Osim hrpe zaslona testni E 200 d ima i igrice i selfie kameru na armaturama. No prije nego što krenete negodovati, valja napomenuti: ostale su one klasične vrijednosti, a i vožnja je postala puno bolja...

Ako još niste znali, već tri mjeseca u Hrvatskoj se prodaje nova E-klasa. Možda ste tu informaciju propustili u poplavi raznih Mercedesovih SUV-ova i EQE električnih modela. Mercedes je svoj (nekad) najvažniji auto stavio u drugi plan. No znači li to da je on sada manje impresivan ili dobar nego prethodne generacije koje su redovito bile stupovi ponude Mercedesa? To sam pokušao provjeriti testom osnovne dizelske verzije 220 d, no ovo osnovne uzmite uvjetno, jer automobil je prepun dodatne opreme koja jako podiže dojam i cijenu.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Iako je Mercedes, kao što sam već rekao, u prvi plan stavio električne modele, većini ljudi su još uvijek draži oni klasični. Klasika kod E-klase je svakako dizel. Dizelske E-klase prevozile su i prevozit će još godinama milijune obitelji, biznismena i svih onih koji od automobila žele nešto više ili da im on bude statusni simbol. Jer E-klasa je, nesumnjivo, bila i ostala jedan od najvećih statusnih simbola na cesti.

Vrhunska aerodinamika

Na sreću E-klasa još uvijek izgleda prepoznatljivo. Nema previše tragova dizajna EQE modela, no na aerodinamiku je Mercedes itekako mislio. Koeficijent otpora zraka od 0,23 vrhunski je bez da se na dizajnu vidi neko pretjerivanje u jurnjavi za tim koeficijentom. Elegantan automobil u osnovi, a vrlo atraktivan kad na njega dodate AMG paket kakav ima testni model. To podrazumijeva spuštenu karoseriju, nekoliko ukrasa, profinjenih sportskih detalja i velike naplatke od čak 20 cola. Mercedes je mnogo mislio i na zgodne detalje. U oči upadaju trokrake zvijezde na grafici stražnjih svjetala. Isto tako, ne primijetiti ne možete ni kvake koje se zbog aerodinamike uvlače i koje, kada ih koristite, ostavljaju izuzetno kvalitetan i robustan dojam.

Dimenzije nove E-klase se gotovo nisu promijenile u odnosu na prethodnika. Tako E-klasa ne prati ogroman i možda nepotreban rast svojeg najvećeg konkurenta, BMW-a serije 5. On koji je u najnovijem izdanju dosegnuo čak 504 cm. E-klasa ima 495 cm u dužinu i široka je 188 cm, što znači i da je kompaktnija od BMW-a. To može biti korisno pri traganju za parkirnim mjestom. Međuosovinski razmak je porastao na 296 cm.

Čak tri digitalna zaslona

Kao što i priliči pravom luksuznom Mercedesu, u unutrašnjosti je nova E-klasa pravi vatromet tehnologije. Pogotovo ako mnogo doplatite, a za testni auto je nadoplaćeno čak 44.000 eura dodatne opreme. Uz to E-klasa se pretvara u pravu tehnološku igračku i nekima će to možda biti i previše. Uz nadoplatu testni auto ima takozvani Supercsreen koji se sastoji od dva 12,3-inčna zaslona i jednog od 14,4 inča. Ako se pitate čemu treći zaslon, pa jedan je ispred vozača za instrumente, jedan je klasični središnji, a treći dodirni je ispred – suvozača.

Osim hrpe zaslona testni 200d ima i selfie kameru na armaturama. To zvuči pomalo nepotrebno, no poslovnim ljudima možda posluži za Zoom sastanke koje od sada možete održavati u autu (hvala lockdownu i radu od kuće). U autu možete igrati i nekoliko igrica ili koristiti Tik Tok. Kao što sam rekao, definitivno nije za svakoga i mnogima će se činiti jako pretjeranim.

No, ni tu popisu visokotehnoloških novosti nije kraj. E-klasi možete zadati i rutine, primjerice ako temperatura padne ispod određene razine, recimo 5°C, možete joj, na primjer, zadati da kada uđete automatski upali grajanje sjedala. Naravno, grijati može i volan, kao i promijeniti ambijentalno svjetlo u crvenu boju kako biste imali ‘dojam toplog okruženja’. Primjeri ovakvih rutina su bezbrojni. Tu je i funkcija proširene stvarnosti navigacijskog sustava koju sam već ranije dobro upoznao u nekim drugim Mercedesima i koja izgleda dobro te može biti od velike koristi. Tu je i jedan od najvećih HUD zaslona koje sam ikada vidio u automobilu.

Spomenuti moram i da E-klasa od sada može samostalno mijenjati trake u vožnji. Za to u načinu poluautonomne vožnje (održavanje trake i adaptivni tempomat) potrebno je dati samo žmigavac i auto će sve obaviti sam. Funkcionira skoro bez greške, auto ponekad odbija izvesti taj manevar iz ovog ili onog meni nejasnog razloga. No je li to potrebno? Većini vozača i nije, no Mercedes radi male korake prema potpuno autonomnoj vožnji, pa zašto ne neke od njenih funkcija ponuditi već sada. Tesla to ionako može (više ili manje uspješno) već jako dugo.

