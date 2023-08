Isprobali smo najoriginalniji električni model koji se trenutno nudi na tržištu. ID. Buzz lako budi emocije, no to nije jedina 'karta' na koju igra

Malo novih automobila na tržištu je okruženo s toliko ‘svjetla reflektora’ kao što je Volkswagen ID. Buzz. Auto je postao velika zvijezda i prije nego što je stigao na tržište, prvenstveno zbog ‘oživljavanja’ duhova legendarnih VW kombija T1 i T2 koji su danas valjda najveće ikone među oldtimer kombijima. Činjenica da je ID. Buzz električni automobil ovdje je manje bitna. Kada sam čekao da mi auto dođe na test nisam toliko razmišljao o tehnici automobila, koja je dobro poznata iz drugih ID. modela, koliko o samom osjećaju vožnje koji će ID. Buzz pružiti i, prvenstveno, emocijama koje će probuditi. Jer kod ovog automobila mnogo toga se vrti oko emocija.

Kad je konačno stigao na test ID. Buzz je zaista pobudio emocije u meni. Ne zbog neke nostalgije već prvenstveno zbog toga što se jako razlikuje od automobilskog sivila koje svakodnevno susrećemo na cesti. ID. Buzz je zaista nešto drugačije iako se pod karoserijom krije dobro poznata i ne previše posebna mehanika kakvu ćete naći i u ID. 3, 4 i 5. Tu prvenstveno mislim na dizajn, oblik, ali i ‘ono nešto’ što je teško opisati ali se osjeti kad vidite neki zaista poseban automobil.

Istinski praktičan

Osim što izgleda posebno i originalno ID. Buzz mi se odmah svidio i zbog toga što je na prvu vidljivo da ovo nije neka retro igračka već istinski praktičan, udoban i koristan obiteljski automobil. Automobil koji će natjerati potencijalne kupce velikih električnih SUV-a da dvaput razmisle. Jer ovaj auto pruža toliko više od SUV-a bez da u odnosu na njih ima nekih izraženijih mana.

I dok me vanjskim izgledom ID. Buzz prilično očarao, u unutrašnjosti me njegov dizajn malo spustio na zemlju. Sve je to maštovito i razigrano kada su u pitanju kombinacije boja i neki detalji, no u odnosu na druge ID modele nije napravljen preveliki pomak. Najveća kritika ide na račun malog zaslona s instrumentima iza upravljača koji, po mom mišljenju, stvarno spušta dojam u ID automobilima. Druga kritika ide na račun infotainment sustava koji zaista zahtjeva dosta navikavanja te ne radi ‘najbrže i najglađe’. Nedostaju mi i ‘fizičke’ komande klime (koje su na zaslonu), a i neke plastike u unutrašnjosti mogle bi biti mekše. No kada ovaj auto sagledam kao ono što bi trebao biti – obiteljski kombi, Volkswagen je pogodio ‘u sridu’.

Ponuda prostora je raskošna, i teško je povjerovati da je ovaj auto nastao na istoj osnovi kao i ID.3. Prostora ima obilje i sprijeda i straga, a posebno u ogromnom prtljažniku u koji do ruba stakala stane čak 1121 litra. Tolika raskoš prostora jasno se može zahvaliti jednovolumenskom dizajnu. Unutrašnjost je prepuna praktičnih pretinaca, držača, mjesta za odlaganje i USB priključaka. Jedan USB priključak je čak u suvozačkim vratima. Stvarno praktično.

Praktična su i bočna klizna vrata koja u svemu nadmašuju klasična. Otvor im je veći, ulazak je lakši, a mogu se i otvoriti na uskim parkiralištima gdje klasična ne bi mogla. Bočna vrata na testnom modelu su pokretana električno. Takvo otvaranje i zatvaranje možda traje malo duže, i na prvu se čini kao nepotreban detalj, no mislim da je vrlo zgodan korisno jer nema potrebe za upotrebom velike snage, odnosno zamaha kako biste vrata ispravno zatvorili što je često boljka kod teških kliznih vrata.

