Modelska godina 2021 donosi brojna poboljšanja, od onih vizualnih do tehničkih, a povećavaju i raspoloživi doseg, što sve zajedno kupci iznimno cijene

Prije nešto više od godinu dana, zahvaljujući našem čitatelju, zadarskom poduzetniku Danku Saviću imao sam priliku isprobati Teslin iznimno popularan Model 3. Tada mi je nešto više od 24 sata druženja s najtraženijim modelom američkog proizvođača električnih automobila bilo iznimno zanimljivo. U međuvremenu je, od protekle jeseni, ovaj proizvođač ‘računala na kotačima’, kako sami vole reći za sebe, postao i službeno prisutan u Hrvatskoj.

Tesla ima i prvi prodajni salon

Do sredine rujna mogli ste ih pronaći u zagrebačkom Avenue Mallu gdje su imali pop-up store, da bi se nedavno preselili i u svoj prvi salon u Hrvatskoj. Sada se nalaze na zagrebačkoj Savskoj cesti, u podnožju Zagrepčanke, u prostoru u kojem se kroz u povijest izmijenilo nekoliko marki salona automobila i motocikala.

Teslini predstavnici za našu regiju uočili su naš test Modela 3, nabavljenog privatnim kanalima, te su nam ponudili da isprobamo poboljšano izdanje, aktualnu modelsku liniju. Naravno da smo to i prihvatili. Tako je došlo do vikend druženja s Modelom 3, i to u Long Range Dual Motor izdanju.

Ponovno me oduševila jednostavnost kojoj u Tesli teže u svim segmentima poslovanja. Tako je već na prvom koraku, kada online pokrenete Teslin konfigurator putem kojeg se i obavlja sama kupnja vozila.

Kod Modela 3 imate prvo opciju odabira tri modela. Prvi je Standard Range Plus s dosegom od 448 km koji stoji 334.990 kn, zatim je tu Long Range (kao i testni) s dosegom od 614 km i cijenom od 399.990 kn te Performance s 567 km dometa i cijenom od 449.990 kn. Dok početni model ima pogon samo na stražnju osovinu, druga dva imaju dva elektromotora, po jedan na svakoj osovini pa imaju i svojevrsni pogon na sva četiri kotača. Razlike su i u ubrzanju, i to od 5,6 sekundi, preko 4,4 do 3,3 s za postizanje brzine od 100 km/h.

Jednostavnost kreće s naručivanjem

Nakon odabira modela birati i boju vozila. Bijela je uključena u cijenu, za crnu, sivu i plavu potrebna je nadoplata od 9 tisuća kuna, dok je za testnu crvenu potrebno izdvojiti 17.000 kn. Serijski dolaze i 18-inčni Aero kotači s ukrasnim poklopcima (kao na testnom modelu), a za koji u Tesli napominju kako zahvaljujući povećanju aerodinamičnosti može pomoći i s do 10% u smanjenju potrošnje. Uz nadoplatu od 13 tisuća kuna dobivaju se 19-colni Sport alu naplatci. Moguća je nadoplata i za zimske kotače s Pirelli Sottozero 3 gumama koje imaju nizak otpor kotrljanja i visoku razinu prianjanja na snijegom prekrivenim cestama. Komplet kotača stoji 16 tisuća kuna u 18-colnom, odnosno 27 tisuća kuna u 19-colnom izdanju.

Nakon toga odabire se izgled unutrašnjosti. Crni, kao na testnom primjerku dio je serijskog izdanja, a moguća je crno-bijela izvedba za koju je potrebno nadoplatiti 9000 kn. Moguće su samo još dvije nadoplate, a s obzirom na to da su softverske, mogu se nadoplatiti i kasnije tijekom eksploatacije. Za 28.500 kn dobiva se poboljšani autopilot koji uključuje navigaciju na autopilotu, funkciju automatske promjene trake, automatsko parkiranje te Summon. Potonja funkcija omogućava pomicanje vozila naprijed-nazad dok ste izvan vozila, pomoću Tesla aplikacije.

Parkiranje na daljinsko upravljanje

To je korisno na uskim parkirnim mjestima, a kako bi normalno mogli ući, odnosno izaći iz vozila. Isprobao sam i tu funkciju, no doduše ne na parkiralištu pored ostalih vozila, već na otvorenoj površini gdje nije bilo mogućnosti da se testni model dotakne s bilo čime. Čim uključite funkciju kotači se odmah postavljaju u ‘nulu’, odnosno potpuno se poravnavaju. U aplikaciji imate tipku za vožnju naprijed odnosno unatrag, a koju je potrebno držati da bi se vozilo pomicalo. Sustav pomicanja vozila funkcionira, doduše dosta sporo. No, uskoro se očekuje naprednije izdanje.

Summon ima i mogućnost samostalnog isparkiravanja vozila te mogućnosti vožnje do vozača. Znači, recimo samostalnog izlaska s parkirnog mjesta pa do vozača koji se recimo nalazi na izlazu s parkirališta. Iskreno, nisam bio dovoljno hrabar to isprobati, a kako ne bi slučajno došlo do neke pogreške i oštećenja vozila. Kad idući puta dobijem Teslu na test to ću isprobati uz prisustvo Teslinog djelatnika.

Uz doplatu od 56.500 kuna dobiva se sustav potpuno samostalne vožnje, a koji pored maloprije navedenih funkcija ima i mogućnost automatskog zaustavljanja na semaforu te pri znaku obaveznog zaustavljanja. Time je bio opremljen i testni primjerak. Uskoro će ovaj sustav imati i mogućnost automatske vožnje gradskim ulicama.

