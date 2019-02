Bestseller u formi manjeg Focusa

U cjelini je nova Fiesta dobro osmišljen i još bolje izveden automobil s mnoštvom snažnih aduta i tek ponekim minusom, što je u ovoj klasi zapravo i očekivano. Glavni aduti su odlična i višestruko nagrađivana Ecoboost motorizacija i odmjerenost koja dolazi sa zrelošću

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 999 cm3 / 101 KS / 183 (182) km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 4,3 (6,2) l/100 km / 97 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 107.990 kn (14.586 Eur) / 109.490 kn (14.789 Eur)

Vremena i trendovi se mijenjaju, ali neki automoboli tvrdoglavo ostaju imuni na sve nove zahtjeve tržišta. Koliko god mali i kompaktni jednovolumeni, primjerice, danas više nisu traženi, i koliko god SUV-ovi svih veličina upravljali automobilskim tržištima diljem svijeta, neki klasici jednostavno ostaju upravo to – klasici. Jedan od njih, s 44 godine za sobom, svakako je i fordova Fiesta, koja nam se upravo predstavlja u svojoj sedmoj generaciji.

Dizajn, ergonomija, unutrašnjost

Fiesta se od prethodnika vizualno odmaknula taman onoliko koliko je bilo potrebno i koliko je to, uostalom, i mogla učiniti bez da zaglavi u vizualna pretjerivanja. Ona, znamo to dobro, čak i kada izgledaju fantastično, obično bivaju kratkoga daha pa ne čudi da su se u Fordu odlučili na provjereni pristup. Sedma Fiesta tako pomalo podsjeća na šestu, a pomalo na naknadno predstavljenog novog Focusa i baš to je, ako nas pitate, prava mjera za jedan ovakav automobil… Ta filozofija, u tek nešto manjoj mjeri doduše, vrijedi i za unutrašnjost, gdje Fiesta s novim kokpitom i armaturom slijedi aktualne trendove: tu su klasična instrument ploča, središnji info zaslon iznad otvora ventilacije, modul klime jasno odijeljen od ostatka priče…

Ono najvažnije, obruč upravljača, presvučen je kožom kvalitetnog dojma i sjajno sjeda u ruke te je boravak na vozačevom mjestu doista ugodno iskustvo. Sjedala su vrlo mekana pa i udobna, no krenete li u bržu vožnju zavojima, neće se pohvaliti potporom tijelu. Otraga, prema pitanju prostora i dalje ne treba očekivati čuda, no s malo većim međuosovinskim razmakom i pametnijom konstrukcijom, mjesta za koljena je 15 mm više, što u ovoj klasi uopće nije loše.

Prtljažnik obujmom pruža od 311 do 1093 litre i prema tom je pitanju vrlo dobar, no zamjeriti mu možemo relativno visok rub i uzak otvor. K tome, ne može se pohvaliti niti pretjerano pravilnim oblikom, a i preklapanjem naslona stražnje klupe na podnici ostaje “stepenica”. Nije to, doduše, rijetkost u klasi gradskih mališana pa niti ne bi bilo pošteno Fiesti ovo posebno zamjeriti. S druge strane, pohvalno je da se ovdje našlo mjesta za praktične sitnice poput kuka za vrećice iz trgovine i remena u bočnim stranicama.

Serijska i dodatna oprema

Recimo odmah, od doplata na testnom automobilu gotovo da nema ničega, jer osim crvene boje karoserije Race Red, vrijedne 1.500 kuna, sve ostalo što se vidi na ovom primjerku dolazi serijski u sklopu paketa Groove Plus.

Smješten u srednjem dijelu cjenika, ovaj paket donosi niz elemenata, uključujući sustav Start & Stop, upozorenje za izlazak iz traka, svjetla za maglu, klima uređaj, 15-colne alu-naplatke, ICE Pack 54 s dva USB priključka, 8-inčnim TFT zaslonom, Bluetoothom i kontrolama na upravljaču, a tu su i elementi poput stražnjeg spojlera, putnog računala, limitatora (ali ne i tempomata, začudno).

Sve u svemu, dosta će želja biti ispunjena, dosta ih tek treba popuniti (stražnji prozori nisu elektrificirani, nema parkirnih senzora…) no kome navedeno nije dovoljno, na izbor mu je doista veliki broj opcija opremanja.

