekcije gubitka kontakta s podlogomnudi dodatnustabilnost pri kočenju i vožnji u zavoj.