Kažete li nekome da tražite pouzdan i kvalitetan automobil koji rijetkima zapadne za oko vjerujemo da će se vrlo rijetki sjetiti Mitsubishijevog modela ASX. No, nakon sedam dana druženja možemo reći - šteta što je tako. Sve je na svom mjestu, a dojmove potražite u nastavku teksta

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1590 cm3 / 117 KS / 183 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 6,2 l/100 km / 141 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 131.900 kn (17.705 Eur) / 142.400 kn (19.114 Eur)

Kupnja automobila mnogima je pravo zadovoljstvo, dok nekima izaziva neviđeni stres. Zašto? Prvo krenimo od ovog drugog, stresa. To je izraženo kod kupaca koji ne znaju što hoće, koji nemaju nikakvu viziju, a još manje želju. To su kupci koje je lako pokolebati, koji ujutro žele neki gradski SUV, popodne jurilicu kojom će se tijekom vikenda guštati, odnosno predvečer već razmišljaju o nekoj obiteljskoj limuzini. Ipak, traže mišljenje okoline, a koja im, naravno, svojim idejama pomaže u nastavku lutanja. I tako u krug, a što mnogima izaziva stres jer jednostavno se ne mogu odlučiti koji model, koju klasu, koju marku vozila da odaberu. Takve kupce je potrebno ‘dobiti’ u salon, a onda uz spretnog i iskusnog prodavača iz salona izlaze obavljena posla.

Oni kojima pak kupnja automobila predstavlja zadovoljstvo su daleko odlučniji, i više-manje, točno znaju što žele. To su u većini slučajeva kupci koji su vezani uz neki model, ili pak određenu marku i ne odstupaju previše. Osobno, poznajem nekoliko takvih, a neki od njih su kupci Mitsubishija. Mitsubishija, zato što su na neki način već dugi niz godina vezani uz njega te im nije potrebno niti tražiti nešto drugo. Nakon sedam dana druženja s već dobro poznatim gradskim SUV modelom ASX i sami smo ih donekle uspjeli razumjeti. Traže pouzdanost i kvalitetu, a nije ih briga za nikakve dodatke na automobilu, odnosno da je zadnji krik mode.

Da, upravo takav je Mitsubishi ASX kojeg smo imali priliku isprobati u njegovom osnovnom izdanju, pokretanom 1,6-litrenim benzinskim motorom od 117 konjskih snaga. Model je to koji je s nama još od davne 2010. godine, a do sada je doživio tek manje kozmetičke korekcije, odnosno promjene u pogonskoj paleti motora. Na ovogodišnjem salonu automobila u Ženevi Mitsubishi je prikazao novije izdanje, a koje bi se tek krajem godine trebalo pronaći i u domaćim prodajnim salonima, a za sada tu je model koji poznajemo već dulje vrijeme.

Posljednje izmjene modela koji smo isprobali donijele su lagano ušminkavanje prednjeg dijela vozila, uz Dynamic Shield masku kojom se stvara veća povezanost s legendarnim modelima kao što su Pajero ili Lancer Evolution. Navodno su se dizajneri pri promjenama prednjeg dijela vodili izgledom kacige samuraja. Tu si i nova LED dnevna svjetla, s unutrašnje strane branika, dok su na njihovim krajnjim dijelovima svijetla za maglu.

Posljednje izmjene donijele su i neke novosti na stražnjem dijelu. Tako su tu dorađena svijetla, ali i kromirana letvica iznad registracijske oznake. Zbog srebrne boje testnog primjerka ta letvica ne dolazi do izražaja. Promjene u izgledu doživio je i stražnji branik koji sada nije toliko ‘dosadan’. ASX odiše jednostavnim linijama koje na cesti ne privlače, ali kada se malo zagledate u automobil shvaćate koliko je viševremenski. Uostalom, to potvrđuje i činjenica da je već devet godina na tržištu.

Upravo te jednostavne linije pomažu mu da sporo zastarijeva, a nikada, pa niti na samom počeku prodaje nije bio model za kojim su se okretali. Pored toga, jednostavne linije eksterijera prenesene su i na interijer. Tako i prtljažnik koji s obujmom od 406 litara, ali pravilnih linija omogućava veliku iskoristivost. Pored toga, ispod ravne podnice je, umjesto rezervne gume, nekoliko pretinaca za odlaganje sitnica, poput dizalice, vatrogasnog aparata ili pak kita za krpanje gume s kompresorom. Naslon stražnje klupe je asimetrično djeljiv i preklopiv, a čime se omogućava prijevoz i duljih predmeta.

