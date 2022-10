Vrlo je lako zaključiti kako je ovom model osnovna svrha poslužiti za dostavu na gradskom području, a dobra je znati kako će već nova prva sljedeća serija, koja uskoro dolazi u prodaju, imati i neka značajna poboljšanja u odnosu na testirani model

Dongfeng Sokon (DFSK), također poznat kao Dongfeng Xiaokang na domaćem kineskom tržištu, zajedničko je ulaganje između Dongfenga i Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd. Njihovi modeli od nedavno su prisutni i na našem tržištu, a za što je zadužena tvrtka s iznimno velikim iskustvom u autoindustriji – Auto Hrvatska. Zahvaljujući njima imao sam priliku isprobati dostavno vozilo EC35, za koje vjeruju kako bi moglo biti iznimno popularno na našim prometnicama.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Očekuje se sve više kineskih modela

Kineski se proizvođači posljednjih godinu, dvije dosta sramežljivo pokušavaju probiti na naše tržište, ali uvjereni smo kako će u narednom periodu biti sve prisutniji. Posjeduju veliko iskustvo u proizvodnji električnih vozila, pitanje je samo koliko su ona po mjeri ili pak volji europskih kupaca. Cijena je glavna komponenta koja bi trebala biti njihove bitna prednost nad zapadnoeuropskim modelima.

Već na prvi pogled primjetno je kako je EC35 model koji dolazi iz dalekih krajeva. Dizajn otkriva podrijetlo, ali ne možemo reći da je ružan. Na slikama je teško dobiti dojam njegovih dimenzija, no u živo je odmah jasno kako se radi o kompaktnom modelu za gradske dostave. Na slikama mi je djelovao veće. Kompaktnost dokazuju i dimenzije: EC35 je dugačak okruglih 450 centimetara, uz visinu od 198,5 cm. Postoji verzija kabine s dva ili četiri sjedala.

Testna verzija s dva sjedala iza putničke kabine ima tovarni prostor obujma od iznimno solidnih 4,8 kubičnih metara. Dimenzije tovarnog prostora su 257 x 144 x 127 cm. Izvrsno je što posjeduje dvoja bočna klizna vrata. Time je manevriranje teretom kudikamo jednostavnije. Mana je, pak, što stražnja vrata nisu djeljiva, već postoji samo podizna verzija. To onemogućava pristup viljuškarom.

Otežan utovar paleta

Činjenica kako su u donjem dijelu vozila postavljene baterije, kao i pogonski motor, doveli su do toga da je podnica postavljena nešto više u odnosu na modele koji imaju benzinski ili dizelski motor. Testni je model bio nadograđen drvenim oblogama, što osigurava veću trajnost. Za tu dodatnu opremu je potrebno izdvojiti 3.500 kuna. Dobra je stvar i što je vozilo postavljeno na iznimno čvrstu šasiju, koja omogućava nosivost od jedne tone.

Putnička kabina uređena je onako kako se i očekuje od dostavnog vozila. Nema tu nikakvog razmetanja nekom opremom ili pak komfornim dodacima. No, sve je na svom mjestu. Ispred vozača je jednostavna instrumentna ploča koja pruža osnovne informacije o vožnji. Između dva analogna pokazivača, gdje lijevi pokazuje okretaje elektromotora, a desni trenutnu brzinu, smješten je i digitalni dio. Tu je brojač kilometara, kao i razina napunjenosti baterije, odnosno temperatura elektromotora. Pokazuje se i vanjska temperatura, trenutna brzina, ali i napon u bateriji električnog pogona. Nažalost, nema podatka o preostalom dosegu, ali to možete sami odrediti prema preostalom postotku energije u bateriji.

1% baterije za dva prevaljena kilometra

Tijekom druženja s modelom DFSK EC35 zaključili smo kako jedan postotak baterije pruža doseg od dva kilometra. Riječ je o mješavini gradske vožnje, s kreni-stani situacijama, ali bila je uključena i kraća međugradska vožnja na otvorenoj cesti. Navodno bi samo gradska vožnja trebala dovesti i do nešto većeg dosega. Napominjem kako je navedeni doseg ostvaren tijekom vožnje za vremena kad su se temperature okoline kretale u rasponu od 12 do 22 stupnja Celzijusa.

Neki kažu da je za sve potrebno neko vrijeme kako bi se navikli, no meni je sedam dana bilo premalo za neke stvari. Jedna od njih je zvuk koji se emitira do brzine od 25 km/h. On se aktivira iz sigurnosnih razloga koji se nameću električnim automobilima, kako bi pješaci čuli da im se približava vozilo. Kako ovo vozili ima slabiju zvučnu izolaciju taj zvuk je bio u putničkoj kabini poprilično izražen.

