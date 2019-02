Malo drukčiji pogled na SUV

Osvježeni je Renegade sa sobom donio novosti među kojima su najznačajnije niže cijene, bogatija oprema ali i novi pogonski strojevi. Ovom smo prilikom testirali izvedbu s početka ponude, pokretanu 3-cilindričnim (!) benzinskim motorom

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 999 cm3 / 120 KS / 185 (180) km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 6,1 (8,1) l/100 km / 138 g/km cijena do registracije 159.930 kn (21.581 Eur)

Ukusi su, nema tome sumnje različiti, no malo se tko neće složiti kako je Jeep dolaskom u okrilje grupacije FCA itekako profitirao. Od transfera tehnologije do dizajna, brojni su čimbenici utjecali na osvježavanje game ovog legendarnog off-roaderskog imena i, kako nam za sada izgleda, u tom procesu nije bilo niti jedne jedine pogreške.

Kada je prvi puta predstavljen javnosti na ženevskom salonu 2014, Renegade je osim novog modela u jeepovoj paleti sa sobom donio i činjenicu da predstavlja prvi projekt nastao od osnutka grupacije Fiat Chrysler Automobiles. Ujedno, ovo je i prvi Jeep koji se u cijelosti proizvodi na talijanskom tlu, konkretnije, u pogonu Melfi gdje silazi s tvorničkih traka zajedno s Fiatom 500X.

Konačno, sredinom 2018. Jeep je predstavio osvježeni Renegade (modelne godine 2019.) koji, kako i dolikuje tzv. mid-life faceliftu donosi određene (i vrlo umjerene) estetske novosti, bogatiju opremu te nove pogonske strojeve. Ono što je za naše tržište posebno značajno jest da je dio palete osvježenog “odmetnika” sada osjetno povoljniji. Štoviše, razlike su tolike da su u pitanje dovele i konkurentnost njegovog blizanca s fiatovom značkom na nosu.

Dizajn, ergonomija, unutrašnjost

Minimalne izmjene na estetici prednjih plastičnih obloga ii svjetala malo će tko uočiti i, prema tome, otkriti kako se radi o facelift ediciji Jeepa Renegade. Slična je situacija i kada govorimo o unutrašnjosti, no tamo je oprema ono što čini razliku. Dakako, svojim je dizajnom ovo pravi, istinski Jeep, no sada s ponekim “ljepuškastim” dodatkom. Istini za volju, sjetimo li se nekih modela iz jeepove prošlosti teško je oteti se dojmu kako je u doba svog prvog predstavljanja Renegade bio najljepši Jeep ikada napravljen.

No, za razliku od automobila koji je pod fiatovom značkom nastao na jednakoj platformi, Renegade se neće moći pohvaliti posebno privlačnim uređenjem interijera. Netko će, možda, reći da nakon vanjskog nije ostalo novaca za unutrašnji dizajn ili da je interijer robustan i jednostavan kako bi izdržao sve napore koji se od jednog automobila jeepovog renomea očekuju. OK, ovo drugo bi još možda i bilo prihvatljivo, no u kombinaciji s 3-cilindričnim motorom, malo teže.

Ipak, nećemo reći da Renegade nije ugodan iznutra. Štoviše, putovanje njime je otkriva nam dobro pogođenu kombinaciju udobnosti i čvrstoće podvozja, dok je unutrašnjost sasvim dovoljno prostrana i, što je posebno bitno, nudi dovoljno prostora za odlaganje većih ili manjih predmeta. Uz vanjske dimenzije od 4239 x 1805 x 1671 mm i međuosovinski razmak od 2570 mm ovo je svakako kompaktan SUV, negdje na granici između B i C segmenta, no i dalje sasvim solidno prostran. Spomenimo i kako prtljažnik Jeepa Renegade ima obujam od 351 (1297) dm3.

