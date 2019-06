Velik i prostran, uz dobro odmjeren pogon, s baterijom premalog kapaciteta

Dizelski modeli prošlost su kod sve više modela, a jedan od njih je i CR-V. Hibridno izdanje nadomjestak je koji bi trebao zadovoljiti potrebe brojnih kupaca, pogotovo onih koji većinu kilometara rade na gradskim prometnicama. Pridodamo li tome prostranost i solidnu opremljenost već početnog modela, pitanje je samo isplativosti razlike nešto više od 30 tisuća kuna u odnosu na benzinsku inačicu

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1993 cm3 + i-MMD / 184 KS / 180 (182) km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 5,3 (5,9) l/100 km / 120 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 260.690 kn (34.992 Eur)

Do nedavno tu su bile samo najave pojedinih proizvođača, a sada to postaje stvarnost i na našem, domaćem tržištu automobila. Što? Izostanak dizelskih modela! Najdalje su u tome stigli japanski proizvođači koji budućnost, ali i zamjenu za dizelske modele, koji mnogi karakteriziraju kao najveće zagađivače, vide upravo u hibridnim modelima, pa s novim generacijama modela u ponudi više nemaju modele pokretane dizelskim agregatima. Jedan od njih je i Honda, a čija je nova generacija popularnog SUV modela CR-V stigla još krajem protekle godine, dok je prije dva mjeseca ponuda proširena i dugo najavljivanim hibridom. Kakav je imali smo prilike isprobati tijekom sedmodnevnog druženja domaćim prometnicama, a bilo nam je to ujedno i prvo dulje druženje s novom, petom generacijom modela CR-V.

Globalno gledajući CR-V je lani, nakon Toyotinog modela RAV4 i Nissanovog modela X-Trail, bio treći najprodavaniji SUV model na svijetu sa više od 736 tisuća prodanih primjeraka. Podatak je to koji prosječan domaći kupac ne zna, jer zastupljenost SUV modela na domaćem tržižištu još nije tako velika, a ima i modela koja su ipak traženiji (Suzuki Vitara, Renault Capture, VW Tiguan, Dacia Duster, Suzuki SX4, VW T-Roc…), a slična je situacija i na ostalim europskim tržištima.

Dizajn

Promatrajući novi CR-V izvana, vjerujem da će se mnogi složiti kako djeluje da je, u odnosu na četvrtu generciju, riječ tek o redizajnu, a ne nikako o potpuno novoj generaciji. Ipak, sve te manje promjene koje su napravljene, po nama, dobar su smjer kojime CR-V postaje sve ozbiljniji igrač u segemntu koji neprestano raste i na europskom tlu. No, nismo mi tu da sudimo o tome. To će, dakako, najbolje napraviti sami kupci koji će povećanom ili smanjenom potražnjom pokazati kako stvari stoje.

Veće promjene vidljive su u putničkoj kabini koja je postala prostranija, a ovisno o paketu opreme, moguće je da ima i treći red sjedala. Naš testni primjerak, osnovne Comfort razine opreme, dolazi isključivo s pet sjedala. Impresionira koliko je prostora osigurano vozaču i suvozaču, odnosno putnicima na stražnjoj klupi.

Vrlo dobro posložen je središnji greben. U samom vrhu su dva otvora ventilacije, ispod kojeg su komande audio uređaja te manji, 5-inčni display. Slijede komande ventilacije, odnosno klima uređaja, dok su u sredini lagano izdvojenog dijela tipke P, R, N i D, koje zamijenjuju klasičnu ručicu mjenjača. Sa lijeve strane je tipka ručne kočnice i Brake Hold funkcije, dok se sa desne može odabrati Sport, Econ ili EV način vožnje.

Na putu prema stražnjem dijelu vozila, prvo je smješten manji, otvoreni pretinac za stvari, uz 12 V utičnicu, zatim pretinac/držač za dvije boce, te veliki pretica koji završava naslonom za ruku. U istom je 1,0 A USB utičnica, AUX izlaz te još jedna 12 V utičnica. Prednji dio tog pretinca moguće je zatvoriti pomoćnom podnicom, ovisno o tome treba li vam otvor ili ne. Vrlo praktično rješenje.

Smještaj za upravljačem je vrlo ugodan, te je sjedalo moguće ručno podesiti po duljini i visini, dok se električno podašava lumbalni dio. Sjedala su presvučena kvalitetnom i, čini nam se, vrlo čvrstom tkaninom. Upravljač, iako nije presvučen kožom, dobro sjedi u rukama, a moguće ga je podesiti po visini i dubini, tako da vjerujemo kako svi imaju priliku pronaći sebi najbolji položaj. Kako ne bi skidali ruke s upravljača, opremljen je i funkcijama putnog računala, tempomata, audio sustava, tipki za telefoniranje…

Upravljanje svim funkcijama je jednostavno i vrlo intuitivno, spajanje mobitelom jednostavno, a zvuk prilikom razgovora vrlo čist, kako za nas u vozilu, tako i za sugovornika s druge strane linije. Proljeće je već na debelo stiglo, iako imamo dosta kiše, a za zimske dana za svaku pohvalu je i grijanje prednjih sjedala, iako je kao što smo već spomenuli, riječ o početnoj razini opreme.

