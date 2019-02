Šminker u (malo) robusnijem odijelu

Bilo da je riječ o velikoj limuzini ili gradskom mališanu poput ovoga, model s vrha ponude uvijek je posebno uzbudljiv. Upravo nas je stoga privlačni Adam sportskog duha, bogate opreme i pokretan 150 KS snažnim benzincem posebno razveselio. No, drugo nismo niti očekivali

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1364 cm3 / 150 KS / 210 (203) km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 6,4 (7,5) l/100 km / 139 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 157.469 kn (21.217 Eur) / 195.867 kn (26.391 Eur)

Kada je predstavljen hrvatskom tržištu u travnju 2013, Opel Adam je jasno demonstrirao kako njegov proizvođač kreće u novom smjeru naglašenije ekskluzivnosti. Ponuđen uz do tada neviđenu širinu opcija personalizacije i bogat popis dodatne opreme, ovaj je minijaturni “šminker” brzo osvojio srca mladih vozača, ali i entuzijasta koji su prepoznali njegova doista uvjerljiva vozna svojstva.

No, vremena se mijenjaju i nažalost, u okviru novih modelnih planova kreiranih prvenstveno pod utjecajem grupacije PSA, ali i s namjerom da se poveća udio SUV / crossover modela u opelovom programu, Adam (uz još neke druge modele) već ove godine odlazi u povijest. Iz Opela su najavili kako taj model neće dobiti nasljednika, a nama ostaje tek da žalimo zbog tržišnih trendova koji su odnijeli još jednu “žrtvu”.

Dizajn, ergonomija, unutrašnjost

Pored činjenice da je predstavljen u vrijeme jedne od najvećih ekspanzija opelove modelne palete čime je svakako zaslužio bitno mjesto u ponudi marke iz Rüsselsheima, Adam je zanimljiv i prema činjenici da je nastao u trenutku kada je personalizacija osobnih vozila postala istinski must have. U prilog tome svakako ide činjenica da je ovaj automobil u početku prodaje nudio čak 61.000 kombinacija vanjštine te 82.000 kombinacija interijera, čemu treba pridodati i velik izbor boja karoserije, naplataka… No, smatraju u Opelu – to je upravo ono što se i očekuje od automobila koji otvoreno koketira s premium kategorijom.

Zahvaljujući upravo takvom pristupu, Adam je u rekordno roku stekao pomalo ekskluzivni status izdignuvši se iz “sivila” Corse i drugih masovnih modela svoje marke, a za njegovim je upravljačem postalo bitno biti viđen (barem, ako ste mlađi od 25…). No, budimo iskreni, riječ je o 3747 mm dugom automobilčiću čiji je izgled pogođen upravo tako da se svakome mora svidjeti. Pri tome, izvedba Rocks uz nekoliko izmijenjenih detalja (drukčija kučišta svjetala za maglu, obrubi blatobrana i sl.) ostavlja donekle robusniji dojam što je paletu ovog mališana učinilo još zanimljivijom.

Opel Adam je napravljen na skraćenoj platformi Corse D pa stoga nije niti čudo da je njegova prostranost skromna. Sprijeda, testirano izdanje Adama Rocks S donosi sjajna sportska sjedala koja potpisuje njemački stručnjak Recaro te vrlo solidnu ergonomiju. Uostalom, u ovako malim automobilima ergonomija najviše pati upravo zbog sjedala, a kako su ova doista impresivna, zamjerki nemamo. Otraga, očekivano, ima mjesta tek za nuždu, za manju dječju sjedalicu ili (vjerojatnije) priručne stvari. Uostalom, u malim se “šminkerskim” autima ionako većinom voze dvoje.

Spomenimo još i kako obujam prtljažnog prostora iznosi skromnih 170 dm3 (proširivo do 663 litre), no za jednu ili dvije putne torbe to je ionako dovoljno. Rocks S je opremljen kompletom za popravak pneumatika čime je zajamčena maksimalna iskoristivost prtljažnika.

