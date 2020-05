Isprobali smo najprodavaniji električni automobil koji je sve popularniji i na domaćim cestama, i otkrili u čemu leži njegova popularnost!

Mnogim zaljubljenicima u električna vozila postala poznata situacija koja se odvija tijekom travnja kad Rezultati pretraživanja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) raspisuje natječaj za subvencije pri kupnji električnih vozila. Nudili su se prije poticaji i za kupnju hibrida, no u posljednjem natječaju to je bilo moguće samo za plug-in hibride, znači one koji imaju baterije većeg kapaciteta, a koje se mogu puniti i s vanjskog izvora energije. Ove godine situacije je nešto drukčija, i iz FZOEU-a su nam nedavno odgovorili kako javni poziv za poticanje kupnje električnih vozila za građane, ali i za pravne osobe po sličnim uvjetima i iznosima sufinanciranja kakvi su bili prošle godine, u velikoj je mjeri pripremljen, međutim njihova objava je trenutno prolongirana s obzirom na postojeću situaciju s koronavirusom. Ipak, svi oni od protekle godine imaju dodanih šest mjeseci za kupnju električnog vozila.

Iz Njemačke do Zadra

Bez obzira na to nedavno sam imao priliku napraviti gotovo 1000 kilometara najprodavanijim električnim automobilom, Teslinim Modelom 3 i to u Long Range Dual Motor izdanju. Ne, nije to bio test koji mi je omogućio neko od trgovaca najpoznatijeg svjetskog proizvođača električnih vozila, već jedan domaći vlasnik kod kojeg je već skoro godinu dana. Riječ je o zadarskom poduzetniku, Danku Saviću, koji je već dulje vrijeme zaljubljenik u električne automobile, pa ne čudi što supruga vozi drugi najprodavaniji električni auto – Nissan Leaf.

Uglavnom, Danko je istraživao kako kupiti Teslu, koju je do tada imao priliku upoznati od nekih dotadašnjih vlasnika Tesla modela u Hrvatskoj. Odluka je ‘pala’ na trgovca na sjeveru Njemačke, i nakon odrađene papirologije te odobrenja poticaja FZOEU-a odlučio se samostalno preuzeti automobil kod trgovca i uputiti se na put do Hrvatske, do Zadra. Već na tom putu duljem od 1500 kilometar uvjerio se kako je napravio dobar posao te nije požalio ulaganje u električni automobil.

Danko inače voli nove tehnologije i trendove, a s kojima se u dobroj mjeri upoznaje i na Bug Future Showu koji već sedam godina organizira naš najpoznatiji informatički magazin – BUG, a odakle je i potekla ideja da nam ustupi svoj automobil. Stoga nam nije preostalo ništa više nego se uputiti do Zadra.

Dovoljno je imati smrtphone i Tesla aplikaciju

Danko mi odmah daje ‘ključeve’ automobila. Ne, nisu to klasični ključevi, već oni digitalni – putem Tesla aplikacije na mobitelu. Pored toga, da ne bi bilo ‘loše sreće’ daje mi i NFC karticu kojom se isto tako može otključati auto i to prislanjanjem na bočni dio između prednjih i stražnjih vrata na vozačevoj strani. No, u pravilu ta kartica je ‘master’ ključ koji je dovoljno čuvati na nekom nama sigurnom mjestu, dok je za svakodnevnu upotrebu dovoljno uz sebe imati pametni telefon s instaliranom Tesla aplikacijom. Približavanjem vozilu i primanjem za kvaku vozilo se otključava te nam dozvoljava ulazak u putničku kabinu.

Ta putnička kabina totalna je suprotnost putničkim kabinama vozila koja se danas koriste kod konvencionalnih automobila. Prevladava jednostavnost! Da! Nema pretjerivanja, odnosno možda i ima s jednostavnošću. Na upravljaču su dva prekidača, u ‘scroll’ izvedbi, imamo tipke na vozačevim vratima za otvaranje stakala na svim vratima te ručicu za otvaranje vrata. I to je to. Sve ostalo sadržano je u 15,4-inčnom (39 cm) multifunkcijskom LCD ekranu na središnjem grebenu, odakle se upravlja svim ostalim funkcijama. To se zove jednostavnost.

