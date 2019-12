Najnoviji primjerak popularnog gradskog modela može se naručiti i u domaćim prodajnim salonima i to po početnoj cijeni od 94.010 kuna za 1,2 litreni atmosferski benzinac od 75 KS

O novoj Opel Corsi već smo pisali početkom ljeta kad smo imali priliku prisustvovati premijeri Corsa-e u Rüsselsheimu. Da, u šestoj generaciji Opel je pored klasičnih benzinskih i dizelskih pogonskih motora pripremila i verziju pokretanu elektromotorom, no to je nešto što će biti aktualno početkom proljeća iduće godine, pa ćemo vas onda izvijestiti detaljnije o tome. Sada idemo malo o ‘običnoj’ Corsi. Velika je zasluga ljudi iz domaćeg ureda Opela što je desetak dana u Hrvatskoj, točnije u Šibeniku i okolici odražavana dinamička prezentacija šeste generacije Opel Corse. Tako su brojni specijalizirani novinari iz čitavog svijeta boravili u Dalmaciji i na našim prometnicama imali priliku prvi puta sjesti za upravljač nove Corse. Odmah nakon međunarodne prezentacije organizirana je i domaća prezentacije, za naše novinare, ali i one iz susjedne Slovenije i Bosne i Hercegovine, za koje je zadužen naš čovjek u PR odjelu Opela.

Prvi primjerak Corse proizveden je još 1982. godine u Rüsselsheimu, a gdje se proizvodi i danas nova, šesta generacija. U 37 godina kroz pet generacija prodano je više od 13,7 milijuna primjeraka, a zanimljivo je da se još veliki broj i modela prve generacije može susresti u prometu. Od 61 tisuće registriranih Corsi u Hrvatskoj, njih gotovo 500 odnosi se upravo na prvu generaciju, a što dovoljno govori o popularnosti, ali i izdržljivosti tog modela.

Dinamične promjene dimanzija

U novoj generaciji Corsa donosi dinamičniji izgled, dakako uz potpuno novi dizajn. Tehnološki, riječ je o modelu koji dijeli mnogo elemenata s Peugeotom 208, a koji isto tako sada kreće u prodaju na našem tržištu. Ta povezanost s francuskim modelima je vidljiva u putničkoj kabini gdje je prisutna plastika na koju smo navikli u Peugeotu i Citroenu, kao i na neka tehnološka rješenja ili pak ručicu mjenjača.

Dinamičnost eksterijera prenesena je i u unutrašnjost vozila. Ovisno o razini opreme i odabranom pogonskom motoru dostupna je brojna moderna tehnologija koja olakšava korištenje automobila te boravak u istom čini ugodnijim. Središnji dio organiziran je prema ustaljenom receptu, podijeljenom u tri zone. Gornju zonu čini infotainment s digitalnim zaslonom osjetljivim na dodir, dijagonale 17,8 cm odnosno 25,4 cm u top verziji. Normalno, multimedija je kompatibilna s platformama Android Auto i Apple CarPlay te nude kontrolu putem integriranog prepoznavanja govora, dok se kompatibilni pametni telefoni mogu bežično puniti u donjoj zoni središnje konzole. Srednji dio čine komande ventilacije odnosno klima uređaja.

Opel i na novoj Corsi nastavlja s trendom ponude opreme koja se inače susretala samo u luksuznim modelima. Kožna sjedala uz opciju masaže, potpuno digitalni kokpit, IntelliLux LED Matrix svjetla, prednja kamera s radarskom tehnologijom (već od prve razine opreme) koja prepoznaje znakove, pomoć za zadržavanje vozila u prometnoj traci, upozorenje o mrtvom kutu, prilagodljiva kontrola brzine, automatsko kočenje u nuždi… samo su neki dijelove opreme koja se može susresti u novoj Opel Corsi.