Bez suvišnih tipki i prekidača

Ta jednostavnost odabira odnosno konfiguriranja vozila nastavlja se i na jednostavnost korištenja vozila. Kako mnogi vole naglasiti, Teslini modeli jednostavni su za korištenje kako i iPhone.

Da, stvarno su jednostavni za korištenje (čak i nama koji koristimo Android telefone). Krenemo li samo od banalne stvari, a to je da vam nije potreban nikakav ključ ili kartica za otključavanja odnosno pokretanje vozila, već samo vaš mobilni uređaj. Dakako, na njemu je potrebno instalirati Tesla aplikaciju i registrirati se, odnosno prvi puta povezati s vozilom. A dobro znamo kako je mobitel uvijek uz nas, pa nema potrebe za traženjem ključeva u torbici, pogotovo onoj ženskoj.

Nadalje, ta jednostavnost vidljiva je i nakon sjedanja za upravljač. Nema nikakvih suvišnih prekidača ili tipki. Sve potrebno je na upravljaču, a govorimo o po jednom ‘scroll’ prekidaču na dva bočna kraka. Svim ostalim funkcijama upravlja se putem središnje postavljenog ekrana. Netko bi pomislio kako je posljedično tu previše toga i da se teško snalaziti u svemu. No, nije tako. Sve je intuitivno posloženo tako da se vrlo lako snalaze i oni stariji koji nemaju previše iskustva s novijim automobilima i softverskim reguliranjem svih postavki. U trenutku dok je automobil bio kod nas još nije bilo opcije hrvatskog jezika, a koja je sada dostupna. Tako i oni koji ne barataju najbolje engleskim jezikom sada se mogu puno lakše snalaziti kroz upravljačko sučelje.

Sada i na hrvatskom jeziku

Kao što smo na početku spomenuli, iako je ovo automobil koji smo imali priliku voziti prije nešto više od godinu dana, sada nam je u ruke stigao službenim putem i to u unaprijeđenoj verziji. Promjene nisu epohalne, već uključuju niz manjih dotjerivanja i unapređenja kako bi automobil i dalje bio konkurentan na tržištu.

Pogledamo li Model 3 iz vana, novog su izgleda Aero ratkape, a koje dolaze na aluminijske naplatke. Te ratkape su iznimno dobro uklopljene u izgled vozila, a pored toga su i jako pričvršćene za naplatak, tako da je potrebno mnogo snage želite li ih demontirati. Nadalje, uklonjeni su kromirani detalji, poput okvira oko stakla na vratima, a koji su sada u crnoj boji. Prednji dio donosi i izmijenjen izgled svjetala.

Promjene su napravljene i kod prednjeg spremnika. Osim što je nešto smanjen, njegov poklopac se sada puno lakše zatvara. Dovoljan je pritisak jedne ruke. Smanjen obujam prednjeg spremnika je zbog korištenja toplinske pumpe, a koja pomaže manjem gubitku energije za grijanje baterija.

Nova centralna konzola bez piano black obrade

Kad smo već kod poklopca, spomenimo kako su promjene zahvatile i onaj straga. Poboljšana je zaštita od vode se stražnjeg stakla, kako se ne bi slijevala u spremnik nakon što se otvori poklopac. Također, poklopac je električno pokretan. Imate li nisku garažu, možete ga podesiti da se ne otvara u potpunosti, već samo do određene točke. Smanjenje vanjske buke u vozilu postignuto je korištenjem dvostrukog laminiranog, umjesto jednostrukog stakla na prednjim vratima.

Nešto veće promjene zadesile su putničku kabinu. Obnovljena je kompletna centralna konzola. Nema više piano black obrade, na koju je bilo previše prigovora, već je tu mat obrada koja je mnogo zahvalnija za održavanje. Tu se koristi i bolji završetak kožom presvučenog dijela koji donosi i elegantniji prošiv.

Standardni dio opreme sada je i bežićno punjenje mobitela. I to za dva uređaja, a smještenih u samom dnu središnjeg grebena. U centralnoj konzoli sada su i dva USB-C konektora, a jednak broj nalazi se i na stražnjem dijelu centralne konzole, kod stražnjih putnika, nema više USB-A konektora.

U pretincu za rukavice sada je i USB konektor gdje možete spojiti vanjski disk za pohranu snimki koje naprave serijski ugrađene kamere.

Na upravljaču su dvije ‘scroll’ tipke, a čiji središnji dio je sada u krom završetku, a koji pruža bolje prianjanje prsta tijekom korištenja.

Još više efikasnosti

Poboljšan je i izgled tipki za električno namještanje vozačevog sjedala, kao i grafika na tipkama za otvaranje vrata. Isto tako, sjenilo za sunce sada je opremljeno magnetom, što je vrlo praktično.

Možda i najznačajnije tehničko poboljšanje odnosi se na baterije. Ostale su iste veličine, no kapacitet ima je sa 78 kWh povećan na 82 kWh. Veći kapacitet baterije, kao i već spomenuto korištenje toplinske pumpe te novi dizajn Aero ratkapa, te naravno kontinuirano poboljšanje softvera dovelo je i do pedesetak kilometara boljeg dosega.

Sve u svemu, Tesla i dalje ima jednostavan proizvod koji pruža sve potrebno na vrlo prihvatljiv i ‘user friendly’ način, bez brojnih suvišnih stvari. Pored toga, ne zaboravimo kako ovaj 469,4 centimetara dugačak automobil osigurava i zavidnu količinu prostora i to bez obzira pričamo li o putničkoj kabini ili pak prtljažniku. Kao i iPhone, u mnogim stvarima dobar, te nije potreban biti najbolji.