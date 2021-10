Mercedes je ove godine u prodaju pustio novu generaciju C-klase koja se osim u limuzinskom izdanju prodaje i kao karavan. Birati se može između 1,5-litrenog benzinca koji kao model C 180 dolazi sa 170 KS, odnosno kao C 200 s 204 KS. Snažnija verzija može biti opremljena i 4Matic pogonom na sva četiri kotača. Dvolitreni benzinac je C 300 od 258 KS, koji također može biti i u 4Matic verziji. Dizelska ponuda je dvolitreni turbodizelaš koji kod modela C 220 d ima 200 KS, odnosno 265 kod C 300 d. Kasnije se očekuje i plug-in verzija. Cijene kreću od 335.925 kn za model C 180. C 200 starta na 363.317, a bogato opremljenom testnom primjerku cijena je porasla na 498.744 kn.