Šesta generacija Corse duga je 406 cm, što je 39 mm više u odnosu na dosadašnji model, u širinu broji tek milimetar manje, dakle ukupno 174,5 cm, dok je snižena 4,8 cm na 143,3 cm. Istovremeno je došlo do povećanja međuosovinskog razmaka za 28 mm, na ukupno 253,8 cm. Drukčija koncepcija sjedala ipak je dovela do toga da smanjenje po visini neće osjetiti putnici u putničkoj kabini s obzirom na to da je prostor od sjedala do krova povećan za 3 mm. Primjene dimenzija su utjecale i na prtljažni prostor koji je povećan za 24 litre, na ukupno 309 litara, a povećana je i njegova širina na 101,8 cm.

Dva benzinaca i jedan dizelaš

Kao što smo već spomenuli, kupci trenutno na odabir imaju benzinske i dizelske motore, a na proljeće stiže i električna verzija. Jedini dizelaš trenutno je 1,5-litreni od 100 KS, a koji se može odabrati uz tri razine opreme – Edition, GS Line i Elegance. Početni motor u ponudi je 1,2-litreni atmosferski benzinac od 75 KS koji dolazi uz 5-stupanjski ručni mjenjač. Tu je i 1,2-litreni model opremljen turbopunjačem pa je na raspolaganju verzija sa 100 i 130 KS. Slabiji dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač, dok je opcija i 8-stupanjski automatik, a koji je pak jedini dostupan uz snažniju verziju od 130 KS.

Corsom smo obišli neka dalmatinska mjesta u okolici Šibenika, vozeći se uglavnom lokalnim cestama ili pak magistralom, ali bez pretjeranog pritiskanja papučice gasa. Prvi dojam je kako se osjeti pripadnost francuskoj grupaciji, osjećaj na upravljaču je nešto lakši, mekaniji. U odnosu na francusku braću nešto je drukčije podešen ovjes koji donosi veću stabilnost.

Ono što se dodatno osjeća, svakako je manja težina vozila. Ovisno i pogonskom motoru i mjenjaču, odnosno odabranom paketu opreme nova Corsa je lakša do 108 kilograma, pa tako najlakši model teži 980 kilograma. Tu je i 15% bolja torzijska čvrstoća, a povećana je i aerodinamičnost pa Corsa uz 0,29 Cd ima najbolji rezultat u segmentu. Sve to pomoglo je Opelu u smanjenju emisije CO2 te zadovoljavanju sve strožih ekoloških normi.

Četiri razine opreme

Opel je za Corsu pripremio četiri razine opreme. Pored prve razine tu su još Edition, GS Line i Elegance. Početni model dolazi uz crno-bijeli 5-inčni ekran radio uređaja opremljenog Bluetoothom, USB-om, 4 zvučnika te kontrolam na upravljaču. Tu je i prednja kamera s 4 funkcije (prepoznavanje znakova, tempomat i limitator brzine + upozorenje na opasnost prednjeg udara i detekcija pješaka + aktivna pomoć za držanje vozne trake + automatsko kočenje pri malim brzinama). Vjeruje se da najtraženiji model mogao biti 1,2-litreni benzinac od 75 KS uz Edition paket opreme koji sadrži još i ručni klima-uređaj. Pripremljeni su posebni paketi dodatne opreme. Paket Lighting za 3700 kuna uključuje LED glavna svjetla, LED maglenke, LED poziciona svjetla, automatsko prebacivanje duga/kratka svjetla, senzor kiše i elektrokromatski retrovizor s automatskim zatamnjivanjem. LED Matrix svjetla moguća su na Elegance i GS Line paketima opreme za 4500 kn. Paket Parkin uključuje stražnje parking senzore i stražnju panoramsku kameru 180 stupnjeva, i to sve za 2200 kn nadoplate. Isto toliko potrebno je nadoplatiti ta paket Winter koji uključuje grijanje prednjih sjedala, grijanje upravljača, i to kožnog s ravnim donjim dijelom. Paket Black stoji 4100 kn i sadrži crni krov, crni A-stup te dodatno zatamnjena stražnja stakla.