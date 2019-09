Ugodno iznenađenje

Francuski SUV koji je svojim dolaskom donio nove kvalitete u oblikovanju automobila, s naglaskom na vrhunsku kvalitetu interijera i 'lavovsku' formu eksterijera sada nastupa i s trocilindričnim motorom sa 130 KS i automatskim mjenjačem sa 8 stupnjeva prijenosa. Iskustva su i više nego pozitivna

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1199 cm3 / 130 KS / 188 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 5,3 (6,9) l/100 km / 120 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 218.355 kn (29.114 Eur) / 244.605 kn (32.614 Eur)

Da smo vas prije nekoliko godina pitali za kojeg biste automobilskog proizvođača rekli da njeguje tradicionalne vrijednosti, gotovo smo sigurni da bi se većina vas, nakon malog razmišljanja odlučila na Peugeot. Tako smo uostalom bili ‘naučeni’ misliti. Danas? Priča je malo drugačija. Peugeotove limuzine oduvijek su bile iznimni automobili, tako je i s malim gradskim modelima, a ne smijemo zaboraviti da i kompakti koji dolaze iz Sochauxa oduševljavaju upravo provjerenim kvalitetama.

Elegantan i atraktivan dizajn

No u Peugeotu kriju i vrlo inventivnu stranu, uostalom upravo je njihov prvi automobil s tvrdim sklopivim krovom, i to nije 206 CC već njegov predak iz tridesetih godina prošlog stoljeća. Ne smijemo zaboraviti ni mali 205 koji je i do danas u svojim sportskim inačicama automobil koji predstavlja standard kompaktne jurilice na koju se mnogi ugledaju. A u svjetlu inovativnosti francuskog proizvođača dolazi i model 3008 i to na elegantan, profinjen i prilično dostupan način zbog čega i ne čudi veliki broj primjeraka koje viđamo na cestama.

Vanjština ovog automobila na prvi pogled je pomalo neobična, točnije osobita. Naravno posljedica je to Peugeotog dizajnerskog odjela koji se nikada nije libio svijetu predstaviti automobil koji će izazvati podijeljena mišljenja. S 3008 su definitivno pogodili i negativni komentari su nestali poput Hajduka iz Europe ovog ljeta. Velike bočne staklene površine sasvim su u skladu sa suvremenim trendovima, a slična priča se nastavlja i u unutrašnjosti. Ovdje vlada fantastična ergonomija, iznimno privlačni oblici i vrhunski materijali. Upravo onako kako smo i navikli od Peugeota, s naglaskom na osjećaj avanture i elegancije.

Putnička kabina inspirirana avionskom kabinom

Privlačni interijer vozača oduševljava preglednim instrumentima i udobnim kolom upravljača, na dohvat ruke mu je i središnja konzola koja svojim “avionskim” prekidačima i komandama audio sistema i klima uređaja nudi sve na jednom, lako dostupnom mjestu. Široki i naglašeno snažni prostor oko mjenjača ponudit će osjećaj vožnje u rasnom terencu, iako će Peugeot ostati samo na osjećaju jer on je ipak, prije svega vrlo ugodan.

Putnici uživaju u iznimnoj prostranosti automobila, kako straga tako i na suvozačkom mjestu. Ovdje nema sumnje da je 3008 automobil stvoren za putovanje, i to vrlo udobno putovanje. Vanjske dimenzije automobila opravdavaju salonski prostor unutrašnjost jer u dužinu mjeri 4447 mm, sa 2675 mm međuosovinskog razmaka. Visina od 1620 mm i širina od 1841 mm naglašavaju prostranost, kao i 520 litara korisnog obujma prtljažnika.

Poznata francuska udobnost

Za udobnost ove putničke limuzine brine se prednji ovjes svojom pseudo McPherson konstrukcijom. Uz njega 3008 u vožnji nudi naglašen osjećaj kontrole kao i vrlo malu količinu vibracija i odličnu udobnost. Straga je naravno polukruta osovina te ovakva konstrukcija naglašava dojam udobne vožnje. 3008-ica, za razliku od manjeg 308 ima i širi trag kotača zbog čega nudi i bolji dojam brze vožnje otvorenom cestom, kada je mirna i stabilna uz nisku razinu buke.

