Pored najveće razine serijske opreme R-Line, testni je model imao i nekoliko stavaka s liste dodatne opreme, a što je na kraju rezultiralo i cijenom od ne tako niskih 236.568 kn

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1498 cm3 / 140 KS / 212 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 5,1 (5,8) l/100 km / 140 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 201.508 kn (26.868 Eur) / 238.666 kn (31.822 Eur)

Tekuću smo godinu započeli prezentacijom novog modela u Volkswagenovoj liniji, modelom Taigo. Taigo se oslanja na jako dobro prihvaćeni model T-Cross, a nakon prvog upoznavanja na domaćoj prezentaciji, nedavno smo ga imali priliku i testirati. Ponovimo ono što smo već bili napomenuli. Taigo je imenom više novi model u VW-ovoj ponudi, nego li je to svojom fizičkom pripadnošću. Nema sumnje kako kupci neprestano traže nove koncepte vozila, a prema svemu sudeći izgleda da su u Volkswagenu ponovno dobro istražili tržište i pripremili vozilo po želji kupaca.

To spominjemo prvenstveno sudeći prema tržišnim brojkama. Tijekom prvih šest mjeseci , Taigo je dospio na vrlo visoku poziciju 12. najtraženijeg automobila na hrvatskom tržištu. To je dvije pozicije iza ‘bratskog’ modela T-Cross, odnosno šest pozicija iza modela T-Roc. Uz 454 registracije, to je gotovo upola manje od vodećeg modela u prvoj polovici ove godine, Dacijinog modela Duster koji je imao 892 registracije.

Nove linije za nove kupce

Nešto zaobljenije linije, pogotovo na stražnjem dijelu vozila privlače nove kupce. Govorimo o onima koji do sada i nisu imali ideju voziti model ovog poznatog njemačkog proizvođača automobila. Tijekom sedmodnevnog druženja imao sam nekoliko situacija kada su se Taigu raspitivali vozači koji ne mare toliko za marku vozila, već im se svidio dizajn eksterijera. To je još jedna potvrda da bi Taigo mogao biti vrlo tražen i u budućnosti.

Nema sumnje kako pada potražnja za klasičnijim modelima, poput Pola (s kojim dijeli platformu na kojoj je nastao) ili pak Golfa, a i dalje raste za crossoverima, SUV-ovima… Tu Volkswagen pored ovdje već tri spomenuta modela koji započinju slovom ‘T’, ima još i veće izvedbe – Tiguan te Touareg. Kad se stabiliziraju opskrbni lanci i anulira nedostatak pojedinih komponenti, VW ima dobru podlogu za osvajanje značajnog udjela na tržištu.

Privlačni detalji

Na prednjem dijelu susrećemo LED osvjetljenje koje se proteže između prednjih svjetala, a što smo do sada već imali priliku susresti već na nekoliko VW modela. Taigo pak ima i po sličnom receptu spojena i stražnja svjetla. Tako je ovo prvi model ovog njemačkog proizvođača koji ima spojena i prednja i stražnja svjetla.

Iako se oslanja na T-Cross, dimenzijama je ipak nešto malo veći, za broj većem modelu T-Roc. Taigo broji 426,6 centimetara u duljinu, 152,9 cm u visinu te 199,5 cm u širinu, uz 256,6 cm međuosovinskog razmaka. Znači da je 3 cm dulji od T-Roca. Tu je i 440 litara prtljažnog prostora, a što je svega 5 litara manje od maloprije spomenutog većeg brata. Dobro je što taj stražnji dio, u kojem i je glavna čar modela Taigo, s polegnutim petim vratima i spuštenim stražnjim dijelom krova, nije na gubitku prostora. Naime, taj je prtljažnik tek 15 litara manji od modela T-Cross. Znamo li kako kupci ovakve coupeovskih linija ne mare previše za prostranim prtljažnikom, ovdje je napravljen dobar posao.

Solidna prostranost

Stražnji dio karakterizira krovni spojler te svjetlosni sklop smješten ispod staklene površine koja se proteže kroz kompletnu širinu vozila. U središnjem donjem dijelu petih vrata je i jasno istaknut i naziv modela, a estetiku naglašavaju i lažni kromirani završetci ispušnog sistema smješteni u kutove dijela obojenog u piano crno izdanje. Djeluje dojmljivo. Tome u prilog ide i Kings Red metalik crvena boja, koja jednostavno žari.

Vratimo se još malo na prtljažnik. Nakon podizanja petih vrata dobiva se dojam kako je on dosta manji od deklariranih 440 litara. Naravno, kad se malo bolje prouči situacija, uvidio sam kako se podnica može postaviti u dvije razine. Nakon spuštanja na donju razinu, prtljažnik ipak djeluje dojmljivije. Ispod podnice je i rezervna guma. Naslon stražnjih sjedala je preklopiv u dva dijela, a na stražnjem dijelu su i kukice za eventualno vezivanje prtljage.

