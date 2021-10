Pored potpuno novog električnog modela na raspolaganju tijekom vožnje prekrasnom Istrom bila su i dva iznimno sportski nastrojena modela - e-tron GT quattro te RS e-tron GT quattro

Audi na globalnoj razini organizira Audi driving experience događaje, a kako bi trenutnim, ali i potencijalno budućim kupcima omogućio upoznavanje svojih modela na sasvim jedan novi način. Naglasak je na sportskom duhu njihovih vozila i vožnji sportskom stazom, poput razvikanog Nürburgring Nordschleifea.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Audi tour experience pak donosi i upoznavanje sa zanimljivim cestama, ali i lokalnim specifičnostima. Upravo izvedenicu ovog posljednjeg, pod nazivom Audi tour e-xperience organizirali su naši domaćini u Istri. Cilj je bio prikazati električne Audi modele, kod kojih je naglasak na nultoj emisiji CO2, i to u spoju s održivom turizmom te ekološkom proizvodnjom.

Spoj ekolologije po principima održivog

Tako je Audi tour e-xperience povezao hrvatsku eno-gastro ponudu s elektrificiranim automobilima. Mi imamo ne samo jednu, nego puno fantastičnih prednosti u odnosu na mnoge zemlje kada govorimo o geografskom položaju, prirodi koja nas okružuje i mogućnostima suživota s njome. Imamo i tu privilegiju da možemo živjeti i raditi od prirode, a sve bez da je narušavamo. Istra, magičan dio Hrvatske u kojoj se spaja razvedena obala i zelena unutrašnjost, kulturno-povijesna baština i održivi turizam, panoramske ceste i ekološka proizvodnja.

Riječ je o uistinu najplodnijem tlu za podizanje svijesti o važnosti zaštite prirode, unapređenju života lokalnih zajednica, očuvanju prirodnih i kulturnih resursa. Prirodu je nemoguće nadmašiti te samo prirodni sastojci, proizvedeni na održiv način i bez korištenja štetnih kemikalija mogu u konačnici postati vrhunski proizvod.

Sukladno svemu tome, kao dio Audi tour e-xperience događanja imali smo priliku posjetiti četiri vrlo zanimljive lokacije na kojima je naglasak stavljen na eko predznak. Prvo smo sjeli za upravljač najnovijeg modela s logotipom četiri isprepletena kruga – Audi Q4 e-tron, odnosno točnije Q4 Sportback e-tron. O ovim smo modelima pisali na proljeće, a sada su stigli i u Hrvatsku.

Točnije, počele su isporuke modela Q4 e-tron, dok bi kroz nešto više od mjesec dana trebala stići i Sportback izdanja. Novi smo model isprobali na putu do Limskog kanala.

Premijera modela Q4 Sportback e-tron

Podsjetimo se onih najbitnijih činjenica. Električni pogon omogućio je veliki međuosovinski razmak i male prevjese što u kombinaciji s velikim kotačima rezultira snažnim i elegantnim nastupom. To posebno vrijedi za Q4 e-tron Sportback s coupeovskom linijom krova. Iako su s duljinom od 459 cm relativno kompaktni, zahvaljujući električnom pogonu prostor u unutrašnjosti usporediv je sa značajno većim SUV modelima s klasičnom pogonom.

Modeli Q4 e-tron su ne samo električni već i potpuno digitalni. Donose potpuno novu dimenziju upravljanja bilo da se to radi preko dodirnih površina novog kola upravljača, putem 11,6-inčnog središnjeg MMI touch zaslona ili govornim naredbama normalnim govorom. Infotainment sustav koncipiran je u tri stupnja – od sustava MMI preko sustava MMI plus pa sve do sustava MMI pro. Ovisno o varijanti dostupne su različite funkcije, između ostalog Augmented Reality Head-up zaslon i Audi virtual cockpit plus.

Oba modela dostupna su s matrix LED glavnim svjetlima koja omogućuju najviši stupanj osvjetljenja ceste bez ometanja drugih sudionika u prometu. Također, Q4 e-tron prvi na svijetu donosi digitalne potpise svjetala. Tako vozač u MMI touch sustavu bira između četiri različite izvedbe.

Audi je Q4 e-tron dolazi s dvije veličine baterija te tri mogućnosti pogona. Kompaktna baterija za modele Q4 35 e-tron kapaciteta je 52 kWh, dok modeli Q4 40 e-tron i Q4 50 e-tron imaju bateriju kapaciteta 77 kWh. Q4 35 e-tron ima elektromotor snage 125 kW (136 KS) koji je ugrađen na stražnjoj osovini te pogoni stražnje kotače, dok Q4 40 e-tron koristi istu konfiguraciju pogona, ali s elektromotorom snage 150 kW (204 KS).

Najsnažniji Q4 50 e-tron quattro ima po jedan elektromotor na prednjoj i stražnjoj osovini te pogon na sve kotače, a ukupna snaga je 220 kW (299 KS) što mu omogućuje ubrzanje do 100 km/h za samo 6,2 sekunde. Ovisno o veličini baterija i izvedbi pogona doseg s jednim punjenjem može biti do 520 km mjereno po WLTP ciklusu.

Kompaktna baterija ima snagu punjenja od 7,4 kW pri AC punjenju, dok je najveća snaga punjenja na istosmjernom DC punjenju 100 kW. Velika baterija na AC punjenju prima 11 kW, a na DC 125 kW. S najvećom snagom punjenja moguće je napuniti količinu energije dostatnu za 130 km za samo 10 minuta.