Očito je da Peugeot 3008 ide za naglašenom udobnosti sa čime se svrstava visoko na popis onih osobitih putničkih automobila s kojima ni vožnja na duge rute nije problematična. Terenske osobine nisu visoko na listi prioriteta, ali ipak ovaj automobil nudi ugodnu vožnju po makadamu i lošim cestama kada do izražaja dolazi udaljenost podloge od tla. Uostalom, svi današnji SUV automobilu se koriste prvenstveno na cesti, a odlasci na makadam se mogu izborjiti na prste jedne ruke. Naravno, čast izuzecima.

Dostatna mjera za svakodnevne potrebe

I sada dolazimo do dijela koji nas je najviše intrigirao, a to je 1,2 PureTech benzinski motor s 3 cilindra i 130 KS. Kako će se snaći u jednom SUV-u. I da odmah odagnamo znatiželju reći ćemo odlično.

Ovaj obujmom mali, ali mogućnostima veliki motor već je pokupio niz hvalospjeva i to s razlogom. Dolazi u kombinaciji s osam-stupanjskim automatskim mjenjačem koji je dovoljno precizan i brz. A ako i to nekome nije dovoljno, može se poslužiti ručicama na kolu upravljača i sam mijenjati stupnjeva prijenosa. Mi u sedam dana vožnje pak potrebe za tim nismo imali. Iz obujma od 1.2 litre izvlači potentnih 130 KS pri 5500 o/min. To je sasvim dovoljno da veliki automobil do stotke stigne za nešto više od deset sekundi te da ubrza do krajnjih 188 km/h, a ovakvim brojkama pomaže i okretni moment od 230 Nm dostupan pri niskih 1750 o/min.

Dovoljno snažan, a nije ni previše rastrošan

Vrhunske i gotovo neočekivane vrijednosti za veliki automobil čije SUV-ovske osobine ni po čemu ne najavljuju dobre performanse. One su nadopunjene i dobrom ekonomijom pa se 3008 u vožnji otvorenom cestom zadovoljava s niskih 6 litara dok će se u gradu ova brojka očekivano popeti do nekih 8 litara. U prosjeku će to iznositi negdje oko 7 litara što su sasvim pristojne vrijednosti za ovako velik, prostran te dovoljno snažan automobil.

Sve u svemu, 3008-ica je automobil koji je unio francuski šarm u klasu SUV-ova, oblikovan je po najboljim manirama francuske škole i spremno oduševljava svoje vlasnike. I da, čak i s trocilindarskim benzinskim motorom ima sve preduvjete zauzeti visoko mjesto u svom segmentu.

Peugeot 3008 na hrvatskom tržištu Benzinska ponuda modela 3008 starta s 1,2 litrenim motorom kakvog smo i mi imali na testu, ali uz 6-stupanjski ručni mjenjač te Active paketom opreme. Idući paketi opreme su Allure i Crossway. Snažniji 1,6 litreni benzinac od 180 KS dolazi isključivo uz automatski mjenjač te uz Crosswey ili još bogatiji GT line paket opreme. I dizelska ponuda raspolaže motorima iste snage, i to iz 1,5 BlueHDi motora, ako govorimo o slabijoj varijanti, te 2,0 BlueHDi kod snažnijeg modela. U odnosu na bezinca, osnovni dizlaš ima još i slabiji Access paket opreme koji stoji 177.707 kn. Testirani Peugeot 3008 bio je i više nego bogato opremljen. Naime, uz ionaku bogatu Allure opremu iz izloga dodatne opreme testirani model je imao i krovne nosače (1600 kn), perla boju (5900 kn), navigacijski uređaj s 3D prikazom (7900 kn), Wireless punjač (800 kn), kameru Visiopark2 (4500 kn), otključavanje i pokretanje bez ključa (3400 kn) te rezervni kotač (900 kn). Sve to je cijenu automobila povisilo na 244.605 kuna.