Kako je dizajniran Jeep Renegade Kao model koji je trebao predstaviti potpuno novi smjer estetskog izričaja svoje marke, Renegade je pred sobom imao golem zadatak – pokazati novo lice Jeepa i svidjeti se novim, mahom mlađim kupcima. Projekt je nastao pod vodstvom jeepovog šefa dizajna, Marka Allena u Auburn Hillsu. A, nakon stotina skica odabran je rad mladog dizajnera Jeremyja Glovera. Druga faza nastupila je preseljenjem Glovera u torinski Centro Style Fiat gdje je pod vodstvom Lorenza Ramaciottija nastavljen rad na vanjskom izgledu Jeepa Renegade, dok je za unutrašnjost bio odgovoran Ian Hedge uz vodstvo Klausa Bussea. “U početku doista nismo imali ideju u kojem smjeru krenuti. No, malo po malo, novi je koncept počeo dobivati svoj oblik. Wrangler nas je naučio kako su za estetiku Jeepa bitni strmo postavljen vjetrobran i kutijast oblik, a tu je i legendarna maska hladnjaka podijeljena na sedam segmenata” , rekao je Allen. I za kraj, otkrit ćemo vam jednu malu tajnu. Znak “X” koji se, osim na stražnjim svjetlima pojavljuje i drugdje na Renegadeu, simbolizira liniju ojačanja na metalnim kanisterima za gorivo kakvim su bili opremljeni legendarni Jeepovi Willys.

Serijska i dodatna oprema

Kao drugi od četiri ponuđena, paket opreme Longitude u kombinaciji s 1-litrenim benzinskim motorom doista predstavlja komplet i početnog dijela ponude. No, Longitude je već sam prema sebi sasvim solidan. U značajnije detalje serijske opreme tako spadaju šest zračnih jastuka, ESP i Hill Holder, sustav za upozorenje na nenamjernu promjenu voznog traka te nadzor nad pritiskom u pneumaticima, 2 ISOFIX priključka na stražnjim sjedalima…

Nadalje, tu su infotainment sustav Uconnect sa zaslonom osjetljivim na dodir i Bluetooth podrškom kao i AUX te USB priključak uz dodatni USB za putnike na stražnjim sjedalima. Klima uređaj je 2-zonski automatski, automobil je opremljen i 16-colnim naplacima od lake legure, prednjim svjetlima za maglu, elektropodizačima svih prozora (prednji automatski), preklopivim naslonom sjedala suvozača, podnicom prtljažnika koju se može postaviti na dvije razine te stražnjim senzorima za pomoć pri parkiranju.

Imamo li zamjerki na ovaj popis opreme? Zasigurno ne! No, ako bi smo štogod dodali ili mijenjali bili bi to vjerojatno naplaci. Naime, Renegade svakako izgleda ljepše na 17 ili 18-colnim kotačima koji su serijski tek u višim paketima. Testirani automobil nije imao dodatne opreme.

Motor i prijenos

Niste očekivali 3-cilindrični, 1-litreni benzinac pod prednjim poklopcem automobila koji se zove Jeep? Ništa zato. Nismo ni mi… Naime, osvježena edicija Jeepa Renegade, između ostalog, dobila je i nove pogonske strojeve. Konkretnije, riječ je o 1,0 i 1,3-litrenim benzinskim pogonima (3, odn. 4 cilindra) koji su opremljeni GPF filterima čestica u ispuhu (dok su Multijet dizeli dobili SCR katalizatore). Tim se potezom grupacija FCA pomaknula osjetno naprijed u svijetu sve strožih ekoloških propisa. No, drugo je pitanje koliko su ovakvi pogonski strojevi malog obujma primjereni automobilu poput Renegadea.

Neobično je, naime, stajati pored robusnog SUV-a iz kojeg dopire zvuk 1-litrenog benzinskog motorčića koji bi svojom konstrukcijom možda i bolje pristajao Fiatu 500. OK, istini za volju Jeep i dalje nudi snažne dizele (do 170 KS) uz Renegade pa im ovu malu “ekološku avanturu” možda i možemo oprostiti.