Kao što smo već spomenuli, i putnička kabina odiše jednostavnošću. Udobna, tvrda, ali ne pretvrda sjedala, no ne bi škodio kada bi imali nešto bolje bočne oslonce. Položaj sjedenja je nešto viši, ali za potpisnika ovih redaka, s visinom od 186 centimetara, i ne previsok. Upravo taj nešto viši položaj sjedenja, uz velike staklene površine, omogućava dobru preglednost.

Vozaču su na dohvat svi potrebni prekidači, iako ih nema previše pa je korištenje iznimno jednostavno. Na upravljaču nema nikakvih prekidača, nalazimo ih tek na središnjem grebenu. U gornjem dijelu, ispod dva otvora ventilacije je MGN navigacijski sustav sa Smartphone link funkcijom, na testnom primjerku jedini dio s popisa dodatne opreme. Visoki sjaj njegovog okvira otkriva kako to nije serijski dio vozila, malo odskače od ostatka putničke kabine.

Putnicima je na raspolaganju nekoliko pretinaca za odlaganje sitnica, odnosno boca s pićem. Između prednjih sjedala je i pretinac čiji je poklopac ujedno naslon za ruke. Riječ je o 436,5 centimetra dugom automobilu koji koristi istu platformu kao i njegov veći brat Outlander, no uz kraće prevjese, a što je doprinijelo ipak nešto dinamičnijem izgledu. Istovremeno, u putničkoj je kabini solidna količina prostora i na stražnjoj klupi. To možemo reći i za prostor za glavu istih putnika. Kao i eksterijer, putnička kabina ne odiše živošću. Štoviše, djeluje sivo. Kakva i je. No, ostavlja dojam da će takva, čvrsta biti i nakon godina i godina korištenja.

Ispod poklopca motora je dobro poznati 1,6-litreni atmosferski benzinac upregnut 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Upravljač je precizan, a zahvaljujući multilink ovjesu vožnja je udobna i zabavna. Stupanj prijenosa više bio bi od koristi na autocesti kada bi i buka motora bila nešto manja. Ipak, u gradskom prometu mjenjač je dobro odmjeren, a što se odražava i na solidnu potrošnju. Kretala se oko tvorničkog prosjeka od 6,2 litre.

Tijekom sedmodnevnog testiranja smo uspjeli prevaliti nešto malo više od 700 kilometara, a da nam je putno računalo pokazivali da imamo još za nešto više od 100 kilometara. Kad smo već kod putnog računala… Zanimljivo je da na ASX-u i dalje nema mogućnost pregleda prosječne potrošnje do njenog poništenja već se samostalno poništava nakon vožnje. Isto tako, tipka pomoću koje se pregledavaju podaci na putnom računalu smještena je na lijevoj strani, iza upravljača, što baš i nije praktično.

Vožnja testnim primjerkom ASX-a ne tjera na neprestano jače pritiskanje papučice gasa. Štoviše, vrlo je malo trenutaka bilo kada smo to radili, a i onda bi se zapitali – čemu? Jednostavno, ovo nije automobil za takvu vožnju. Rekli bi neki, ovo je auto za penzionere. I mi bi rado bili penzioneri. U prilog mu ide i cijena od 131.900 kuna za početni Inform paket opreme. Tome valja pridodati još 3000 kuna za metalik boju te 7500 kuna za MGN navigacijski sustav sa Smartphone link funkcijom. Čini nam se kao dobra ponuda.

Mitsubishi ASX na hrvatskom tržištu Kroz godine Mitsubishi je za ASX imao različite ponude. Danas je situacija vrlo jednostavna. U ponudi je tek jedan benzinski motor, atmosferac koji smo i sami testirali, a koji se može odabrati uz tri razine opreme. Svaki samo s pogonom na prednju osovinu. Početna Inform, kao na testnom primjerku osigurava ASC, ABS+EBD+BAS, automatski klima uređaj, upravljač podesiv po visini i dubini, 16-colni čelični naplatci, LED dnevna svjetla, halogena glavna, krovna antena u obliku peraje… Ovaj model stoji 131.900 kuna. Za 20 tisuća kuna dobiva se srednji Invite paket opreme, koji ima kromirane dodatke u putničkoj kabini, hlađeni pretinac za rukavice, MGN navigacijski uređaj s kamerom za vožnju unatrag, USB priključak, bluetooth, digitalni radio, kožom presvučen upravljač i ručica mjenjača, tempomat s kontrolama na upravljaču, grijanje prednjih sjedala… 168.900 kuna stoji najskuplji Intense+ paket opreme koji ima još nekoliko pomagala s popisa sigurnosne opreme, smart key…