Kupci imaju mogućnost odabira verzija sa 110 ili 135 KS uz istu bateriju od 52 kWh i doseg do 395 kilometara te početnu cijenu od 247.900 kuna. Do kraja godine kupci dobivaju i dodatni popust od 20 tisuća kuna, zimske gume i električni romobil

Već smo u nekoliko navrata spominjali kako se električni automobili dosta brzo mijenjaju, poboljšavaju i dorađuju, a sve kako bi u narednih nekoliko godina pokušali preuzeti dominaciju nad automobilima na kakve smo do sada navikli, termičkim vozilima. Svakako jedan od pionira u ovom dijelu automobilske industrije je francuski Renault koji nam je predstavio treću generaciju gradskog električnog automobila Zoe, kao i njegov partner iz alijanse, japanski Nissan. Poboljšanja su vidljiva na brojnim elementima, a iako dizajnerski izgleda gotovo pa isto, bitnije razlike su u tehnološkom smislu.

Deset godina vrijednog iskustva

Ono čime se u Renaultu vrlo ponose, svakako je desetgodišnje iskustvo na području elektrifikacije, što ističu kao svoju najveću prednost nad mnogim ostalim proizvođačima automobila koji tek zadnjih dvije, tri godine rade na tom području, a za koje se vjeruje da bi u narednih dvadesetak godina trebalo preuzeti primat nad klasičnim automobilima kakve koristimo zadnjih stotinjak godina. Zoe je najprodavaniji električni automobil u Europi, pa je to dodatni motiv da Renault radi na njegovom intenzivnom i kontinuiranom razvoju kako bi što dulje ostao na toj poziciji.

Slobodno možemo ustvrditi kako je u dizajnerskom pogledu Zoe doživio svojevrsnu evoluciju, iako je riječ o već trećoj generaciju u samo sedam godina postojanja, a što nam pokazuju kako će napredak električnih vozila biti mnogo brži u odnosu one pogonjene motorima s unutarnjim sagorijevanjem, koji su, u pravilu, ‘trajali’ i više od šest godina do dolaska nove generacije.

Povećan kapacitet baterije s 41 na 52 kWh

Renault ima cilj čim prije postići visoki stupanj razvoja električnih automobila, a kako bi se mogli koristiti što više kao klasična vozila, bez previše ‘kalkuliranja’ i razmišljanja mogu li proći još 100 ili samo deset kilometara. Jedna od bitnijih razlika svakako je punjenje baterije, odnosno vrijeme koje nam je za to potrebno. I dok sada moramo po energiju/gorivo na benzinsku postaju, s električnim vozilima u dnevnom prometu to možemo postići bez skretanja s puta jer se vozilo može puniti dok smo kod kuće, dok spavamo ili dok smo na poslu, ili poslovnom sastanku. Pitanje je samo dosega koji možemo prevaliti uz to jedno punjenje. Tu je napravljen napredak kod nove generacije modela Renault Zoe koji uz novi pogonski motor, ali i snažniju bateriju ima mogućnost dometa do 395 kilometara. Naime, novi Zoe opremljen je baterijom kapaciteta 52 kWh, a kupci mogu birati treba li im slabija ili snažnija verzija elektromotora. Povećani kapacitet baterija nije utjecao na fizičke dimenzije, a što je vrlo dobar podatak. Sada je omogućeno i punjenje istosmjernom strujom snage 50 kW, a što je dobra opcija kad vam je potrebno brzo punjenje. Za 80 % povećanja kapaciteta baterije s 41 na 52 kWh zaslužno je poboljšanje unutarnje arhitekture. A za preostalih 20 % zaslužno je poboljšanje njezinih dijelova. Novi dizajn litij-ionskih ćelija koji su osmislili Renaultovi inženjeri oslobodio je više prostora koji su kemičari LG Chema praktično iskoristili. Ćelije su povezane u module u tvornici LG Chem u Wroclawu u Poljskoj. Odlikuju se većom visinom i boljim kemijskim svojstvima.

Radna temperatura baterije kontrolira se vanjskim sustavom hlađenja ili zagrijavanja kojim se zrak usmjerava prema bateriji kako bi je rashladio ili zagrijao, odnosno pomogao joj održati optimalnu radnu temperaturu. Renault je odlučio zamijeniti tradicionalne grijače motora toplinskom pumpom kako bi smanjio utjecaj grijanja i rad klima-uređaja na domet. Nadalje, aplikacija MY Renault omogućuje vam da tijekom punjenja daljinski zagrijete ili rashladite auto. Električna energija tada se crpi iz mreže, zbog čega grijanje i hlađenje ne utječu na domet.