Stražnji dio se pretvara u krevet

Najbolji dio u unutrašnjosti mi je svakako varijabilnost, posebice na stražnjem dijelu automobila. Preklapanjem stražnjih sjedala dobiva se potpuno ravna površina dugačka oko dva metra i široka kao solidan krevet za dvije osobe. Volkswagen je to namjerno napravio kako bi ID. Buzz bio zanimljiv i ljudima avanturističkog duha koji bi u njemu mogli ponekad prespavati. Samo stavite nadmadrac na tu površinu i zaista imate udoban ležaj koji će adekvatno poslužiti za prenoćiti na izletu u ‘divljinu’ ili samo pored ceste na nekom dužem putovanju. ID. Buzz stvarno može poslužiti kao priručni kamper! I najbolja stvar, ispod tog ‘kreveta’ i dalje ima dosta mjesta za prtljagu zahvaljujući pomičnoj podnici prtljažnika.

S kampiranja na tehnologiju. Jedan detalj je vrlo važan: iako je u pravilu kombi, ID. Buzz nije nastao na osnovi nekog kombija već na poznatoj MEB platformi električnih automobila Volkswagen grupe koja također služi kao podloga za sve ID. modele te Cupru Born, Škodu Enyaq iV i Audi Q4 e-tron. To porijeklo je velika prednost kada je u pitanju vožnja koja je u ovom autu mnogo više slična vožnji nekog SUV-a ili hatchbacka nego vožnji velikog kombija. S jednom iznimkom: ID. Buzz nije baš brz iako ima solidnih 204 KS. Automobil ima zaista vrlo veliku masu od skoro 2,5 tona i tih 204 KS ima zaista težak zadatak s masom koja bi do prije nekoliko godina bila tipična jedino za grdosije poput Maybacha ili Rolls Roycea.

Iako velika baterija, autocesta nije poželjna

Baterija je kapaciteta 77 kWh i u njoj ima dovoljno struje da tijekom tipične gradske vožnje duže zaboravite na odlazak na punionicu. Naime kombinirani doseg po WLTP-u od 402 do 423 km lako je nadmašiti u gradskim uvjetima. Gradska potrošnja na testu iznosila mi je 17,4 kWh/100 km što znači doseg od 443 kilometara. Tajna tolikog dosega je i odlična regeneracija energije, regenerativno kočenje nema problema puniti bateriju s ‘mnogo struje’ jer veliku masu treba zaustaviti.

No što se vozite brže, do izražaja dolazi velika čeona projekcija i ne baš idealna aerodinamika (iako je koeficijent od 0,285 zapravo odličan za ovaj tip auta) i ID. Buzz troši osjetno više, a doseg se smanjuje. Prosjek testa je na kraju iznosio 19,5 kWh/100 km što bi na kraju značilo 395 kilometara dosega. Još uvijek vrlo dobro, no na autocesti taj doseg realno pada ispod 300 km čak i kada se vozite 100 km/h. Punjenje je relativno brzo, jer ID. Buzz dopušta maksimalnu snagu od 170 kW što znači da će se baterija od pet do 80 posto napuniti za oko pola sata.

‘Tjera’ na smirenu i opuštenu vožnju

Vozne osobine ID.Buzza su mnogo bolje nego što bi očekivali od jednog kombija. Zapravo, za jedan kombi su odlične, a svemu doprinosi mnogo mase u podnici auta koja Buzz drži čvrsto prilijepljenim za asfalt i smanjuje naginjanje u zavojima na minimalnu razinu. Realno ID.Buzz se ne vozi lošije od većine SUV-ova. Jedino što me malo zbunilo na početku i odmah smanjilo želju za jurnjavom je tipična ‘kamionska’ pozicija sjedenja.