Na vratima, centralnoj konzoli i središnjem dijelu nalazimo umetke od imitacija drva, koja nam inače više pristaju za neka klasičnija vozila, ali s obzirom da su ovdje u mat, a ne sjajnoj završnoj obradi, nemamo zamjerke.

Dobro znamo da brojna istraživanja govore kako se u prosijeku u automobilima vozi manje od dvoje ljudi, no, imate li čestu potrebu voziti putnike na stražnjoj klupi, oni će zasigurno biti zadovoljni. Jako je puno prostora za glavu, obilje prostora za noge, otvor ventilacije za ugodnije putovanje…

Sjedala su prostrana i udobna. Povrh toga, straga je i prtljažni prostor od reprezentativne 561 litre. I u prtljažniku nalazi se jedna 12 V utičnica, treća ukupno u automobilu. Preklapanjem naslona stražnjih sjedala, što je moguće u omjeru 60/40, povećava se raspoloživi prostor za prijevoz duljih predmeta, do 183 centimetra. Svaka čast.

Vožnja

U vožnji do izražaja dolazi jako dobra izolacija od buke, stabilnost kao i sama udobnost putovanja. U usporedbi s benzinskom inačicom tu je i jednostavnost svakodnevnog korištenja. Sklop novog hibrida čini 2-litreni DOHC i-VTEC benzinski agregat s Atkinsonovim ciklusom, zatim dva elektromotora, litijionska baterija, blokada mjenjača, centralna elektronska jedinica te električna servo kočnica.

i-MMD (intelligent Multi Mode drive) inteligentno i samostalno bira između tri načina rada tražeći najbolji omjer performansi i efikasnosti pogonskog sklopa. Prvi mod je EV tijekom kojega se koristi isključivo pogon uz pomoć elektromotora. U tom slučaju iz baterije se napaja pogonski elektromotor koji pokreće kotače. Drugi je hibridni kada se kombinira pogon pomoću elektormotora i benzinskog agregata. U ovom slučaju benzinski motor pokreće prvi elektromotor koji je ustvari generator i kojim se pokreće pogonski elektromotor, a koji pokreće kotače. Treći tzv. Engine drive je kada kotače pokreće isključivo benzinski motor, a oba elektromotora miruju.

Šta to znači u svakodnevnom korištenju hibridnog modela CR-V? Pomicanjem noge s papučice kočnice i pritiskanjem papučice gasa pali se elektromotor koji pokreće vozilo.

U slučaju da je to ubrzanje nešto snažnije, pored EV moda kombinira se i hibridni. Ista se kombinacija koristi i tijekom vožnje manjim brzinama. Kod snažnijeg ubrzanja gasi se EV mod i ulogu preuzima hibridni pogon. Za vožnju većim brzinama u pravilu se koristi benzinski motor, s time da ponekad dolazi i prebacivanja na samo električni pogon. Tijekom usporavanja dolazi do regeneracije, odnosno punjenja baterije električnom energijom.

Ovdje nije pravilo kao kod mnogih drugi hibrida da se vožnja samo u EV modu može ostvariti do 50 ili 60 kilometara na sat (ili neke druge brzine). Ovisno o potrebnoj snazi, i napunjenosti baterije EV može funkcinirati i na višim brzinama.

S obzirom da je na raspolaganju baterija od tek 1 kWh, njen doseg nije velik pa su automatska prebacivanja između pojedinih modova vrlo česta, no, bez proizvodnje neugodnih situacija za vozača, bez obzira govorimo li o brzini prebacivanja ili pak njenog uglađenosti.

Punjenje baterije moguće je na dva načina, prebacivanjem viška energije benzinskog motora na elektromotor koji proizvodi struju ili pak regenerativnim kočenjem. U potonjem slučaju na raspolaganju su polugice na stražnjoj strani upravljača (+ i -), u tri razine, kojima se ovisno o jačini kočnja i različitom brzinom, odnosno snagom puni baterija.

Poznate su situacije da zadnje vrijeme mnogi proizvođači automobila skrivaju podatke o svojim automobilima. Tako je i kod Honde. Znamo da dvolitreni benzinac razvija 145 KS, a zajedno s elektromotorima tu je snaga od 184 KS. Koliko je specifična snaga pojedinog elektromotora nigdje nije specificirano. Tijekom testa prosječna potrošnja nam je bila 5,3 litre (prema putnom računalu), a što je uključivalo gradsku vožnju, kao i vožnju otvorenim cestama. Za automobil navedene snage i veličine to su vrlo dobre brojke, iako prema potršenoj količini goriva potrošnja je za 0,6 l/100 km viša.

Cijena

Dodamo li tome i cijenu od 260.690 kuna za osnovni model, kakav je bio i testni primjerak, dolazimo do vrlo solidne ponude. Osnovni 1,5-litreni benzinski model sa 173 KS stoji 228.808 kn, i male su razlike u opremljenosti, pa se postavlja pitanje isplativosti kupnje više od 30 tisuća kuna skupljeg hibridnog modela koji prema službenim podacima troši tek litru manje goriva.