Poznati koncept uređenja unutrašnjosti

Uređenje putničke kabine ne donosi toliko razigranosti kao što je riječ o vanjskom dijelu vozila. Tu je prisutna klasična Volkswagenova uređenost, s vrlo dobro i funkcionalno postavljenim opcijama. Ispred vozača je 10,25-inčni digitalni kokpit s liste dodatne opreme, a koji upotpunjuje središnje postavljen ekran multimedijskog sustava. Oko njega je površina izvedena u piano black verziji. Sve mi to izgleda vrlo lijepo, no iziskuje i neprestano čišćenje jer prašina je brzo vidljiva. Pored toga, i dodirno osjetljiv zaslon ostavlja i vrlo vidljive otiske prstiju. Pogledamo li gornji dio kokpita, identičan je kao i na Polu. Taigo upravo s Polom dijeli još neke dijelove vozila, a kako bi se dobila povoljnija cijena izrade.

Svidjela su mi se i sjedala koja imaju laganu dozu sportskog profila. Tijelo u njima jako dobro prianja, a odgovara mi i njihova lagana tvrdoća. Prednja su sjedala podesiva i po visini pa je mnogo lakše pronaći položaj za upravljačem koji vam odgovara. Imate li dijete, znajte kako stražnja klupa ima dvije pripreme za Isofix, a koja je raspoloživa i na suvozačkom mjestu.

Dobar spoj motora i mjenjača

Testni se model može pohvaliti vrlo dobrom kombinacijom 1,5-litrenog TSI motora i DSG mjenjača. Spoj je to koji bi vrlo rado imao i u privatnom automobilu. Naime, dobro znamo kako su TDI modeli sve manje zastupljeni, a ove novije verzije benzinskih TSI verzija su jako dobre. Tako i Taigo u ovoj varijanti daje svakodnevnu smirenost i vrlo povoljnu potrošnju u gradskom režimu. Naime, gradski promet gdje je bio na nešto manje od 7 litara. Kad se u mojim svakodnevnim rutama koje uključuju i međugradsku vožnju, to svelo na nešto malo manje od 6 litara, moram priznati da sam bio iznimno zadovoljan. To je tek malo više od dizelske verzije.

Treba imati na umu da je tu riječ i o DSG mjenjaču s dvostrukom spojkom, a koji omogućava vrlo brze izmjene stupnjeva prijenosa. Ukupna snaga od 150 KS dozvoljava i postizanje ozbiljnijih putnih brzina, a kada ovaj benzinac pokazuje svoju živahnost. Uzmemo li u obzir i kako službene brojke o ubrzanju od 8,4 sekunde s mjesta do brzine od 1000 km/h, te maksimalnih 212 km/h, djeluju jako dobro. Dobro znana njemačka čvrstoća i preciznost omogućavaju i dosta agresivnu vožnju. Ovjes je iznimno dobro podešen, a nešto niža linija krova uz niže težište pomažu većoj stabilnosti.

Vozne karakteristike bez prigovora

U odnosu na T-Cross, Taigo je i dvadesetak kilograma lakši. Uz maloprije spomenuto niže težište, osjećaj je i da se kompletna kabina manje naginje i tijekom žustrije vožnje. Osjećaj u vožnji je sličniji klasičnom kompaktu nego li SUV-u ili crossoveru.

Serijska oprema je i IQ Drive Travel Assist paket koji čini Lane Assist. On pomaže u održavanju vozila između voznih traka. Tu je i Front Assist uz automatsko održavanje razmaka od vozila ispred sebe, a koja u kombinaciji s DSG mjenjačem omogućava tempomatu i potpuno zaustavljanje vozila. Ja sam ipak od onih vozača koji i dalje voli imati kompletan nadzor nad svim funkcijama, bez previše oslanjanja na tehnologiju koja bi trebala misliti umjesto mene.

Tijekom noćne vožnje oduševljenje je stvarala još jedna stavka s popisa dodatne opreme. Riječ je o IQ Light LED Matrix svjetlima. Ona omogućavaju automatsku prilagodbu snopa dugih svjetala, a koja u mnogim slučajevima pružaju izvrsnu preglednost i tijekom noće vožnje, i to bez zasljepljivanja ostalih sudionika u prometu. Matrix svjetla rade jako dobro, i njih bi rado imao na svom automobilu.

I za kraj cijena…

O DSG mjenjaču nema potrebe trošiti riječi, ipak je to nešto što se već niz godina susreće u brojnim vozilima Volkswagen grupacije. Nema tu nikakvih iznenađenja, radi kako se od njega i očekuje.

Na kraju, možemo zaključiti kako Volkswagen s razlogom vjeruje u uspješnost ovog modela. Solidna prostranost i zapremnina prtljažnika, dobre vozne karakteristike, i povišeniji koncept prednosti su koje traže kupci. Taigo uz testiranu kombinaciju motora i mjenjača kreće na 201.508 kn. Testni model uz nekoliko stavaka s popisa dodatne opreme stigao je na ukupnu cijenu od 238.666 kn.

Metalik boja, automatski klima uređaj Climatronic, bežično punjenje mobilnih uređaja, digitalni kokpit, dodatno zatamnjena stražnja stakla, LED Matrix svjetla, 18-colne felge, kao i zimske gume dio su specifikacije koja je došla uz vozilo.