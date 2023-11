Koristeći provjerenu motorizaciju kineski proizvođač nije htio riskirati, a prostora za napredak ima i vjerujem kako će se to i napraviti u narednom razdoblju

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Tek je nekoliko tjedana prošlo od kako je tvrtka Auto Hrvatska Automobili objavila kako proširuje ponudu automobila iz Kine. Suradnja s kompanijom DFSK, kao trećim najvećim kineskim proizvođačem automobila nastavljena je novim brendom Forthing. Ponuda je simbolična, tek s jednim modelom kod kojeg je moguće odabrati željenu boju. Naime, za sada je na raspolaganju odabir tek jedne razine opreme, s isto tako tek jednim pogonskim strojem. To svakako pojednostavnjava lansiranje marke koja se tek treba probiti do kupaca. Za koju nitko ne zna.

DFSK je na našem tržištu zastupljen i brendom Seres, koji dolazi isključivo u električnim izdanjima. Kad govorimo o kineskim markama, ne trebamo zaboraviti niti na MG koji je već više od godinu dana u Hrvatskoj i postiže zavidne rezultate. To naravno ima utjecaja i na oslabljivanje europskih marki koje postaju sve ugroženije modelima koji postaju sve kvalitetniji, a bore se povoljnijim cijenama. Stoga smo provjerili kakav je Forthing T5 Evo.

Već dugi niz godina, dok su se brojni kineski modeli pojavljivali samo kao fotografije na internetu, uvidjeli smo kako su skloni kopiranju. Kopiranju rješenja koja su već primijenili neki drugi proizvođači automobila. Tako je i s modelom Forthing T5 Evo. Već pogled na vanjski dizajn vozila neodoljivo podsjeća na modele sportske premium marke Maserati. To se prvenstveno odnosi na prednji dio vozila, odnosno prednju masku. Taj središnji dio je u sjajnoj crnoj boji, a što doprinosi osjećaju luksuza. Bočno su smještena glavna svjetla, postavljena uzdužno, dok su u vrhu dnevna svjetla. I glavna i dnevna svjetla izvedena su u LED tehnologiji. Prednji dio vozila djeluje moćno. Bočna linija ‘vuče’ na Jaguarove modele.

Dongfeng Motor Corporation

Ista, LED tehnologija iskorištena je i za stražnja svjetla. Kao i na prednjem dijelu, i ovdje su svjetla izvedena u dosta tankom dizajnu. Središnje smješten natpis marke Forthing postavljen je tako da bi svi zainteresirani čim prije zapamtili ovu novu marku. U desnom je uglu ime modela T5 Evo, dok je u lijevom skraćenica DFM, a što označava Dongfeng Motor Corporation. Donji dio vozila dao bi naslutiti kako je riječ o ozbiljnom sportskom vozilu. Naime, tu su smještena po dva završetka ispušnih cijevi sa svake strane.

Vrata prtljažnika otvaraju se električno. Moguće je podešavanje visine otvaranja, a iako podešeno na najviši nivo, uz 186 moje visine bilo mi je prenisko. Nepažnja je značila i udaranje glavom o otvorena vrata prtljažnika. Obujam prtljažnika je 480 litara, što je solidno, a ne bi škodilo kada bi bio i veći. Uz preklapanje naslona stražnje klupe dolazi do povećanja na 1480 litara.

Poznata konkurencija

Forthing T5 Evo pripada segmentu sve traženijih SUV vozila C-segmenta. Kao neki od glavnih konkurenata spominju se Kia Sportage odnosno Hyundai Tucson, zatim Škoda Karoq ili pak (također kineski) MG HS. Recept ‘što više, za što manje novaca’ ovdje se pokazuje dosta dobro primijenjenim. Putnička kabina 465 centimetara dugačkog vozila nudi iznimno mnogo prostora. I nakon mog vrlo raskošnog smještanja na prednje sjedalo, iza mene ostaje iznimno mnogo i za putnika na stražnjoj klupi. Dojam prostora poboljšan je izostankom središnjeg tunela u stražnjem dijelu vozila. Tko je dobivena ravna podnica, pa i putnik na središnjem sjedalu stražnje klupe ima dovoljno prostora za noge. Sa stražnje strane prednjih sjedala ima pretinac za odlaganje papira, ali i zgodne kukice za vješanje vrećica. Takva je kukica na raspolaganju i suvozaču.

