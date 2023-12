Testirani primjerak je jako dobar automobil, možda i najbolji model kojeg trenutno nudi Renault. Štedljiv je, udoban, prostran, praktičan i vrlo luksuzan

Dovoljan je jedan pogled da shvatite kako je Austral trenutno jedan od najupečatljivijih kompaktnih SUV-ova na tržištu, a uz Espace i trenutno nedvojbeno najpoželjniji Renault. Na test sam dobio verziju koja je sam vrh ponude, s podužim nazivom Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine, što u prijevodu znači da hibrid, najsnažniji Austral u ponudi koji uz to ima i najbogatiji paket opreme.

Austral je zamijenio Kadjar i to učinio u velikom stilu potpuno se odmaknuvši od prethodnika dizajnom i tehnologijom. Kad usporedim ova dva auta čini se kao da su među njima ‘svjetlosne godine’, Austral je toliko moderniji i napredniji. U odnosu na Kadjara on je i 5 cm duži, no uživo se doima kao klasu veći automobil.

Dizajn Australa je na tragu onoga novog električnog Meganea, s oštrijim linijama, nabijenom mišićavom siluetom, prednjim svjetlima u obliku slova C i velikim kotačima. Svakako je elegantno-agresivna pojava na cesti i tijekom sedam dana testa privlačio je nebrojene poglede drugih vozača i prolaznika.

Kao i vanjski izgled, dizajn interijera slijedi smjer koji je postavio Mégane E-Tech Electric. Puno je oštriji, a dominira velika crna sjajna ‘ploča’ koja ima dva zaslona koje dijeli samo otvor za zrak. Zaslon infotainmenta je, tipično za Renault postavljen okomito. Instrumenti ispred vozača posebno su mi se svidjeli dobrim i preglednim dizajnom, zbog puno funkcija i različitih načina prikaza, ali prvenstveno zbog kristalno čiste rezolucije koje je na razini onih na instrumentima najskupljih premium modela.

Google operativni sustav

Infotainment sustav temeljen je na Google Android Automotive operativnom sustavu, i Austral je, nakon novog Meganea, drugi auto s ovakvim rješenjem. Sustav je brz, vrlo jednostavan za korištenje, a posebne pohvale zaslužuje navigacija s pomoću Google Mapsa. Tu je i trgovina aplikacija kojoj se povremeno dodaju korisne aplikacije, poput Waze navigacije.

Posebne pohvale zaslužuju odabrani materijali i kvaliteta izrade. U testiranom automobilu sve to je na razini premium klase i djeluje zaista bogato i – vrhunski. Renault nije zaboravio ni na praktičnost. Pohvalno je što nije sve ‘ugurano’ na dodirni zaslon već postoje prekidači za glavne funkcije upravljanja klimom. Svi gumbi na upravljaču također su pravi gumbi, a ne nepraktične dodirne površine kakve koriste neki konkurenti. Pohvalno je i puno pretinaca, kao i oslobođena središnja konzola između sjedala jer je ručica mjenjača na stupu upravljača.

Prostranost je na visokoj razini, po ponudi prostora na stražnjim sjedalima Austral je pri vrhu klase. Isto ne vrijedi za prtljažnik koji je malo ispod prosjeka (487 l), no dovoljno velik i praktičan zahvaljujući pomoćnoj stražnjoj klupi kojom se njegov volumen može i povećati.

Full E-Tech Hibrid

Što se pogonskog sklopa tiče, E-Tech hibrid Renault danas koristi u većini svojih modela, od Cila, preko Captura, starog Meganea do SUV-a Megane Conquest, no ovdje se radi o mnogo snažnijoj verziji pogona koja je debitirala s Australom i donosi okruglih 200 konjskih snaga te turbomotor umjesto atmosferca koji je u manjim modelima.

Trocilindrični benzinski motor u Australu ima 1,2 litre obujma i razvija 130 KS. Uz njega tu su dva električna motora, jedan za pogon i drugi kao starter generator. Pogonski motor također je snažniji od onoga u slabijem ‘starom hibridnom pogonu’. Veća je i baterija koja ima neto kapacitet od 1,7 kWh. Baterija je također unaprijeđena sustavom hlađenja kako bi omogućila više električnih kilometara i mogla isporučivati veću snagu. Također, modificiran je i mjenjač.

Mjenjač ovog auta je priča za sebe. Ako još ne znate o čemu se ovdje radi, ukratko ću objasniti. Renault svoj mjenjač naziva Multimode zbog toga što nudi čak 15 različitih načina rada. To je omogućeno kombinacijom pet stupnjeva prijenosa za benzinski motor (slabiji hibrid ima četiri) i dva za električni motor, a 15 načina rada su rezultat kombinacija ovih brzina. Osim toga mjenjač nema klasičnu spojku, već takozvani dog clutch sustav inspiriran onima s bolida Formule 1. Sve ovo zvuči jako komplicirano, no nešto posebno neobično nećete primjeriti u vožnji. Automatik, kao svaki drugi, sam mijenja brzine i to je ono najbitnije. U svakom slučaju, iako i ovaj mjenjač ima neke mušice i pod opterećenjem zna raditi ‘neracionalno’, a pri maksimalnom ubrzanju ponekad i sporo, mnogo mi se više sviđa od pomalo napornih CVT mjenjača kakve koristi većina hibrida.

