Nakon što je prije nekoliko mjeseci u prodaju na hrvatskom tržištu puštena nova generacija popularnog SUV modela CR-V koji se do sada nudio isključivo u benzinskoj varijanti sada je na red stigla i nova, hibridna, a za koju možemo ustvrditi i da je svojevrsna zamjena za dizelsku inačicu

Krajem listopada protekle godine Honda je na našem tržištu lansirala petu generaciju modela CR-V. Riječ je o globalno najprodavanijem SUV modelu na svijetu, a koji u novom dizajnerskom izričaju djeluje kao ozbiljniji redizajn, ali dakako uz brojna tehnička poboljšanja. Prateći zadnje trendove, i u Hondi su se odrekli dizelaša. Tako je u startu za CR-V bio pripremljen tek 1,5-litreni VTEC turbobenzinac. Sada je na red stigao i hibrid.

S obzirom da mnogi veliki europski gradovi se više brane ulazak dizelskim modelima u uža gradska središta, logično je da se proizvođači automobila prilagođavaju novim situacijama. Tako je i Honda odlučila da na novom modelu CR-V neće uopće ponuditi dizelski model, ali će mnogo pažnje posvetiti hibridnoj inačici. Tako je i nastala nova generacija hibridnog modela koji rabi i-MMD (intelligent Multi Mode drive) tehnologiju. Sklop novog hibrida čini 2-litreni DOHC i-VTEC benzinski agregat s Atkinsonovim ciklusom, zatim dva elektromotora, litijionska baterija, blokada mjenjača, centralna elektronska jedinica te električna servo kočnica.

i-MMD inteligentno i samostalno bira između tri načina rada tražeći najbolji omjer performansi i efikasnosti pogonskog sklopa. Prvi mod je EV kada se koristi isključivo pogon uz pomoć elektromotora. U tom slučaju iz baterije se napaja pogonski elektromotor koji pokreće kotače. Drugi je hibridni kada se kombinira pogon pomoću elektormotora i benzinskog agregata. U ovom slučaju benzinski motor pokreće prvi elektromotor koji je ustvari generator i kojim se pokreće pogonski elektromotor, a koji pokreće kotače. Treći tzv. Engine drive je kada kotače pokreće isključivo benzinski motor, a oba elektromotora miruju.

U praksi, znamo da je vozilo opremljeno Idle stop funkcijom koja gasi motore kada za njima nema potrebe. Pomicanjem noge s papučice kočnice i pritiskanjem papučice gasa pali se elektromotor koji pokreće vozilo. U slučaju da je to ubrzanje nešto snažnije, pored EV moda kombinira se i hibridni. Ista se kombinacija koristi i tijekom vožnje manjim brzinama. U slučaju snažnijeg ubrzanja gasi se EV mod i ulogu preuzima hibridni pogon. Za vožnju većim brzinama u pravilu se koristi benzinski motor, s time da ponekad dolazi i prebacivanja na samo električni pogon. Tijekom usporavanja dolazi do regeneracije, odnosno punjenja baterije električnom energijom.

Kada je riječ o gradskoj vožnji, u velikom broju slučajeva riječ je o brzinama koje su do 40, 50 kilometara na sat, pogotovo u većim gradovima. Hondin pogonski sklop do brzine od 40 km/h čak bi 82% vožnje mogao obaviti isključivo na električni pogon. Tijekom vožnje izvan grada, pri brzinama od 40 do 80 kilometara na sat, prema Hondinim izračunima oko 49% čini EV mod, oko 32% hibridni, dok se preostalih 19% odnosi na korištenje isključivo benzinskog motora. Pri brzinama od 80 do 120 km/h korištenje benzinskog motora povećava se na 61%, hibridnog smanjuje na 16, a električnog na 23%.

Kad dogovorimo o benzinskom motoru znajmo da je riječ o 2-litrenom agregatu koji pri 6200 okretaja u minuti razvija 107 kW odnosno 145 KS, te pri 4000 o/min raspolaže i sa 175 Nm okretnog momenta. Uz pomoć elektromotora snage raste na 135 kW odnosno 184 KS i 315 Nm najvećeg okretnog momenta.

Honda CR-V Hybrid nema klasičnu ručicu mjenjača već su na središnjem grebenu smještene tipke P, R, N i D. Pored njih su još tipke Sport, Econ i EV. Tako u određenim uvjetima vožnje, vozaču se ostavljaju mogućnost da ručno produži period rada u električnom režimu, to pritiskom na tipku EV Mode. Ukoliko želite više performansi, Sport Mode će to i omogućiti boljim odzivom na pritisak papučice gasa. Kao što smo već spomenuli, u EV modu elektromotor se napaja iz litijionske baterije. Spomenimo da je ona izrazito mala, uz kapacitet od svega 1 kW/h pa je doseg u EV modu tek do dva kilometra.

Kao i kod već dobro znanih hibrida na našem tržištu, tijekom usporavanja dolazi do regeneracije pa se osobađanjem toplinske energije tijekom kočenja puni baterija, s time da se sada na ovom novom hibridnom modelu usporavanje može još snažnije napraviti i to bez korištenje nožne papučice kočnice. Naime, iza upravljača su dvije polugice, kao kod nekih automobila polugice za izmjenu stupnjeva prijenosa kod automatskih mjenjača, dok je funkcija ovih ipak nešto drukčija. Naime, dok je lijeva na sebi ima oznaku ‘-‘, desna ima oznaku ‘+’. Pomoću lijeve se se radi usporavanje, i to u četiri razine, odnosno jačine, dok se sa desnom vraća u prvobitni mod. Znači, ako lijevu polugicu povučete dva puta, i time koristite drugu razinu usporavanja, potrebno je dva puta pritisnuti desnu kako bi se isključila navedena razina usporavanja.

Kao i benzinski model, i hibridni je dostupan s pogonom samo na prednju osovinu, kao i s pogonom na sva četiri kotača. Gledajući automobil izvana, nema bitnijih dizajnerskih razlika između hibridnog i benzinskog modela, jedina bitna su natpisi Hybrid na prednjim blatobranima te na poklopcu prtljažnika. Kupci na odabir imaju četiri razine opreme (Comfort, Elegance Navi, Lifestyle te Executive), a plan prodaje u Hrvatskoj za ovu godinu je 50 primjeraka.