Motor i prijenos

Ako se neki motor više doista ne treba posebno predstavljati, onda je to ovaj, 1,0-litreni EcoBoost. Višestruko nagrađivan i šest godina zaredom proglašavan motorom godine u svojoj klasi, u fordovim se modelima javlja u nekoliko izvedbi snage, od kojih je ova s okruglih 101 KS, u kombinaciji s ručnim mjenjačem sa 6 stupnjeva prijenosa, za Fiestu doista optimalna. Nakon što se inicijalne blage vibracije primire, vozač će moći u potpunosti zaboraviti na njegovu 3-cilindričnu konstrukciju i uživati.

Podjednako uglađen i s dobrim odazivom na gas, sa 170 Nm dostupnih između 1500 i 4000/min ovaj se motor dobro snalazi u većini situacija i Fiesta s njim pod prednjim poklopcem, osim ako baš nije preopterećena, u pravilu ne djeluje podmotorizirana. Štoviše, u gradu može biti vrlo živahna, čemu u prilog ide i odgovarajuće uglazbljeni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa, od kojih su niži kraći, a viši (peti i šesti) do punog izražaja dolaze na autocesti.

Zahvaljujući svemu navedenom, postignut je solidan kompromis performansi i potrošnje: najveća brzina od 182 (proizvođač: 183) km/h i ubrzanje od 10,5 (11,0) sekundi nisu loši, a ni potrošnja koja se u gradu uz pažljivi pristup može spustiti ispod sedam litara (izvan grada ispod 5,5), s prosjekom od oko 6 l/100 km.

Za upravljačem

S relativno malom masom i dobrom motorizacijom te provjerenom kombinacijom McPhersona i polukrute osovine, kao uostalom i reputacijom europskog Forda kao dobrog vozačkog automobila, pred Fiestu su u startu postavljena velika očekivanja. I ona ih u najvećoj mjeri i ispunjava: vozi se lijepo i predvidljivo, upravljač je očekivano precizan i komunikativan i u velikoj većini situacija i dinamičnije orjentirani vozači imat će razloga za veselje. Međutim, u slučaju konkretnog testnog modela, moramo reći, bilo je i nekih detalja koji nam se i nisu toliko dopali i koji bi zasigurno mogli biti bolji.

Za početak nam izgleda kako su stabilizatori, iako navodno dosta ojačani u odnosu na prethodnika i dalje preslabi te da su oni glavni krivci za povremena ljuljanja prednjeg dijela vozila. No, nema sumnje da dio krivice ovdje snose i pneumatici (Bridgestone Ecopia EP150), zapravo dosta visokog poprečnog presjeka, koji su nam nerijetko popuštali prije očekivanja i zbog kojih je automobil dosta podupravljao (a ne bi trebao, s obzirom da naprijed i nije posebno težak).

I na kraju…

Sve u svemu, sedma generacija jednog od najpopularnijih gradskih automobila definitivno nas nije razočarala. U cjelini je Fiesta dobro osmišljen i još bolje izveden automobil s mnoštvom snažnih aduta i tek ponekim minusom. Dio potonjih, k tome, evidentno se odnosi na ovaj konkretan automobil pa ih Fordu (zasad) nećemo uzimati za zlo, nego ćemo pričekati vidjeti kako će stvari funkcionirati na ostalim testnim primjercima. Sve ostalo, zasad, je dobilo visoku ocjenu.

Ford Fiesta na hrvatskom tržištu Ponuda Fieste na našem tržištu izuzetno je bogata, što potvrđuje i pogled u cjenike zastupništva Grand Dalewest: jedan od njih pokriva ponudu Mood & Groove, u koju spada i naš testni primjerak, a jedan dobro poznate izvedbe Trend i Titanium. U oba slučaja u ponudi su, dakako, i benzinski i dizelski motori u ukupnom rasponu snage od 70 do 140 KS, a tu su i ručni mjenjači s 5 ili 6 stupneva prijenosa te opcija 6-stupanjskog automatika. Popis mogućih doplata također je izuzetno bogat te se može birati između pojedinačnih dodataka ili brojnih već predefiniranih sigurnosnih ili komfornih paketa. Govorimo li o financijama, raspon je stvarno velik pa se o Fiesti može razmišljati već sa 89.990 Kuna, koliko stoji osnovna izvedba Mood, ali i sa 150.900, što je cijena najskupljeg dizelskog Titaniuma. Bez ikakvih dodataka, dakako.