30 minuta punjenja za 150 km dosega

Punjenjem kod kuće, na wallbox snage 7 kW, novi Zoe može se napuniti od 0 do 100% za 9 h i 25 min. Tako ZOE možete jednostavno preko noći napuniti do punog kapaciteta. U osam sati punjenja dođe se do kapaciteta za domet od 300 km. Punjenjem na javnoj punionici snage 11 kW, Zoe može ostvariti domet od 125 km za 2 sata punjenja. Odnosno, za duplo manje vremena isti doseg ostvariv je uz punjenje na javnoj punionici snage 22 kW. Uz DC punjenje istosmjernom strujom, što je poželjno kod duljih putovanja, uz snagu punjenja od 50 kW za 30 minuta postiže se kapacitet dostatan za 150 kilometara.

Kao što smo već spomenuli, pripremljena su dva motora. Elektromotor prethodne generacije modela Zoe snage 80 kW (109 KS) i motor nove generacije snage 110 kW (135 KS). Inženjeri su iskoristili povećanje kapaciteta baterije novog ZOE (Z.E. 50) kako bi izvukli najviše iz elektromotora. Uz novi motor Zoe nudi bolje performanse, što osobito dolazi do izražaja prilikom pretjecanja ili vožnje autocestom. Okretni moment motora R135 iznosi 245 Nm te omogućuje ubrzanje od 80 do 120 km/h za samo 7,1 sekundu, što je 2,2 sekunde brže u odnosu na motor R110. Sada postiže ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 10 sekundi. Usto, najveća brzina novog modela Zoe povećana je na 140 km/h.

Novost je B mod rada, uz koji gotovo nema potreba za korištenjem papučice kočnice. Naime, uz uključen B mod, vozilo znatno brže usporava čim vozač otpusti pritisak s papučice gasa. Tehnički gledano, ovaj način rada prati novi kočioni sustav koji pridonosi boljem osjećaju na papučici kočnice. Što se tiče načina rada D, i dalje je posebno koristan pri vožnji stalnom brzinom, primjerice na autocesti. Vozač može po želji mijenjati način rada jednostavnim pritiskom gumba na okviru elektronički upravljive ručice mjenjača, a s obzirom na to da je Zoe opremljen automatskom električnom parkirnom kočnicom, ne koristi se P mod mjenjača.

Reciklirana plastika

U uređenju putničke kabine, ovisno o razini opreme, moguće se da se koriste obloge i pojedine komponente izrađene reciklažom. Dio tkanina dobiva se recikliranjem sigurnosnih pojaseva i plastičnih boca. Novi Zoe koristi čak 17,7 kilograma reciklirane plastike. Poboljšana je i zvučna izolacija vozila, iako elektromotor i dalje ostavlja specifičan zvuk, ponekad tijekom usporavanja kao da je riječ o zvučnoj kulisi koja dopire iz orgulja.

Vozili smo najskuplji Intense paket opreme, uz još poneke dodatke s popisa dodatne opreme, pa je dojam uređenja bio izniman. Četiri USB priključka, veliki središnji digitalan ekran, uspravno postavljen, digitalna instrumentna ploča izvrsne grafike i mogućnosti, kožom presvučena sjedala uz mogućnost grijanja, samo su neke stavke s popisa opreme koja ostavlja izvrstan dojam.

S tehnološke strane, uz Renault Easy Connect sustav koji kombinira My Renault aplikaciju i Easy link ostavljena je veća mogućnost povezivanja s vozilom. Aplikacija omogućava da se putem pametnog telefona pristupi brojnim uslugama i daljinski upravlja vozilom. Tako možete provjeriti stanje baterije i status punjenja, planirajte punjenje kad su cijene električne energije najniže, pokrenuti ili zadat vrijeme grijanja ili hlađenja vozila kako bi vas u njemu dočekala idealna sobna temperatura…

Zahvaljujući povezanoj navigaciji sustava Renault Easy Link, zemljovidi se prikazuju izravno putem zaslona multimedijskog sustava. Najbliže punionice i njihova dostupnost jasno su naznačene. Zemljovidi također uključuju informacije o prometu u stvarnom vremenu koje omogućuje TomTom te nove značajke kao što je pretraživanje adresa putem usluge Google Search.

Sve u svemu, velik i značajan napredak za Renault i Zoe.

Super ponuda

Renault je odmah na početku prodaje, do kraja 2019. godine pripremio i zanimljivu akciju za sve kupce. Pored povoljnije cijene za čak 20.000 kuna, kupci na poklon dobivaju i četiri zimske gume, ali i Renault električni romobil, čime se za vozača ili pak suvozača, povećava doseg električnim vozilima i na više od 400 kilometara.