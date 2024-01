Japanski model s originalnim pogonskim konceptom ima benzinski motor služi kao generator struje, a kotače pokreću samo električni motori. Isprobali smo kakav je ovaj Nissanov jedinstveni pogon u praksi

Električni automobili sa sobom donose mnoga ograničenja, a najvažnija su doseg i dugo vrijeme punjenja. Zašto bi to moralo biti tako, vjerojatno su mislili u Nissanu i razvili svoj novi pogon koji radi na struju, a troši benzin, bez kablova, punjača i velikih baterija. Zvuči kao hibrid? Ne nije, jer ovaj automobil ima potpuno drugačiju koncepciju. Kod hibrida kotače po potrebi pokreće benzinski ili električni motor/motori, a u ovom automobilu benzinac nema nikakve izravne veze s kotačima. On služi samo kao generator koji proizvodi struju potrebnu za pogon. Ova ideja je sasvim očito inspirirana dizelskim električnim lokomotivama koje takav pogon koriste već gotovo 100 godina. Sve to zvuči interesantno i u teoriji bi trebalo donijeti sve prednosti električnog auta istodobno eliminirajući njegove ranije spomenute nedostatke.

Tri cilindra za generator

Za početak malo o tehnologiji. Benzinski motor je vrlo neobičan i sofisticiran trocilindraš s turbom, intercoolerom i promjenjivom kompresijom. U skladu sa svojom namjenom da služi samo kao generator on radi na vrlo niskim okretajima. Tako maksimalnu snagu razvija već na 4600 o/min, a maksimalni okretni moment na 2400 o/min. Struju koju proizvodi pohranjuje u relativno malenu litij-ionsku bateriju neto kapaciteta 1,73 kWh smještenu ispod prednjih sjedala. Iz nje se pak napajaju dva električna motora koji su smješteni sprijeda i straga. Tako testiranom X-Trailu daju pogon na sve kotače. Usput rečeno postoji verzija e-Power pogona s jednim elektromotorom.

Dodatne prednosti u odnosu na klasičan električni automobil je i ‘besplatno grijanje’. Naime automobil ne mora koristiti električne grijače i toplinsku pumpu, za to se koristi otpadna toplina iz benzinskog motora. Postoje i prednosti u odnosu na hibrid: nema mjenjača i kardanskih vratila. Sve u svemu zvuči kao da je Nissan uštedio na mnogočemu i stvorio genijalni koncept. No kako je to u praksi i je li Nissan stvarno ‘izmislio’ tehnologiju koja će zasjeniti postojeće hibride?

Privikavanje na e-Pedal

Ovakav neobičan pogon daje X-Trailu vozne karakteristike električnog auta, ogroman okretni moment od 530 Nm koji je spontan i trenutan. Osjećaj prilikom ubrzanja je zaista kao u pravom električnom autu. Da je ovo ipak ‘nešto neobično’ otkriva zvuk benzinskog motora u pozadini. Ipak, moj je dojam da je taj zvuk mnogo profinjeniji i umjereniji nego kod klasičnih hibrida. Oni uglavnom ‘vrište’ kad malo jače stisnete papučicu gasa. Dakle, po osjećaju pri ubrzanju i uglađenosti rada Nissanov sustav je osjetno bolji od klasičnih hibrida.

‘Osjećaj pravog električnog auta’ naglašava i vožnja jednom pedalom, odličan Nissanov e-Pedal sustav. Ovisno o tome koliko je stisnuta papučica gasa, ona služi za ubrzanje ili reguliranje snage regenerativnog kočenja. Osobno mi se ovo jako sviđa, no potrebno je određeno navikavanje dok potpuno ne ovladate ovim sustavom. Za sve kojima se to ne da, e-Pedal je moguće ugasiti pritiskom na tipku i više vas neće ‘gnjaviti’. Ipak savjetujem da probate jer tako ćete poboljšati regenerativno kočenje, a samim time i potrošnju te štedjeti vaše klasične kočnice.

Najviše prednosti u gradu

No, iako je osjećaj vožnje potpuno električni, od ovog Nissana ne možemo očekivati konstantnu vožnju samo na struju. Benzinski motor radi učestalo, kao i kod klasičnih hibrida. Otprilike 60 posto vožnje u gradu obavljao sam s ugašenim benzincem. Na otvorenoj cesti taj se postotak rapidno smanjuje kako raste brzina kretanja. Inače, s punom baterijom i odmjerenom nogom na gasu automobil može voziti maksimalno 75 km/h prije nego što se uključi benzinski generator.

