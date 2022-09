Najudobniji SUV model u segmentu može se odabrati uz po jedan benzinski i dizelski motor od 130 KS, uz ručni ili automatski mjenjač te kao plug-in verzija od 225 KS

Kad neke stvari idu po planu, najbolje ih je ne previše mijenjati, već im samo udahnuti određenu dozu svježine. Tako je napravio i francuski Citroën kad je riječ o modelu C5 Aircross. Naime, s prvim danom rujna lansirano je obnovljeno izdanje koji se može potražiti u ovlaštenim salonima Citroëna. Bio je to povod i za domaću prezentaciju, a gdje smo imali priliku sjesti i za upravljač ovo modela.

Zagorski bregi pokazali su se kao okružje u kojem se facelift izdanje modela C5 Aircross izvrsno snalazi. Uz 23 centimetra uzdignutu podnicu od tla te poznati, mekan, a ujedno i vrlo udoban ovjes, i prometnice koje nisu baš reprezetativne postaju udobnije. Citroënovo istraživanje među brojnim kupcima SUV modela C-segmenta dovelo je do zaključka na koji su iznimno ponosni – C5 Aircross je najudobniji model. Slažemo se, udobnost je na iznimno visokom nivou.

Svježiji dizajn i kvalitetniji materijali

Zahvaljujući laganim dizajnerskim korekcijama, pogotovo na prednjem dijelu vozila te u putničkoj kabini, ovaj model svakako dobiva vjetar u leđa među kupcima ovakvih vozila. Novi svjetlosni potpis sprijeda, ali i straga drži ga u trendu. Tu je i nova maska hladnjaka, koja odaje dojam da je vozilo postalo šire. Raspoloživi su i novi 17-colni naplatci.

Nakon sjedanja za upravljač ističe se 12-inčna digitalna instrumentna ploča, dok je novog izgleda i 10-inčni (8-inča na prvoj razini opreme) središnje smješteni info zaslon. Kako smo već u nekoliko navrata sugerirali, tu je sada pripremljen lakši pristup nekim bitnim funkcijama. Također, C5 Aircross sadrži bolje i kvalitetnije materijale. Ovo je jedini model u segmentu koji straga ima tri odvojena sjedala, a što dozvoljava veliku modularnost, a ne zaboravimo niti na najveći prtljažnik u segmentu.

Tri razine opreme, šest boja…

Vratimo se još malo na već spomenutu udobnost. Taj dojam još je bolji i s obzirom na činjenicu kako je nakon modela C4 te C5 X ovo treći model koji koristi nova Citroën Advanced Comfort sjedala. U prvoj razini opreme ona su presvučena tkaninom, kasnije ide Alcantara ili perforirana koža. U svakom slučaju, prst gore za sjedala.

Pored već poznatih benzinaca ili dizelaša od 130 KS, koji mogu biti upareni 6-stupanjskim ručnim mjenjačem ili pak 8-stupanjskim automatikom, sada je u ponudi i plug-in hibrid. Riječ je o spoju benzinskog motora i elektromotora. Upravo on osigurava domet do 55 km isključivo na struju, bez zagađenja. S obzirom na to da se može postići brzina od 135 km/h na električni pogon, iskoristivost bi trebala biti dobra.

Feel, Shine i Shine Pack imena su tri raspoložive razine opreme. Birati se može i između šest boja eksterijera, a s obzirom na dobru opremljenost već početnog modela, vjeruje se kako će upravo ta razina biti i najtraženija.

Izvadak iz cjenika