Da, vidljivo je kako je riječ o automobilu na kojem nije pažnja posvećena skupim materijalima, a sve kako bi mogao biti najpovoljniji. To ne znači da njegova iskoristivost nije vrlo solidna, odnosno da automobil izgleda vrlo simpatično. Naravno, tražite li električni automobil za grad...

Rumunjska Dacia, koja djeluje pod Renaultovom kapom, prije dvije godine u prodaju je pustila prvi električni model. Spring je u prodaju pušten tijekom ljeta 2021. godine, a taman u ovo jesensko doba počeli su pristizati i prvi primjerci. Nema sumnje kako je tada početna cijena od 133.333 kuna (17.777 eura) učinila svoje te privukla zavidnu količinu kupaca. Navala je bila tolika da se nije mogao uhvatiti ‘primjerak više’, a nije bilo potrebno niti ubaciti neki primjerak za novinarska testiranja. Prodalo se sve dostupno. Iste godine udruženje AutoBest, kojeg čine automobilski novinari iz 32 europske zemlje, dodijelio je Daciji Spring titulu Best Buy Car of Europe 2022. Koliko je ovo automobil za široke mase pokazao je i E.Leclerc, najveći trgovac u Francuskoj, koji je kupcima ponudio 3 tisuće primjeraka modela Spring u dnevni najam od 5 eura.

Svijet električnih automobila užurbano ide naprijed pa su i update-i, odnosno novije verzije mnogo češće nego li je to bilo kod konvencionalnih vozila na kakve smo do sada navikli. Sukladno tome, početkom godine Dacia je u prodaju pustila dorađeno izdanje modela Spring kojeg smo nedavno i sami imali priliku isprobati. Riječ je o modelu koji je svojom karoserijskom koncepcijom odnosno dimenzijama blizak Suzukijevom modelu Ignis.

SUV koji to je. Ili nije…

Znači, Spring je u nekom dijelu mini SUV. Ustvari, mogao bi reći i ‘SUV u džepnoj verziji’. Ima još jedna zanimljiva informacija o modelu Spring. Prema Dacijinim službenim informacijama Spring teži 975 kilograma. To ga čini najlakšim modelom na popisu Top 20 električnih automobila Europe. Po dimenzijama nešto manji, Renault Twingo je oko 150 kilograma teži. Pored toga Twingo ima bateriju od 21,3 kWh, dok je u Springu od 25 kWh. Također, težina Twingove baterije je 165 kilograma, a one u najmanjoj Daciji 188 kg.

Zasigurno se pitate pa gdje je onda nastala razlika i težini? Jedna od najvećih razlika su korišteni materijali. Ima onih koji su nakon što su se provezli sa mnom u Springu zaključili kako su neki od dojmova, ali i recimo zvukova zatvaranja vrata na razini modela koji su se nekoć proizvodili u Kragujevcu. Nema sumnje, štedjelo se gdje god se moglo. S obzirom na to da je riječ o električnom automobilu, a gdje nema buke motora, zvučna izolacija je vrlo oskudna.

Potražnja navodno ne splašnjava

Kod maloprije spomenutog zatvaranja vrata dolazi do ‘šupljeg’ zvuka. Djeluje i da je lim dosta tanak, pa kod zatvaranja vrata dolazi i do laganog poskakivanja krova. Nakon što otvorite prednja vrata, kod njegovih šarki, vidljiv je i završetak prednjih blatobrana. Tu on nije u potpunosti zatvoren, već je vidljiva zvučna izolacija koja se nalazi u istom. Ne sjećam se da sam to do sada vidio na ijednom vozilu.

O uspješnosti modela Spring dovoljno govori činjenica da je do ovog proljeća prodan u 108 tisuća primjeraka. Znači da je do danas stigao sigurno već do brojke od 120 tisuća. Dodatni poguranac zasigurno mu je dalo estetsko dotjerivanje koje su u nekoliko mjeseci prošli svi Dacia modeli. Sukladno tome i Spring dolazi uz novi, daleko moderniji vizualni identitet prednjeg dijela vozila. Tu do izražaja dolazi novi logo, dok se straga ističe natpis Dacia.

