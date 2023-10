Testirali smo novi Opel Grandland GSe, kompaktni SUV s tri motora i okretnim momentom većim nego kod Porschea 911. No uz sve to on ima i praktične strane...

Opel Grandland GSe je novi model u ponudi ovog proizvođača, no zavirimo li dublje shvatit ćemo da se zapravo radi o nećemo što je već dugo vremena na tržištu. Verziju Grandlanda s istim pogonom i gotovo identičnom tehnikom, Opel je nudio još od 2020. godine pod nazivom Hybrid 4. No, nedavno su se odlučili je preimenovati u GSe, malo ušminkati i minimalno tehnički doraditi. Sve se to dogodilo zbog oživljavanja oznake GS, koja je uz dodatak ‘i’ (GSi) krasila mnoge legendarne sportske Opele (Manta, Kadett). Slovo ‘i’ (kao injection) je sada zamijenilo slovo ‘e’ (kao electric).

S hibridnim pogonom koji se sastoji od tri motora i razvija čak 300 KS ovo je najsnažniji Opel današnjice. Još impresivniji je podatak o okretnom momentu. 520 Nm, je za usporedbu veći okretni moment od onoga koji ima osnovni Porsche 911 Carrera. Kako se kompaktni SUV, koji u osnovi sigurno nije zamišljen da bude sportski auto, nosi s tom snagom. Na to i ostala pitanja ću pokušati odgovoriti u nastavku.

Grand Sport Electric

GSe je kratica za Grand Sport Electric, te time Opel ne skriva da bi ovo zapravo trebao biti sportski automobil. No koliko mu je to uspjelo? Pretvoriti kompaktni SUV u sportski automobil su za sada pokušali samo neki s prilično skromnim rezultatima i zanimanjem kupaca. Volkswagen, recimo, ima Tiguan R, no nije da kupci za njega stoje u redu. To je prilično očekivano, jer ljubitelji sportskih kompaktnih automobila gotovo sigurno nisu i ljubitelji SUV-ova. No Opel se odlučio na malo drugačiji pristup. Iz izloga Stellantisovih pogonskih sklopova su posudili skoro najjaču plug-in hibridnu verziju. Doduše, maju i 360 KS u Peugeotu. Tako su autu uz vrhunske performanse dali i razumnu štedljivost, koja može biti i ‘senzacionalna’, pod uvjetom da auto svaki dan punite strujom.

Za početak malo o tehničkoj komponenti samog automobila. Opel je GSe napravio na osnovi ranije spomenutog Hybrid 4 Grandlanda, no da se ne bi radilo samo o preimenovanju napravljene su i male promjene. Automobil je dobio niz dizajnerskih detalja koji ga razlikuju od ostalih Grandlanda, a ovjes je modificiran kako bi pružio više uživanja za prave ljubitelje jurnjave. Izvana su promjene suptilne i morao sam ispred sebe staviti sliku staroga Hybrida 4 da bih zapravo dokučio o čemu se radi. Auto je dobio malo izmijenjen prednji odbojnik, novi set aluminijskih naplataka, GSe oznaku i novi stražnji odbojnik te sada izgleda mrvicu agresivnije.

Dvobojna izvedba

Ipak, tu je jedan trik koji će vam pomoći da u Grandlandu sigurno ne prođete nezapaženo na cesti, dvobojna karoserija. Pod dvobojnom karoserijom Opel ne podrazumijeva samo krov u drugoj boji već se crna boja spušta i na poklopac motora i lijepo stapa s karakterističnom Opel Vizor maskom. Naravno, Opel vas ne prisiljava za takvu ekstravagantnu kombinaciju boja i u ponudi su i verzije na kojima je crn samo krov. No ova, po mojem mišljenju, svakako naglašava sportske osobine auta. Bez toga Grandland je, možda, previše nenametljiv i previše ‘civiliziran’.

I u kabini je nekoliko stvari promijenjeno. Tu su specijalna sportska sjedala s presvlakama od Alcantare i mali sportski upravljač, no ukupni dojam nije nipošto sportski, već poprilično luksuzan i komforan. Ovdje dominira Opelov Pure Panel s dvostrukim zaslonom, koji kombinira 10-inčni zaslon osjetljiv na dodir s 12-inčnom digitalnom pločom s instrumentima. Serijska oprema je izuzetno bogata, kako i priliči modelu s vrha ponude. Tu su navigacija, bežični punjač za pametne telefone, sustav kamera za parkiranje s prikazom od 360 stupnjeva, vrhunska LED IntelliLux Pixel prednja svjetla i još mnogo toga.

Prostran uz ne prevelik prtljažnik

Izdašna je i ponuda prostora. Nema to nikakve veze s nekadašnjim sportskim skučenim GSi-jevima. Ovo je prostrani kompaktni SUV u kojem straga stanu i dvometraši. Jedino što mu po pogledu prostranosti zamjeram je prtljažnik koji je s 390 litara zaista skroman u za ovu klasu (klasični Grandland ima 514 litara). Razlog tome je prostor kojeg su straga ‘ukrali’ baterija i dodatni motor. Zbog istog razloga i spremnik za gorivo je dosta malen, samo 43 litara, što može biti malo frustrirajuće na dužim putovanjima autocestom. Jurite li autocestom morat ćete se pripremiti na češće pauze za nadolijevanje goriva.

