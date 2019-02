autonet.hr, C Automobil Import

Nacionalna prezentacija

Francuskom proizvođaču zadnje vrijeme je nedostajao model za nešto zahtjevnije kupce, model koji pripada višoj klasi. Sada je tu novi SUV model C5 Aircross dostupan uz po dva benzinska i dizelska modela, u tri razine opreme, s početnom cijenom od 179.900 do 278.900 kuna

Tek jednu generaciju opstao je Citroënov model C6, najluksuzniji model poznatog francuskog proizvođača, a njegova proizvodnja prestala je prije sedam godina. Iste je godine s tržišta nestao i kompaktni SUV autmobil iz suradnje s Mitsubishijem, model C-Crosser. Prije dvije godine prestala je i proizvodnja modela C5, a što je sve zajedno dovelo do toga da su kupci željni malo većih i luksuznijih vozila s logotipom chevrona ostali ‘zakinuti’. Sada se to mijenja. Domaći uvoznik C Automobil Import d.o.o. omogućio nam je probne vožnje novog modela C5 Aircross, a što je ujedno označilo i početak prodaje.

Riječ je o nastavku širenja ponude modela nastalih na istoj platformi. Naime, novi C5 Aircross postavljen je na platformi PSA grupacije EMP2, a koju dijeli s modelima koji su već i na našem tržištu – Peugeot 3008 i Opel Grandland X. Model je to dug 4,5 metra na kojem se glavni naglasak stavlja na njegovu udobnost. Da bi u tome uspjeli, francuski su stručnjaci napravili neke bitne promjene u odnosu na modele koje smo maloprije spomenuli.

Citroën Advanced Comfort ime je programa koji rabi C5 Aircross, a čime se ističe udobnošću i lakim pristupom unutrašnjosti. Visoka razina udobnosti, karakteristična za Citroën, postignuta je s dvije glavne inovacije – ovjesom s progresivnim hidrauličnim graničnicima i sjedalima Advanced Comfort.

Za razliku od običnog sustava ovjesa koji koristi amortizer, oprugu i mehanički graničnik, Citroënovo rješenje dodaje dva hidraulična graničnika za glatko upravljanje kompresijom i povratom, a što je rezultiralo iznimnom kvalitetom prigušenja neravnina. Tijekom prvih vožnji zagrebačkim gradskim središtem taj dio nismo imali prilike isprobati, ali budemo uskoro kada nam prvi primjerak stigne na testiranje.

Udobnost Citroënovih vozila pamtimo još iz daleke povijesti, od Žabe ili kasnije modela XM, koji su dugi niz godina bili sinonimi za udobnost putovanja. Danas su tu široka i udobna sjedala inspirirana dizajnerskim namještajem. Inovativan dizajn kombinira 1,5 centimetara pjene visoke gustoće u središtu sjedala, s teksturiranom pjenom u površinskom sloju, a što zajedno pruža stvarnu mekoću, a istovremeno osiguravaju dobru podršku za tijelo.

Pored grijanja, prednja sjedala imaju i sustav za masažu u više točaka koji koristi osam pneumatskih aktuatora u naslonu. Time vozač i suputnik mogu, na središnje smještenom zaslonu tableta, odabrati jedan od pet dostupnih programa masaže, kombinirajući masažu lumbalnog dijela, leđa i ramena. Naravno, prednja su sjedala podesiva po visini, a podesivi su i nasloni za glavu na prednjim i stražnjim sjedalima.

