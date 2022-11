Vrlo dobru ponudu opreme prati i kvaliteta izrade koja je na razini europskih konkurenata. Dodatni plus za kojim kaskaju brojni konkurenti svakako je i sedam godina jamstva, kao i modeli odmah spremni za isporuku

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 999 cm3 / 111 KS / 180 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 7,4 l/100 km / 163 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 180.075 kn (23.900 Eur)

Nema sumnje da su u MG Motoru itekako svjesni kako imaju izvrsne adute poremetiti prodajne planove dosadašnjim glavnim igračima u pojedinim segmentima vozila. Najpovoljniji model u MG-ovoj ponudi svakako je ZS koji se pored električne verzije nudi i kao benzinac. Upravo taj benzinski model ima mogućnost postati sve viđeniji model na domaćim prometnicama. Aduta za to je nekoliko. Jedan od najvažnijih danas, kad mnogi proizvođači imaju povelike liste čekanja, svakako je mogućnost isporuke odmah, s lokalnog lagera. Nadalje, tu je i vrlo korektna cijena s obzirom na ono što ZS nudi.

Uskočio u popularni segment

ZS je pripadnik B-SUV segmenta, a gdje su recimo ove godine vodeći modeli Dacia Duster te Opel Crossland. Iako je riječ o novom modelu na domaćem tržištu, ZS i nije toliko novi model. Naime, prvi je puta predstavljen tijekom 2017. godine, a do sada je imao i jedan redizajn. Nije isključeno kako se uskoro može očekivati i novije izdanje. No, to ne znači da je riječ o modelu koji se ne može uhvatiti u koštac s izravnim konkurentima.

Najpovoljniji MG-ov model nastao je na platformi međuosovinskog razmaka 258 centimetara, dok ukupno u dužinu broji 433,2 cm. Nije to model koji privlači nekim posebnim dizajnerskim detaljima. Ne odskače od konkurencije, a što je uostalom i dobra stvar jer ne bi trebao dizajnerski brzo i ostariti. Ipak, s prednje strane vozila odmah u oči upada veliki MG logo, a koji kod onih manjih automobilskih znalaca izaziva zanimanje o kojem je modelu riječ.

Prostrana putnička kabina

Zavirimo li u putničku kabinu, tu do izražaja dolazi vrlo solidna količina prostora. To se može ustvrditi za putnike na prednjim, ali i stražnjim sjedalima. Nakon što zasjednete za upravljač imate na raspolaganju jako dobro vozačko okruženje. Testni model tako nudi kožom presvučen upravljač koji jako dobro ‘sjeda’ u ruke. Nije prevelik, a dodatnu čar osigurava crveni konac. To je detalj koji se provlači i po kožom presvučenim sjedalima, ali i na centralnoj konzoli, središnjem grebenu te oblogama vrata. Ne bi škodilo i podešavanje upravljača po dubini, a ne samo po visini.

Ispred vozača je digitalna instrumentna ploča koja je podijeljena u tri segmenta. Središnji donosi izmjenjive podatke instrumentne ploče. U lijevom dijelu je brzinomjer, a ispod kojeg je pokazivač razine goriva. U desnom je dijelu brojač okretaja, uz pokazivač razine temperature motora. Da nije riječ o oskudno opremljenom modelu pokazuje nam i pokazivač razine tlaka u svakom kotaču, kao i njegova temperatura.

Skladno uređenje uz dobru opremu

I dok su obloge vrata opremljene nešto grubljom plastikom, dojam popravljaju umetci od mekanog materijala uz crveni prošiv. Elektronski su pokretana sva stakla, a testni je model opremljen i tempomatom. Središnji greben donosi 10,1-inčni digitalni zaslon infotainment sustava. Zaslon je osjetljiv na dodir, s time da su i neke osnovne funkcije smještene na fizičkim tipkama ispod zaslona. Pored ‘home’ tipke tu je mogućnost povećavanja odnosno smanjenja volumena audio sustava, te funkcije klima uređaja.

Sam infotainment sustav nešto je starije izvedbe te ne bi škodilo kada bi bio novije verzije kao na električnom izdanju ZS-a. Ponekad je malo sporiji, a pored toga ne može se podičiti niti nekom kvalitetnijom rezolucijom. No, funkcionalan je, a uostalom niti konkurencija ne pruža nešto bitno bolju verziju.

Dio velikog proizvođača

MG Motor dio je SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), a što znači da su korištena neka rješenja i iz ostalih suradnji ovog velikog kineskog proizvođača automobila. Ta sličnost s nekim ostalim automobilima vidljiva je po nekoliko elemenata, a što u konačnici nije ništa loše, ništa što nismo već do sada viđali i kod nekih drugih proizvođača.

