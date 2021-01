Novi pogonski sklop uz jednolitreni trocilindarski motor sada ima i generator startera, pa je riječ o mild hibridu, a ekološki aspekt prisutan je i u putničkoj kabini koja sadržava elemente izrađene iz reciklirane plastike izvađene iz morskih dubina

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 999 cm3 / 70 KS / 167 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 4,2 (5,1) l/100 km / 120 g/km cijena s dodatnom opremom 119.064 kn (16.253 Eur)

Svi proizvođači automobila muku muče s ekološkim normama te istražuju brojne načine kako smanjiti emisije ispušnih plinova, a istovremeno paze na troškove i želje kupaca za performansama. To su ‘borbe’ koje oni vode svakodnevno, a što je svakako i razlog što su se, ili će se u narednom periodu, neki modeli i ugasiti. Naravno, postizanje sve većih ciljeva daleko je lakše na malim, gradskim modelima, gdje nije potrebno toliko pažnje usmjeravati na neke inače vrlo bitne stavke.

Dobro znamo kako modeli namijenjeni vožnji samo po gradskim prometnicama imaju manje rezervoare goriva, jer su im i benzinske postaje vrlo dostupne, a isto tako i ne iziskuju velike snage motora. Stoga je upravo na gradskim modelima, odnosno manjim modelima koje pokreću manji, slabiji agregati dosta lakše implementiranje novih tehnologija.

Bogato iskustvo

Upravo su mali gradski modeli velika specijalnost talijanskog Fiata. I danas prodaja obitelji modela 500 čini više od polovice ukupne prodaje ovog proizvođača. Nije to situacija ‘od jučer’, jer Fiatovci su već dugi niz godina posvećeni upravo gradskim modelima. Mislimo pri tome i na Fiat Topolino, koji je kasnije, sredinom proteklog stoljeća u imenu dobio i dodatak 500, pa i na Fiat 126, odnosno legendarnu Peglicu, kao i Cinquecento, Seicento, Pandu, Uno, Punto… pa sve do današnje generacije modela 500. Ne zaboravimo kako je ovaj simpatičan mališan u današnjem izdanju, iz manje promjene, još od 2007. godine.

Kad neki model proizvodite tolike godine (inače generacije traju po 5-6 godina) onda znate kako su s njime zadovoljni kupci, ali i sami proizvođač. Danas su tu pored samog modela 500 i 500C, 500X te 500L. Zadnja promjena na modelu 500 napravljena je krajem protekle godine, a odnosi se na novi pogonski stroj.

Sukladno tome od nedavno je model 500 raspoloživ samo uz 1,0 BSG Hybrid motor. Riječ je o mild hibridu, a koji donosi jednolitreni benzinski motor kod kojeg BSG označava Belt-driven Start Generator. Ovaj 3-cilindarski pogonski sklop iz FireFly obitelji motora nema klasični alternator već je na njegovo mjesto postavljen 12-voltni, remenom integrirani, generator startera. Tako opremljen motor, a kod kojeg je izostao i turbopunjač, kao i direktno ubrizgavanje goriva, vozaču isporučuje snagu od 70 KS i to pri 6000 o/min, dok je pri 3500 okretaja na raspolaganju i 92 Nm maksimalnog okretnog momenta.

Gasi se ispod 18 km/h

Novi je motor i lakši, pa teži 77 kilograma. S obzirom na to da je ovdje riječ o mild hibridu, nemojte očekivati kako ćete imati mogućnost voziti se kilometrima samo na struju. Ne, ta struja omogućava veću startnost. Rekli bi da je to boost koji motor dobiva pri samom kretanju, a čime ovaj trocilindraš djeluje startnije od četverocilindraša kojeg zamjenjuje. Pogled na tehničke podatke potvrđuje bolju startnost, iako je ona na papiru gotovo neznatna. Naime, uz ubrzanje s mjesta do 100 km/h u 13,8 sekundi, novi je motor za desetinku sekunde bolji od dosadašnjeg motora.

Kao što smo već spomenuli, BSG sustav je postavljen izravno na motor, a njime upravlja remen koji također pokreće pomoćne uređaje. Tako sustav obnavlja energiju tijekom kočenja i usporavanja, skladišti je u litij-ionskoj bateriji kapaciteta 11 Ah, smještenoj ispod sjedala vozača, te je koristi, pri maksimalnoj snazi od 3,6 kW, za ponovno pokretanje motora u načinu Stop & Start i za pomoć tijekom ubrzavanja. Bolje funkcioniranje Stop & Start sustava znači da se motor može isključivati već kad brzina kretanja padne ispod 18 km/h.

Pogonski je sklop upregnut novim poprečno smještenim 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. On je dobro odmjeren i precizno uglađen. Činjenica kako ima šest stupnjeva prijenosa osigurava mu upravo u tom najvišem stupnju smanjenje buke, kao i smanjenje potrošnje pri vožnji otvorenom cestom ili autocestom. Novi sustav također uključuje spuštanje cijele pogonske jedinice za 45 mm, tako da se automobil ponaša bolje na cesti zahvaljujući nižem težištu.