Za upravljač Forthing T5 Evo sjeo sam nakon što sam neko vrijeme proveo u Volkswagenovom automobilu. Poznato je kako mnogi za ovog njemačkog proizvođača govore kako ima tvrda sjedala. Ja inače nemam problema s time, no nakon što sam sjeo u T5 Evo, odmah je evidentno kako su sjedala tvrđa nego u Volkswagenu. No, ubrzo je uslijedio put u Sarajevo, odnosno dan kasnije nazad, a umor nije bio ništa veći nego li je to bio i u francuskim modelima. Dobro znamo kako su upravo francuski modeli poznati po visokoj razini udobnosti.

Boss prekidač

Pripremajući model Forthing T5 Evo sigurno je mnogo pažnje posvećeno europskim kupcima. Upravo su europski kupci i iznimno zahtjevni. Dok japanski automobili u pravilu imaju otvor spremnika goriva na lijevoj strani, T5 Evo ima na desnoj. Kao i većina europskih vozila. Pustite li razinu goriva u spremniku prenisko, dolazi do paljenja rezerve. To je pored svjetlosnog upozorenja popraćeno i vrlo iritantnim i piskutavim zvukom duljim od pet sekundi. Prvi puta sam prvo pomislio kako se nešto pokvarilo.

Oprema u putničkoj kabini na vrlo je visokom nivou. Sjedala su presvučena ekološkom kožom. Prednja su sjedala električno podesiva te grijana. Pored toga, vozačevo sjedalo je ventilirano te ima i funkciju masaže. Za putnike na stražnjoj klupi, ali i za vozača dobra je opcija što mogu na bočnom dijelu suvozačkog naslona podešavati pomicanje suvozačkog sjedala. To je dobra funkcija kada prevozite dijete ili pak morate putnicima straga dati više prostora. Vjerujemo kako je ovo dobra opcija i za taxi vozila. U Forthingu T5 Evo ovu funkciju nazivaju ‘boss prekidač’.

Ubrzo nakon što sam sjeo, pronašao sam odgovarajući položaj za upravljačem. Pored činjenice da je vozačevo sjedalo podesivo u 10 smjerova, i upravljač ima mogućnost podešavanja po visini i dubini. Ispred vozača je jednokomponentni dio ispod kojeg su smještena dva 10,25-inčna zaslona. Lijevi služi kao instrumentna ploča, a desni kao zaslon Infotainment sustava. Ovaj dio, kao i recimo otvori ventilacije neodoljivo podsjećaju na neke Mercedes-Benz modele.

Od svuda pomalo

Prekidač elektronske parkirne kočnice pak podsjeća na modele iz Volkswagen grupacije. Grafika na instrumentnoj ploči je izvrsna, a ona na središnjem zaslonu mogla bi biti još malo bolja. Pregled svih zaslona je jako dobar, i sve je dobro tijekom dnevne vožnje. Doduše, neke izbornike muči kontrast pa se ne vidi sve onako kako bi bilo potrebno. Tijekom noćne vožnje smetala mi je refleksija ova dva zaslona u vjetrobranskom staklu. Stvar je postala nešto malo bolja nakon što sam, putem prekidača na upravljaču, u potpunosti smanjio intenzitet osvjetljenja zaslona. Pored kamere za vožnju unazad, straga su i parkirni senzori. Sprijeda ih nema. Bilo bi bolje da su onda sprijeda, kad je već straga kamera. I njen položaj, odnosno prikaz mogao bi biti mao višlje postavljen.