Juriti u ovom automobilu je zaista lako. Najbolje je obarati sportski način rada jer tek tada će auto u potpunosti pružiti sve od sebe. Stiskom gasa se itekako osjeti respektabilna ‘konjica’ od 300 KS koja radi ispod poklopca motora i ispod prtljažnika. Sprijeda je turbo benzinac od 200 KS i električni motor od još 100 KS, a straga još jedan električni motor od 113 KS. Ako ste sada zbunjeni kako to može biti 300 KS, tajna je u kompliciranoj hibridnoj matematici po kojoj je ovaj auto unatoč tome što mu je zbroj snage svih motora 413 KS sposoban u jednom trenutku proizvesti ‘samo’ 300 KS. I kod mnogih drugih hibrida je slično stanje…

Pogon na sve kotače

Zbog pogona na sve kotače i asistenciji električnih motora, Grandland s mjesta kreće kao ‘ispaljen iz puške’ i nastavlja pravocrtno ubrzavati i pritom hvata 100 km/h za 6,1 sekundu i juri sve do 235 km/h. Električni motori posebno su korisni prilikom međuubrzanja koja ovaj auto obavlja još impresivnije od sprinta do 100 km/h tako da su preticanja s Grandlandom GSe kao ‘dječja igra’. Ovo je ozbiljno brz auto, na ravnome brži od većine klasičnih hot hatcheva kao što je Golf GTI što je prilično impresivno i sigurno će iznenaditi neke nadobudnije vozače koji se s vama odluče ‘utrkivati’ od semafora do semafora.

Na žalost, način na koji Grandland postiže ove impresivne performanse nije toliko uzbudljiv. Automatski mjenjač s osam stupnjeva pomalo nespretno reagira na agresivnu jurnjavu, malo kasni i zna biti ‘zbunjen’, pogotovo ako niste u sportskom načinu rada. Električni motori to pokrivaju u praksi, no ostaje dojam da je to moglo biti i ugodnije. Svakako dojam kojeg auto ostavlja samom vozaču nije ni blizu toliko uvjerljiv koliko konkretni rezultati (ubrzanje). Zvuk motora je pritom prilično glasan, no nije nimalo uzbudljiv. Opel je ovdje mogao malo poraditi na tome, možda ugradnjom drugog ispuha koji bi svemu da malo više sportskog šarma. Dakle performanse su hot-hatch, no dojam svakako nije.

Gotovo 1,9 tona

Kako bi se velika snaga što bolje iskoristila ovjes GSe-a je dorađen s tvrđim oprugama i novim setom amortizera. Dizajnirani su za bolju ravnotežu između udobnosti i sportskih osobina. Električni servo upravljač također je podešen kako bi volan bio precizniji. Sve to zvuči dobro, no problem je velika masa auta. Broji 1867 kilograma koja će poprilično razvodniti bilo kakav osjećaj agilnosti dok jurite zavojitim cestama. Daleko od taga da je Grandland GSe loš po zavojima, no nije to ni približno onaj osjećaj kakav imate u klasičnom hot-hatchu. Mnogo bliži je osjećaju kojeg imate u klasičnim SUV-ovima koji nisu baš najuzbudljiviji auti na cesti. No to za većinu kupca ionako neće biti važno. Kako sam već ranije istaknuo, kupci klasičnih hot-hatchova nisu istodobno i kupci ovakvih automobila.

Kada automobil iz sportskog načina vožnje prebacite u klasični hibridni, Grandland postaje mnogo civiliziraniji. Tiši, nježniji, tipičan plug-in hibrid koji vas svojim karakteristikama više tjera na lagano krstarenje nego na jurnjavu. Na mene osobno svi plug-in hibridi, ali i električni auti imaju neobičan ‘sedativni’ utjecaj. Bez obzira na njihove ‘ogromne konjice’ instantno me umire, učine manje agresivnim vozačem kojem je možda i zabavnije što manje potrošiti nego što brže juriti. Tako je i s Grandlandom koji može biti izuzetno štedljiv. Ali pod jednim uvjetom – da ga redovito punite strujom.

Kad juri, tada i troši

Kapacitet baterije na papiru je dovoljan za 59 WLTP kilometara, no u realnosti je to manje. Ovisno o stilu vožnje, gužvama u gradu, i vanjskoj temperaturi doseg je u praksi negdje između 40 i 50 kilometara gradske vožnje. Moguće je i više uz nježnu vožnju i malo prometa, ali i manje uz tešku nogu na gasu. Većini će to biti dovoljno za svakodnevne potrebe. Tako Grandland može biti iznimno štedljiv. No ako ga ne punite može pokazati i svoju drugu stranu, koja, ruku na srce, nije previše rastrošna, no nije ni posebno štedljiva. To je nemoguće kod ovako velikog, teškog i snažnog auta. Testna potrošnja s praznom baterijom iznosila mi je 7,6 l/100 kilometara, s time da se na autocesti podiže i preko 9 l/100 km, a u gradu pada na oko 6,5 l/100 km.

Iako je po svojoj definiciji ‘nekakav sportski auto’ Grandland se bolje ponaša kada ga vozite nježno. Tada će vam uzvratiti s mirnim, uglađenim radom, malo buke i razumnom potrošnjom. Ovjes je prilično tvrd, a što se može osjetiti na našim poslovično lošim cestama. Nije toliko tvrd da bi bio neudoban, no daleko je od onih najkomfornijih u klasi.

Grandland GSe je automobil s dva lica koji vam može pružiti uvid u dva svijeta: onaj sportski i onaj štedljivo-komforni. Ne i pružiti najbolje od oba svijeta, no svakako se radi o prilično jedinstvenom SUV-u kakvih gotovo da nema na tržištu. Pored toga, donosi dašak sportske uzbudljivosti u inače prilično predvidljivi i dosadni svijet modernih kompaktnih SUV-ova.

Tehnički podaci