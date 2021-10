Testni primjerak, još više stilski dotjeran privlači brojne poglede, a obiluje i silnom opremom koja mu je konačnu cijenu povećala na gotovo pola milijuna kuna

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1496 cm3 / 204 KS / 246 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 7,2-6,3 (8,0) l/100 km / 163-143 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 363.317 kn (48.442 Eur) / 498.744 kn (66.499 Eur)

Na proljeće smo, nakon još jedne u nizu digitalnih premijera, detaljno izvijestili o novoj generaciji Mercedes-Benzove C-klase. Sada, početkom jeseni imali smo priliku i samu sjesti za upravljač novog modela, a koji je iznimno bitan za njemačkog proizvođača premium automobila. Spomenimo kako je ovo najprodavaniji Mercedesov model, a koji je još od linije 190, predstavljene tijekom 1982. godine, prodan u više od 10,5 milijuna primjeraka.

Još prilikom predstavljanja spomenuo sam kako nova generacija C-klase ima mnoge dodirne točke s velikom S-klasom, pa je tako nakon prestižne limuzine i ona preuzela drugu generaciju MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sustava, a što daje jednu sasvim novu sliku putničke kabine. Tome ću se vratiti malo kasnije. Odmah na početku, stvarno je dojmljiv vanjski dizajn. Testirani primjerak u bijeloj bolji odiše elegancijom, a istovremeno i vrlo snažnim dojmom sportskog karaktera.

Dizajnerski dragulj

Eksterijer obiluje brojnim dizajnerskim detaljima koje smo već do sada imali priliku vidjeti na nekim većim, ali i manjim modelima koje krasi logotip trokrake zvijezde. Tako su vidljive sličnosti i s A-klasom, kao i E-klasom, odnosno S-klasom. Ta sličnost sa S-klasom daje ovom, budimo realni, dva broja manjem modelu, ipak kudikamo više na važnosti. Hoće li to pak smetati kupcima S-klase? Teško!

Testi je primjerak opremljen AMG Line eksterijer paketom koji upotpunjuje doplatu za Designo opalite bijelu boju, a na što se nadovezuju AMG 19-inčni višekraki aluminijski naplatci. Tako kućišta bočnih retrovizora dolaze u boji vozila, a dinamičnost naglašavaju i umetci na pragovima. Testni primjerak istovremeno djeluje i iznimno decentno, a što naglašavaju i dodatno zatamnjena stakla, kao i električno pomični panoramski krov.

Prednju masku karakterizira jasno istaknuti logotip zvijezde, a koja je uokvirena kromiranom linijom koja se crtom nastavlja do bočnih dijelova. Rešetka maske je pak prožeta saćastim mrežom, a koja sadrži mnogo malih, trokrakih srebrnih zvijezda. To djeluje moderno i privlačno, a opet jednostavno. Straga dinamičnost naglašavaju kromirani završetci ispušnih cijevi na svakoj strani, doduše lažni, a iznad kojih je kromirana lajsna.

Nakon otvaranja vrata teško je da odmah u oči ne upadnu dva velika digitalna zaslona. Tako je ispred vozača položeni od 31,2 cm dijagonale, dok je na središnjem grebenu dijagonale 30,2 cm, dok serijski dolazi od 26 cm umjesto klasične instrumentne ploče, odnosno središnji od 24,1 cm. Ovako impresivni zasloni putničkoj kabini daju potpuno neku novu dimenziju u odnosu na veliku većinu automobila na tržištu.

Digitalno na svakom koraku

Govorimo li o zaslonu ispred vozača, isti se može individualizirati s tri stila prikaza (decentan, sportski, klasičan) te tri načina (navigacija, pomoć, servis). U ‘klasičnom’ stilu tu su dva okrugla pokazivača, a između kojih je moguće izmjenjivati sadržaj bitan za vozača, poput podatak putnog računala. U ‘sportskom’ dominira crvena boja s dinamičnim dizajnom središnje postavljenog pokazivača okretaja motora. Treći, ‘decentan’ stil sadržaj svodi na ono bitno.

Pored svega toga, valja imati na umu kako se oba zaslona mogu prikazati u sedam shema boja s ambijentalnom rasvjetom. Zaslonima, odnosno funkcijama na njima upravlja se putem prekidača na upravljaču. Prekidači nisu fizički zdignuti, već se nalaze ispod piano black površine, pa njima upravljate poput funkcija na pametnim telefonima, uglađeno i elegantno. Gornji dio lijevog kraka na upravljaču namijenjen je upravljanju funkcijama zaslona ispred vozača, dok su na donjem dijelu kraka funkcije tempomata i limitatora. Gornji dio desnog kraka služi za upravljanje funkcijama središnjeg zaslona, i to bez micanja ruke s kola upravljača, dok su u donjem djelu desnog kraka funkcije audio uređaja odnosno telefona.