Udobnost oduševljava. Ovjes je stvarno sposoban dobro filtrirati neugodne ravnine. Naravno da udobnosti pridonosi i ‘zvučna komponenta’ odnosno nedostatak zvuka motora. Zbog toga svega, ali i ne baš spektakularnih ubrzanja, imao sam tijekom cijelog testa osjećaj da me auto ‘tjera’ voziti sporo i opušteno, kako i priliči jednom kombiju, bez obzira na 204 KS.

Cijena izaziva ozbiljnu selekciju

Upravljač nije previše izravan, kočnice su vrlo efikasne, a kako većinu posla odrađuje regenerativno kočenje samo sprijeda su diskovi. Straga je dovoljan bubanj i to se na testu nije pokazalo nikakvim problemom.

ID. Buzzu osim detalja u unutrašnjosti nisam našao skoro nikakvih zamjerki. Osim cijene. ID.Buzz je dobar auto no čak 20.000 eura više nego za podjednako opremljen i jednako motoriziran ID.4 djeluje malo pretjerano. Ovo je poželjan obiteljski auto, trenutno vjerojatno najpoželjniji i najbolji ID. model na tržištu, no zaista je skup. Za manje novca možete dobiti primjerice Teslin Model Y Performance koji ima pogon na sve kotače, 562 KS i juri 250 km/h. Cijena će biti najveći i vjerojatno jedini problem ID. Buzzu za pronalaženje većeg broja kupaca, no njegov adut je da trenutno praktično nema konkurencije. Siguran sam da neće propasti, štoviše okladio bih se da će biti veliki hit.

Volkswagen ID. Buzz na hrvatskom tržištu ID. Buzz je trenutno još uvijek dostupan samo u jednoj verziji, govorimo li o putničkoj verziji. Model je to koji u imenu ima dodatak Pro. Starta na 63.744,91 eura. Birati možete od jednobojne do dvobojne verzije, kotače od 18-cola do 21-cola. Tu je i nekoliko opcija uređenja putničke kabine. Dok je za Style verziju potrebna nadoplata od 1405 eura, želite li Style Plus budite spremni na nadoplatu od barem 3792 eura.

Volkswagen ID. Buzz Cargo Pro za moderne dostave

Pored putničke verzije, Volkswagen u prodaji ima i Cargo model namijenjen gospodarstvenicima. Valja odmahna početku spomenuti kako je riječ o istom pogonu, o istoj bateriji kao i kod putničko modela. Znači, 150 kW koje napaja baterija od 77 kWh. Iako je bila riječ o jednobojnoj verziji, i dalje je riječ o modelu koji teško može ostati neprimijećen. Klizna vrata su samo na suvozačkoj strani, i nisu pokretana strujom. To je i dobro, jer ovo je trajnije rješenje. Iako tovarni prostor ima obujam 3,9 kubna metra, odnosno prima dvije Euro palete tu je i problem. Naime, straga su podizna vrata koja onemogućavaju pristup viljuškara. Znači, zaboravite utovar paleta – eventulano jedne, i to bočno. VW ID. Buzz Cargo ponosno nosi titulu međunarodnog kombija 2023. godine, a što mu pored samo dizajnerske atraktivnosti pomaže u izvrsnoj prodaji. Mnogi ga kupuju kako bi pokazali da su ‘cool’ tvrtka. Uskoro se očekuje i verzija s nešto duljim međuosovinskim razmakom (+25 cm). On ima i nešto veći obujam tovarnog prostora. Dostavna verzija pored vozača ima i klupu koja prima još dvoje suputnika. Moguće je odabrati verziju koja ima tek jedno suozačko sjedalo. Kvalitetnom se i izdržljivom čini podna obloga, a koja bi trebala biti trajna i otporna na habanje. Nešto od opcija s popisa dodatne opreme dovelo je do povećanja cijene testnog modela s početnih 58.034 na 63.331 eura.

