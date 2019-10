Ekološki zlatnik

Nema dvojbe da u Toyoti vole hibride. Upravo su Japanci s Priusom učinili ovaj automobilski segment popularnim i dostupnim u svijetu, a 'zeleni' izlog svoje game odnedavno su obogatili i novom Corollom. Testirali smo limuzinsku izvedbu s vrha ponude

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1798 cm3 / 121 KS / 180 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 3,8 (4,5) l/100 km / 87 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 211.900 kn (28.443 Eur) / 223.900 kn (30.054 Eur)

Svakodnevno bombardiranje medija s katastrofičnim predviđanjima o klimatskim promjenama i tendencije u auto, ali i svim ostalim industrijama prema smanjenju polucije i emisije CO2 doveli su do promjena u proizvodnji automobila. I iako je dokazano da automobili nisu ni blizu glavni i odgovorni krivac za pojavu ozonskih rupa nastalih emisijom stakleničkih plinova, kao ni za globalno zagrijavanje, čini se da su se proizvođači automobila prvi preusmjerili prema alternativnim gorivima, ali i novim koncepcijama pogona.Većina se proizvođača stoga okrenula električnim automobilima, čiju najezdu očekujemo iduće godine, dok su se oni drugi uz, naravno rad i na njima, odlučili još temeljitije posvetiti provjerenim tehnologijama. Jedni od tih su i oni iz Toyote.

Hibridna tehnologija

Pioniri u hibridnoj tehnologiji ponovo su pokazali zašto ih s pravom i zovemo tako. Na tržište su nedavno plasirali novu generaciju Corolle koja je dostupna isključivo s benzinskim i hibridnim motorima. Dizelašima su rekli zbogom. No, to i ne čudi previše znajući koliko Toyota mari za ekologijom. Uostalom, oni su jedni od glavnim pokretača promjena u svijesti kupaca za automobilima s nižom emisijom CO2.

Što reći za novu Corollu Hybrid? Ona je definitivno sve ono što su njeni dizajneri konačno dočekali, ljepotica s modne piste (konačno da i za njihove modele to možemo reći), a ako je usporedo procjenjujemo i po njezinoj duši tu joj nema premca. Vozilo s hibridnim pogonom, koje opstoji i kreće se po formuli japanskih genijalaca, uvijek sklonih dugotrajnom boravku u ispitnim laboratorijima i vječitom bitkom s bijelim miševima (u ovom slučaju baterijama), ima pregršt razloga zbog kojih je toliko drukčija od drugih. Prvi i osnovni razlog je to da Corolla Hybrid pokretana hibridnom tehnologijom koja kombinirano nudi 121 KS, troši samo 3,8 litre goriva te pritom izbacuje malenih 87g/km CO2. Pametnome dosta. Uz to, hibridni automobili nisu više egzotika. Hibridna Corolla će se s lakoćom utopiti u mnoštvo klasičnih kompaktnih limuzina, a tek njen bešuman rad otkriva da se ispod lima skriva drukčija tehnologija.

Inače, Hybrid Synergy Drive je engleski termin za usklađenost, odnosno sinergiju svih ključnih elemenata koji zajedničkim naporima pokreću testni automobil. Prilikom paljenja automobila i laganog kretanja radi samo elektro motor, jačim pritiskom na papučicu gasa tišinu će tek djelomično poremetiti paljenje benzinskog motora, prilikom snažne akceleracije prednje kotače pokreću oba motora, a dodatna snaga dolazi i od baterija. No ni to nije sve, jer tijekom kočenja kinetička energija putem generatora pretvara u električnu energiju. Zvuči komplicirano, ali u praksi je to tako fino posloženo, baš onako kako i treba biti.

Ono što je najveća prednost hibridnog sklopa jest činjenica da uvijek koristi optimalnu zalihu snage i tako osigurava ravnopravan odnos između performansi i potrošnje. Iako su performanse u drugom planu, Corolla Hybrid do stotke stiže za 11 sekundi i razvija maksimalnih 180 km/h. Najveća je pak prednost već spomenuta iznimno niska potrošnja. Tvornički deklarirane 3,8 litre teško je ostvariti, no pažljivim pristupom realnost će sugerirati brojku od i nadalje skromnih 4,5 l/100 km. Da ipak nije sve savršeno dokazuje iritantni zvuk neprekidnog rasta broja okretaja motora prilikom ubrzanja, no to je danak koji za sobom vuče bezstupanjski mjenjač. U praksi Corolla Hybrid opravdava ukazano povjerenje; električni servo dovoljno je tvrd, ovjes je također na visokoj razini, a sama vožnja predstavlja pravi užitak, posebice kada znate da se vozite u ekološki osviještenom automobilu.

Veća kvaliteta, bolji dizajn…

Što se ostatka automobila tiče, već je na prvi pogled vidljivo da je Corolla u odnosu na prethodnika napredovala korakom od sedam milja, kako se to popularno voli reći. Nema ni traga onoj konzervativnosti koju su joj mnogi spočitavali. To je sada automobil u kojem će se jednako dobro osjećati i stari i mladi jer je Corolla po uzoru na ostatak game, usvojila novi pristup dizajnu. Utjecaj ideja isprobanih i primijenjenih, prvenstveno na C-HR-u, ali i na Lexusovim modelima primjetan je u novom, svježijem i znatno dinamičnijem pristupu dizajnu Toyotinih proizvoda. Corolla je tako dobila znatno temperamentniji izgled, kojemu istovremeno ne manjka danas nezaobilazne univerzalne dopadljivosti. Novi dizajn moderniji je i dinamičniji te Corolla ni najmanje ne zaostaje za modelima konkurentskih marki. Štoviše, u Toyoti ističu kako se novi dizajn ne odnosi samo na osvježen izgled karoserije, već i na brojne novosti i poboljšanja koje je doživjela unutrašnjost. Praktičnija, prostranija te znatno modernija unutrašnjost samo je dodatak na priču o novoj Corolli koja je sada definitivno spremna i za sam vrh klase.

Posebice u ovako opremljenoj varijanti kojoj zaista ništa ne nedostaje, a s druge strane ne odskače ni svojom cijenom. Istina, 223.900 kuna koliko košta testirani model (dodatno: metalik boja – 3800 kn i navigacija – 8200 kn) nije mala svota novaca, no kada pogledate da iz izloga dodatne opreme na ovaj automobil više ništa ne možete nadodati onda je sve jasno. A uz to, vozite se u ekološkom automobilu, a to je ono čemu svi teže.

Toyota Corolla Sedan na hrvatskom tržištu Toyota je novu Corollu pripremila u brojnim varijantama, pa se pored testiranog sedana može odabrati hatchback i karavan. Sedan model moguće je odabrati uz 1,6-litreni benzinski motor od 132 KS koji starta sa akcijskih 129.900 kn (139.900 kn redovna cijena) za Terra razinu opreme. Slijede Luna, Sol te najbogatiji Executive koji stoji 183.900 kuna. Odabirete li kao i testni, hibridni pogon, tada cijene startaju s 174.900 kn za početni Luna paket opreme. Deset tisua kuna više potrebno je izdvojiti za bogatiji Sol paket opreme.