Ispod središnjeg zaslona je tanka trka s još nekoliko funkcija. Dynamic funkcija omogućuje izmjenu nekoliko podešenja rada motora, EPS-a, ovjesa… To su Eco, Comfort, Sport, SportPlus te Individual u kojem sami može podešavati željene parametre. Na toj traci moguće je pokrenuti prikaz slike s kamere, upaliti sva četiri žmigavca, ugasiti sustav ili samo ekran, ugasiti zvuk, odnosno podesiti jačinu zvuka audio sustava kao i pristupiti bitnim funkcijama poput ESP-a, parking senzora odnosno sustava za zadržavanje vozila unutar traka. Tu je i mogućnost zaključavanja, odnosno otključavanja korisničkog podešenja uz pomoć otiska prsta.

Iako na središnjem zaslonu ima pregršt funkcija i mogućnosti podešavanja istih, dosta brzo sam se naviknuo na sve potrebno, a što sam kasnije bez problema pronalazio. Pored činjenice da se brojnim funkcijama može upravljati ili tipkanjem po samom zaslonu ili pak već spomenutim prekidačima na upravljaču, to je moguće obaviti i na daljinu. Da, Mercedes Me aplikacija, omogućava pregled osnovnih podataka, poput informacija putnog računala, ali i izmjenu ambijentalne rasvjete, te unutarnjeg i vanjskog osvjetljenja.

Uz Mercedes Me aplikaciju sve je lakše

Također, možete otvoriti ili zatvoriti bočna stakla, ali i krovni prozor. Ova je funkcija povezana sa senzorom kiše, pa će u slučaju početka padalina automobil samostalno zatvoriti prozore. Isprobao sam – radi dobro! Naravno, vozilo možete otključati ili zaključati, ali provjeriti koliki ja tlak u gumama. Možete postaviti i alarmiranje u slučaju da vozilo napusti krug od 1 do 5 kilometara, ovisno o tome što ste postavili, ili već ako se motor pokrene bez vašeg znanja. U slučaju da tražite vozilo na nepreglednom parkiralištu, i to po noći, možete upaliti svjetla kako bi ga lakše locirali.

Zanimljivost je što dok a središnjem zaslonu imate upaljenu navigaciju, ne nužno postavljeno odredište, prilikom približavanja bitnijim raskršćima pali se dodatni prozor s prikazom situacije ispred vozila. Kad je postavljena ruta, na tom skočnom prozoru pojavljuju se i strelice koje sugeriraju gdje trebate skrenuti, a navodi se i ime ulice. Zanimljiva funkcija, no to znači i skretanje pogleda s ceste. Ne bi bilo loše kada bi se to prikazivalo na zaslonu ispred vozača. Slika tijekom dana je izvrsna, čista i realna, dok tijekom noćne vožnje ta slika i nije isto tako visoke kvalitete.

Podno središnjeg grebena je zatvoreni prostor koji nakon otvaranja ima mogućnost primanja dvije boce od pola litre, tu je i USB-C utor, ali i pomalo sakriven prostor za bežično punjenje mobilnog uređaja. Zaboravite li uređaj ukloniti nakon što se ugasi vozilo, sustav na središnjem zaslonu to alarmira i podsjeća kako je pametni telefon u prostoru za punjenje. U nastavku je naslon za ruku presvučen kožom, a ispod kojeg se nakon otvaranja isto tako nalaz prostor za odlaganje sitnica, uz još dvije USB-C utičnice. Stražnji dio tog središnjeg dijela završava uz dva otvora ventilacije te dva malena otvorena pretinca.

Moderna i prostrana putnička kabina

Nema sumnje kako je putnička kabina nove C-klase mnogo bolja od one u modelu do sada. Pored toga, pruža i više prostora. Sjedala su vrlo udobna, a njihovim se funkcijama upravlja putem prekidača na vratima vozača, odnosno suvozača. Vozač ima mogućnost memoriranja tri položaja sjedenja, a prednja su sjedala i grijana. Odlična funkcija za doba godine koje na slijedi. Vrlo brzo sam uspio sve potrebno podesiti i pronaći svoj idealan položaj sjedenja. Pored toga, masivnije kolo upravljača odlično sjeda u ruke. Sve to dobar je početak ugodnog druženja.

Upravo ugodno je bilo druženje s novom C-klasom. S obzirom na to da sam je koristio uglavnom na gradskim prometnicama, po Zagrebu i Samoboru, moram priznati da sam 98% vožnje obavio u Comfort modu. Probao sam i Eco, te Sport, ali niti jedan mi nije bio prikladan za tih tjedan dana. Pored brojnih mogućnosti MBUX sustava (Mercedes-Benz User Experience), a kojeg ustvari čine brojne funkcije koje smo spominjali. Mnogim se funkcija može i glasovno upravljati, i to uz pomoć glasovnog asistenta koji inače reagira na frazu ‘Hey Mercedes’. Ponekad se nije pokretao.