Sjedala osim što su nešto tvrđa, ne pružaju preveliku bočnu potporu. Na središnjem zaslonu omogućene su brojne funkcije, dok su u donjem dijelu tipke koje omogućavaju lagano korištenje klima-uređaja, odnosno ventilacije. Dobra oprema testnog modela tijekom nešto hladnijih dana znači i opciju grijanja. No, da bi grijanje upalili trebate pristupiti izborniku klima-uređaja, pa se prebaciti na sjedala, pa nakon toga upaliti grijanje i podesiti njegov intenzitet. Moglo se to riješiti i jednostavnije. Recimo, putem zasebnih prekidača.

Također, zanimljivo je da nigdje nisam uspio pronaći prikaz vanjske temperature. Želite li asistenciju suvozača, a koji bi mogao podesiti jačinu zvuka audio sustava, za to treba malo sreće. Naime, pored mogućnosti podešavanja jačine zvuka putem tipki na upravljaču, tu je i padajući izbornik na središnjem zaslonu. Problem je samo što taj padajući izbornik nije nigdje vidljiv dok ga slučajno ne otkrijete. I onda je dosta teško podešavanje u izborniku. Nema spomena oko toga kako bi klasična tipka bila mnogo bolji izbor.

Malo ADAS sustava

Podešavanje bočnih retrovizora je putem prekidača smještenih lijevo od upravljača. Želite li ih pak preklopiti, potrebno je navedenu funkciju podesiti na multimedijskom zaslonu. Na istom mjestu, pored prekidača za podešavanje retrovizora je i prekidač za električno otvaranje odnosno zatvaranje vrata prtljažnika. Želite li podesiti visinu otvaranja, opet ovu funkciju treba potražiti na zaslonu multimedijskog sustava. Ne bi bilo loše kada bi na raspolaganju bio i neki selektor, a ne da se za sve treba klikati po zaslonu. Ovdje se podešava i visina snopa prednjih svjetala. I u položaju najnižeg podešenja, uz troje dodatnih putnika i nešto malo prtljage, bilo je vozača iz suprotnog smjera koji su mislili da nam svjetla ‘tuku’ previsoko.

Današnji automobili mnogo su puta prepuni brojnih ADAS sustava koji vožnju čine sigurnijom. Neki će iskusniji vozači reći i napornijom, jer tehnologija nekada želi nešto napraviti umjesto vas. To se dešava kada vozilo zaključi da je to bolja opcija nego li da nitko ne učini ništa. Iako sam od vozača koji u pravilu ne koriste veliki broj tih opcija, ovdje mi je nedostajao sustav prikaza dozvoljene brzine. Na putu do Sarajeva, pogotovo kada se vozite lokalnom cestom, gdje se još uvijek čeka završetak gradnje autoceste, česte su promjene dozvoljene brzine. Tu bi prikaz dozvoljene brzine bio od velike pomoći. Lagano se zamisliti i prekoračiti brzinu, a to nije dobro jer svako malo zna stajati policija, a ne nedostaje niti fiksnih kamera.

Dojam prostranosti putničke kabine povećava i veliki panoramski krov koji ima 1,2 kvadratna metra površine. Krov je sastavljen iz dva dijela, a prednji ima mogućnost otvaranja. To se odvija putem prekidača smještenim kod svjetala za osvjetljenje putniče kabine. Tada iznad glava putnika na prednjim sjedalima ostaje pozamašni dio bez krova nad glavom.

Poznati dizajner

Dizajn potpisuje Hans Henning Knoepfle koji je već radio u brojnim nama poznatijim brendovima poput Mercedes-Benza, Volva odnosno GM-a. Napravljene su neke stvari koje podižu dojam, a bez da su korišteni skupi materijali. Tako su recimo obloge na vratima, kao i na sjedalima, izvedena iz eko-kože, a imaju i crveni prošiv. U gornjem je pak dijelu vrata plastična obloga, a na njoj je lažni prošiv. On podiže dojam luksuznijeg izgleda, a ustvari je to sastavni dio plastične obloge, bez korištenja konca. Ista je stvar napravljena i na gumiranoj armaturnoj ploči.