Sve što sam spomenuo do sada zvuči kao da je Nissan otkrio ‘sveti gral hibridne tehnologije’ koji će sve promijeniti, no realno nije sve tako blistavo. Testirani X-Trail malo zapinje na onome što je većini vlasnika hibrida najvažnije – potrošnji goriva. Prilikom sedmodnevnog testa sam ostvario prosjek potrošnje od 7,4 l/100 kilometara. To je otprilike litru više od onoga što možete očekivati od usporedivih klasičnih hibrida. U gradu se potrošnja spustila na 6,5 l/100 kilometara, no i tu automobil dosta zaostaje za klasičnim hibridima. Na autocesti pri prosječnih 130 km/h potrošnja se penje na oko 8,5 l/100 km, što je na razini drugih hibrida. Pri maksimalnoj brzini ona je oko 11 l/100 km.

Vrlo dobro ubrzanje

Kada se trudite da potrošite što manje potrošnju je u gradu moguće spustiti i ispod 6 l/100 kilometara, no mnogo više od toga je teško. Usporedivi klasični hibrid ovdje može ići i ispod 5 l/100 kilometara. Iako litra gore ili litra dolje nije neki važan financijski faktor kod ovako skupog automobila, moram priznati da me je potrošnja malo razočarala.

Što se tiče voznih karakteristika X-Trail mi se dopao više od klasičnih hibrida kod kojih je često deklarirana snaga jedna priča, a performanse pak pričaju sasvim drugu priču. Nissan svojih 213 KS vrlo efikasno prenosi na podlogu i ubrzanja s mjesta te međuubrzanja su impresivna kao na pravom električnom autu. Njegovih 213 KS se u praksi često doima i kao više. To potvrđuje i podatak o sprintu do 100 km/h koji traje okruglih sedam sekundi. Vrhunskom prijenosu snage na podlogu doprinosi i pogon na sve kotače. Maksimalna brzina je sa 180 km/h skromna kao i kod većine hibrida.

Dva elektromotora za pogon na sva četiri kotača

Što se tiče upravljivosti, X-Trail nije najizravniji ni najkomunikativniji na volanu, sklon blagom podupravljanju pri agresivnoj vožnji i naginjanju karoserije. No, sve to sam očekivao od ovako velikog, teškog i (vrlo) visokog SUV-a. Ovo nije automobil za jako dinamičnu vožnju, već prije svega udobna krstarica. Testni Trail s 20-inčnim kotačima iznenađujuće je udobnog ovjesa, unatoč velikim kotačima jako se dobro nosi s neravninama poput loše česte, šahtova i uspornika.

Pogon na sve kotače i SUV oblik odmah asociraju i na terensku vožnju no ovdje nemojte previše očekivati. Pogon je vrlo sposoban za tako nešto, no 18 centimetara razmaka od tla i relativno veliki prevjesi nisu nikakvi aduti za ništa više od vožnje malo lošijim makadamom. Bez obzira za to što ga je Nissan opremio nizom načina za terensku vožnju kojima se upravlja okretnim prekidačem smještenim na konzoli između kotača.

Prostran, ali i solidno visok

Što se prostranosti tiče, ovaj automobil je vrhunski. Straga nikakve probleme s koljenima i glavom neće imati ni osobe koje su visoke dva metra. U prtljažnik stane 525 litara, a njegov oblik je izuzetno iskoristiv. Dizajn unutrašnjosti je tipično – Nissan, pomalo konzervativan ali izuzetno ergonomski s mnogo tipka na armaturama i na upravljaču. Ovakvo rješenje uvijek mi je draže i praktičnije od toga kada se sve ugura na dodirni zaslon, što proizvođači sve češće rade. Dodirni zaslon od 12,3 inča dom je solidnog infotainment sustava s dovoljno funkcija koje je moguće lako pronaći. Instrumenti imaju istu dijagonalu, no ne sviđa mi se kvaliteta samog zaslona. U ovakvom autu sam očekivao ipak bolju rezoluciju.

Sve u svemu ovaj Nissan je zanimljiv eksperiment koji donosi mnoge prednosti nad klasičnim hibridima, no zapinje na onom najvažnijem – potrošnji. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Nissan nastaviti s njegovim razvojem i poboljšanjima ili će odustati i krenuti smjerom klasičnih hibrida u godinama koje su pred nama.