Da, ima sigurno puno ‘glava’ koje će reći da ‘što ako’, ali dobro znamo da je takva situacija i sa smartphoneima koje koristimo svakodnevno. Sve se odvije putem ekrana. Takva je situacija i u Teslinom Modelu 3, ali i ostalim modelima. Princip je to koji će se uskoro pojavljivati i kod ostalih proizvođača automobila, na početku kod njihovih električnih izdanja. Dosta sličan model pripremio nam je i Volkswagen u modelu ID.3 za koji plan komercijalizacije bio kraj prve polovice godine, a vidjet ćemo hoće li se što promijeniti s obzirom na poteškoće koje je mnogima donio koronavirus.

Danko je serijsko izdanje Modela 3 još malo doradio prema vlastitim ukusima, pa su tako u putničkoj kabini površine inače izvedene u ‘piano crnoj’ boji sada prekrivene bijelom folijom, kako bi se dobila veća povezanost s kožnim sjedalima u istom tonu. Također, i eksterijer je doživio svoju transformaciju, i to kompletnim prekrivanjem mat sivom folijom, ali i stražnjim spojlerom, te plinskim oprugama na vratima prtljažnika.

Jadranskom magistralom do Senja

Nakon laganog upoznavanja s Modelom 3 na zadarskim ulicama, odlučio smo put prema Zagrebu nastaviti malo drukčijom rutom nego li je to inače prilika. Mnogi su upoznati kako je dio Jadranske magistrale od Zadra prema Rijeci jedna od najboljih vozačkih cesta u Europi, a uz činjenicu kako u proljetne dane nema previše vozila, te da se u Senju nalazi Teslina punionica, nije mi preostalo ništa više nego li se uputiti na vožnju upravo tom dionicom.

Dobro je poznato i onima koji se do sada nisu susretali s električnim automobilima, kako upravo ova vrsta pogona omogućava linearno ubrzanje od samog starta pa do gotovo maksimalne brzine. Stoga električni automobili povećavaju dozu adrenalina upravo u tim startanjima. Testna Tesla Model 3 je u Long Range Dual Motor izdanju, a što znači da ima dva elektromotora, po jedan na svakoj osovini što daje zajedničku snagu od 330 kW odnosno 449 KS. S obzirom na to da je Tesla Model 3 stalno ‘online’, te se omogućavaju brojne softverske nadogradnje, kako iskoristivosti baterije tako i povećanja snage, u godinu dana vlasništva Dankov primjerak je postao snažniji gotovo za deset posto. Službeni podatak kupljenog primjerka je ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h u svega 4,6 sekundi, uz maksimalnu brzinu od 233 km/h. Danas bi sve to trebalo biti nešto bolje (navodno i ispod 4 sekunde!), no vjerujte nam da je i ovo više nego li dovoljno. Impresivno je kad startate s punim pritiskom na papučicu gasa i osjetite ubrzanje koje munjevito stiže do 100 km/h, poput vožnje na nekom sportskom motociklu, ali ipak sjedite udobno u sjedalu, i imate komociju.

Jednostavnost prevladava…

Model 3 je malo prelagan na upravljaču, a što je inače boljka električnih automobila, pa nemate potpuni osjećaj vozila kojim upravljate, a pored toga silovita ubrzanja ponekad vas zavaraju do te mjere da tek kad vidite koliko vam je potrebno za usporavanje prije nekog jačeg zavoja shvatite koliko ste brzo išli. Doduše, vozaču su na raspolaganja tri moda ‘tvrdoće’ upravljača (Soft, Standard i Sport), pa je potrebno malo se poigrati i potražiti mod koji mu najviše odgovara za pojedinu vožnju. Moram priznati da nisam htio isprobavati maksimume jer imao smo nekoliko misli koje su me u tome sputavale. Prvo, riječ o privatnom automobilu koji nam je ustupljen s punim povjerenjem, pored toga na autu su bile prve gume, a kojima je napravljeno već više od 30 tisuća kilometara, i pored toga Danka nisam niti priupitao ima li automobil kasko osiguranje. Uglavnom, iskusiti čari Jadranske magistrale u ovakvom automobilu bio je jedan sasvim novi osjećaj, bez obzira na to što sam to već imao priliku napraviti u dva navrata električnim automobilima. Prvo Citroenom C-Zero, a nakon toga i Kijinim Soulom, oba puta u sklopu Nikola Tesla Rallyja električnih automobila, s time da sam s potonjim automobilom imao priliku i osvojiti ukupnu pobjedu. Doduše, tada sam pazio na potrošnju, a sada sam si srcu dao oduška i u potpunosti uživao, kao i tijekom ljeta s Renaultovim Meganom R.S. Trophy.