Uvijek kreće na električni pogon

Zbog jedinstvenog načina na koji Renaultov hibridni sustav E-Tech radi, Austral je jedan od najneobičnijih automobila pri ubrzanju. Budući da nema spojke ili pretvarača zakretnog momenta koji bi proklizao, automobil uvijek mora krenuti uz pomoć električnog pogona, s mjenjačem benzinskog motora u neutralnom položaju. S obzirom na to da električni motor ima samo 67 KS, prvotno ubrzanje je dosta blago. No otprilike od 20 km/h benzinski motor se uključuje u proces ubrzanja i austral naglo ‘oživi’. Ubrzanje do 100 km/h traje 8,4 sekunde što uopće nije loše, no nije ni savršeno. Isto vrijedi za maksimalnu brzinu od 175 km/h koja bi mogla biti veća za ovako snažan auto.

Što se voznih osobina tiče testirani Austral ima jedan vrlo veliki adut. To je odličan sustav upravljanja na sve kotače. Prilikom manevriranja on smanjuje krug okretanja za otprilike jedan metar. Znači, na razini gradskih auta što je vrlo praktično. Prilikom brze vožnje zavojima on doprinosi vrlo preciznom upravljanju. Daje vrlo izravan osjećaj na volanu koji ima samo 2,3 okretaja od jedne do druge strane. Ipak, previše zabave u vožnji se od ovakvog auta ne može očekivati, pogotovo ne to što sugerira njegov naziv Esprit Alpine. To je samo oprema, ne i znak da je ovo nekakav sportski SUV.

Ovjes mu je više ugođen za udobnu, a ne sportsku vožnju. Auto je također vrlo dobar pri velikim brzinama na autocesti. Odlično drži pravac i prilično je tih. Pri manjim brzinama akustična udobnost je gotovo savršena jer automobil može i do 80 posto dionica u gradu obavljati samo na struju, a kada i benzinac radi, radi vrlo tiho i nježno, pod uvjetom da ne ‘maltretirate’ papučicu gasa previše.

Dobar za one koji mnogo voze

Ako prelazite mnogo kilometara, hibridni pogonski sklop itekako se isplati jer je sposoban za vrlo štedljivu vožnju. Konkretno, u gradu se može bez problema držati oko 5 l/100 km, i manje ako se potrudite. Na otvorenoj cesti prosjek potrošnje je od 5 do 5,5 l/100 km, a otprilike toliko troši i na autocesti ako se držite brzine oko 110 km/h. Na oko 130 potrošnja raste na oko 7 l/100 km, a pri 150, 160 km/h troši oko 8,5 do 9 l/100 km. Sve to vrlo je dobro i ovaj auto nije ništa rastrošniji od dizelaša na autocesti, dok je u gradu u jasnoj prednosti od njih.

Sve u svemu, testirani Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine je odličan automobil, možda i najbolji auto kojeg trenutno nudi Renault. Sposoban je itekako štedjeti, prilično je udoban, prostran, praktičan i izrazito luksuzan. Idealan za one koji mnogo voze.

KRATKI TEST: Renault Austral Techno Mild Hybrid 160 Auto

Osim klasične hibridne verzije imao sam priliku isprobati i klasičnu benzinsku verziju Australa s neprimjetnim blagim hibridnim sustavom. Automobil je podjednako impresivan i gotovo sve što vrijedi za hibrid, vrijedi i za njega.

Razlike su uglavnom u opremi i pogonu. Oprema Techno je malo manje bogata ali i još uvijek itekako dovoljno bogata. Bez svega čega ovdje nema u odnosu na bogatiji Iconic Esprit Alpine se može. Automobil primjerice ima za broj manje naplatke od ‘samo’ 19-cola. Presvlake nisu alcantara, sjedala se namještaju ručno, a vozačko nema masažu. Nedostaje i kamera od 360 stupnjeva, sustav automatskog parkiranja električno pokretana vrata prtljažnika… Sve ovo odnosi se na baznu opremu bez doplata, no testni model je imao ponešto od toga pa je bio itekako luksuzan.

Što se motora tiče, radi se o poznatom 1,3-litrenom benzincu koji je sa 160 KS taman dovoljno snažan za Austral. Ubrzanja nisu impresivna, a do 100 km/h je potrebno 9,7 sekundi. Mjenjač je CVT bez stupnjeva prijenosa koji radi vrlo ugodno, netipično za CVT. On je tako dobro ‘ispeglan’ da oni koji u životu nisu vozili mnogo auta neće uočiti neku veliku razliku u odnosu na klasični automatik. Malo me zasmetalo trzanje prilikom kretanja s mjesta s uključenim start/atop sustavom. To je više do tog sustava nego do mjenjača.

Prosječna potrošnja testiranog Australa je sasvim dobra, no dosta veća od one hibrida koji mi je na kraju testa pokazao prosjek od 5,4 l/100 km. Ukupni prosjek testa u benzincu je iznosio 7,1 l/100 km. U gradu se prosječna kretala oko 8 l/100 km, a na otvorenoj cesti Austral mi je trošio oko 5,5 l/100 km. Razlika od oko 10.000 eura u cijeni nije uopće mala, no ako ujednačimo opreme ona pada na oko 4000 eura. To znači da se hibrid može isplatiti tijekom životnog vijeka, no benzinac je svakako ekonomičniji odabir za one koji rade manje kilometara.