Gume iziskuju malo opreza

Testni je primjerak bio u novoj Extreme izvedbi. Ona se ističe bakrenim detaljima na eksterijeru. Tu mislim na natpis Dacia straga, kućišta retrovizora, logotipa na naplatcima, dekorativnim elementima na vratima… U kombinaciji s plavom Stonewash metalik bojom moram priznat da mi se sviđa. SUV pripadnost na Springu naglašena je krovnim nosačima, ali i plastičnim dijelom ojačanjima oko kotača, a koji se vizualno nastavljaju na prednji, odnosno stražnji branik. Iako djeluje da je postavljen na aluminijske naplatke, ipak je riječ i čeličnim s Black diamond Flex Wheel ratkapama.

Kad sam već kod kotača, valja spomenuti kako je riječ o 14-colnoj izvedbi, a na kojima su gume dimenzija 165/70 R14. Riječ je o gumama Linglong Green-Max HP 050. Tijekom testa imao sam dobro vrijeme, pa se držanje ceste bilo jako dobro. Spomenuli su mi kolege koji su ga isprobali i na mokrom, da bi odmah investirali u gume koje malo bolje drže cestu. Također, gume su zaslužne i za razgovor s djelatnicima policije. Kombinacija toplog asfalta i zavoja dovela je do lagane škripe guma, a što je odmah privuklo pozornost plavaca koji su patrolirali na izlasku iz zavoja. Ta škripa guma moguća je, bez previše pritiska na papučicu gasa, tijekom svakog kretanja. Meni zabavno, no recimo mojem djetetu iritantno.

Jeftinija, ali skladna putnička kabina

Već pri samom pogledu na vozilo, normalno je da se ne očekuje raskoš u putničkoj kabini. Ipak, mjesta ima solidno. Potrebno je izvjesno privikavanje ako se vozite s nekim da ne posegnete u isto vrijeme zavezati ili odvezati pojas. Sudarit će vam se ruke. U Extreme razini opreme središnjim grebenom dominira 7-inčni Medi Nav Evolution multimedijski sustav. Sadrži prikaz stražnje kamere i navigaciju, kao i Android Auto odnosno Apple CarPlay kompatibilnost.

I u putničku kabinu modela Spring Extreme preneseni su bakreni detalji. Bilo da je riječ o obrubima ventilacijskih otvora, prošivima na sjedalima presvučena umjetnom kožom ili pak dekorativnim elementima na armaturi, vratima… Sve to djeluje skladno, no primjetno je i kako je riječ o jeftinim materijalima. Evo još jedan primjer uštede. Uz Extreme razinu opreme dobivate i gumene tepihe. No, i u Daciji su svjesni da se Spring prvenstveno koristi sprijeda pa tepiha nema straga.

Snažniji elektromotor

Pored redizajna, Extreme verzija Springa dobila je i novi motor. Riječ je o elektromotoru od 48 kW odnosno 65 KS koji dolazi u kombinaciji s novim mjenjačem. On je zaslužan za povećani okretni moment koji se prenosi kotačima. Osim toga, novi električni motor postiže vrlo solidna ubrzanja te učinkovito prikuplja energiju. Dok se na početnoj verziji nudi motor od 33 kW i 113 Nm okretnog momenta, ovdje je na raspolaganju 125 Nm momenta i to do 2521 okretaja motora. Činjenica da je taj okretni moment raspoloživ pri niskim okretajima pomaže i u ubrzanju do 100 km/h za 13,7 sekundi. Kod slabije verzije to je 5,4 sekunde sporije.

Iako se ne radi o iznimno snažnom motoru, činjenica da je riječ o laganom vozilu uz mnogo poletniji motor, daje mu na živahnosti. Isto tako, nije ovo model koji vas tjera na pritiskanje papučice gasa. Službeni podaci govore o 220 kilometara dosega u mješovitoj vožnji, odnosno 305 km u gradu. Tijekom testa nisam uspio potrošiti bateriju samo u gradskoj vožnji, bilo je tu i otvorene vožnje, a bez problema se može napraviti više od dvije stotine kilometara. Računam i uz poneko snažnije ubrzanje kada osmijeh na lice izvlači već spomenuta škripa guma.

