Koliko atraktivnija, toliko i bolja od prethodne

Nova Mazda 3 doista je podigla letvicu u odnosu na prethodnika, i to u svakom smislu, što ovdje jasno potvrđuje u testiranoj 1.8 SkyActiv-D 116 Plus verziji. Višu cijenu pravda puno bogatijom opremom, ali pritom donosi i brojna poboljšanja koja nisu vidljiva na prvi pogled nego se otkrivaju tek za upravljačem

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1759 cm3 / 116 KS / 194 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 4,9 l/100 km / 108 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 189.850 kn (25.483 Eur) / 194.257 kn (26.074 Eur)

Jeste li već vidjeli novu generaciju Mazde 3?Ako jeste, nema šanse da ćete je zaboraviti ili možda zamijeniti s prošlom. Ova izgleda toliko dobro i toliko oštro da doista odskače od praktički sve konkurencije u segmentu. I ne zadržava se samo na tome već čini korak dalje, a ponekad i dva, i po pitanju motorizacije, opremljenosti i čitave svoje filozofije…

Dizajn, ergonomija, unutrašnjost

Premda o samom dizajnu možda i ne treba trošiti puno riječi nego je za početak pametnije samo gledati i uživati, kao ispred kakvog djela u muzeju suvremene umjetnosti, nemoguće je ovdje ne istaknuti neke posebne detalje. Velike, čiste a istovremeno oštre površine, mišićavi, a istovremeno elegantni nastup, sportski male prozore i veliki C nosač. Da, zaklanja on dobar dio pogleda unatrag, ali koga briga za to kad auto izgleda tako dobro…

Svi oni trikovi koji su učinili da trojka privlači toliko pogleda izvana, čini se, uspješno su primijenjeni i u unutrašnjosti. Kokpit je istodobno moderan i elegantan, a i svi materijali s kojima će se u njemu susresti vozač i putnici ostavljaju dojam premiuma. Nije to ništa čudno, dakako, jer u Mazdi ne kriju da su se u pripremi nove generacije trojke okrenuli skupljim i bolje opremljenim modelima jer se pokazalo da upravo takve sve više traži ciljana publika njihovog popularnog kompakta.

Klasična instrument ploča da se individualno uređivati i lijepo se nadopunjava sa središnjim displejom kojim se, suprotno od očekivanja, ne upravlja dodirom nego kružnim izbornikom. Položaj za volanom je odličan i ne zamara niti nakon petstotinjak u komadu odvezenih kilometara, no straga treba računati s objektivnim osjećajem blage klaustrofobije zbog već spomenutog specifičnog stražnjeg dijela vozila. Taj osjećaj međutim, da ne bi bilo zabune, sa sob om ne donosi i nedostatak prostora: upravo suprotno, i za glavu i za koljena ovdje će sasvim dovoljno prostora imati i iznadprosječno visoki putnici.

Tu je danak platio prtljažnik koji je realno malen te se sa svojih 334 litre osnovnog obujma ne može se nositi sa suvremenom konkurencijom, pa će onima kojima treba više u Mazdi preporučiti klasičnu trovolumensku izvedenicu sa 450 litara prostora iza stražnje klupe.

Serijska i dodatna oprema

U skladu s pričom o ciljanom pozicioniranju prema razredu više, Mazdu 3 nije moguće dobiti slabo ili loše opremljenu. Već osnovni paket tako između ostaloga uključuje navigaciju i radio sa 8 zvučnika, Bluetooth, USB i AUX, el. parkirnu kočnicu, prepoznavanje prometnih znakova, nadzor mrtvih kutova s upozorenjem na bočni promet straga, prilagodljivi radarski tempomat (MRCC), upozorenje na umor, automatsko kočenje kod nadolazećeg bočnog prometa i još štošta.

Paket Plus poput testnoga popis produžava za nemali broj jednako zanimljivih elemenata poput sustava upozorenja na sigurnosnu udaljenost i prekoračenje brzine, samozatamnjujući unutarnji i vanjske retrovizore, dvozonsku klimu, grijani kožni upravljač, prednje i stražnje senzore i kameru, odleđivača brisača i pametni ključ…

Od doplata na testnom automobilu možemo izdvojiti metalik boju, tepihe Luxury i kadicu prtljažnika.

Motor i prijenos

Pod prednjim poklopcem je 1.8 SkyActiv-D 116, do dolaska motora sa 190 KS jedina dizelska opcija za trojku. Već prema performansama reklo bi se da je riječ o motoru koji će zadovoljiti apsolutnu većinu svih potreba prosječnog korisnika obiteljskog kompakta, pa i više od toga jer to potvrđuje i 194 km/h najveće brzine i ubrzanje od 0 do 100 km/h za 10,3 sekunde.

Već sam po sebi uglađen i rafiniran, a k tome i više nego dostatno izoliran, jedan je od najboljih dokaza u korist tezi da ćemo za dizelašima – čije je vrijeme neupitno prošlo iz razloga koje ovdje ne treba posebno ponavljati – uskoro i otvoreno žaliti. Ako netko i nije siguran u to, mogao bi ga razuvjeriti pogled na podatke o prosječnoj potrošnji: nama je ova Mazda trošila točno 5 litara i to u realnom ciklusu bez previše uloženog truda… Dio zasluga za to ide, dakako, i finom šeststupanjskom ručnom mjenjaču sa čijom je ručicom gušt rukovati kada god se za to ukaže potreba. A to realno i nije prečesto.

Za upravljačem

Nakon više stotina kilometara odvezenih u gradu, na autocesti i otvorenoj cesti, teško je izdvojiti gdje se ova trojka snalazi najbolje. Ako baš moramo birati neka to bude otvorena cesta gdje se trica jako lijepo vodi zahvaljujući preciznom upravljaču i širokom tragu kotača koji počivaju na kombinaciji MacPhersona i polukrute osovine.

No Mazda je realno jednako udobna i sigurna i na višim brzinama na autocesti, vrlo je stabilna i zahvaljujući dobroj izolaciji i krutoj karoseriji i na lošijim podlogama ostavlja dojam ako ne broj većeg, onda barem dosta skupljeg automobila. Što na kraju krajeva, kako smo već rekli, i nije daleko od istine…

I na kraju…

Jer, nova Mazda 3 doista je podigla letvicu po pitanju cijena u odnosu na prethodnika, no osim po pitanju bogatije opreme opravdanje za to ovdje je vidljivo i iz samog segmenta vožnje. Bilo nalazio se za volanom, na suvozačkom mjestu ili na stražnjoj klupi, svatko tko je isproba iz prve ruke brzo će postati svjestan da je ovdje riječ o znatno kompletnijem vozilu od onoga koji nasljeđuje, i to u svakom smislu. Nitko ne voli nikakva poskupljenja, dakako, no ovo barem ima smisla…

Mazda 3 na hrvatskom tržištu Nova Mazda 3 na hrvatskom se tržištu nudi u dva karoserijska oblika, petvratnom hatchbacku poput testiranog i četverovratnom limuzinskom sedanu. Od motora u ponudi su benzinski Skyactiv-G sa 122 KS i Skyactiv-X sa 180 KS te ovdje opisani turbodizelski common rail 1.8 Skyactiv-D sa 116 KS. U ponudi su ručni mjenjači ili automatik sa šest stupnjeva prijenosa, kao i verzije s prednjim ili s pogonom na sva četiri kotača. Obje karoserijske izvedbe cijenom startaju na oko 162.000 kuna, što je više nego kod prethodnika, no i osnovna je oprema sada usporediva s nekadašnjom perjanicom ponude pod imenom Revolution…