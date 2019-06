Može i danima samo na struju

PHEV za pogon koristi kombinaciju 2,4-litrenog benzinskog motora te dva elektromotora, jedan sprijeda koji služi kao generator od 82 KS, te stražnji od 95 KS. Provjerili smo koliko je doseg samo u EV modu

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 2360 cm3 / 135 KS (105 KS-225KS) / 170 (176) km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 (WLTP) 2,0 (2,2) l/100 km / 46 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 312.900 kn (42.000 Eur) / 321.549 kn (43.161 Eur)

Promjene na tržištu osobnih automobila vidljive su svakog dana. Sve je više proizvođača koji u ponudu ubacuju hibridne modele, naprednije plug-in modele, kao i potpuno električne verzije. Da će tome biti tako, još je prije nekoliko godine predvidio i japanski Mitsubishi koji je svoj danas najveći model na našem tržištu, Outlander ponudio u plug-in verziji. Bio je to prvi plug-in hibridni SUV. Danas je na cesti aktualna generacija koja je u dotjeranom izdanju u domaće prodajne salone stigla početkom ove godine.

Što je to PHEV?

Družeći se tjedan danas s Outlanderom PHEV doznali smo da još uvijek ima jako putno vozača, a vjerujem da će tako biti još nekoliko godina, koji ne razaznaju razliku između hibrida i plug-in hibrida, odmah na prvu, kad im kažete da je ovo plug-in. Pa da i to spomenemo u slučaju da je tekst počeo čitati netko tko se nije upoznat. Znači, glavna razlika je u veličini, odnosno kapacitetu baterije, odnosno činjenici da plug-in hibridni model imate mogućnost puniti i na utičnici, a ne samo da se baterija nadopunjava tijekom rekuperacije toplinske energije tijekom vožnje, a što je slučaj kod ‘običnih’ hibrida.

O kakvom je pogonu ovdje uopće riječ? Radi se o simbiozi 2,4-litrenog benzinskog modela od 135 KS kojem su od pomoći i dva elektromotora. Jedan je smješten sprijeda, oznake je S61, a riječ je izvedbi od 82 KS i 137 Nm maksimalnog okretnog momenta koji je ustvari generator. Straga je nešto malo snažniji elektromotor oznake Y61 od 95 KS i 195 Nm. Kod dosadašnjeg modela prigovora korisnika je bilo na česte aktivacije benzinskog motora, a koji je još k tome pri samom startu i dosta glasan. Sada je to ispravljeno. Simbioza je mnogo bolja, rekli bi da nema nepotrebnih uključivanja benzinskog motora, a i kada se uključi nije nam zapelo za uho da bi bio preglasan.

Paralelni i serijski hibrid

Zahvaljujući ovakvoj kombinaciji, Outlander PHEV je moguće voziti kao potpuno električno vozilo, kada se elektromotor napaja energijom iz baterije, zatim kao serijskim hibridnim vozilom kada se rad benzinskog motora koristi samo da bi preko generatora punio bateriju za napajanje elektromotora, te i kao paralelni hibrid kada se snaga iz benzinskog motora koristi i za pokretanje kotača. Ovisno o tome u kojem se modu vožnje auto koristi, ovisi i njegova snaga. Sam benzinac ima 135 KS, EV mod kad se koristi stražnji elektromotor ima 70 kW, odnosno 95 KS, serijski hibridni sklop sa oba elektromotora ima 130 kW odnosno 177 KS, dok paralelni sustav sklopa benzinca i elektromotora ima ukupnu snagu od 165 kW odnosno 225 KS.

S obzirom na to da je zamisao ovog automobila, bez obzira na to što gabaritima nije namijenjen isključivo gradskoj vožnji, što više korištenje elektromotora, to smo i samo pokušali prakticirati. Cilj nam je bio da se pokušamo što više voziti koristeći samo električnu energiju i elektromotore, a što manje klasičnog benzinca. Smatramo da smo u tome i uspjeli, ali da bi do toga došli, bilo nam je potrebno malo pripreme. Nije moguće voziti se bez plana, bez razmišljanja, odnosno misli koja nas neprestano podsjeća – koliki nam je još doseg, gdje ćemo automobil napuniti.