U stražnjem su dijelu postavljena tri pojedinačna sjedala, čime se radi dodatna razlika u odnosu na modele iz segmenta. Ista širina sjedala osiguravaju jednaku udobnost za svakog putnika. Ovisno o potrebama, moguće je individualno pomicanje sjedala naprijed – nazad za 150 mm. Time se regulira više, odnosno manje prostora u za putnike, odnosno u prtljažnom prostoru. Ovisno o položaju sjedala stražnjeg reda, na raspolaganju je prtljažni prostor obujma od 580 do 720 litara, kada postaje najprostraniji u svom segmentu. Svaki od tri naslona moguće je podesiti u jedan od pet položaja ili ga preklopiti prema naprijed čime se dobiva potpuno ravan pod. Zapremina raste do 1630 litara kad su stražnja sjedala preklopljena. Za lakši pristup u svim okolnostima automobil je opremljen je sustavom otvaranja prtljažnika bez ruku, koji omogućava otvaranje ili zatvaranje, jednostavnim pomicanjem noge ispod stražnjeg odbojnika.

Praktičnost i prostranost u putničkoj kabini odlikuje se brojnim praktičnim spremištima za pohranu. Između prednjih sjedala je hlađeni prostor koji može primiti bocu od 1,5 litre, zatim je tu pretinac za rukavice i velik prostor za odlaganje u vratima. Na prednjem dijelu centralne konzole nalazi se i praktično spremište opremljeno bežičnim induktivnim punjačem za pametne telefone.

Uz intuitivne sustave omogućeno je šest tehnologija za povezivost, a tu je i 20 sustava pomoći u vožnji (Highway Driver Assist, 2. razina sustava autonomne vožnje, Grip Control s funkcijom Hill Assist Descent za odlazak izvan utabanih staza…) koji doprinose sigurnosti i olakšavaju svakodnevnu vožnju. Ispred vozača je 12,3-inčna TFT digitalna instrumentna pločom, dok je na središnjem grebenu 8-inčni tablet. ConnectedCAM je kamera visoke rezolucije sa širokim kutom, unutarnjom memorijom od 16 GB i GPS sustavom. Nalazi se neposredno iza središnjeg retrovizora, povezana je s internetom i bilježi sve što vozač vidi pred automobilom. Jednim klikom može se napraviti fotografija ili snimiti video zapis u trajanju do jedne minute te ga zatim podijeliti putem društvenih mreža, elektroničke pošte ili ga jednosta­vno možete pohraniti. Dodatna značajka je da automatski sprema video snimke u slučaju nesreće.

Highway Driver Assist je prvi korak prema poluautonomnoj vožnji. Iznad brzine od 30 km/h sustav omogućava automatsko održavanje vozila u svojoj traci, slijedeći linije nacrtane na tlu. U kombinaciji s adaptivnim tempomatom s funkcijom Stop & Go, novi SUV Citroën C5 Aircross može se zaustaviti i ponovno pokrenuti ovisno o vozilu ispred. Vozač više ne treba upravljati brzinom ili putanjom, a ove funkcije podržavaju automobil. Da bi funkcija ostala aktivna, vozač mora držati ruke na upravljaču.

S obzirom da je, kao što smo već spomenuli, novi Citroënov model nastao na poznatoj platformi, nema nikakvih iznenađenja po pitanju motorizacije. Opremljen je učinkovitim Euro 6.2 benzinskim i dizelskim motorima od 130 KS do 180 KS i novim automatskim mjenjačem EAT8. Iduće godine stiže i plug-in hibrid (PHEV).

Pored 6-stupanjskog ručnog mjenjača, C5 Aircross ima i najnoviju generaciju 8-stupanjskog automatskog mjenjača EAT8. U usporedbi s 6-stupanjskim EAT6 mjenjačem je učinkovitiji, te smanjuje potrošnju goriva do 7%, a što se može zahvaliti većem broju stupnjeva prijenosa.

Raspolaže širokom ponudom personalizacija, s 30 kombinacija vanjskih personalizacija uz sedam boja karoserije, krovom u crnoj Perla Nera boji kao opcija i tri color paketa Silver, White i Red, koji obuhvaćaju umetke na prednjem braniku, Airbump na donjem dijelu prednjih vrata i ispod krovnih nosača. Proizvodi se u Francuskoj u tvornici La Janais u Rennesu.