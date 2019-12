Zlatna, slavljenička edicija

Oduvijek je bio suzdržan i ozbiljan. Mnogo je tražio, ali i davao zauzvrat te je kao takav oduvijek imao osiguran dio tržišnog kolača. Riječ je o Yarisu koji je ove godine proslavio svojih prvih 20 godina na tržištu slavljeničkom izvedbom koju smo i mi testirali

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1497 cm3 / 100 KS / 165 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 3,3 l/100 km / 75 g/km cijena 137.900 kn (18.510 Eur)

Kao jedan od lidera tehnološkog razvoja u području hibridnih pogonskih sustava, japanska Toyota ugled je ponajprije stekla rodonačelnikom generacije velikoserijskih hibrida, Priusom. Na iskustvima i tehnologijama primijenjenim na Priusu, Toyota je u ponudu hibridnih modela potom uvrstila Auris, a malo zatim i gradski uspješnik Yaris. Danas, gotovo da i ne postoji Toyotin model koji nije moguće dobiti u hibridnoj izvedbi. Međutim, nije sve išlo tako lako. Kompaktna karoserija i činjenica da je riječ o vozilu tzv. B segmenta pred Toyotine su inženjere postavili jedinstvene izazove. Yaris Hybrid stoga je bio prava revolucija u malenom pakiranju i otvorio je vrata primjeni novih tehnologija i rješenja u tržišno vrlo popularnom razredu.

Glavna odlika hibridnog Yarisa njegov je Hybrid Synergy Drive pogonski sustav kompaktnijih dimenzija i manje mase u odnosu na sustave koji se nalaze u, primjerice Priusu ili Corolli. Osnovu sustava čini 1.5 litarski benzinski motor te lakši i manji paket električnog pogona (elektromotor, baterije i mjenjač). Samim time što je lakši od primjerice onog u novoj Corolli, pozitivno utječe na smanjenje ukupne potrošnje, ali i emisije štetnih spojeva što je danas nit vodilja svim proizvođačima. Elementi pogona razmješteni su tako da ne narušavaju udobnost putničkog prostora i obujam prtljažnika, pa se Yaris Hybrid u tom pogledu ne razlikuje od modela s konvencionalnim pogonskim rješenjima.

Hybrid Synergy Drive

Drugi važan čimbenik Hybrid Synergy Drive-a u Yarisu je 1.5 litarski benzinski motor sa četiri ventila po cilindru i VVT-i tehnologijom upravljanja ventilima i ubrizgavanjem goriva. Razvija snagu od 73 KS pri 6000 o/min i najveći okretni moment od 111 Nm u rasponu od 3600 do 4400 o/min. U sprezi s elektromotorom, razvija ukupnu kombiniranu snagu od 100 KS, što ne jamči samo štedljivu već po potrebi i prilično živahnu vožnju. U prilog činjenici da Yaris Hybrid nudi uvjerljive brzinske performanse ide i konstrukcija mjenjačkog sustava. Riječ je o posebno prilagođenom E-CVT električnom mjenjaču s kontinuirano varijabilnim prijenosom.

Električni motor u Yarisu Hybrid omogućava trenutačno ubrzanje, a korištenjem CVT mjenjača ubrzanje je linearno i vrlo uvjerljivo. Od 0 do 100 km/h Yaris stiže za odličnih 11,8 sekundi dok najveća brzina iznosi više nego dovoljnih 165 km/h. U potpuno električnom režimu Yaris Hybrid će od 0 do 50 km/h u potpunoj tišini stići za samo četiri sekunde, a još su impresivniji podaci o potrošnji: Yaris prosječno u kombiniranim uvjetima troši 3,3 litre goriva na 100 kilometara, a po prijeđenom kilometru u atmosferu će ispustiti rekordno niskih 75 grama CO2. Autonomija uz pune baterije i spremnik goriva iznosi oko 850 kilometara, što je vrhunski rezultat u klasi. Naravno, ukoliko ne pretjerujete s papučicom gasa i vozite se “ekološki osviješteno”, ako znate što želimo reći.