Krenimo od početka. Kad 13,8 kWh litij-ionska baterija napona 300 V bude puna, putno računalo pokazuje doseg od 55-57 kilometara. Da je to stvarno moguće na gradskim prometnicama, i sami smo se uvjerili. Uspjeli smo napraviti baš toliko koliko nam je na početku putno računalo i pokazalo. Moramo priznati da smo u tome imali i saveznika. Bilo je to vrijeme, odnosno temperatura koja se kretala od 10 do 20 stupnjeva Celzijusa, pa nije bilo potrebe za uključivanjem klima uređaja koji bi inače doseg odmah smanjio za sedam kilometara. Mogli smo se voziti čak i bez ventilacije, uz malo odškrinute prozore, kada je cirkulacija zraka bila izvrsna. Naravno, govorimo o situaciji kad smo se vozili sami. Uz suputnika, ventilacija je ipak bila nužna, jer smo se brinuli i za ugodnost odnosno udobnost putovanja.

Znači, uspjeli smo u gradskom prometu doći do odmah prikazanog dosega, ali tome smo prilagodili i vožnju. Papučicu gasa nismo nepotrebno tiskali, bilo smo daleko pažljiviji, a pored toga dosta smo koristili i polugice iza upravljača vozila, a pomoću kojih se regulira jačina regenerativnog kočenja. Dok se na desnoj, gdje je oznaka ‘+’ pojačava jačina kočenja, lijevom se ona smanjuje (to je moguće i putem ručice mjenjača uz B mod). Time smo došli do toga da smo za upravljačem daleko više ‘radili’, i bili vrlo aktivno uključeni u vožnju, što je u daleko manjoj mjeri izraženo kad vozite automobil s klasičnim pogonom, kad ustvari vozite napamet.

Punjenje baterije

Ako su vam dnevne potrebe manje od 50 kilometara vrlo jednostavno možete prevaliti i značajnu ukupnu kilometražu bez da se uključi benzinski motor. I kad prevalite tu kilometražu koju vam automobil dozvoljava samo na električni pogon, te se upali benzinac, a vi potražite punionicu, dolazi do iznenađenja. Iznenađenje je vidljivo ako koriste DC punionicu, a na kojoj se nakon priključenja konektora pokazuje kapacitet baterije. Znači, baterija je toliko nisko napunjena da se više ne dozvoljava vožnja na električni pogon, a punionica nam je znala pokazivati da u njoj ima još barem 24%, a ponekad i 28%. Dakle, bateriju nije moguće u potpunosti isprazniti.

Outlander PHEV je moguće puniti na nekoliko načina. Najsporiji, ali svima i najdostupniji svakako bi trebao biti putem obične kućne utičnice, kada prema službenim podacima treba 5,5 sati. Moramo priznati, da to nismo isprobali, jer smo se više orijentirali na javne punionice. Uz automobil kabel za punjenje kod kuće, no želite li koristiti javnu punionicu, budite spremni na ‘dodatak’ od 3949 kuna za kabel koji s jedne strane ima konektor kao na vozilu, odnosno s druge Type 2 koji ude na punionicu. To ćemo prikazati i kao minus, jer ne možete koristiti sve punionice, s obzirom na to da na vozilu nema klasične Type 2 konektora.

Ipak, kako Outlander PHEV ima dva konektora, od velike koristi je onaj za DC struju, tzv. CHAdeMO. Njime se na brzoj punionici, odnosno punionici s istosmjernom strujom koje su kod nas do 50 kW materija može nadopuniti vrlo brzo. Službeni podatak govori o do 80% napunjenosti za 25 minuta, a nama je u praksi trebalo ponekad i 5-6 minuta više. Kad kapacitet baterije dođe do 80%, DC punjenje se prekida. Želite li ipak bateriju napuniti do kraja morate radnju ponoviti, odnosno ponovno pokrenuti proces punjenje. Tada je potrebno još nekih 20-ak minuta da se baterija napuni ‘do vrha’.