Put od Zadra do Senja protekao je ‘u trenu’, neprestanim isprobavanjem međuubrzanja, ležanjem u zavojima, ali dakako i pažnjom na nepredvidive situacije. Dolazak u Senj, na Teslin Supercharger nije iznenadio djelatnika komunalnog poduzeća u sklopu čijeg parkirališta je punionica i postavljena. Svega dvadesetak minuta punjenja bilo je dovoljno da nastavim put prema Zagrebu. Doznajemo da su Teslini vozači česti gosti punionice, pogotovo tijekom vikenda ili pak ljeta, a kada vrijeme potrebno za punjenje baterija iskoriste za osvježenje u moru. Navodno se razmišlja i trenutnu mogućnost istovremenog punjenja osam automobila dodatno proširiti.

Tesla Supercharger

Za one manje informirane, mislim da je potrebno naglasiti kako su Tesline punionice namijenjene isključivo vozačima Tesla automobila, te se ostali električni automobili ne mogu puniti na istima. Bez obzira na to što je riječ o istom konektoru, ne postoji mogućnost ‘komunikacije’ između Tesline punionice i nekog drugog električnog automobila. Naime, za razliku od ostalih punionica gdje postoje, ovisno o vrsti odnosno provideru, neki ekrani ili prekidači, ovdje je pokazana dodatna jednostavnost. Kad se kablom s punionice približite vozilo oni počnu međusobnu komunikaciju i na Tesla vozilu se otvara poklopac iza kojeg je skriven konektor za punjenje baterije. Dovoljno je samo spojiti ta dva konektora i proces punjenja započinje. Na Teslinoj aplikaciji smartphonea ili pak u samom vozilu imate mogućnost punjenje prekinuti u bilo kojem trenutku. Naplata iskorištenje energije odvija se automatski putem Tesla aplikacije. Parkiranje se dodatno ne naplaćuje.

Situacija s Teslin punionicama je danas takva, a nije isključeno da se u nekom narednom periodu sve brojniji proizvođači automobila ne udruže i počnu više surađivati na mnogim poljima, pa tako i na razvoju punionica ili pak tehnologija punjenja, pa da i vlasnici modela ostalih brandova mogu koristiti Tesline punionice, kao što i Teslini vozači koriste ostale.

Put sam nakon nadopunjavanja baterije nastavio penjanjem preko Vratnika pa dalje do Žute Lokve, Brinja, Križpolja… do Karlovca, odnosno dalje autocestom do Zagreba. Nakon dugih i u pravilu preglednih zavoja na Jadranskoj magistrali, penjanje od Senja preko kratkih serpentina pokazalo je svu čar snažnih elektromotora koji nakon izlaska iz zavoja djeluju kao katapult. Lagano kruzanje lokalnim cestama do Karlovca ostavilo nam je malo vremena za istraživanje infotainmenta.

Jednostavno i intuitivno korištenje iziskuje tek neko malo kraće vrijeme za prilagodbu, a kasnije sve djeluje kao da se već mjesecima ili pak godinama služim istim. Grafika je izvrsna, pa je gotovo nerealno koliko se sve dobro i kvalitetno prikazuje. U slučaju da automobil, odnosno baterije punite na nekom ne toliko atraktivnom mjestu, gdje nemate nešto pametno za raditi, ne brinite, neće vam biti nimalo dosadno. Netflix, YouTube ili neke druge aplikacije pomažu vam da uvijek imate neku zanimaciju. U krajnjem slučaju, tu je i mogućnost analize kako ste se vozili, gdje ste i u kojoj mjeri koristili energiju… Ne zaboravite da je ovaj Model 3 opremljen iznimnim surround sistemom s 14 zvučnika i subwooferom, a što daje iznimno impresivan zvuk. Mnogi razvikani sistemi mogu mu se sakriti. Impresivna zvučna kulisa.