Kružni selektor odabira vožnje

EC35 pokreće elektromotor od 60 kW, koji se napaja iz 38,7 kWh LFP baterije. Ubrzanje je sasvim solidno, pa ostali sudionici u prometu znaju ostati iznenađeni kad na semaforu imate priliku prvi startati.

Kako je ovo vozilo prvenstveno namijenjeno za grad, maksimalna je brzina ograničena na 80 km/h. Doduše, već pri 74 km/h na pokazivaču broja okretaja, ulazite u crveno područje koje kreće na 6.000 okretaja u minuti. Na nekih 6.500 okretaja dolazite i do 80 km/h, a tada kreće zvučno upozorenje. Navodno nije problem voziti na još višim okretajima, i do brzine od 94 km/h (koliko mi je maksimalno pokazalo na brzinomjeru). No, to dovodi do povećanoa zagrijavanja elektromotora i još treba otrpjeti kontinuirano piskanje za upozorenje o prekoračenju brzine.

Središnji dio kokpita ima otvore ventilacije u samom vrhu. Ispod njih je 10,25-inčni digitalni zaslon infotainment uređaja, koji radi dosta brzo, i ima vrlo solidne grafike.

Odabir moda vožnje (R, N i D) obavlja se putem kružnog selektora smještenog između sjedala, a u nastavku se nalazi i ručica parkirne kočnice. Selektor odabira vožnje ne dozvoljava srljanje. Tada ne prepoznaje odabrani mod. To je malo problematično kad se trebate negdje ‘na brzinu’ okrenuti, zato je u takvoj situaciji korisnije biti strpljiv.

Ispod multimedijskog uređaja su i prekidači ventilacije / klima-uređaja, odnosno svjetala za maglu… Treba malo privikavanje i kad je potrebno ugrijati putničku kabinu. Nije dovoljno selektor podesiti na crveno područje, već je potrebno i upaliti PTC grijač, koji se ‘skriva’ izda tipke s oznakom ventilatora. Upravljač je fiksan i ne dozvoljava nikakvo podešavanje, ali EC35 barem nudi automatsko paljenje svjetala. Materijali u putničkoj kabini ne donose nikakav luksuz, no djeluju kako bi mogli potrajati. Ipak, pregrada između putničke kabine i tovarnog prostora ne djeluje previše čvrsto.

AC i DC punjač

Kod suvozačkih vrata smještena su vratašca koja se otvaraju ključem i iza njih je utor punjača. AC punjenje je snage 6,6 kW, a DC je putem CCS-a. Nešto više od sat vremena potrebno je za potpuno punjenje baterije putem DC punjača, što znači i trošak od oko 130 kuna na većini punionica. Uz vozilo dolazi samo kućni kabel sa šuko priključkom, a tko si to može omogućiti, imat će najpovoljniju vožnju.

Elektromotor pokreće stražnje kotače, što može biti izazovno tijekom mokrog vremena. Naime, na 14-colnim čeličnim kotačima su Maxtrek SU-810 gume 185R17LT koje traže pažnju, jer tada ne osiguravaju dovoljnu razinu gripa. Doduše, meni je to bilo zabavno – dostavnjak za drift. Ipak, onima s manje iskustva može donijeti probleme.

Na vozilu je vidljiva ‘kineska proizvodnja’. I dok je samo vozilo korektno prelakirano, prednji branik ima tzv. narančinu koru. Neki limarski dijelovi ne ulijevaju povjerenje, teško će se nositi s korozijom u periodu jačeg soljenje cesta tijekom zime.

Uglavnom, mnogi od nedostatak koje sam ovdje spomenuo odnose se na testni primjerak, koji je bio dio vozila kojih više nema za isporuku. Novi kontingent vozila, koji uskori dolazi, navodno donosi i neka bitna poboljšanja. Smanjen je intenzitet zvuka koji vozilo proizvodi do brzine od 25 km/h. Povećana je i maksimalna brzina, pa više nema zvučnog upozorenja već pri 80 km/h. Moja je preporuka odmah zamijeniti i gume, jer ove ne ulijevaju previše povjerenja.

Dobar omjer uloženog i dobivenog

Ovaj model stoji 231.250 kn, u što je uključen PDV, i to je iznimno korektna cijena.

S obzirom na to da vozilo spada u N1 kategoriju, omogućen je potpuni odbitak PDV-a. Jamstvo vrijedi tri godine ili do 60 tisuća kilometara, dok se na bateriju daje 5 godina jamstva ili 120 tisuća kilometara za do 70% kapaciteta baterije. Uspije li se neki poduzetnik ‘ogrepst’ još i za poticaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jasno takva računica dovodi do najznačajnije prednosti ovog vozila.