Na javnim punionicama je u pravilu moguće puniti dva vozila, iako kod nas sve imaju po tri kabla (dva DC – CHAdeMO te Combo (CCS) i AC – Type 2), no ponekad to nije moguće. Naime, treba imati na umu da samo jedno vozilo istovremeno može puniti uz neki od DC konektora, nikako dva, te jedan uz Type 2. Znači, ako je riječ o brzim punionicama, na Outlander PHEV-u možete koristiti samo DC priključak, a ako je riječ o punionicama gdje koristite vlastite kablove, onda ide AC struja. U tom slučaju potrebno je oko 3,5 sata da se prazna baterija napuni do kraja. U ovom slučaju nema isključenja kada se dosegne kapacitet od 80%.

U vožnji izvan grada, odnosno na autocesti, kada se potroši kapacitet baterije, Outlander PHEV se ponaša kao i svaki drugi benzinac. Iako je motor obujma 2,4-litre, snaga od 135 KS danas je primjerenija daleko manjim motorima. No, to ne znači da ne može ostvariti i zavidnu putnu brzinu. Naravno, tu dolazi do izražaja potrošnja koja se jačim pritiskom na papučicu gasa može popeti i preko 15 litara. S obzirom na to da na autocesti nema previše usporavanja, kada bi se koristila rekuperacija, punjenje baterije je minimalno.

I na kraju…

S obzirom na činjenicu da je riječ o vozilu dugom 469,5 centimetara, putnicima, je kako na prednjim, tako i na stražnjim sjedalima vrlo dobra ponuda prostora. Sjedala su prostrana i udobna, iako nisu namijenjena bržoj vožnju, kada bi tijelo vozača trebala što bolje držati pripijeno uz sebe. Tu je i prtljažnik obujma od solidne 463 litara, s time da u donjem dijelu, ispod podnice skrivaju pretinci za odlaganje sitnica, kit za krpanje probušene gume, alat, vatrogasni aparat… Otvoreni pretinci su i s lijeve, odnosno desne strane, podnice, a tu je i 12 V utičnica.

Ispred vozača Outlandera PHEV je pregledna instrumentna ploča s dva okrugla analogna pokazivača te između njih smješten digitalni display. Desni analogni pokazivač je brzinomjer, dok lijevi pokazuje jačinu kojom se troši energija baterije, odnosno kojom se snagom puni baterija tijekom rekuperacije, kao i u slučaju korištenja benzinskog motora kolika se snaga isporučuje. Putno računalo na digitalnom dijelu pokazuje doseg samo na električni pogon, kao i ukupni doseg električnog i benzinskog pogona.

Vjerujemo da ovakva vozila mogu biti dobra alternativa dizelskim primjercima koji polako, ali sigurno nestaju, a istovremeno i priprema za potpuno električna vozila čija će primjena u narednih nekoliko godina eksplodirati.

Mitsubishi Outlander na hrvatskom tržištu Mitsubishi Outlander se na hrvatskom tržištu nudi isključivo kao PHEV model, a kupci mogu birati tek između dvije razine opreme. Intense je ime početnog paketa, kao što je bio testni primjerak, a slobodno možemo izjaviti kako ima sve što je potrebno. Vrlo dobar paket sigurnosnih pomagala uključuje ABS, EBD, AST, TLC, BAS… zatim su tu Hill Assist, kožom presvučen upravljač, tempomat, multimedijski sustav sa 7-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir smještenim na središnjem grebenu, kamera za vožnju unazad, automatski dvozonski klima-uređaj, LED dnevna svjetla, 18-colni alu naplatci, sjedala presvučena u kombinaciju kože i alkantare… Sve to za 312.900 kuna. Testni primjerak je imao nadoplatu od 5000 kuna za metalik boju te dodatnih 3649 kuna za kabel kojime se omogućava punjenje na javnim punionicama. Bogatiji, Premium paket opreme je 50 tisuća kuna skuplji, a donosi mnogo bolji sigurnosni paket uz adaptivni tempomat, upozorenje u slučaju napuštanja vozne trake, te mrtvog kuta, automatska duga svjetla, grijanje vjetrobranskog stakla te upravljača, Rockford Fosgate audio 710W sustav s 9 zvučnika, krovni otvor…