Korisna nadoplata za DC punjač

Uska, a solidno visoka putnička kabina u zavojima se voli i nagnuti, no ništa ekstremno. Poželite li otvoriti prozor, dobro je da se to odvija na struju, no potrebno je naviknuti se da su prekidači na središnjem grebenu, a ne na vratima. Idete li nadopuniti bateriju, punjač je sprijeda, na sredini vozila. Mišljenja sam da je to najbolje rješenje, iako sam svjestan da je prvo mjesto na udaru u slučaju sudara, a što može biti iznimno skupo. Problem je što se poklopac punjača otvara pomoću polugice smještene ispod upravljača, na dosta nepreglednom i nedostupnom mjestu. Također, tik do nje je i polugica za otključavanje tzv. poklopca motora. Neopreznost može dovesti do toga da slučajno otvorite haubu, a da to niste primijetili. Upravljač nije moguće podešavati po visini ili dubini, no meni je paso taj fiksni položaj.

Kad već spominjem punjač, dobro je znati kako Spring serijski dolazi uz AC punjenje koje može biti do 7,4 kW. To je OK ako se ne mičete iz grada. Idete li pak na izvangradske izlete onda je od koristi DC punjač koji je dio nadoplate. Oko sat vremena potrebno je za nadopunu Springove baterije na DC punjač odnosno oko pet sati na puni kapacitet AC punjača.

Dostatan za mnoge potrebe

Zanimljivo je vidjeti kako su iz do sada prikupljenih podataka korištenih Spring modela u Daciji došli do nekih statističkih podataka. Vozači u prosjeku dnevno prijeđu 31 km. Pri čemu 68% njih prijeđe manje od 30 km. Iako je potpuno napunjena baterija dostatna za čitav tjedan vožnje, vozači imaju naviku češće puniti svoje vozilo. U prosjeku dnevno odrade 5,4 vožnji. Iako ga kupci najčešće kupuju kao drugi automobil, u 90% kućanstava koja imaju više vozila upravo je Spring glavni izbor za svakodnevna putovanja. Vozači Springa u prosjeku voze brzinom od 26 km/h. Čak 93% kupaca odabralo za svoj prvi električni automobil.

Iako je Spring na početku prodaje startao na 133.333 kn, u međuvremenu je kao i svi ostali automobili poskupio. Tako danas starta na 23.700 eura, odnosno čak 6 tisuća eura više. Extreme razinu potrebno je još nadoplatiti dvije tisuće eura. Testni je model imao i nadoplatu od 200 eura za kabel Mode 2 za punionice, 575 eura za DC punjač, 95 eura za rezervni kotač normalnih dimenzija te 430 eura za metalik boju. Stigli smo na okruglih 27 tisuća eura, odnosno nešto preko 200 tisuća kuna. Svakako nije malo, no i dalje je najpovoljniji električar.

Ne tako jeftin, ali i dalje najftiniji

U svakom slučaju, Spring je zabavan. Solidno dobro se vozi, iako za kišu traži bolje gume, a njegova jednostavnost je i simpatična. Kad ne bi imao na umu kako je riječ o vozilu koje košta kao prije nekoliko godina vrlo dobro opremljen dizelski kompakt, bio bi još privlačniji. Male dimenzije i okretnost svakako ga čine izvrsnom gradskom opcijom. Pogotovo uspijete li kupnju obaviti u vrijeme državnih poticaja i time ga učiniti povoljnijim.

Dacia Spring na hrvatskom tržištu Domaći uvoznik rumunjske marke pripremio je tri izvedbe modela Spring. Jedna, koji nosi oznaku Cargo namijenjena je poslovnim subjektima, tvrtkama koje traže malo i spretno vozilo za dostave po gradskim prometnicama. Taj model rabi motor od 33 kW/45 KS te stoji 24.700 eura. Isti motor koristi i Essential verzija putničkog modela. To je početno izdanje modela Spring, s nešto manje opreme od testnog koji nosi oznaku Extreme. Testni ima elektromotor od 48 kW odnosno 65 KS. Essential stoji 23.700 eura, dok je za Extreme potrebno izdvojiti 25.700 eura.

Tehnički podaciar