Tijekom ovog testa zabilježili smo potošnju u gradskoj vožnji od 9,6 l/100 km te završni prosjek od 8,1 litre. Za maleni benzinski motor snažan 120 KS (190 Nm) to je ipak malo previše (proizvođač obećaje 7,3, odn. 6,1 litru), no izgleda nam da je problem uvijek isti – downsizing motori se većinu vremena nalaze u visokim okretajima. Šteta, jer, ovaj motor nudi sasvim solidnu dinamiku 1320 kg teškom Renegadeu 1.0 GSE Longitude, barem u gradskoj vožnji i svojim performansama ne predstavlja loš izbor.

No, činjenicom jest da Renegade s motorom T3 u svojoj paleti sada nudi nešto novo, što uz povoljnije cijene predstavlja zanimljivu opciju onima koji nemaju želja za vožnjom van asfalta. Na kraju, spomenimo i ručni 6-stupanjski mjenjač koji se odlikuje solidno preciznim hodovima ručice koji, uz to i nisu odveć dugi.

Za upravljačem

Jeep s modelom Renegade nije tek ostvario pun pogodak izgledom već i voznim svojstvima ovog automobila. Doduše, u njima ćemo najviše moći uživati uz neki snažniji dizel i pogon na sva četiri kotača, no tu je i opcija s pogonom isključivo na prednje kotače, poput testirane, namijenjena prvenstveno gradskoj vožnji.

Ugodan osjećaj za upravljačem koji vrlo dobro leži u rukama upotpunjuju i vrlo dobra ergonomija te prednja sjedala dobro pogođene tvrdoće (ili udobnosti) koja nude sasvim solidnu bočnu potporu tijelu za automobil ovakvog karaktera. Što se sigurnosnog aspekta vožnje tiče, tu su serijski ESP te Hill Holder koji prati uvijek praktičnu električnu parkirnu kočnicu. Navedenom treba pridodati i činjenicu da povišen položaj sjedenja jamči dobru preglednost iz samog automobila, čemu pridonose i velike staklene površine.

I na kraju…

Možda je i pomalo cinično reći kako Renegade predstavlja najjeftiniji način da sjednete za upravljač Jeepa, no to je zapravo upravo tako. Ipak, u ovom slučaju pojam “najjeftinije” ne znači i nisku razinu bilo čega vezanog uz ovaj automobil. Robustan, privlačan i obogaćen legendarnim imenom Jeep, Renegade je pravi zavodnik među kompaktnim SUV modelima. Izvedba 1.0 GSE Longitude, kakvu smo ovom prilikom testirali, predstavlja početak ponude i automobil koji će se prvenstveno nametnuti svojom cijenom, ali i solidnom opremljenošću.

Nije loše za početni model marke koja do prije tek nekoliko godina praktički i nije imala budućnost!

Jeep Renegade na hrvatskom tržištu U ponudi domaćeg zastupnika, tvrtke Autocommerce Hrvatska, nalazi se bogata paleta od 13 izvedbi kompaktnog Jeepa. Riječ je o modelima pokretanim novim benzinskim motorima obujma od 1,0 i 1,3 litre (120 i 150 KS) te dizelskim obujma od 1,6 i 2,0 l (120 i 140 KS), dok je 170 KS snažna izvedba većeg dizela rezervirana za model Renegade Trailhawk. Mjenjači u ponudi Jeepa Renegade također nude solidan izbor: u ponudi su ručni 6-stupanjski, potom TCT s dvije spojke i 6 stupnjeva prijenosa te ZF-ov 9-stupanjski automatik. Konačno, kupcima su na raspolaganju izvedbe s pogonom na prednje ili na sva četiri kotača kao i paketi opreme Sport, Longitude, Limited i Trailhawk. Cijene Jeepa Renegade na hrvatskom tržištu kreću od 155.370 kn koliko je potrebno izdvojiti za izvedbu 1.0 GSE Sport, a završavaju na iznosu od 292.615 kn koliko stoji model 2.0 Multijet 4WD Low Trailhawk s 9-stupanjskim autom. mjenjačem.

– – –

Pogledajte i testove ranijih izvedbi: Renegade 2.0 MultiJet 4WD Limited i 1.6 MultiJet FWD Limited

Tehnički podaci