U vožnji ZS djeluje dosta čvrsto i poslušno. Nije ovo model koji vas tjera na postizanje nekih većih brzina, iako je sposoban i za to. Ovo je ipak model koji je namijenjen normalnom, svakodnevnom korištenju uz racionalne troškove. ZS je vrlo skladno odmjeren automobil, a koji su kineski stručnjaci pripremili nakon pomne analize potreba i želja europskih kupaca. Naime, MG je u kineskom vlasništvu, ali je marka namijenjena isključivo izvozu, uz veliki naglasak na tržište Europe. Doduše, prodaje se i na mnogim velik svjetskim tržištima.

Moderan benzinski motor

Ponudu motora otvara provjereni atmosferski 1,5 DOHC VTI-benzinac snage 106 KS, dok je testni bio iz modernije alternative. Riječ je o jednolitrenom T-GDI benzinskom motoru koji uz pomoć turba i izravnog ubrizgavanja goriva razvija 111 KS (82 kW pri 5200 o/min). Ovaj trocilindraš nudi 160 Nm okretnog momenta, i to u izuzetno širokom rasponu okretaja. Riječ je o rasponu između 1800 i 4700 okretaja.

Ovaj je model raspoloživ uz šeststupanjski ručni mjenjačem, dok je nama na raspolaganju bio šeststupanjski automatik. Kako sam već spomenuo, ZS nije model koji zove na jače pritiskanje papučice gasa i postizanje visokih brzina. U skladu s time je i ubrzanje od 12,4 sekundi s mjesta do stotke. Ipak, maksimalna brzina je ograničena na 180 km/h, što će zadovoljiti mnoge. Deklarirana je potrošnja između 6,6 i 7,2 litre na 100 km, dok sam tijekom testa imao tek malo odstupanje od tek malo više od pola litre. Tome u prilog ide i ne tako velika masa vozila od 1231 kilograma.

Dobro odmjeren prtljažnik

Pored prostrane putničke kabine, dobra stvar modela ZS je i obujam prtljažnika. Riječ je o osnovnih 448 litara, a što se preklapanjem naslona stražnjih sjedala povećava na 1375 litara. Prtljažnik se otvara okretanjem MG logotipa na vratima, kao što to bude i na Volkswagen modelima. U slučaju da imate više od nekih 175 centimetara morate biti oprezni s otvorenim vratima prtljažnika da se u ista ne lupite glavom. Podnica u prtljažniku podesiva je u dvije razine, a testni model nije imao rezervni kotač već kit za krpanje gume. To je dovelo i do još prostora za odlaganje stvari u prostoru za rezervni kotač.

Na kraju da se ponovno vratim na adute modela ZS, ali i marke MG Motor. Pored vrlo dobro odmjerenog uloženog i dobivenog, tu je svakako i jamstvo. Ono na modele ovog kineskog proizvođača iznosi 7 godina ili 150 tisuća prevaljenih kilometara. To bi svakako mogla biti prednost u odnosu na konkurente. Iako je ZS model koji se proizvodi u Kini, da mu prekrijete logotipove teško da bi prosječni kupac otkrio o kojem je modelu riječ. Isto tako, teško da ne bi kvalitetu uspoređivao i stavljao na isti ili viši nivo od brojnih europskih konkurenata. Ovaj je model još jedan dokaz da nakon mnogo borbe s raznim regulatorima, kineski automobili postaju sve žešća konkurencija koja će imati vrlo zanimljivu liniju porasta udjela na Starom kontinentu.

ZS na hrvatskom tržištu ZS kreće s cijenom od 142.402 kune za Excite razinu opreme te 1,5-litreni benzinski motor od 106 KS. Za tisuću eura više moguće je kupiti bogatiji Exclusive paket opreme. Iduća, treća razina opreme nosi naziv Luxury, a dolazi isključivo uz trocilindarski jednolitreni benzinac od 111 KS. Za ovaj je model potrebno izdvojiti 172.540 kuna. Osim novije generacije motora, ovaj model donosi i kameru 360 stupnjeva i sustav za nadzor mrtvog kuta. Tu je i mogućnost ulaska u vozilo bez potrebe za diranjem ključa te pokretanje vozila na tipku Start. Vozačevo je sjedalo električno podesivo u šest smjerova, a prednja su sjedala i grijana. Top verzija je testna koja je opremljena 6-stupanjskim automatskim mjenjačem, a koji je vrijedan nadoplate od tisuću eura. Konačna cijena je 180.075 kn. Osim testne narančaste boje, moguće je odabrati još bijelu, crnu, plavu, srebrnu i crvenu boju eksterijera.