Serijska i dodatna oprema

Adam S je najskuplja, najsnažnija i najbogatije opremljena izvedba ovog opelovog mališana, a Rocks S pri tome dodaje još “zrnce soli” na cijelu priču. Zapravo, doista je zanimljivo vidjeti koliko se opreme danas može naći u malenom automobilu. Tako u interijeru zatječemu (1-zonski) automatski klima uređaj, obruč upravljača presvučen kožom, audio-sustav s Bluetooth podrškom i USB priključkom, zatamnjena stražnja stakla, tempomat, Hill-holder, unutrašnji retrovizor s autom. zatamnjivanjem, ESP, 6 zračnih jastuka, dva ISOFIX priključka otraga, električno sklopivi platneni pokrov krovnog otvora…

A, s obzirom na već spomenute mogućnosti personalizacije i ponuda dodatne opreme je itekako bogata, možda i dostojna epiteta “premium”. Testirani primjerak u istoj nije oskudijevao pa tako možemo navesti kožom presvučena sjedala Recaro s ručnim podešavanjem te integriranim bočnim zračnim jastucima, crne 18-colne alu-naplatke, paket Black Jack koji donosi crnu boju krova, detalje interijera u boji karoserije, napredniji infotainment sustav sa zaslonom osjetljivim na dodir i još ponešto. Dakako, Opel uz ovaj maleni automobil nudi još dodataka, a za pretpostaviti je kako će svaki kupac Adama ionako posegnuti za mnoštvom detalja s police dodatne opreme. Napomenimo i kako su dodaci testiranom automobilu podigli konačnu cijenu za neskromnih 38,4 tisuće Kuna.

Da mi je biti morski pas… Jeste li u svom Opelu već pronašli morskog psa? Ako niste, potražite ga, jer se opelov dizajner interijera Karim Giordimaina itekako trudi ugraditi barem jedan lik ove životinje u svaki automobil marke iz Rüsselsheima. No, simpatični su predatori zavladali Opelima još i prije nego li smo na međunarodnom salonu automobila u Parizu, 2012. prvi puta ugledali Adama. Morski je pas izum, ako tako možemo reći, jednog drugog (tadašnjeg) opelovog dizajnera – Dietmara Fingera. Točnije, on je 2004. trebao osmisliti ojačanja bočnih stranica pretinca za rukavice. Automobil je bila Corsa D, a cijeli nam je događaj pojasnio upravo Finger, na prezentaciji tog modela održanoj početkom rujna 2006. u Glashütteu: “Umjesto uobičajenih rebara za ojačanje konstrukcije, kao zaljubljenik u more odlučio sam iskoristiti simbol našeg ronilačkog društva – lik morskog psa”. Morski pas je tako došao i ostao u Opelima, no Dietmar je u međuvremenu “prebjegao” jednom, nešto većem i također njemačkom proizvođaču automobila. U slobodno se vrijeme bavi pejzažima, no kako naglašava “… unatoč prezimenu, preferiram slikanje kistom”.

Motor i prijenos

Različite izvedbe 1,4-litrenih benzinskih motora zatječemo u podosta opelovih modela, no ovom prilikom testirana zasigurno je jedna od uzbudljivijih. Naime, ovaj 4-cilindrični 16V iz obujma od 1364 cm3 razvija 110 kW (150 KS) pri 5000 o/min te za automobil težak razumnih 1088 kg sasvim solidan okretni moment. Točnije, 220 Nm dostupno je u rasponu između 3000 i 4500 o/min što jamči dobru vozljivost i uvjerljiva međuubrzanja.

Dakako, ništa od posljednje navedenog nebi bilo ostvarivo bez mjenjača dobro proračunatih prijenosnih omjera i solidno preciznog hoda ručice. Riječ je o 6-stupanjskom ručnom prijenosu, vrlo dobro prilagođenom ovom mališanu sportskog duha. Sve navedeno rezultiralo je potrošnjom goriva od 9,5 l/100 km u gradskoj vožnji te 6,3 na otvorenoj cesti što i nije pretjerano nadišlo tvornički “zamišljene” vrijednosti koje iznose 8,2 i 5,3 litre. Vrijedno je spomenuti i emisiju CO2 koja iznosi 139 g/km čime se ovaj maleni Ecotec i ne treba posebno hvaliti, no, za utjehu mu ostaje da uspješno zadovoljava najnovije i najstrože emisijske standarde.