Osim u kombinaciji s konvencionalnim benzinskim motorom električni pogon Yarisa Hybrid moguće je i samostalno koristiti, čime se u potpunosti eliminira potrošnja fosilnih goriva i emisija štetnih spojeva. Hybrid Synergy Drive sustav moguće je koristiti u više kombinacija, ovisno u uvjetima vožnje i s krajnjim ciljem što učinkovitijeg korištenja goriva i električne energije. Kada je automobil zaustavljen, pogon isključuje benzinski motor i štedi gorivo. U uvjetima vožnje u kojima benzinski motor ostvaruje najveće gubitke, poput kretanja s mjesta i vožnje malim odnosno srednjim brzinama, Yarisov HSD sustav za pogon koristi isključivo elektromotor.

Posebne oznake slavljeničkog modela

I naposljetku, kod putnih brzina HSD ravnomjerno koristi snagu oba motora i omogućava maksimalno učinkovit rad cijelog sustava. Značajan doprinos izuzetno štedljivom radu HSD paketa daje i elektronski kontroliran kočioni sustav, a kod kočenja se elektromotor pretvara u generator i energiju nastalu kočenjem pretvara u električnu te pohranjuje u baterije. Sve u svemu, idealan primjer vrhunskih Toyotinih rješenja kojima predvode automobilsku industriju unazad 20-ak godina.

Što se pak samog slavljeničkog modela tiče, ističe se “originalnom” zlatnom bojom kakva je na Yarisu korištena 1998., ali uz suvremeni dodatak dvobojnog tamnosivog krova. Pri dizajniranju vanjštine korištena je, uz glavnu zlatnu boju, upravo tamnosiva boja, kako kažu iz Toyote, radi davanja istaknutog mjesta modelu Y20 unutar ponude Yarisa. Ti detalji uključuju sive aluminijske naplatke, tamno sive bočne letvice, prednju masku i kućišta vanjskih retrovizora kao i okvire svjetala za maglu (s kromiranim umetcima). Uz to, slavljenički Yaris Y20 se još odlikuje i dodatno zatamnjenim stražnjim staklom te posebnim oznakama Y20 na stražnjem kraju. Sve u svemu, i više nego upečatljiv nastup.

Toyota Safety Sanse u serijskoj opremi

Tamnosivi tonovi se prenose i u unutrašnjost: nalaze se na središnjoj konzoli, umetcima na obruču upravljača i novoj tkanini presvlaka sjedala. No, to i nije ništa novo jer Toyota nikad nije skrivala svoju privršenost upravo tim bojama. Naime, u svim njihovim modelima vidljiva je želja Toyotinih dizajnera da izbjegnu potencijalne rizike i zamke predstavljanjem pretjerano šarenih, egzotičnih ili upitno praktičnih detalja i rješenja. I tu im skidamo kapu jer nisu pokleknuli kao neki ostali čiji automobili u unutrašnjosti izgledaju poput božićnog drvca. U svakom slučaju, cijeli paket putnicima pruža dio zadovoljštine za uloženi novac. Ploča s instrumentima je pregledna, a središnja konzola mogla bi poslužiti kao primjer optimalnog iskorištenja prostora. Ono čime Yaris još oduševljava, a što na prvi pogled ne otkriva svojim samozatajnim vanjskim dimenzijama, ponuda je prostora na stražnjoj klupi. Očekivano, dio cijene za to platio je prtljažnik, koji u osnovnoj konfiguraciji nudi solidnih, ali ne impresivnih 286 litara.

Moramo spomenuti i ono na što su u Toyoti posebno ponosni, a to je Toyota Safety Sanse sustav koji je dio serijske opreme. Ovaj sigurnosni paket ima četiri sustava: sustav automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, sustav upozorenja prilikom napuštanja voznog traka, sustav automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetala, senzor za kišu te sustav prepoznavanja prometnih znakova. Nešto što smo do sada nalazili samo u višim klasama.

Zaključimo. Utemeljen na Toyotinoj tradiciji, po kojoj kvaliteta, pouzdanost i prokušana rješenja uvijek imaju prednost u odnosu na prolazne stvari poput nekonvencionalnog dizajna, Yaris će i cijenom (testirani 137.900 kuna) potvrditi kako prije svega cilja na kupce ozbiljnijeg karaktera. Testni model u slavljeničkoj kombinaciji? Rekordno štedljiv i zanimljivo živahan samo je nastavak uspješne Toyotine sage o hibridima kao odgovoru na izazove modernog doba i potrebe pronalaska alternativnih pogonskih rješenja. A priznajmo svi, tu im nema premca. Zato i je zlatni, zar ne?