Digitalna svjetla noć pretvraju u dan

U vožnji je testni primjerak, iako postavljen na 19-colne niskoprofilne gume bio dosta udoban. Doduše, na toj veličini kotača nije moguće sakriti velike nedostatke domaćih prometnica. Tijekom noćne vožnje, pogotovo na relaciji između maloprije spomenuta dva susjedna grada oduševljavale su me Digital Light prednja svjetla. Njih čine tri vrlo snažne LED diode koje snop svjetla lome i osvjetljava putem 1,3 milijuna mikro-ogledala, pa je njihova rezolucija na vozilu veća od 2,6 milijuna piksela. Duga svjetla su automatska, a dolaskom na prepreku, odnosno drugo vozilo samo se ta prepreka izolira te ne osvjetljava. Time se dobiva jako velika osvijetljena površina, a što povećava sigurnost vožnje.

Sasvim dovoljno prostora ima i na stražnjoj klupi, dok je prtljažnik od 455 litara ostao identičan kao na modelu koji je se više ne proizvodi. Pristup prtljažniku je dobar, poklopac prtljažnika ima električno pokretanja, a ispod podnice je prostor za odlaganje prve pomoći, kita za popravak probušene gume, kao i originalna Mercedes sklopiva kašeta. U podu si i kuke za učvršćivanje prtljage, dok su pri vrhu bočnih dijelova i kukice gdje možete objesiti vrećice. Tu su i prekidači za preklapanje naslona stražnje klupe.

Sasvim dovoljan 1,5-litreni benzinac

Testni primjerak, C 200, drugi je model u ponudi benzinaca. Pokreće ga 1,5-litreni motor od 204 KS, a kojem je od pomoći starter-generator za inteligentnu asistenciju pri niskim brzinama vožnje. To omogućava brži start motora i nižu potrošnju goriva. Tako mu taj EQ Boost sistem daje dodatnih 20 KS te 200 Nm maksimalnog okretnog momenta. U kombinaciji uz 9-stupanjski automatski mjenjač ovo je simbioza koja je iznimno pogodna za svakodnevnu upotrebu. Izmjene stupnjeva prijenosa su brze, pa nema niti potrebe za papučicama iza upravljača kojima samostalno možete promijeniti stupanj prijenosa. Iako inače te papučice koristim kako bi pomogao bržem usporavanju vozila, ovdje to i nema smisla.

U sedam dana napravio sam oko 1000 kilometara, uz prosječnu potrošnju od 8,0 litara na 100 km. Bilo je tu i gradske vožnje, ali i snažnijih ubrzanja te postizanja većih brzina na autocesti. Smatram da za više od 200 KS to je dobar rezultat, pogotovo kad sam u Mercedes Me aplikaciji vidio kako je prosjek dosadašnjih vozača, na više od 13 tisuća kilometara, bio 8,6 l/100 km.

U gradskoj vožnji valja pohvaliti i okretnost. S obzirom na činjenicu da je pogon na stražnju osovinu krug okretanja je 11,07 metara, a što je manje od mnogih vozila i manje klase sa stražnjim pogonom. Postoji i nadoplata za zakretanje stražnjih kotača. U tom slučaju do brzine od 60 km/h stražnji se kotači zakreću za 2,5 stupnja, a što omogućava smanjenje kruga okretanja za 43 centimetra, na ukupno 10,64 metra. Stražnji pogon se počinje malo ‘buniti’ tek na skliskim površinama, kad padne kiša. No, i oni bez iskustva ne trebaju imati straha od toga jer elektronika sve obavi i prije nego li vi mislite da bi trebali nešto poduzeti.

Na kraju, naravno da je ovdje riječ o pravom Mercedesu, a što dakako znači premium kvalitetu. To prati i premium cijena, a što jesno pokazuje kako ovo nije automobil namijenjen onima plitkog džepa. Za Mercedes ipak treba platiti, ali se dobiva i izvrsna završan oprema, kvalitetna i moderna tehnologija te sigurnost. Kad sve zbrojimo, cijena je i opravdana.

Mercedes C-klase na hrvatskom tržištu Mercedes je ove godine u prodaju pustio novu generaciju C-klase koja se osim u limuzinskom izdanju prodaje i kao karavan. Birati se može između 1,5-litrenog benzinca koji kao model C 180 dolazi sa 170 KS, odnosno kao C 200 s 204 KS. Snažnija verzija može biti opremljena i 4Matic pogonom na sva četiri kotača. Dvolitreni benzinac je C 300 od 258 KS, koji također može biti i u 4Matic verziji. Dizelska ponuda je dvolitreni turbodizelaš koji kod modela C 220 d ima 200 KS, odnosno 265 kod C 300 d. Kasnije se očekuje i plug-in verzija. Cijene kreću od 335.925 kn za model C 180. C 200 starta na 363.317, a bogato opremljenom testnom primjerku cijena je porasla na 498.744 kn.