Direktno iz mora…

Iako položaj baterije u podu vozila jamči nisko težište i vrlo dobara vozna svojstva, Q4 e-tron modeli nude se i sa sportskim ovjesom koji spušta vozilo za 15 mm (serija za S line modele). Osim toga nudi se i Audi drive select sustav s različitim profilima vožnje (serijski za Sportback) te progresivni upravljač (serijski za quattro modele). Ovjes s regulacijom tvrdoće amortizera, opcijski dostupan uz sve motora, omogućuje još veću prilagodbu različitim stilovima vožnje.

Nema sumnje da će Q4 e-tron biti dosta uspješan model. Osigurava zavidnu razinu prostora i voznih karakteristika, a opet nije riječ o modelu koji košta ‘kao suho zlato’. Audi Q4 e-tron starta na 363.337 kuna, dok je za Sportback izdanje potrebno nadoplatiti oko 15 tisuća kuna. Ako je moguće slijediti primjer modela Q3, vjeruje se kako bi Sportback izdanje trebalo biti popularnije.

Limski kanal, naše prvo odredište donijelo je i prvo povezivanje s prirodom. Zbog mnogih podmorskih izvora, more je u Limskom kanalu smanjene slanosti i izuzetno bogato planktonima. To je iznimno pogodno mjesto za uzgoj riba i školjaka, u čistoj vodi. Upravo je to bila i prilika za degustaciju kamenica, netom prije toga izvađenih iz mora. Sirovih i ukusnih plodova mora koje se još uzgajaju i na južnom dijelu Jadrana, točnije u Stonu.

Vrhunski gastro doživljaj

Nakon Limskog kanala uputili smo se prema sjevernom dijelu Istre, točnije do Momjana i vinarije Kabola. Kamena stancija obitelji Markežić iznimno je pitoreskna, a to upotpunjuje i činjenica kako vino proizvode po principima ekoproizvodnje. Iskusni su to vinari koji se već tri generacije bave vinarstvom i vinogradarstvom, a jedni su od rijetkih vinara koji rade isključivo plodovima vlastitih nasada. Time kontroliraju kompletan tijek ekoproizvodnje, bez pesticida, umjetnih gnojiva i kemikalija.

Put do vinarije Kabola, ali i dalje do Buzeta, odnosno iduće destinacije – Karlić tartufa – ‘odradili’ smo u modelu Audi e-tron GT quattro. Za dokaz sportskih performansi dovoljno je spomenuti ubrzanje od 4,1 sekundu iz mjesta do brzine od 100 km/h. Nadalje, električni sustav radi s naponom od 800 V, pa e-tron GT ima snagu punjenja od 280 kW, što je u ovom trenutku najveća vrijednost za neki serijski automobil. Iako snažna ubrzanja i postizanje većih brzina znače i brže trošenje energije iz baterije, snažno punjenje znači i da nije potrebno čekati sate i sate da se baterija ponovno napuni.

To je moguće ne samo zbog visokog napona baterije već i zbog kvalitetnih sustava hlađenja s četiri toplinska kruga koji se u slučaju potrebe mogu povezati te preusmjeravati viškove odnosno manjkove topline. Također, ugrađena je anoda u kombinaciji grafita i silicija što omogućuje najbolje vezanje iona litija te najbrže punjenje. Tako baterija kapaciteta 84 kWh neto može primiti energiju potrebnu za 100 km vožnje za samo 5 minuta, dok punjenja od 5 do 80 posto razine napunjenosti traje 23 minute.

Za pogon se koriste dva sinkrona elektromotora s trajnim magnetima, jedan na prednjoj, a drugi na stražnjoj osovini. Prednji motor ima najveću snagu od 175 kW (238 KS), a stražnji 320 kW (435 KS) pri čemu oba motora imaju značajnu rezervu snage zbog čega je zbroj pojedinačnih snaga veći od nominalne ukupne snage od 350 kW (476 KS), dok je ukupni okretni moment 630 Nm.

Aktivna aerodinamika uz adaptivni zračni ovjes spušta automobil za 10 milimetara na 90 km/h te za dodatnih 12 mm na 180 km/h. To omogućava još bolje vozne karakteristike, odnosno iznimno dobro stapanje s podlogom kojom se vozi. Istarske ceste pravo su mjesto za spajanje vozila s podlogom.

RS e-tron GT ubrzava za 3,3 s do 100 km/h

Dugogodišnje iskustvo obitelji Karlić u lovu na tartufe prenosilo se s koljena na koljeno, a rade po načelu održivog tartufarstva. Ove iznimno cijenjene gljive koje rastu u zemlji, a ne iznad zemlje vrlo su tražena roba, a upravo je krenula sezona aromatičnog bijelog tartufa.

Treća destinacija bila je Vodnjan, odnosno imanje obitelji Chiavalon, nadaleko poznatih po proizvodnji vrhunskog ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Obitelj Chiavalon najveći je ekološki proizvođač u Istri, a što se neprestano dokazuje i kontrolira testiranjima na više od 800 tvari.

Na kraju smo imali priliku isprobati i još snažniji e-tron GT – RS. Pokreću ga motori snage 175 kW (238 KS) i 335 kW (456 KS), odnosno ukupno 440 kW (598 KS) te čak 830 Nm okretnog momenta. Quattro sustav pogona na sve kotače upravlja raspodjelom momenta oba motora te sinkronizira njihovo sudjelovanje u pogonu. Audi RS e-tron GT treba svega 3,3 sekunde da s mjesta postigne brzinu od 100 km/h. Impresivno!

Impresivan je bio i kompletno Audi tour e-xperience događanje. Iako su neka vozila dobivena za ovo događanje direktno od proizvođača, kompletna organizacija bila je domaća. Domaća, ali na svjetskoj razini. Iznimno dobro povezivanje vozila s cestama, lokacijama i domaćim posebnostima. Nema sumnje kako bi se ovakvi događaji mogli i uspješno komercijalizirati jer doživljaj je bio potpun bez obzira na kišu koja nas je pratila.