Impresivan i multifunkcijski 15,4-inčni (39 cm) LCD ekran

Funkcije scroll prekidača na upravljaču služe za upravljanje funkcijama koje su trenutno odabrane na infotainment sustavu. Znači, ako ste trenutno na audio sustavu, putem scroll prekidača upravljate audio sustavom. Ako ste u navigaciji, upravljate navigacijom. Ako ste u kontrolama klima-uređaja, upravljate njegovim funkcijama. Još jedan pametan detalj.

Pored baterije i pogonskih motora kod električnih automobila bitno je kakve su konfiguracije, odnosno kakvo računalo svime time upravlja. Ovaj primjerak koji sam imao priliku isprobati opremljen je zadnjim modelom HW3 (Hardware Version 3) ili FSD (Full Self Driving), a koji omogućava i automatskim autopilotom koji kod nas još nije zakonski dozvoljen. To je omogućenom korištenjem dva procesora, gdje jedan nadgleda drugi, ali i svaki radi zasebno, neovisno o drugom. Upravo to omogućava da ako jedan dođe u probleme i nešto ga onemogući u njegovom radu, automatski kontrolu preuzima drugi, i to naravno bez ikakvog problema za sigurnost vožnje. Ti procesori rade na osnovu informacija koje dobivaju s osam kamera kojima je vozilo opremljeno. To je budućnost o kojoj mnogi proizvođači automobila spominju, a isto tako mnogi skeptici je ignoriraju i misle da nikada neće i zakonski zaživjeti, barem na našim prostorima.

Ovaj 1847 kilograma težak automobil trebao bi u realnim okolnostima vozaču omogućiti doseg nešto veći od 400 kilometara u gradskom prometu, odnosno nešto manji na otvorenoj cesti, te nešto više od 300 kilometara autoceste. S obzirom na to da sam se tek nešto manje od 36 sata imao priliku družiti Modelom 3, nisam ispitivao ove mogućnosti, no čine se realnima. Nisam ih ispitivao i zbog činjenice što je preporuka proizvođača što manje puta dozvoliti da kapacitet baterije bude iznad 80, ali i ispod 20%. Sve preko, odnosno ispod toga utječe i na dugotrajnost baterije odnosno njen kapacitet. Trebalo bi nekoliko dana intenzivnog korištenja, i nekoliko tisuća prevaljenih kilometara da se isprobaju brojni dosezi. Zato tu dajemo Dankovo iskustvo, koje kaže da se bez problema može napraviti i više od 350 kilometara, bez bojazni za traženjem punionice.

U svakom slučaju, nakon gotovo tisuću prevaljenih kilometara u, kao što smo već spomenuli, manje od dva dana, možemo zaključiti kako je jednostavnost korištenja nešto što nam se jako svidjelo, a trebalo je tek nekoliko sati vožnje kako bi se naviknuli na brojne mogućnosti koje Model 3 pruža vlasniku odnosno korisniku vozila. Kvaliteta izrade je vrlo dobra, iako bi rekli da nije u potpunosti na razine europskih automobila, no ne zaostaje mnogo. U putničkoj kabini dovoljno je mjesta za komotnu vožnju četvero putnika, a koji na raspolaganju pored klasičnog prtljažnog prostora straga, imaju i onaj u prednjem dijelu, a koji se u Dankovom slučaju koristi za različite kablove za punjenje te neizostavnu automobilsku kozmetiku. U svakom slučaju, jasno nam je zašto je Teslin Model 3 polučio izvrsne prodajne rezultate.

Financije Spomenuli smo kako se po svoj automobil Danko uputio u Njemačku. Tamo je ovaj primjerak stajao 52.890 eura, a na što je kod nas potrebno dodati još naš PDV. U cijenu je uključen osnovni autopilot koji sadrži adaptivni tempomat s funkcijom zadržavanja vozila u voznom traku. Nadogradnja na potpuni self driving, odnosno autonomni pilot iznosi dodatnih 5300 eura + PDV. Važno je napomenuti kako se i taj autopilot u godinu dana nadogradio te postao još kvalitetniji i bolji. Tako trenutno prepoznaje kompletnu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, a većinu iste renderira kao 3D ikone na ekranu. Put u budućnost svakim je danom bliži.