Prava gradska mjera

U praksi ovaj novi pogonski sklop djeluje vrlo dobro i uglađeno. Moramo biti svjesni kako ovo nije model koji ‘zove’ na jako pritiskanje papučice gasa. Model je to koji se bez problema vozi prema klasičnom tijeku prometa, a kada možemo očekivati i prosječnu potrošnju goriva od 6,2 litre na 100 kilometara. Za gradski promet vrlo solidna potrošnja. Na otvorenom se ona može spustiti i ispod 4 litra, no nekakva realnost mješovite vožnje je između 5 i 6 litara, odnosno u gradu i do litre više. Hibridni Fiat 500 opremljen je rezervoarom goriva od 35 litara.

Fiat 500 je model nastao na međuosovinskom razmaku od 230 centimetara i time je riječ o vozilu nastalom na najmanjoj platformi u svom segmentu. Upravo taj podatak otkriva i kako je riječ o modelu koji ne obiluje prostorom u putničkoj kabini, iako ‘na papiru’ ima i sjedala stražnje klupe. No, pustimo tu nas i naše mišljenje, važnije je mišljenje korisnika. Treba imati na umu kako je to model prvenstveno namijenjen ženskoj publici.

Miljenik ženske publike

Znamo li kako su žene, mnoge žene ipak svojom fizionomijom manje od nas muškaraca, dolazimo do toga da ta skučenost u stvari i nije nikakav problem. Isto tako, znamo kako je Fiat 500 model koji je iznimno popularan u velikim gradovima, a koji muku muče s nedostatkom parkirnih mjesta. E, upravo tu je velika prednost modela 500 i njegove ukupne dužine od 357,1 centimetra.

Ono što meni nije odgovaralo, a s obzirom na moju visinu od 186 centimetara je previsoko postavljen položaj vozačevog sjedala, no vjerujem kako to osobama nešto nižeg rasta i nije mana, već prednost. Još kad bi upravljač osim po visini bio podesiv i po dubini, vjerujem kako bi pronašao idealniji položaj sjedenja. Vozaču su sve bitne funkcije na dohvat ruke. Stakleni fiksni krov sa sjenilom protiv sunca dobar je detalj koji pomaže vizualnom dojmu veće putničke kabine.

Središnji greben krasi Uconnect autoradio sa 7-inčnim zaslonom na dodir, koji nudi Bluetooth, USB i AUX povezivost, ali i DAB. Super je što serijski dolazi uz Apple CarPlay i Android Auto funkcije, pa lagano možete funkcije svog pametnog telefona imati i na središnjem ekranu.

Dobro znamo kako su Talijani majstori dizajna, pa je tako i model 500 uvijek simpatičan model. Kao što je bio prije gotovo 14 godina kad je predstavljena aktualna generacija, tako i danas. Sitne preinake, uz mnogo simpatičnih, dizajnerskih detalja lagano model 500 pretvaraju u traženu modnu ikonu, kako mlađim, tako i starijim vozačima.

Spašavanje mora i oceana

Ekološka osviještenost hibridne izvedbe modela 500 nije samo u pukoj potrošnji goriva, odnosno emisiji ispušnih plinova, već i u primjeni reciklirane plastike. Da, Fiat je podupire Seaqual inicijativu, odnosno nastojanje velikih tvrtki u čišćenju oceana i sprječavanju morskih onečišćenja. Sukladno tome u aktualnom modelu 500 Fiat rabi 10% reciklirane plastike upravo iz morskih dubina, dok je preostalih 90% s kopna. Tako je i središnji dio sjedala na testnom modelu obložen presvlake sjedala marke Seaqual, izrađene iz reciklirane plastike.

Model 500 dolazi nam iz poljske tvornice u mjestu Tychy, pored grada Katowice, a gdje je do sada proizvedeno oko 2,5 milijuna primjeraka ovog gradskog mališana.

Fiat 500 na hrvatskom tržištu Fiat je za model 500 pripremio samo jedan pogonski stroj, no birati se može između šest razina opreme. Osnovni je Lounge koji stoji 99.950 kuna. Ostali paketi su Dolce, Sport, Star, Launch Edition te RockStar koji je s cijenom od 111.350 kuna i najskuplji. Ovisno o preferencijama, tu je i dosta bogata lista dodatne opreme, a kako bi svatko imao mogućnost opremiti model prema vlastitim željama. Poznato je i kako Fiat svako malo pripremi i neke posebne edicije, a kako bi privukao nove kupce koji veliku pažnju posvećuju dizajnerskim detaljima. Testni je model pored osnovnog Star paketa opreme (106.790 kn) imao još i Pack Style koji za 638,4 kn donosi kromiranu letvicu na poklopcu motora te kromirano kućište vanjskih retrovizora, zatim dodatnih 114 kn stoji kromirani nastavak ispušne cijevi, dok je za pastelnu Pink Powder boju potrebno nadoplatiti 3488,40 kn. Automatski klima uređaj stoji 1520 kn, a sjedala presvučena kožom 6513,20 kn. Tako smo došli na ukupnih 119.064 kn.

Tehički podaci