Za upravljačem

Već pri prvom pogledu na 18-colne kotače i crvena kočnička kliješta jasno je kako se ovdje radi o mališanu koji nije tek puka “šminkerska igračka” već pravi maleni sportaš. Tome u prilog idu i iskustva iz vožnje koja su pokazala kako je opisani pogonski stroj itekako adekvatan za sasvim solidne vozačke užitke.

Uz to, kao što smo zaključili i u testovima prethodne dvije izvedbe Adama, podvozje je detalj koji nas je kod ovog Opela posebno oduševio. Naime, vrlo precizno i poslušno, ono se odlikuje i solidnom količinom povratnih informacija pa sve zajedno nudi okretnost i stabilnost kakvu možda na prvi pogled i ne biste očekivali od ovog ljepuškastog mališana. Dakako, sve navedeno čini Adama 1.4 Turbo Rocks S automobilom za čijim bi se upravljačem doista trebali naći isključivo oni koji vole uživati u vožnji kakvom zavojitom brdskom cestom, dok “gradskim šminkerima” preporučamo slabije motorizirane i ujedno štedljivije izvedbe.

U priči o svakom Opelu Adamu, pa tako i ovom prilikom testiranom Rocksu S, postoji tek jedna detalj koji bi vam mogao zasmetati u zabavi, a to je neočekivano velik obruč upravljača. Naime, jasno je da je manji obruč kudikamo praktičniji i spretniji u bržoj vožnji, upravo kako posljednjih demonstrira Opelu partnerski Peugeot sa svojim i-Cockpitom.

I na kraju…

Premda bi cijena od gotovo 160 tisuća Kuna, koliko stoji automobil poput testiranog Adama 1.4 Turbo Rocks S bez navedene dodatne opreme, mnoge mogla lako odbiti, potrebno je naglasiti nekoliko činjenica. Kao prvo, riječ je o najskupljoj izvedbi Adama s doista uvjerljivim 150 KS snažnim motorom i onoj koja već serijski nudi sasvim solidan popis opreme. Također, riječ je o automobilu koji bez ustezanja možemo smjestiti u near-premium kategoriju, zahvaljujući nizu detalja koje nudi, a u tom su “društvu”, znamo, cijene ionako bitno, bitno više. Stoga, Rocks S odjednom i ne djeluje tako nedostižan, zar ne?

Opel Adam na hrvatskom tržištu U ponudi domaćeg zastupnika, na hrvatskom je tržištu dostupno osam izvedbi Opela Adam. Iste su pokretane isključivo benzinskim motorima. Ponuda započinje 1,2-litrenim pogonskim strojem snage od 69 KS, a tu su i 1.0 Turbo s 90 i 116 KS te 1.4 s 87 KS u benzinskoj i LPG izvedbi, odn. sa 101 KS. Vrh ponude predstavlja ovom prilikom testirana, Turbo izvedba 1,4-litrenog motora Ecotec koja razvija 150 KS (ovo nije isti motor kao 1.4 nižih razina snage). Napomenimo i kako su izvedbe s turbo-motorima opremljene 6, a sve ostale 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Konačno, pored činjenice da je Adam poznat brema doista ogromnom broju kombinacija raznoraznih detalja za personalizaciju vanjštine i interijera, u ponudi se nalazi čak devet paketa opreme. Šest paketa opreme namijenjeno je standardnom Adamu: Jam, Black Jack, Unlimited, Glam, Slam te paket S rezerviran isključivo za najsnažniji motor. Također, tu su i izvedbe Rocks s naglašeno robusnijim izgledom koji koketira s crossover stilom, no koje tehnički i nisu bitno drukčije od standardnog Adama. U ponudi su paketi Rocks, Unlimited Rocks te Rocks S. Cijene Opela Adam kreću od 96.716 kn koliko je potrebno izdvojiti za izvedbu 1.2 Jam, a završavaju upravo s ovom prilikom testiranim 1.4 Turbo Rocks S, koji bez dodatne opreme stoji 157.469 kn do registracije.

