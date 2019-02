U ponudi domaćeg zastupnika, tvrtke Mazda Motor Croatia, na hrvatskom je tržištu Mazda6 dostupna u limuzinskoj izvedbi te kao karavan. Podsjetimo se, karavan ima 80 mm kraći međuosovinski razmak i 65 mm manju dužinu te je, za razliku od limuzine, dostupan i u izvedbi s pogonom na sva četiri kotača. Mazdin cjenik nudi čak 24 izvedbe limuzinske “Šestice” koje mogu biti opremljene paketima Challenge, Attraction, Revolution, Revolution Top te Takumi Plus. Nadalje, tu su 2-litreni benzinski motori G145 i G165 te 2,5-litreni G194. Dizele predstavljaju 2,2-litreni CD150 i CD 184. Dakako, broj pored oznake motora govori nam o njegovoj najvećoj snazi. Konačno, Mazda6 može biti opremljena ručnim (Skyactiv-MT) ili automatskim (Skyactiv-Drive) mjenjačima sa 6 stupnjeva prijenosa. Cijene limuzinske Mazde6 kreću od 209.403 kn koliko stoji izvedba G145 Challenge, a završavaju na ovom prilikom testiranoj CD184 AT Takumi Plus za koju je, bez dodatne opreme potrebno izdvojiti 327.626 Kuna. Napomene radi, recimo da karavan stoji 1.400 (početna izvedba), odnosno 1.150 kn (CD184 AT Takumi Plus) više od limuzine. Za AWD pogon potrebno je izdvojiti nešto više od 25.500 kn.