Izgled upotpunjuju AMG paketi

U ovom autu se vrlo lako naviknete i na glasovno upravljanje. Jednostavno zato što radi vrlo dobro. Pohvalno je što automobil ima i tipku ispod središnjeg zaslona s kojim možete izravno pristupiti u izbornik. Tu možete isključiti sve dosadne (sada obavezne) pomagače, poput upozorenja za prekoračenje brzine. Grafika na svim zaslonima je svjetske klase, a sustav je, što ne iznenađuje, munjevito brz. Sve funkcionira besprijekorno, a čak mi nisu smetali ni 3D instrumenti ispred vozača (3D efekt se može i isključiti) koji su u mnogim drugim automobilima bespotrebni i nepraktični. U E-klasi su praktični, pregledni i izgledaju dobro.

Uz sve tehnološke dodatke i pretjerivanja, automobil ima i nekoliko detalja s popisa dodatne opreme. Oni će razveseliti one kojima nije samo visoka tehnologija na pameti, odnosno ljubitelje estetike, vožnje i konzervativnije zabave u autu. Uz ranije spomenut AMG vanjski paket tu je i AMG unutarnji paket. Tu je i vrhunski zračni ovjes koji je velik plus za komfor i vozne karakteristike, odličan sustav upravljanja na sve kotače, Burmester 4D surround audio sustav i fina Nappa koža na sjedalima i posvuda oko njih. Kvaliteta materijala je općenito ‘vrh vrhova’, a isto se može reći i za osjećaj kvalitete završne obrade. Spomenuti valja i prilagodiva ‘digitalna LED svjetla’ koja na otvorenoj cesti rade vrhunski i ‘pretvaraju noć u dan’ bez da smetaju drugima.

Primjetan je dojam visoke kvalitete

Sjedala su apsolutno izvrsna, položaj sjedenja je savršeno lako namjestiti, a po potrebi će to auto učiniti i sam za vas. Samo morate upisati vašu visinu i on će sjedala i upravljač namjestiti u poziciju koja bi trebala biti idealna. U mom slučaju nije previše pogriješio. Drugi red sjedala također je odlično mjesto za putovanje. Prostor za noge je ogroman kao i u dosadašnjim E-klasama. Uz to prtljažnik je velik i dubok te prepun dobro promišljenih rješenja.

Jasno, E-klasa se ne kupuje samo zbog hi-tech detalja i velikih te brojnih zaslona, mnogi je kupuju zato što je udoban i odličan auto u vožnji. Je li se kod nove to stavljeno u drugi plan? Na sreću nije. E-klasa je i dalje savršen primjer suverene smirenosti na kotačima. No u novoj generaciji je postala i agilnija te zabavnija u vožnji. Kao da je više orijentirana i na mlađe kupce, ne na tradicionalnu stariju populaciju koja ju je u prošlosti uvijek najradije birala. Novi E 220 d u vožnji odaje dojam znatno življeg, okretnijeg i lakšeg auta od prethodnika.

Za to je sigurno zaslužno i upravljanje na sve kotače koje se itekako osjeti i doprinosi preciznijim putanjama kroz zavoje i bržim promjenama smjera. E 220 d može biti vrlo brz kroz zavoje, i nevjerojatno dobro prianja za cestu u brzim, dugim zavojima kao što su prilazi na autocestu. Na autocesti je rijetko koji auto tako uvjerljiv. Pri 130 imate dojam da se vozite 80 km/h, što zbog ovjesa, a što zbog savršene zvučne izolacije. Odlično mu paše i opuštenija vožnja kada briljira svojim komforom.

Potrošnja na razini kompakta

A što je s motorom? Za mene je aktualni 2-litreni dizel jedan od najboljih Mercedesovih motora od kada je predstavljen 2016. godine. Možda to zvuči čudno kada se uzme u obzir da je ovo najslabiji dizel u E-klasi, no ovaj motor je jednostavno odlična mjera za E-klasu. Ima 197 KS i pomaže mu elektromotor s još 23 KS, što možda zvuči skromno za E-klasu. No, mora se u obzir uzeti i popriličan moment od 440 Nm. U praksi motor reagira vrlo dobro, daje autu vrhunska ubrzanja i međuubrzanja kada su potrebna (7,6 sekundi do 100) i ostavlja suveren dojam čak i na visokim brzinama na autocestama.

Uostalom, maksimalna brzina ovog auta je čak 238 km/h. Tu je i niska potrošnja. Manje od 7 l/100 km pri visokom tempu na autocesti i otprilike ista potrošnja u gradskoj vožnji vrhunske su vrijednosti. Prosjek testa, gdje je bilo i dosta vožnje otvorenim cestama, ali bez pažnje na potrošnju, bio je 5,4 l/100 km.

Nova E-klasa je svakako vrhunski automobil. Neka vas višak zaslona i visokotehnoloških rješenja ne zavara. U suštini ovaj automobil i dalje ima sve vrijednosti dosadašnjih E-klasa. Pri tome je dobio i mnogo bolja vozna dinamična svojstva. Mali dizel svoj posao radi iznenađujuće dobro. Realno, presječnom vozaču snažniji pogon ni ne treba. Tu je još samo cijena – 120.270 eura. Bez obzira na obilje dodatne opreme, tu je Mercedes možda malo pretjerao. Nažalost, nije da i ostali proizvođači ne prate taj trend (pre)visokih cijena…

Tehnički podaci