Između središnjih otvora ventilacije na armaturnoj ploči je i maleni pretinac. Iako djeluje da može poslužiti za spremanje nekoliko kovanica, ipak je predviđen za prihvat držača mobitela. Klasična USB utičnica za punjenje pametnog uređaja nalazi se na središnjem grebenu, a u dijelu ispod je još jedna USB utičnice, kao i utičnica za upaljač. Dodatna USB utičnica raspoloživa je i na kraju središnjeg tunela, sa stražnje strane, i to za putnike na stražnjoj klupi. Na ovoj razini opreme nema bežičnog punjača. Na zaslonu multimedijskog sustava moguće je zrcaljenje mobitela, no za sada ne i Apple CarPlay ili Android Auto sustava. Nema niti navigacije, ona je moguća uz spajanje mobitela, a za što je potrebno upotrijebiti dodatnu aplikaciju.

DCT mjenjač iz austrijske kuhinje

Vozilo dolazi uz smart ključ, no otključavanje i zaključavanje bez upotrebe ključa moguće je tek na vozačevim vratima. Ne i suvozačevim. Pokretanje motora je putem tipke pored upravljača. Riječ je o poznatom stroju iz Mitsubishijeve ponude. Forthing T5 Evo rabi 1,5-litreni benzinski turbom opremljen motor od 130 kW odnosno 177 KS i 260 Nm maksimalnog okretnog momenta. Upregnut je također poznatim mjenjačem. Riječ je o 7-stupanjskom DCT mjenjaču s dvostrukom spojkom, a za koju je zadužena austrijska Magna Steyr.

Put o Zagreba do Sarajeva, i nazad, više-manje po ograničenju znači i potrošnju od 8,1 l/100 km. Vožnja otvorenom cestom bila je i ispod sedam litara, no izlazak na autocestu znači i porast potrošnje. Motor i mjenjač sasvim su solidan spoj. Jači pritisak na papučicu gasa znači i dopiranje veće buke motora u putničku kabinu. Vozaču su na odabir tri režima rada – Eco, Sport i Normal. Na samom startu, kad treba krenuti s mjesta, kao da ima mala zadrška prije nego motor prihvati dodavanje gasa. Vjerujem da se to uz malo podešavanja može brzo riješiti. Gradska vožnja bila je ispod 7,5 l/100 km.

Jedan paket opreme uz jedan pogon

Gume su Atlasove, i to dimenzija 235/55 R19. Po suhoj cesti pokazale su se OK. Nisam ih imao priliku voziti po mokrim prometnicama, a koje iziskuje najviše izazova za manje iskusne proizvođače guma. Višekraki crno obojeni aluminijski naplatci djeluju vrlo skladno uz crvenu boju vozila. Ujedno pokazuju i poveznicu između prednjeg i stražnjeg dijela vozila koji imaju crne detalje.

Sve u svemu, ispada kako je Forthingu T5 Evo dosta dobro skrojen automobil. Prvi dojam je jako dobar, iako mjesta za napredak uvijek ima. Isto tako, bit će potrebno i neko vrijeme kako bi se uvidjelo kako se ovakvi automobili ponašaju nakon nešto većeg korištenja. Konkurencija je to koja će zasigurno preoteti neki kupce i daleko skupljih modela, ali i marki koje su već do sada nudile jako dobre omjere uloženog i dobivenog.

Samo da na kraju ponovim. Biranja nema previše. Na raspolaganju je jedna razina opreme koja se naziva Exclusive. Moguće je da se kasnije ponude i druge razine opreme. Također, samo je jedan motor. Riječ je o vrlo dobrom 1,5-litrenom benzincu uz 7-DCT mjenjač. Za cijenu od 29.990 eura tu se može birati jedino boja. Pored testne crvene, koja mu dobro stoji, T5 Evo je moguć i uz crnu, bijelu, zelenu i bež boju. Za sada, moguća je kupnja i servis samo u Zagrebu, no uskoro se očekuje proširenje prodajno-servisne mreže. Dolazi uz 5 godina ili 100 tisuća kilometara jamstva.

Tehnički podaci